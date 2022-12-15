«Ты что, девчонок соблазняешь?» Из региона без лыж и с зарплатой 15 тысяч – в «Аполлона сборной»

Иван Колотов в топе общего зачета Кубка России и новое лицо в команде.

Секрет успеха – стабильность: в семи гонках сезона Колотов трижды был на пьедестале и ни разу не опустился ниже 12-го места. Круто для спортсмена, о котором до этого сезона слышали даже не все специалисты!

Несмотря на солидный возраст (25 лет, на год старше Халили, на три младше Латыпова), Колотов пока ни разу не выступал не только на этапах Кубка мира, но даже на Кубке IBU. Самые заметные достижения – давние юниорские победы на первенствах России и места во втором десятке на летнем чемпионате мира в Нове-Место два года назад.

Теперь Колотов в порядке, причем не только на лыжне и стрельбище. Товарищ по группе Антон Бабиков назвал его «главным Аполлоном команды»! Мы поговорили с Иваном и разобрались: как из бедного региона с зарплатой в 15 тысяч рублей вырасти в красавчика.

«У одного Латыпова больше лыж, чем у нас на всю сборную края»

– Я родом из Красногорского района республики Удмуртия.

На фото – с родителями

До 18 лет занимался лыжными гонками, но потом поступил в институт физкультуры в Чайковском и познакомился там со своим нынешним тренером – Иннокентием Каринцевым. С тех пор я – биатлонист, и выступаю за Пермский край.

Сборная у нас небольшая, на весь регион сейчас бегают два парня, считая меня, и одна юниорка. Была еще Наташа Гербулова, но она очень давно ушла. Конкуренции нет, даже зарубиться на тренировке не с кем.

В биатлоне в крае все держится на Иннокентии Александровиче. Но он человек возрастной, скоро 74 года. Видно, что даже работа с нами ему физически тяжело дается. Ну, и самое главное, почему все уходят – это финансирование. Точнее, его недостаток.

Точную цифру не назову, но моя зарплата – порядка 15 тысяч рублей в месяц. Спасают сборы и соревнования: там кормят, дают суточные, и зарплата в это время копится. Но это пока я холостой, а что будет потом, когда заведу семью – не знаю.

При этом инвентарь и экипировку в регионе тоже не дают, почти все здесь приходится покупать самому. За все время мне выдали лыжи, палки и ботинки только однажды – в прошлом году. В сборной сейчас тоже не дают, так как в списках меня нет, езжу «прицепом», за счет региона.

Сколько у меня всего пар лыж – даже стыдно сказать, очень мало. Лучше оставлю эту цифру при себе. Если взять топовых спортсменов, вроде Эдуарда Латыпова или Антона Бабикова, то у них на человека лыж будет больше, чем у нас на всю сборную края.

Новые модели лыж, палок, ботинок появляются каждый год. Смазки, парафины из-за санкций сейчас вообще трудно достать, потому что многие фирмы-производители ушли из России. Не каждый регион может себе позволить баночку порошка за 15 тысяч рублей, которой хватит на одни соревнования. Мой – точно не может.

А без доступа к современным технологиям конкурировать с богатыми регионами – ХМАО, Тюменью, Красноярском – на Кубках России было почти невозможно. Там большой выбор инвентаря, смазки, свои сервис-бригады, откатчики.... Но даже при этом я в прошлом сезоне не сильно уступал на лыжне лидерам. Скорее проигрывал из-за стрельбы, допусти в каждой гонке на промах меньше – был бы в топ-6 или даже выиграл. Как говорит моя мама, лучшая смазка – это нули на стрельбе.

Сейчас для меня огромный плюс в том, что теперь лыжи мне готовит сервис сборной команды во главе с сАлександром Печерским. Разница огромная, я впервые чувствую, что лыжами почти не проигрываю. Это новое и классное ощущение.

«Стрельба была моим слабым местом. Если честно, халявил»

К этому сезону я готовился в группе Сергея Башкирова. И это главная причина, почему я сейчас «на ноге». Еду и стреляю вроде бы как раньше, на финиш приезжаю, смотрю – ого, я высоко. Нет ощущения, что ты летишь по трассе или тебе легко все дается. Разница, наверное, в том, что получается терпеть больше, чем раньше.

Я неплохо пробежал весной на чемпионате России в Тюмени, и после этого Каринцев предложил: давай попрошу Башкирова взять тебя в сборную? Естественно, не в основу, а «прицепом» – я езжу за счет региона. Как удалось выбить финансирование? Наверное, у нас его просто больше не на кого тратить – спортсменов-то почти не осталось.

Поначалу у Башкирова было очень тяжело, я ничего подобного не испытывал. Например, упражнения на статику (планка, укрепление мышц кора). Я никогда раньше их не делал, а здесь они шли почти перед каждой тренировкой.

Вырос объем скоростных тренировок и тренировочный объем в целом. На роллерах прибавка 100-150 км в месяц, это порядка 3-5 тренировок. Гораздо больше стало кроссовой и имитационной работы, стрелковый объем вырос почти вдвое. Я раньше не так много тренажил, если честно – халявил. Стрельба всегда была моим слабым местом. И только в сборной я понял, как нужно тренировать ее на самом деле.

Еще я раньше не придавал особого значения лыжной технике, тем более, что я из лыж и пришел. Казалось, что главное – набирать форму, быть сильным. А оказалось, что очень много можно добавить только за счет техники. Где-то сэкономить силы, где-то передохнуть, а при этом сохранить скорость.

Чтобы не перегрузиться, мы использовали специальную программу «Омега» для оценки состояния организма. И тренеры почти в режиме онлайн смотрели, кто как справляется с нагрузками. Для меня это тоже в новинку, потому что я такой человек: если тренер дал задание, я его выполню. Неважно, какое у меня при этом самочувствие, сказали – значит, сделаю от и до.

А тут я даже не чувствую особой усталости, а мне перед тренировкой говорят, что я буду делать работу не как все, а чуть меньше. Первое время было даже немного обидно, как будто меня слабым считают. А потом понял, что лучше недобрать, чем перебрать. И тренеры правы, что настолько индивидуально к нам подходят.

Почему Колотов – «Аполлон»? «Тренировался с голым торсом, а Бабиков подкалывал, что соблазняю девчонок»

Летом я часто тренировался с голым торсом. Антон Бабиков все подкалывал: ты что, девчонок соблазняешь? На самом деле, в Сочи жара, хотелось загореть нормально. Особенно если тренировка без стрельбы, почему бы нет?

А потом Бабиков сказал в интервью про «Аполлона». Это, конечно, шутка, мы посмеялись. Я немаленький, но и не суперкрупный – тот же Кирилл Бажин на голову выше и здоровее меня. А насчет фигуры, мы же спортсмены, понятно, что все в хорошей форме. Никто до такого уровня, бегая с пузиком, не дойдет.

У меня есть девушка, она не биатлонистка и вообще не из профессионального спорта. Популярность у девчонок? Ну, пока я не настолько хорош, чтобы об этом думать.

Фото: личный архив Ивана Колотова