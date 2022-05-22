«Футбол – игрушка. Сейчас в нее играют дети». Президент Ла Лиги не переносит «ПСЖ» – и уже идет в суд

Эффект Мбаппе.

Килиан Мбаппе остается в «ПСЖ» и не переходит в «Реал» – одна из самых громких трансферных саг последних лет фактически закончилась ничем. Мир открывает рот из-за условий контракта француза, но «Реал» пока не спешит и сохраняет молчание.

Кажется, в шоке вообще все.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас – тоже. Однако он совсем не сдерживается и проходится по «ПСЖ» в каждом интервью.

Тебас поддерживает «Реал» примерно с 15 лет и никогда этого не скрывал: в интервью AS даже говорил, что тесно общается с Флорентино Пересом даже на фоне Суперлиги и не хочет казаться идеальным. Тебас ждал Мбаппе в Испании, хоть и отмечал, что одним его трансфером былой силы Ла Лиги пока не вернуть.

В ситуации с Килианом Тебас и правда был больше похож на фаната. Его настроение менялось в соответствии с приходящими новостями. После первых слухов о продлении началось отрицание:

«ПСЖ» в этом сезоне тратит на зарплаты 650 млн евро. Убытки 300 млн. Они собираются делать многомиллионное предложение Мбаппе? Этого просто не может быть, если мы говорим о клубах-государствах. УЕФА проводит серьезные реформы?

Не может быть, чтобы команда, потерявшая 300 млн евро, с фондом заработной платы свыше 600 млн, которая даже не генерирует столько доходов, смогла оставить игрока такого уровня. Этого не может быть, я в это не верю».

Потом – агрессия: «То, что собирается сделать «ПСЖ», у которого убытки в размере 700 млн евро за последние годы и фонд зарплат превышает 600 млн евро, это оскорбление для футбола. Аль-Хелайфи так же опасен, как Суперлига Европы».

Тебас настроен максимально решительно – Ла Лига сразу после объявления о продлении контракта Мбаппе сообщила, что подает на «ПСЖ» в суд и не отступит. Похоже, испанский чемпионат слишком долго терпел то, что его откровенно грабят.

«Такое соглашение ставит под угрозу экономическую стабильность европейского футбола и сотни тысяч рабочих мест, целостность соревнований – не только международных, но и внутренних. Мы подаем жалобу на «ПСЖ» в УЕФА, – указывается в официальном заявлении лиги.

Мы надеялись, что Нассер Аль-Хелайфи, став членом исполкома УЕФА и руководителем Ассоциации европейских клубов, воздержится в дальнейшем от подобной практики и поймет, что она вредна, но все вышло наоборот. Инвестиции в «ПСЖ» должно быть немыслимы. Это ненормально.

Такое поведение еще раз демонстрирует то, что государственные клубы не уважают и не хотят уважать правила такой важной сферы, как футбол. А правила эти необходимы для защиты сотен тысяч рабочих мест. Такое поведение президента «ПСЖ» ставит европейский футбол под угрозу уровня создания Суперлиги Европы.

Только с другой стороны».

Может Тебас по-фанатски взбесился?

Не похоже, к этому давно все шло. Тебас мочил «ПСЖ» и остальных шейхов еще задолго до того, как это стало мейнстримом.

Хавьер правит в Ла Лиге с 2013-го, точкой отсчета возьмем трансфер Неймара из «Барселоны» за 222 миллионов в 2017-м. По мнению самого президента, именно тогда «нефтяные деньги сломали устои и открыли новую скважину» мирового футбола.

Мы выделили только главное, но претензии Тебаса появляются намного чаще. Он проезжался и по тому же президенту федерации футбола Испании Луису Рубиалесу за то, что тот согласился продать Суперкубок страны саудовцам. Хавьер уверен, что нефтяные магнаты грабят европейский футбол.

Ноябрь 2017-го: «Мы пожаловались УЕФА на «ПСЖ» и «Манчестер Сити» и проблема не в Неймаре. Она была и раньше. Я еще в марте на встрече с Нассером Аль-Хелайфи сказал, что мы собираемся пожаловаться на уловки, которые они применяют. «ПСЖ» получает около 40 миллионов от туризма в Катаре. Чтобы избежать урона, они раздувают данные о поступлениях от спонсоров. Эти два клуба потратили больше всех в мире за последние годы. Их позиция привела к инфляции ».

Апрель 2018-го: «Хозяева «ПСЖ» – страна Катар. Захотели купить Неймара, наплевали на цену и открыли нефтяной вентиль. «Ман Сити» делает так же. У нормальных команд нет таких вентилей. Им нужны доходы от ТВ-прав. Но эти деньги они тоже забирают – у маленьких клубов и лиг . Это большая проблема. Катарские деньги – финансовый допинг».

Октябрь 2018-го: «Они привлекают ненастоящих спонсоров и угрожают стабильности европейского футбола. Все это влияет на рынок. Это все очевидно, потому что другим клубам приходится вливать деньги, чтобы соответствовать государственным клубам. Очевидно и то, что Инфантино и Платини позволяли клубам делать все это . Мы очень надеемся, что сейчас в УЕФА с подобным покончили».

Май 2019-го: «Я сказал, что они не соответствуют стандартам ФФП. «Сити» прислал мне по факсу юридические документы, в которых говорилось, что меня вызовут в суд в Манчестере, если я не заберу слова назад. Я все еще не там, и меня не вызывали. Поэтому могу подтвердить свои слова. Если мы позволим внести деньги, которые не генерируются самой отраслью, футбол перестанет быть спортом . Он перестанет быть индустрией. Он станет больше похож на игрушку в руках государств. Да, футбол – игрушка. Сейчас в нее играют дети».

Сентябрь 2021-го: «То, что делают «ПСЖ» и Суперлига, очень опасно. «ПСЖ» напоминает мне турниры для легенд с учетом возраста некоторых игроков команды. Есть объективные данные, что проект «ПСЖ» нежизнеспособен. «ПСЖ» тратит более 500 миллионов евро на зарплату. С учетом убытков из-за ковида и снижения доходов от телеправ во Франции это неприемлемо. Это какой-то финансовый допинг ».

Если выжать главное из сотен интервью Тебаса, то в них он выделяет несколько критически важных проблем грандиозных трат шейхов:

• «ПСЖ» получает огромные деньги незаконно, при этом действий УЕФА недостаточно для того, чтобы клубы-государства остановились. Из-за бездействия чиновников футбольный рынок раздувается: по словам президента лиги, зарплаты в футболе выросли минимум на 15% и с каждым годом неуклонно летят вверх.

• Еще одно последствие гигантских трат – переоценка спонсорских контрактов. Некоторые клубы просят от них в два раза больше при том, что аудитория футбола уменьшается. Клубы-государства ставят высокие планки, некоторые топ-клубы вынуждены выбивать больше ради конкуренции. Это дает больше денег, но монополизирует сам рынок, где остаются только крупные игроки.

• Особенно сильно ситуацию усугубила пандемия. После падения рынка на плаву остались далеко не все: «Реал» и «Ливерпуль» (все же он более ограничен в средствах) за счет грамотного менеджмента, а вот «ПСЖ» и «Ман Сити» – исключительно из-за бесконечных вливаний. Получается, что кто-то не может себе позволить подписать даже Дани Алвеса, а кто-то без проблем берет Месси.

Главное, что и сам Тебас тоже далеко не ангел: прошлым летом он максимально давил на «Барсу» и не делал для нее поблажек в финансовом плане, что во многом вынудило клуб отпустить Лео Месси в Париж. Позже Хавьер немного остыл – но осадок у фанатов остается до сих пор.

«ПСЖ» это жулики, – уверен Тебас. – У них зарплатная ведомость достигла почти 600 млн евро, а это недопустимо. «Реал» – не государственный клуб и для него подобное просто невозможно, за ним же сразу придет УЕФА. Я не единственный, кто это говорит. «ПСЖ» же избегает санкций благодаря одной непонятной процедурной ошибке.

Может ли «ПСЖ» соответствовать требованиям ФФП? Тот проект, который мы видим сейчас – нет. Я завидую, что Катар не инвестировал в Испанию? Но я говорю то же самое в отношении «Альмерии», которая она принадлежит Саудовской Аравии. Клубы-государства, которые инвестируют без пределов, дестабилизируют футбол.

Нам нужно действительно бороться с этим, и мы будем продолжать делать это постоянно. А что нам делать, ведь футбол грабят на наших глазах».

Фото: Gettyimages.ru/Gualter Fatia, Michael Regan; REUTERS/Christian Hartmann