В лыжах новая и дерзкая звезда: пацаном фоткался с Большуновым, теперь обгоняет его 💪

19-летний Савелий Коростелев – новейшая звезда российских лыж. На старте сезона у него уже две победы и одна бронза.

Во вторник Коростелев (в день рождения!) выиграл коньковый спринт на втором этапе Кубка в Вершине Теи – том самом, который снова не показывали по телевизору. А на первом старте там же Савелий забрал классический спринт и был третьим в коньковой разделке. Все три раза – выше Большунова.

Вы, возможно, скажете: обыграть Большунова, который пропустил половину предсезонки из-за травм и болезней, сейчас не великое достижение. Но Коростелев зарубался с ним на российских стартах еще весной, когда тот был в топовой форме после Олимпиады. И в том же сезоне взял золото на юниорском чемпионате мира. Дмитрий Губерниев уверен: если бы не санкции, Савелий феерил бы сейчас и на Кубке мира.

А еще Коростелев – представитель лыжной династии. Разбираемся в родственниках:

• мама Наталья Коростелева – бронзовый призер Олимпиады-2010;

• дядя Николай Морилов – тоже бронзовый призер Игр в Ванкувере

• первый муж Натальи Павел Коростелев – участник Олимпиады-2006 в лыжах, впоследствии член сборной России по биатлону; несколько лет входил в сервис-бригаду биатлонной сборной;

• бабушка и дедушка Алевтина и Сергей Мориловы – известные в Перми тренеры по лыжным гонкам;

• отчим (второй муж Коростелевой) Евгений Уфтиков – сервисмен сборной России по лыжным гонкам.

Мы поговорили с Савелием.

«Симпатизирую Устюгову. Правда, однажды он меня достал как кругового – и меня сняли с гонки»

– В Тее ты трижды выиграл у Большунова. Это важно?

– А как может быть не важно выиграть у лучшего лыжника страны? Я слышал, что он говорил, что в плохой форме, находится под загрузкой. Но и я тоже не отдыхал перед этими стартами, не подводился специально. Мы в юниорской сборной снизили объемы только в последнюю неделю перед гонками, и сейчас уже вернули их обратно.

– Ты считаешь Большунова главным соперником? Или пока рано?

– Пока у меня в голове такая картинка: он олимпийский чемпион, а я – ребенок. Он уже всего добился, а мне только предстоит закладывать базу. Конечно, надеюсь на лучшее, но не думаю, что у меня получится быть в топе на протяжении всего сезона. Я-то максималист, готов бежать все гонки подряд, но тренеры меня пока ограничивают.

В прошлом году, например, на чемпионате России дали пробежать максимум три гонки и запретили бежать скиатлон, хотя я хотел. Но головой понимаю: это правильно, если бы тогда перебрал с соревновательными объемами, мог бы сорвать и подготовку к следующему сезону.

Я не против сравнений с Большуновым, почему нет? Это даже приятно. Не хочу только, чтобы меня называли новым Большуновым. Я – новый Коростелев!

– У тебя в соцсети классное фото, где действительно ты ребенком стоишь рядом с Большуновым. Расскажи историю этой фотографии?

– Это конец марта-начало апреля 2018-го, чемпионат России в завершение олимпийского сезона. У меня отчим работает сервисером у Сергея Устюгова. А мы с мамой просто приехали посмотреть соревнования. Отчим спросил: «Хочешь с Сашей сфотографироваться?» – «Конечно!»

– Олимпиаду в Пхенчхане, где наши брали медали без флага и гимна, а Вяльбе устроили шоу на трибунах, помнишь?

– Мне было 14 лет, возраст довольно сознательный. Я слышал про Большунова, Спицова и Червоткина и раньше, знал, что они выиграли молодежный чемпионат мира. Круто, конечно, у них на той Олимпиаде все получилось. Но я больше тогда расстроился за Сергея Устюгова (на фото ниже – Sports.ru), очень хотел, чтобы он поехал.

– Ты вообще симпатизируешь Устюгову – я права?

– Да, Сергей мне очень симпатичен как спортсмен. И не только потому, что отчим с ним работает. Был случай в 2018-м году, когда в Перми мы бежали на одних соревнованиях и Устюгов замкнул меня на круг. Он потом говорил, что хотел зарубиться со мной на финише. А вышло, что если б он меня не достал, я бы получил результат, а так – меня сняли как кругового.

– Устюгов и Большунов – абсолютно по-разному ведут себя в жизни. Ты больше похож на Устюгова?

– Думаю, да. Я стремлюсь дарить людям радость, быть общительным, позитивным. Это приятней, чем ставить свое настроение в зависимость от результатов. Чуть что случилось – сразу уходишь в себя, никого не хочешь видеть... Это не мое.

– Но ты же тоже наверняка расстраиваешься после неудачных гонок?

– Конечно, еще как! Но приду в номер или пойду побегаю, включу музыку, час-полтора – и меня отпускает. И я снова нормальный веселый человек.

– Что у тебя за плейлист для таких моментов?

– В общем, я всеядный, не люблю только рок. Рэп, хип-хоп, попса – по настроению. Из любимых исполнителей: Markul, Miyagi, Yanix, ЛСП, MACAN, Скриптонит, L’One, Imagine Dragons ...

Ого, Коростелев едет соревноваться в Китай и рад отсутствию Кубка мира!

– Судя по твоим словам, ты в этом сезоне не собираешься бежать все гонки подряд?

– Помимо Кубков России у меня есть еще и юниорские старты. Плюс я еду на Русско-Китайские молодежные игры, которые пройдут 15-20 декабря в Китае. Из-за подготовки к ним я пропущу третий и четвертый этапы Кубка страны.

– Что за странные соревнования?

– Нам объявили о них в конце лета, а окончательно состав – буквально неделю назад. Гонки будут проходить в городе Чанчунь в провинции Цзилинь, это не там, где была Олимпиада. Возраст участников – 2002-2007 года рождения, то есть поедут некоторые взрослые ребята из основного состава. Всего, если не ошибаюсь, 6 видов спорта, все вместе полетим из Москвы.

– Призовые будут?

– Понятия не имею. Отношусь к этим гонкам как к хоть какому-нибудь международному старту.

– Ты говорил, что нынешний сезон без Кубка мира для тебя – даже в плюс. По-прежнему так считаешь?

– Конечно, и после первого этапа Кубка России еще больше в этом убедился. Ни в одной гонке нельзя было до старта предсказать подиум. Это же круто, интересно! А если бы были этапы Кубка мира, сборная уехала бы туда, а Кубок страны очень бы потерял. И у меня не было бы возможности в каждой гонке зарубаться с лучшими.

– А не обидно, что вместо соревнований в Европе приходится бегать в Вершине Теи? Будешь скучать по зарубам с норвежцами?

– Как можно скучать по тому, чего не знаешь? Я пока бегал в Европе всего три раза. Конечно, хочется соревноваться не только с сильнейшими россиянами, но и с лучшими из других стран. А с норвежцами своего возраста я хорошо общаюсь, даже с некоторыми переписываюсь.

– Это с кем?

– Йоханнесом Флатеном, он на юниорском чемпионате мира выиграл спринт, и итальянцем Элией Барпом, он в той же гонке был вторым. Они очень позитивные ребята. Жалеют, что россиян нет на международной арене, и желают скорейшего возвращения.

– Не обидно, что гонки из Теи даже не показывали по телевизору?

– Я понимаю, что организовать трансляцию из такого места мегасложно. Проект «На лыжи» сделал все возможное, хорошая попытка, они молодцы. Я, в принципе, все детство следил за Кубками России по онлайн-трансляциям, даже без картинки. Нет никакой беды, что нас не было в телевизоре.

Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?

Хочется, конечно, чтобы был показ, но если большие дяди и тети не могут или не хотят договориться, или не получается привезти оборудование – так тому и быть. Спортсмены с этим ничего не сделают.

– Мне кажется, люди, которые недовольны отсутствием показа гонок, не совсем понимают, что такое Вершина Теи. Расскажи об этом месте?

– Я здесь второй раз. Для начала, дорога: сначала 5 часов лету (если из Москвы) до Абакана. Потом на машине или автобусе еще 200 км по трясущейся дороге. Если выпал снег – вообще не факт, что получится подняться. Надевают цепи, толкают машины.

Теперь сам поселок: одна-две улицы, в общей сложности, наверное, домов 50, плюс еще маленькие домики. Сборная России живет в профилактории, но больше никому тут места не остается. Все остальные спортсмены снимают квартиры или комнаты у местных. Есть несколько продуктовых магазинов и пара мест, где можно поесть. Но это не кафе, просто местные жители у себя дома готовят для спортсменов.

– Что ты делаешь в выходной день в таком месте?

– Сижу в телефоне, в игры играю, иногда с ребятами рубимся в настолки. Еще сюда приезжает спортивный магазин – ребята так же у местных снимают квартиру. По идее, нам всю экипировку выдают, но сходить посмотреть или купить хорошие вещи все хотят. Тем более больше особо делать нечего.

«Мама тратила сутки на дорогу ко мне. Порой это было в ущерб ее карьере, но она делала все, чтобы больше побыть со мной»

– Твоя мама Наталья Коростелева рассказывала, что впервые поставила тебя на лыжи в два года. С какого момента ты помнишь себя на лыжах?

– Лет с пяти, когда я пришел к бабушке и сказал, что тоже хочу тренироваться. С тех пор я катался рядом с ее группой. Сначала, конечно, постоянно падал, вставал, ехал, снова падал... Но мне очень нравился этот образ жизни: сборы, общение с ребятами, какая-то самостоятельность...

– А у мамы в то время – самый расцвет, сплошные соревнования. Тебе ее не хватало?

– Я жил с бабушкой и дедушкой, а мама при первой же возможности к нам приезжала. Порой получалось так, что она тратила сутки на дорогу, потом день была с нами и снова уезжала. А летом я вместе с ней ездил на сборы. Наверное, это было даже в ущерб ее карьере. Но она делала все, чтобы побольше быть со мной. Я это очень ценю.

– Что ты делал во время спринта на Олимпийских играх-2010 в Ванкувере, когда твои мама и дядя с разницей в несколько минут стали бронзовыми призерами?

– Спал! Я же был совсем мелким, а это Канада, разница во времени... Мне все рассказали уже наутро. Потом, конечно, пересматривал эти гонки много раз.

– Помимо лыж ты еще всерьез занимался плаванием. Зачем?

– Не сказал бы, что это всерьез. Я занимался с 4 до 5 лет, а потом перешел в старшую группу, сходил на одно занятие и мне что-то не понравилось. Сейчас уже не вспомню, что именно. Я пришел домой и сказал, что больше заниматься не буду. После этого тренировался сам, просто приходил в бассейн и проплывал километра полтора. На таком объеме так или иначе все равно научишься. Не скажу, что профессионально, но я плаваю нормально всеми четырьмя стилями.

А график у меня был такой:

Получается, ни одного дня отдыха.

– Раз занимался английским дополнительно, то сейчас, наверное, говоришь свободно?

– Не совсем свободно, с остановками, иногда долго вспоминаю нужные слова. Но в Норвегии с ребятами общался, спокойно понимали друг друга.

– Тебя тренировала сначала бабушка, потом дедушка. Это сложно, когда тренер – твой близкий родственник?

– Бабушка работает с малышами, дедушка – с более старшими, поэтому я к нему перешел лет в 12-13. Он строгий, недопонимания у нас, конечно, случались. Скажем, я должен был ложиться спать в 9 вечера, когда стал постарше – то в 10. Ругались, мирились, но ничего критичного. Я в итоге всегда понимал, что дедушка хочет как лучше.

– Почему ты решил готовиться к этому сезону с юниорской сборной Александра Кравченко, а не со взрослой? Не было желания потренироваться рядом с тем же Большуновым?

– Желание, конечно, было. Но совместным решением мамы, деда и Александра Александровича Кравченко решили, что мне лучше остаться в юниорской команде. Тренер даже отложил дела и прилетел на один день на чемпионат России в Сыктывкар, чтобы решить этот вопрос. Как решили – пусть так и будет. Я хотел попасть к старшим ребятам, но значит, это дело не ближайшего сезона.

– Если гонка неудачная – мама ругает?

– Я считаю, что ругать за результаты – это само по себе бредово. Результат гонки – это результат проделанной работы. Если он неудачный, нужно сделать выводы. Какой смысл тут ругать? С мамой могу обо всем поговорить, она очень меня поддерживает. Можно сказать, мой главный помощник. Стараюсь, чтобы в обратную сторону это было так же.

– Ты болеешь за футбольную «Барселону» – почему?

– Я не совсем фанат, но погонять мяч в свободное время или в конце тренировки люблю. Года четыре назад увидел, как играет Месси, из-за него начал следить за «Барселоной». Сейчас он уже оттуда ушел, но я остался с клубом. И на чемпионате мира сейчас тоже болею за Аргентину.

– После Саудовской Аравии сильно расстроился?

– Да ну, нет, конечно. Расстроиться можно из-за себя, а футбол – это так, хобби. Вообще не повод переживать.

«Удивляюсь себе: из тирана превратился в мягкого человека». Интервью с лучшим лыжным тренером мира – Юрием Бородавко

Фото: РИА Новости/Роман Кручинин; globallookpress.com; instagram.com/saveliykorostelev ; instagram.com/natalia.korosteleva