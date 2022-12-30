Почему Непомнящего заставили переодеться из-за футболки с цитатой Месси, а Карлсен играл в толстовке? Разбираемся

В Алматы продолжается чемпионат мира по блицу и рапиду – заключительный турнир года, где играют все топ-гроссмейстеры.

Магнус Карлсен предсказуемо взял уже четвертый титул в рапиде. Лучший из россиян (которые играют под нейтральным флагом) Даниил Дубов финишировал 4-м. Участник следующего чемпионского матча Ян Непомнящий – 14-й. Но отличился не только за доской.

1. На заключительный день Непомнящий надел футболку в аргентинских цветах и с цитатой Лионеля Месси на испанском языке «Че уставился, придурок? Иди отсюда!» Эти слова Месси произнес после четвертьфинала чемпионата мира-2022 в адрес игрока сборной Нидерландов Ваута Вегорста.

Напомним: Месси давал флэш-интервью, и проходящий мимо Вегорст и нарвался на жесткую отповедь прямо в кадре. «Он подходил к нам, стал толкаться, провоцировать еще до игры, говорить всякое», – объяснил тогда Месси свое поведение.

Цитата завирусилась и быстро появилась на сувенирной продукции: футболки, кружки, головные уборы.

Однако юмор Непомнящего не оценили арбитры – попросили переодеться и вынесли предупреждение. После небольшой дискуссии с судьями Непомнящий выполнил требование. Об инциденте с удовольствием написала аргентинская пресса.

Мы связались с Непомнящим, но от комментариев он вежливо отказался.

2. Непомнящий пострадал не из-за вызывающей цитаты на футболке: если бы там было написано признание в любви или поздравление с Новым годом, результат оказался бы тем же. Дело в том, что внешний вид шахматистов во время партии строго регламентирован. Смотрим правила чемпионата мира, пункт «одежда для мужчин»:

«Рубашка с длинным рукавом черная, синяя или светлых цветов (белая, светло-голубая, бежевая, коричневая и тп), в любом случае однотонная. Без ярких цветов. Темный жакет, кофта на молнии или кардиган с пуговицами (черный, синий, серый, бежевый, коричневый), в любом случае однотонный. Без ярких цветов. Жакет или кардиган можно снимать во время партии. Галстук не обязателен».

Очевидно, лук Непомнящего не отвечал правилам сразу по нескольким параметрам: он был не в рубашке, а в футболке, которая к тому же была не однотонной.

3. Интересно, что без предупреждения о несоблюдении дресс-кода не обошелся и Карлсен. Правда, в его случае все сделано без умысла. Партия Магнуса против Владислава Ковалева войдет в историю. Вот сумасшедшее видео:

Что же случилось? Магнус утром отправился на лыжную прогулку, а потом попал в пробку. В результате к запланированному времени партии его в зале не оказалось. Организаторы чуть отложили старт игрового дня, но в итоге вынуждены были начинать.

Ковалев (явно в замешательстве) поинтересовался у судьи, где Магнус, на что тот только пожал плечами. После чего белорус сделал первый ход и время пошло.

Всего на партию у Карлсена было 3 минуты. Он вбежал в зал, когда на часах оставалось 29 секунд. Прямо в спортивном костюме, запыхавшись, уселся за доску.

После чего не только сумел нагнать упущенное время (за каждый ход идет прибавка), но и выиграл партию.

Сразу после партии Магнус побежал переодеваться, но ему все равно вынесли предупреждение за несоблюдение дресс-кода. Толстовка, хоть и была почти однотонной, все равно не соответствовала требованиям.

– В начале соревнований по рапиду некоторые игроки не соблюдали дресс-код, – приводит NRK слова главного судьи турнира Амира Эрфана Хашеми. – Мы сделали им предупреждение. Магнус сразу переоделся, а Ян – нет, поэтому мы попросили его сменить футболку на рубашку.

***

Уже в пятницу чемпионат завершается турниром по блицу. Непомнящий, Карлсен и остальные поборются за внушительный призовой фонд (60 тысяч долларов за победу, 50 000 – 2-е место, 40 000 – 3-е). На этот раз наверняка все выдержат дресс-код.

Фото: ole.com.ar