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Почему Непомнящего заставили переодеться из-за футболки с цитатой Месси, а Карлсен играл в толстовке? Разбираемся

чемпионат мира по блицу чемпионат мира по блицу
чемпионат мира по быстрым шахматам
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Магнус Карлсен Магнус Карлсен
Лионель Месси Лионель Месси
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Шахматы Шахматы

В Алматы продолжается чемпионат мира по блицу и рапиду – заключительный турнир года, где играют все топ-гроссмейстеры. 

Магнус Карлсен предсказуемо взял уже четвертый титул в рапиде. Лучший из россиян (которые играют под нейтральным флагом) Даниил Дубов финишировал 4-м. Участник следующего чемпионского матча Ян Непомнящий – 14-й. Но отличился не только за доской. 

1. На заключительный день Непомнящий надел футболку в аргентинских цветах и с цитатой Лионеля Месси на испанском языке «Че уставился, придурок? Иди отсюда!» Эти слова Месси произнес после четвертьфинала чемпионата мира-2022 в адрес игрока сборной Нидерландов Ваута Вегорста.

 

Напомним: Месси давал флэш-интервью, и проходящий мимо Вегорст и нарвался на жесткую отповедь прямо в кадре. «Он подходил к нам, стал толкаться, провоцировать еще до игры, говорить всякое», – объяснил тогда Месси свое поведение.

Цитата завирусилась и быстро появилась на сувенирной продукции: футболки, кружки, головные уборы.

Однако юмор Непомнящего не оценили арбитры – попросили переодеться и вынесли предупреждение. После небольшой дискуссии с судьями Непомнящий выполнил требование. Об инциденте с удовольствием написала аргентинская пресса.

 

Мы связались с Непомнящим, но от комментариев он вежливо отказался.

2. Непомнящий пострадал не из-за вызывающей цитаты на футболке: если бы там было написано признание в любви или поздравление с Новым годом, результат оказался бы тем же. Дело в том, что внешний вид шахматистов во время партии строго регламентирован. Смотрим правила чемпионата мира, пункт «одежда для мужчин»:

«Рубашка с длинным рукавом черная, синяя или светлых цветов (белая, светло-голубая, бежевая, коричневая и тп), в любом случае однотонная. Без ярких цветов. Темный жакет, кофта на молнии или кардиган с пуговицами (черный, синий, серый, бежевый, коричневый), в любом случае однотонный. Без ярких цветов. Жакет или кардиган можно снимать во время партии. Галстук не обязателен».

Очевидно, лук Непомнящего не отвечал правилам сразу по нескольким параметрам: он был не в рубашке, а в футболке, которая к тому же была не однотонной. 

3. Интересно, что без предупреждения о несоблюдении дресс-кода не обошелся и Карлсен. Правда, в его случае все сделано без умысла. Партия Магнуса против Владислава Ковалева войдет в историю. Вот сумасшедшее видео: 

Что же случилось? Магнус утром отправился на лыжную прогулку, а потом попал в пробку. В результате к запланированному времени партии его в зале не оказалось. Организаторы чуть отложили старт игрового дня, но в итоге вынуждены были начинать.

Ковалев (явно в замешательстве) поинтересовался у судьи, где Магнус, на что тот только пожал плечами. После чего белорус сделал первый ход и время пошло.

Всего на партию у Карлсена было 3 минуты. Он вбежал в зал, когда на часах оставалось 29 секунд. Прямо в спортивном костюме, запыхавшись, уселся за доску.

После чего не только сумел нагнать упущенное время (за каждый ход идет прибавка), но и выиграл партию.

Сразу после партии Магнус побежал переодеваться, но ему все равно вынесли предупреждение за несоблюдение дресс-кода. Толстовка, хоть и была почти однотонной, все равно не соответствовала требованиям.

– В начале соревнований по рапиду некоторые игроки не соблюдали дресс-код, – приводит NRK слова главного судьи турнира Амира Эрфана Хашеми. – Мы сделали им предупреждение. Магнус сразу переоделся, а Ян – нет, поэтому мы попросили его сменить футболку на рубашку. 

***

Уже в пятницу чемпионат завершается турниром по блицу. Непомнящий, Карлсен и остальные поборются за внушительный призовой фонд (60 тысяч долларов за победу, 50 000 – 2-е место, 40 000 – 3-е). На этот раз наверняка все выдержат дресс-код.

Фото: ole.com.ar

7 комментариев

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Принципы_Комсомольска_на_Амуре
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Организаторы слишком консервативны. Мне кажется в классических шахматах дресс-код обязателен, а вот в рапиде можно было бы умышлено отменить дресс-код. Этакие стрит-шахматы, для привлечения молодежи и т.д.
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Onion
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Умение играть в шахматы - совсем не гарантия большого ума.
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TravenS
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Увидел футболку уже на фото и второй раз проржался 🤣
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maks44
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Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.
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Ярик01
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А пять минут зачем ждали, это есть в регламенте?
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Федя Букин
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Надо было мартинеса с кубком.
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Артём Верховец
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После чего не только сумел нагнать упущенное время (за каждый ход идет прибавка), но и выиграл партию, а затем и турнир.

Какой турнир? Нельзя выиграть турнир, сыграв одну партию вместо 21. Проверяйте свои басни перед их отправкой на публичный суд. Приписка "затем и турнир" явно сделана с расчетом на привлечение внимание. Не удалось...
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