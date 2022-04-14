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Араухо из «Барсы» – наследник Пике и Пуйоля. Сначала его карьеру двигала мама, потом – Суарес, Пике и Хави

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Надо прибавлять в игре с мячом.

После недавнего класико Хави назвал Рональда Араухо самым перспективным центральным защитником в мире. Через три недели Алвес высыпал еще одну порцию комплиментов: по его словам, Араухо должен стать новым лидером раздевалки «Барсы» на долгие-долгие годы. 

Журналист AS Хави Мигель пошел еще дальше и назвал 23-летнего Рональда перерождением великого Карлеса Пуйоля.

«Барселона» нашла центрального защитника на следующие 10–15 лет, – предсказывал еще год назад Жерар Пике. – У Араухо есть все необходимое: он быстрый и сильный парень со славной  головой. Рональд шикарно владеет мячом – хотя есть куда расти. Он воспользовался шансом и может стать нашей мегазвездой. «Барселоне» очень повезло с ним».

Пока партнеры немного перехваливают Рональда. Но он и не думает расслабляться: после прихода Хави прогресс защитника поражает еще сильнее. «Араухо легко адаптировался к стилю Хави. У него какое-то исключительное безразличие к игровым схемам: он сверкает в четыре защитника – а потом выходит играть в три и ничего не меняется, – восхищается легенда «Ман Сити» Пабло Сабалета. – У него хорошая физика. Он особенно силен при игре в воздухе.

С этим парнем все очень просто – он станет одним из лучших защитников в истории Уругвая».

Рональд начинал нападающим. Все из-за мамы и Роналдиньо

Араухо не воспитанник «Барселоны» – и до нее еще пришлось добираться.

Рональд родился в скромном городке Ривера на окраине Уругвая. Ривера находится на границе с Бразилией, и поэтому местные привыкли разговаривать на смеси португальского и испанского языка – портуньоле. Всего в 237 км от Риверы город Сальто – родина Луиса Суареса. 

Бразилия оказала на взросление Рональда огромное влияние: там родилась мама, которая с самого начала прививала сыновьям и дочери соседние традиции. Ее страстью был как раз футбол: Мариа влюбилась в магию Роналдиньо еще в детстве. Она продавала пончики юношеским академиям по цене в полтора раза ниже рыночной и иногда даже кормила детей бесплатно – сын никогда не был против.

Араухо обожал стряпню мамы. Но Роналдиньо полюбил еще сильнее. «В детстве мне нравился Роналдиньо. Я всегда следил за его игрой. В 5 лет мама отдала меня в футбольную академию в футболке с десяткой на спине. Вы можете не верить мне, но я стартовал как чистая десятка», – с улыбкой вспоминал уругваец в интервью The Athletic. 

В 2011-м мама повезла 12-летнего сына на просмотр в «Пеньяроль» из Монтевидео.

Исторически «Пеньяроль» – один из главных клубов Южной Америки: через его академию прошли Феде Вальверде, звезда «Бенфики» Дарвин Нуньес, Наитан Нандес и еще пару сотен уругвайских игроков.

Однако в «Пеньяроле» талант Рональда не оценили: парня забраковали и отправили домой в слезах. На психологическое восстановление парень потратил около года – но боялся продолжать с футболом. Это было серьезным испытанием для семьи, потому что Рональда никогда не тянуло к знаниям – в школе он был троечником.

От депрессии снова спасла мама: эта золотая женщина договорилась о просмотре Араухо в местном «Уракане» – ей помогли хорошие отношения с клубом из-за продажи тех самых пончиков. И тут произошло чудо: Араухо пришел на просмотр, влюбив в себя тренеров. Вместо десятки они поставили его играть чуть ниже: там габариты и техника уругвайца сработали на полную.

После этого карьера Рональда резко взлетела: Араухо провел в академии «Уракана» три плодотворных года и уже в 2015-м погнал в «Рентистас» из того же Монтевидео. Второй заход в столицу вышел сильно удачнее первого: в молодежном «Рентистасе» на Рональда смотрели всего год – и с восторгом от его игры перевели в основной состав. На тот момент пацан окончательно освоился в центре поля. В первом сезоне во взрослом футболе Араухо даже наколотил семь голов.

Идиллия длилась недолго: «Рентистас» срочно нуждался в деньгах, и Араухо согласился помочь клубу. Рональд переехал в соседний «Бостон Ривер» за 17 миллионов уругвайских песо  – но там свободного места в полузащите не оказалось. 

Пришлось играть в защите. «На предсезонке все центральные защитники начали получать травму за травмой. Мой тренер Серхио Кабрера оказался в засаде и, оценив мой рост, попробовал меня в обороне. В начале мне его идея очень сильно не понравилась. Однако это решение Серхио определило мою судьбу на всю оставшуюся жизнь. Я не могу сожалеть», – рассказывал уругваец в 2020-м.

«Помню, как впервые встретил 16-летнего Рональда и сразу же заметил: природа одарила его всем необходимым для успеха. Араухо всегда был очень талантливым игроком и хотел учиться несмотря ни на какие препятствия из внешнего мира, – вспоминал Кабрера. – Он также мечтал расти как личность – и пользовался каждым шансом. Он максимально открыт перед вами. Вы знаете о нем почти все. Такой он парень».

Рональд подсел на легкую атлетику и неожиданно раскрылся в центре защиты: сочетание его скорости и роста отлично подходило под игру в обороне. В «Бостоне» Араухо провел всего сезон: летом 2018-м за одним из самых перспективных защитников Уругвая пришли «Реал» и «Барселона». После разговора с родителями Рональд выбрал второй вариант. 

Секрет «Барсы» оказался очень прост: они сначала позвонили Марии – и только потом предложили деньги. 

Араухо тяжело адаптировался к Испании. Ради мечты пришлось качать игру в пас

Резкая смена обстановки стала для молодого парня настоящим испытанием: Араухо пришлось адаптироваться к испанской культуре. Плюс мама осталась в Уругвае – и приехала через пару лет только по просьбе Рональда.

В игровом плане все было не менее сложно: в Уругвае почти все команды защищаются глубоко, и местные тренеры требовали от защитника в первую очередь физического превосходства. Не было никакого выхода из обороны через пас – и Рональд оказался не готов к специфическому стилю «Барсы» и ее требования к центрбекам. 

«Араухо совсем не похож на стандартного парня-продукта Ла Масии и редко думает про пас в тех ситуациях, когда каждый защитник «Барсы» думал бы только о нем, – говорил The Athletic близкий к клубной академии источник. – Их игроки не могут не обладать высочайшей культурой паса. Это должно быть в генах игрока, ноу Рональда это далеко не главное качество – и «Барселона» понимала это с самого начала. Они рисковали с Араухо – и не прогадали».

Рональд постоянно ходил на дополнительные тренировки, впитывал каждый совет и из матча в матч становился сильнее в игре с мячом. При этом не забывал ходить в зал и даже бегал марафоны. В октябре 2019-го тогдашний тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде заметил парня и подпустил его к тренировкам с основой. 

Позже счастья было еще больше: Вальверде выпустил Араухо на 17 минут игры с «Севильей». Рональд настолько волновался, что за такое короткое время словил красную. 

«Я приехал в «Барсу» и с первого дня начал много потеть над передачами, – вспоминал Араухо в январе 2021-го. – Заиграть в стиле «Барсы» очень непросто. Я пришел из совсем другого мира – в Уругвае защитники играют иначе. Я играл проще и попал в непростое положение. 

Всегда восхищался Жераром Пике и его игрой ногами. Она мне очень нравится. Я многое взял из стиля его игры, но именно его культура паса оказала на меня огромное влияние».

От замены Вальверде на Кике Сетьена защитник выиграл еще сильнее: парня стали чаще ставить в основной состав. Рональд сдружился с Луисом Суаресом – хотя  в начале очень стеснялся сидеть рядом с легендой. С приходом Кумана в 2020-м Араухо и вовсе стал лидером обороны «Барсы» и заполучил четвертый номер.

«Араухо необходимо улучшать игру в пас и обработку мяча, но он постоянно демонстрирует невероятный характер и силу воли. Я давно не замечал такого старания от игрока – и ведь он не хочет останавливаться на достигнутом. Мы гордимся Рональдом», – восхищался Куман.

Голландец хоть в чем-то оказался прав: Араухо совсем не останавливался даже несмотря на все трудности внутри и вокруг команды Кумана. С Хави «Барса» резко выздоровела – а Рональд заиграл еще круче.

Араухо все еще есть куда расти. У них крутая связка с Пике – Хави выжимает из игрока максимум

«Рональд и правда хорош в этом сезоне, – анализировал Хави в марте. – Но может стать еще сильнее. Мы все это знаем. С момента моего прихода именно он вырос как игрок больше всех, и мне нравится его желание прогрессировать. Это делает его очень важным игроком для нас.

Он стал намного лучше владеть мячом, но все еще не всегда находит лучшее решение. У него есть недостатки, и мы должны это принимать. Однако по игре в обороне он уже один из лучших в команде. На его сильные стороны также не стоит закрывать глаза».

Хави хорошо подчеркивает главную особенность Араухо: он точно не идеален ни в одном игровом компоненте, и ему явно есть куда расти в каждом аспекте. У Рональда два главных сильных качества – физическая мощь и правильный выбор позиции. Остальное можно и нужно прокачивать. 

Только вот даже того, что уже есть, хватает, чтобы быть на топ-уровне. Максимально детально игру Араухо анализировал для ESPN великий уругвайский защитник Диего Лугано:

«Физически он совсем другой. Он занимался легкой атлетикой в ​​«Ривере» и соревновался на национальном уровне в скорости. Это характеризует Араухо как игрока, адаптирующегося к реалиям современного футбола. Рональд именно что спортсмен: высокий, стройный и достаточно быстрый. В другом клубе этого было бы вполне достаточно для того, чтобы стать лидером обороны.

Но он играет в «Барселоне», и все отмечают в нем агрессивность и темперамент. Им нравятся его качества и они уважают его. Араухо не силен в игре с мячом, но очень много работает над этой проблемой. «Барселона» перевоспитывает типичного уругвайского защитника».

Это много раз подчеркивал и Хави: «Над игрой Рональда с мячом еще нужно серьезно поработать. Он должен понимать, что с мячом надо бы идти вперед и ждать момента выдвижения соперника, чтобы в итоге найти свободного игрока. Эти привычки мы должны с ним выработать. Это нелегко и занимает много времени».

Хави маскирует слабость Араухо с помощью Жерара Пике. Именно он отвечает в «Барселоне» за продвижение мяча. При этом Рональд иногда выходит на правом фланге, где продвигать мяч значительно легче.

Зато Рональд намного лучше играет в обороне – и уже сам прикрывает Жерара. Таким образом они маскируют слабости друг друга.

Араухо особенно подчеркивает важность Пике: «Жерар всегда был тем игроком, на которого я обращал внимание. Я делю с ним раздевалку и анализирую его. Мне нравится просматривать характеристики каждого игрока. Пике не отличаются резвостью, но всегда находит идеальное расположение на поле. Я иногда буквально выбиваю из него информацию».

Иногда Хави ставит 191-сантиметрового Араухо на правый фланг защиты – в этих случаях «Барселона» по ходу матча может перестроиться на схему с тремя защитниками. Рональд дает Хави варианты, которые он раньше не мог использовать из-за слабости Оскара Мингесы: тот просто не может играть в похожем стиле. 

Для агрессивного стиля на фланге у Араухо почти нет недостатков. Он силен в игре один-в-один – в недавнем класико Рональд съедал реактивного Винисиуса. Здесь обогнал Вини на дистанции:

Скриншоты – InstatScout

Еще один пример из игры с «Галатасараем» в ЛЕ – уругваец без проблем догоняет быстрого соперника. Это важно, ведь обычно впереди играет 38-летний Дани Алвес.

Араухо играет в агрессивной манере. Это косвенно доказывают его постоянные проходы почти до чужой штрафной. Обычно он расталкивает соперников за счет физики и продвигает за счет этого мяч.

Секрет Араухо прост: он четко видит свои сильные стороны и старается качать слабые. У него есть только одна цель прямо сейчас – стать для «Барсы» идеальным защитником, и Хави может помочь с этим. 

«Когда я только начал играть в защите, следил за игроками вроде Пуйоля и Рио Фердинанда, – признавался Араухо. – Стараюсь выносить что-то из игры каждого защитника. В сборной Уругвая я кое-что черпаю у Година и Хименеса. Также я что-то подсмотрел у Пике и даже Ван Дейка. Это делает меня сильнее. Стараюсь сочетать их сильные стороны и анализировать их игру».

А ведь «Барселона» могла потерять Араухо. Помог Луис Суарес

За последние полгода на Рональда засматривались примерно все топы: «МЮ» и «ПСЖ» следят за ситуацией вокруг контракта Араухо до сих пор – «Барса» никак не может продлить уругвайца и Гави. Но если ситуация с Гави все еще напряжена, то с Рональдом уже почти договорились. 

С контрактом Араухо помог Луис Суарес. Они не переставали общаться даже после ухода форварда – Суарес постоянно поддерживает Рональда. В январе Араухо пришлось весь месяц играть со сломанным пальцем. Луис посмеивался и шутил, что Рональд мог бы выйти на поле даже с переломом ноги. 

Суарес услышал новости о возможном уходе Рональда и грозно отписал ему в соцсетях. После пары грозных смайликов Араухо признался, что хочет играть только в «Барсе» – Луис временно подобрел и успокоился. 

«Луис Суарес был очень важен для меня, когда я пришел в первую команду. Черт, он пишет мне каждый день. После матчей или если происходит что-то экстраординарное. Луис отличный игрок и человек, но иногда я просто не успеваю ему отвечать», – откровенничал Рональд.

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Фото: globallookpress.com/Pablo Morano/XinHua, Mutsu Kawamori/AFLO, Joan Gosa/XinHua, Sven Hoppe/dpa, Siu Wu/Siu Lau, Daisuke Nakashima/AFLO ; Gettyimages.ru/Aitor Alcalde / Stringer; instagram.com/ronaldaraujo_4

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