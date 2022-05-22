«Футбол – игрушка. Сейчас в нее играют дети». Президент Ла Лиги не переносит «ПСЖ» – и уже идет в суд

Эффект Мбаппе.
Килиан Мбаппе остается в «ПСЖ» и не переходит в «Реал» – одна из самых громких трансферных саг последних лет фактически закончилась ничем. Мир открывает рот из-за условий контракта француза, но «Реал» пока не спешит и сохраняет молчание.
Кажется, в шоке вообще все.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас – тоже. Однако он совсем не сдерживается и проходится по «ПСЖ» в каждом интервью.
Тебас поддерживает «Реал» примерно с 15 лет и никогда этого не скрывал: в интервью AS даже говорил, что тесно общается с Флорентино Пересом даже на фоне Суперлиги и не хочет казаться идеальным. Тебас ждал Мбаппе в Испании, хоть и отмечал, что одним его трансфером былой силы Ла Лиги пока не вернуть.
В ситуации с Килианом Тебас и правда был больше похож на фаната. Его настроение менялось в соответствии с приходящими новостями. После первых слухов о продлении началось отрицание:
«ПСЖ» в этом сезоне тратит на зарплаты 650 млн евро. Убытки 300 млн. Они собираются делать многомиллионное предложение Мбаппе? Этого просто не может быть, если мы говорим о клубах-государствах. УЕФА проводит серьезные реформы?
Не может быть, чтобы команда, потерявшая 300 млн евро, с фондом заработной платы свыше 600 млн, которая даже не генерирует столько доходов, смогла оставить игрока такого уровня. Этого не может быть, я в это не верю».
Потом – агрессия: «То, что собирается сделать «ПСЖ», у которого убытки в размере 700 млн евро за последние годы и фонд зарплат превышает 600 млн евро, это оскорбление для футбола. Аль-Хелайфи так же опасен, как Суперлига Европы».
Тебас настроен максимально решительно – Ла Лига сразу после объявления о продлении контракта Мбаппе сообщила, что подает на «ПСЖ» в суд и не отступит. Похоже, испанский чемпионат слишком долго терпел то, что его откровенно грабят.
«Такое соглашение ставит под угрозу экономическую стабильность европейского футбола и сотни тысяч рабочих мест, целостность соревнований – не только международных, но и внутренних. Мы подаем жалобу на «ПСЖ» в УЕФА, – указывается в официальном заявлении лиги.
Мы надеялись, что Нассер Аль-Хелайфи, став членом исполкома УЕФА и руководителем Ассоциации европейских клубов, воздержится в дальнейшем от подобной практики и поймет, что она вредна, но все вышло наоборот. Инвестиции в «ПСЖ» должно быть немыслимы. Это ненормально.
Такое поведение еще раз демонстрирует то, что государственные клубы не уважают и не хотят уважать правила такой важной сферы, как футбол. А правила эти необходимы для защиты сотен тысяч рабочих мест. Такое поведение президента «ПСЖ» ставит европейский футбол под угрозу уровня создания Суперлиги Европы.
Только с другой стороны».
Может Тебас по-фанатски взбесился?
Не похоже, к этому давно все шло. Тебас мочил «ПСЖ» и остальных шейхов еще задолго до того, как это стало мейнстримом.
Хавьер правит в Ла Лиге с 2013-го, точкой отсчета возьмем трансфер Неймара из «Барселоны» за 222 миллионов в 2017-м. По мнению самого президента, именно тогда «нефтяные деньги сломали устои и открыли новую скважину» мирового футбола.
Мы выделили только главное, но претензии Тебаса появляются намного чаще. Он проезжался и по тому же президенту федерации футбола Испании Луису Рубиалесу за то, что тот согласился продать Суперкубок страны саудовцам. Хавьер уверен, что нефтяные магнаты грабят европейский футбол.
Ноябрь 2017-го: «Мы пожаловались УЕФА на «ПСЖ» и «Манчестер Сити» и проблема не в Неймаре. Она была и раньше. Я еще в марте на встрече с Нассером Аль-Хелайфи сказал, что мы собираемся пожаловаться на уловки, которые они применяют. «ПСЖ» получает около 40 миллионов от туризма в Катаре. Чтобы избежать урона, они раздувают данные о поступлениях от спонсоров. Эти два клуба потратили больше всех в мире за последние годы. Их позиция привела к инфляции».
Апрель 2018-го: «Хозяева «ПСЖ» – страна Катар. Захотели купить Неймара, наплевали на цену и открыли нефтяной вентиль. «Ман Сити» делает так же. У нормальных команд нет таких вентилей. Им нужны доходы от ТВ-прав. Но эти деньги они тоже забирают – у маленьких клубов и лиг. Это большая проблема. Катарские деньги – финансовый допинг».
Октябрь 2018-го: «Они привлекают ненастоящих спонсоров и угрожают стабильности европейского футбола. Все это влияет на рынок. Это все очевидно, потому что другим клубам приходится вливать деньги, чтобы соответствовать государственным клубам. Очевидно и то, что Инфантино и Платини позволяли клубам делать все это. Мы очень надеемся, что сейчас в УЕФА с подобным покончили».
Май 2019-го: «Я сказал, что они не соответствуют стандартам ФФП. «Сити» прислал мне по факсу юридические документы, в которых говорилось, что меня вызовут в суд в Манчестере, если я не заберу слова назад. Я все еще не там, и меня не вызывали. Поэтому могу подтвердить свои слова. Если мы позволим внести деньги, которые не генерируются самой отраслью, футбол перестанет быть спортом. Он перестанет быть индустрией. Он станет больше похож на игрушку в руках государств. Да, футбол – игрушка. Сейчас в нее играют дети».
Сентябрь 2021-го: «То, что делают «ПСЖ» и Суперлига, очень опасно. «ПСЖ» напоминает мне турниры для легенд с учетом возраста некоторых игроков команды. Есть объективные данные, что проект «ПСЖ» нежизнеспособен. «ПСЖ» тратит более 500 миллионов евро на зарплату. С учетом убытков из-за ковида и снижения доходов от телеправ во Франции это неприемлемо. Это какой-то финансовый допинг».
Если выжать главное из сотен интервью Тебаса, то в них он выделяет несколько критически важных проблем грандиозных трат шейхов:
• «ПСЖ» получает огромные деньги незаконно, при этом действий УЕФА недостаточно для того, чтобы клубы-государства остановились. Из-за бездействия чиновников футбольный рынок раздувается: по словам президента лиги, зарплаты в футболе выросли минимум на 15% и с каждым годом неуклонно летят вверх.
• Еще одно последствие гигантских трат – переоценка спонсорских контрактов. Некоторые клубы просят от них в два раза больше при том, что аудитория футбола уменьшается. Клубы-государства ставят высокие планки, некоторые топ-клубы вынуждены выбивать больше ради конкуренции. Это дает больше денег, но монополизирует сам рынок, где остаются только крупные игроки.
• Особенно сильно ситуацию усугубила пандемия. После падения рынка на плаву остались далеко не все: «Реал» и «Ливерпуль» (все же он более ограничен в средствах) за счет грамотного менеджмента, а вот «ПСЖ» и «Ман Сити» – исключительно из-за бесконечных вливаний. Получается, что кто-то не может себе позволить подписать даже Дани Алвеса, а кто-то без проблем берет Месси.
Главное, что и сам Тебас тоже далеко не ангел: прошлым летом он максимально давил на «Барсу» и не делал для нее поблажек в финансовом плане, что во многом вынудило клуб отпустить Лео Месси в Париж. Позже Хавьер немного остыл – но осадок у фанатов остается до сих пор.
«ПСЖ» это жулики, – уверен Тебас. – У них зарплатная ведомость достигла почти 600 млн евро, а это недопустимо. «Реал» – не государственный клуб и для него подобное просто невозможно, за ним же сразу придет УЕФА. Я не единственный, кто это говорит. «ПСЖ» же избегает санкций благодаря одной непонятной процедурной ошибке.
Может ли «ПСЖ» соответствовать требованиям ФФП? Тот проект, который мы видим сейчас – нет. Я завидую, что Катар не инвестировал в Испанию? Но я говорю то же самое в отношении «Альмерии», которая она принадлежит Саудовской Аравии. Клубы-государства, которые инвестируют без пределов, дестабилизируют футбол.
Нам нужно действительно бороться с этим, и мы будем продолжать делать это постоянно. А что нам делать, ведь футбол грабят на наших глазах».
Мбаппе остался в «ПСЖ» – еще на 3 года. Отбили у «Реала», соблазнили огромной зарплатой и бонусом за подписание
Фото: Gettyimages.ru/Gualter Fatia, Michael Regan; REUTERS/Christian Hartmann
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