11 комментариев

Получили статус еще в 1910-м.

В Испании «Реалов» больше, чем в России «Спартаков» и «Динамо»: «Реал Мадрид», «Реал Бетис», «Реал Сосьедад», «Реал Мальорка», «Реал Вальядолид» и так далее.

«Реал» не название клуба, а приставка, означающая «королевский». Это почетный титул, присваиваемый тем, кто получает королевское покровительство. Для него нужно обратиться к монарху. Если просьбу удовлетворят, в названии клуба появится «Реал», а поверх логотипа нарисует корону.

Несмотря на то, что мы привыкли считать «Реалом» лишь «Мадрид», в Испании так не заведено: там исконным «Реалом» считают именно «Сосьедад», хотя чаще всего клуб называют «txuri urdin» – «бело-голубые».

Самые распространенные прозвища «Мадрида» – «сливочные» и «пастухи».

Важно: в Испании не сокращают названия команд. «Вилла» – точно не «Вильярреал», громоздкие «Расинг Сантандер», «Атлетико Мадрид» или «Атлетик Бильбао» также не сокращаются. Слово «Реал» без второй части применительно к клубу почти не произносят. Чаще всего клубы в разговорах называют прозвищами.

«Сосьедад» стал «Реалом» из-за того, что король отдыхал в Сан-Себастьяне

Футбол в Сан-Себастьяне зародился в 1904-м, когда студенты и рабочие, вернувшиеся из Великобритании, под впечатлением создали оздоровительный клуб. Число желающих пинать мяч в городе уверенно росло, уже спустя год «Сан-Себастьян» заявился на Кубок Испании, а в мае 1905-го официально зарегистрировал футбольный филиал.

Однако через два года клуб «Сан-Себастьян» распался. По легенде, братья Альфонсо и Мигель Сера концентрировались на футболе, а остальные их не поддерживали, считая этот вид спорта просто забавой. Братья ушли, захватив с собой футбол, а 7 сентября 1909 года основали другой клуб – «Циклиста» (Ciclista – велосипедист).

Почему «Циклиста»? Дело в том, что поначалу клуб Альфонсо и Мигеля не допускали к чемпионату – нужно было выждать год после образования юридического лица. Пришлось искать партнера – им оказался велосипедный клуб Сосьедада, с которым и произошло слияние. Отсюда и название – «Циклиста».

Клуб снова заявился на Кубок и выиграл его. Главной звездой той команды был Джордж МакГиннесс, англичанин из Ливерпуля. Говорят, победа так сразила Испанию, что уже в 1910-м король Альфонсо XVIII придал баскскому клубу статус «королевского». Отсюда пошло и название, которое мы знаем сейчас – «Реал Сосьедад». Кстати, «Мадрид» получил такой статус только в 2020-м.

Есть и другая версия образования королевского клуба в Сосьедаде, и она намного проще: «Директор обратился к Альфонсо [за королевским статусом для клуба]. Это был вопрос престижа. Неформальная мотивация просьбы: королевская семья целое лето отдыхала в Сан-Себастьяне, где базировалась команда, – рассказал ESPN историк клуба Иньяки Мендоса.

Мы быстро получили согласие. Через 5 месяцев после запроса вышел официальный документ о переименовании команды из «Футбольного общества Сосьедад» в «Реал Сосьедад». Уже с печатью короля».

В 1912-м президентом «Реала» стал Энрике Пардиньяс, член испанской колониальной администрации Кубы в конце XIX века, один из самых влиятельных политиков в Сан-Себастьяне, который за пару лет до «Сосьедада» основал старейшую спортивную газету Испании – El Mundo Deportivo.

Еще Пардиньяс был одним из создателей Испанского союза клубов, предшественника Королевской федерации футбола Испании. На репутацию «Реала» это, конечно, очень влияло, особенно в кругу фанатов рабочего «Атлетика Бильбао», всегда разделявшего сепаратистские настроения Страны Басков.

«Реал» тогда считался одним из главных клубов страны, в 1929-м вошел в число основателей Ла Лиги. Через два года к власти в Испании пришли республиканцы и потребовали изменить название, поэтому «Реал Сосьедад» превратился «Доностиа». Оно продержалось до 1939-го.

После этого случилась гражданская война, в ее результате на трон взошел Франсиско Франко. «Доностии» вернули королевское название, с тех пор оно никогда не менялось.

В Испании очень много «Реалов». «Сосьедад» даже не был первым

23 – именно столько «Реалов» играют в первых пяти дивизионах Испании. Без учета резервных команд.

• 5 из Ла Лиги: «Мадрид», «Сосьедад», «Бетис», «Сельта» и «Мальорка».

• 6 из Сегунды: «Вальядолид», «Овьедо», «Сарагоса», «Спортинг», «Эспаньол». Есть известные и в подземелье: «Депортиво» (да, легендарная команда – в третьей лиге), «Расинг», «Рекреативо».

Кстати, первым «Реалом» стал «Депортиво» – в 1907-м. Однако в Ла-Корунье название не прижилось: во многом из-за Пардиньяса, который аж до своей смерти в 1920-м активно продвигал именно «Сосьедад» как «первый королевский».

Все «Реалы» возникли из-за связи футбола и монархии. Все они убирали название и корону, когда к власти пришли республиканцы.

Существует заблуждение, что на контрасте с политически активной «Барселоной», которая разделяет сепаратистские идеи Каталонии, все «Реалы» за политику централизованного государства. Но это не так, например, «Барса» была не так уж далека от режима Франко.

Другое дело – внутренние конфликты. Журналист и автор книги «Путешествие по испанскому футболу» Джимми Бернс рассказывал в интервью Al Jazeera: «Будучи каталонцами, болельщики «Барсы» считают себя отличными от остальной Испании. «Реал» кажется им командой, представляющей остальную Испанию.

Историческая связь клуба с королевской семьей формирует такое восприятие».

Пока в Испании остается монархия, появляются и новые «Реалы». Самый свежий – «Депортиво Гара» из небольшого городка Гарачико на острове Тенерифе. Реаловский ребрендинг прошел в 2012-м.

«Это большая гордость, – говорил президент клуба Педро Мартинес. – Нас знают на острове, у клуба богатая история. Сейчас в нашем активе команда, участвующая в непрофессиональной лиге Тенерифе, и три молодежных состава. Был долгий процесс с большим количеством документов, и мы очень рады, что к столетию «Гары» все получилось».

Так что традиция жива.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce, Gonzalo Arroyo Moreno