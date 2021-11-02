10 игроков Катара – из других стран. Португалец с именем в честь Роналдо-Ромарио, алжирцы, забивавшие России, и даже иракцы

Знакомимся.

Катар – необычная страна во многих отношениях, что подсветил чемпионат мира. Нестандартно все даже с населением: лишь 12% из 3 миллионов жителей считаются катарцами, все остальные – иммигранты и экспаты. Неудивительно, что 10 из 26 игроков сборной родились в других странах – лишь у Марокко, Туниса и Сенегала на ЧМ больше.

Как так вышло? Катар их всех натурализовал?

Не совсем. Раньше Катар действительно раздавал паспорта африканцам и южноамериканцам (так активно, что нарвался на критику от экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера) и даже предлагал гражданство за 1,5 миллиона евро звезде «Вердера» Аилтону в 2004-м. Но сейчас все иначе. Лишь один игрок начал профессиональную карьеру не в Катаре, а пятеро обучались футболу только здесь.

Это стало возможным благодаря академии Aspire – грандиозному спортивному комплексу, где Катар с 2004-го готовит местных ребят и спортсменов из других стран. Проект выдался успешным, и для продолжения развития выпускников академии тренером сборной назначили испанца Феликса Санчеса Баса, который работал в Aspire с 2006-го. Идея себя оправдала – при нем Катар в 2019-м впервые выиграл Кубок Азии.

Теперь Катар попробует сверкнуть на домашнем чемпионате мира при помощи уроженцев Португалии, Ирака и африканских стран.

Узнаем о них больше.

Ро-Ро – Португалия

Один из самых опытных игроков сборной Катара родился в Португалии, но в родной стране у защитника не очень задалось: воспитанник «Бенфики» к 20 годам не поднялся выше 4-го дивизиона, а из успехов в сборных была разве что победа с Кабо-Верде (родина отца) на товарищеском турнире для португалоговорящих стран в 2009-м.

Тут удачно появился вариант с чемпионатом Катара. В 2011-м местный бизнесмен позвал на просмотр Педру Мигела (Ро-Ро – это прозвище в честь Роналдо и Ромарио) и еще три десятка иностранцев, из которых должен был остаться лишь один. Португалец впечатлил больше всех и стал игроком «Аль-Ахли». Через 5 лет Ро-Ро перешел в «Аль-Садд» и сразу объявил о желании выступать за Катар. Долго ждать не пришлось – защитник впервые сыграл за новую сборную в марте 2016-го.

Сейчас у Ро-Ро, который чувствует себя в равной степени кабовердианцем, португальцем и катарцем, больше 80 матчей за сборную и ни малейшего желания уезжать из Катара. «Я счастлив здесь, как и моя семья. Я рискнул ради мечты, и все удалось», – считает футболист.

Карим Будиаф – Франция / Алжир

Его вы можете помнить – именно Будиаф забил победный гол сборной Черчесова в 2016-м (2:1). Родившийся во Франции игрок марокканско-алжирского происхождения прошел через академии «Лорьяна» и «Нанси» и ездил на сборы с молодежкой Алжира, но в итоге оказался в катарском чемпионате, а затем и в сборной. При этом изначально полузащитник хотел выступать за Алжир, но передумал, впечатлившись планами Катара.

«Было лучше поехать в Катар ради хорошего проекта, чем ждать во Франции. Я сделал правильный выбор. За пять лет в катарской лиге можно получить гражданство и шанс сыграть на ЧМ – было бы глупо отказываться», – объясняет причины переезда Карим.

Сейчас Будиаф железный игрок старта Катара и 4-й по числу матчей за сборную (115). Карьерой он вполне доволен.

«Я хорошо зарабатываю в стране, где мне хорошо. Ни о чем не жалею: я родился во Франции, мои родители из Северной Африки, у меня гражданство Катара. Довольно крутая история, правда?» – рассуждает футболист.

Буалем Хухи – Алжир

Еще один знакомый болельщикам России игрок – если Будиаф забил нашей сборной победный гол, то Хухи положил первый, пробив Акинфеева с пенальти. Защитник родился в Алжире и начинал карьеру в местной «Шераге», где успел пересечься с Исламом Слимани, но на родине у Буалема не задалось. В 2009-м его позвал катарский «Аль-Шамал» – игрок согласился и вылетел в Катар, но по прилете в страну получил предложение от «Аль-Араби». Хухи без проблем бросил «Аль-Шамал» и пошел в другой клуб.

Такую же принципиальность футболист проявил и в выборе сборной. Хухи вызывался в молодежную сборную Алжира и надеялся заиграть за главную команду, но после дебюта в катарской лиге на него вышли с предложением сменить гражданство. В 2010-м Буалем такой вариант резко отверг.

«Слушайте, я чистокровный алжирец и ни за что на свете не променяю цвета моей родной страны, даже за все деньги мира. Я не задумываясь отвечаю, что остаюсь верным Алжиру, который меня породил и позволил мне стать профессиональным игроком. Моя мечта – однажды попасть в сборную Алжира», – уверенно заявлял игрок 12 лет назад.

Видимо, за пару лет что-то изменилось – в 2013-м Хухи дебютировал за Катар. Сейчас со 105 матчами он входит в топ-10 Катара по играм за сборную.

Басим Аль-Рави – Ирак

К 24 годам успел наиграть уже 58 матчей за сборную. Защитник переехал в Катар вместе с родителями (папа – бывший игрок Ирака) еще ребенком и попал в академию Aspire, где дорос до местного «Аль-Райяна».

Классная игра на победном Кубке Азии-2019, где Басим забил родному Ираку, явно не понравилась хозяевам турнира – ОАЭ, чьи отношения с Катаром были разорваны в 2017-м. Эмираты пожаловались, что Басим якобы недостаточно долго жил в Катаре, но жалобу отвергли.

«Я играю за сборную Катара и горжусь тем, что являюсь частью этой страны. Счастлив жить в Катаре.

Меня не волнует, что люди обсуждают, откуда я родом. Да, я родился в Ираке, но переехал в Катар ребенком, у меня есть катарский паспорт», – заявлял Аль-Рави.

Мохаммед Абдулвахаб – Ирак

Еще один выпускник Aspire в сборной. В молодости он уезжал в аренду в испанскую «Культураль Леонесу», но удивляться не стоит: Aspire купила клуб в 2015-м. Когда Мохаммеду исполнилось 18, Катар его натурализовал и явно не пожалел: у 23-летнего хавбека уже 21 матч за сборную.

Ахмед Алаа – Египет

Один из множества воспитанников Aspire в сборной оказался в Катаре в 10 лет, когда его отец перевез семью из Египта для работы инженером-строителем. Папа доволен, что сын стал футболистом: «Сейчас футболистом быть лучше, чем инженером. Статус изменился. Футболистам дают все».

Ахмед прошел все ступени катарской футбольной пирамиды, наиграл под 50 матчей за сборную и становился чемпионом Катара. Правда, на ЧМ-2022 мы вряд ли будем видеть его часто: в этом году вингер в основном сидит в запасе сборной.

Альмоэз Али – Судан

Лучший выпускник Aspire – к 26 годам уроженец Судана уже стал лучшим бомбардиром в истории Катара с 42 голами в 85 матчах (столько же у давно закончившего карьеру Мансура Муфтаха). Как и большинство ребят из академии, Али переехал в Катар в раннем детстве. Один из немногих игроков сборной, отметившихся в европейских клубах – в австрийском ЛАСК в 2015-м и, как и Абдулвахаб, в «Культураль Леонесе».

В 2019-м Али разорвал Кубок Азии, забив 9 голов в 7 матчах – побил рекорд топ-форварда Ирана Али Даеи. Естественно, ОАЭ заявили, что Альмоэз играет за Катар незаконно, но, как и в случае с Аль-Рави, Азиатская конфедерация футбола не удовлетворила протест. После турнира писали об интересе «Милана», но пока Али коллекционирует трофеи с «Аль-Духайлем».

Сейчас форвард полностью воспринимает себя как катарца: «С самого детства я мечтал выступить на чемпионате мира. Хочу сыграть по-особенному ради моей сборной и страны».

Мосааб Ходер – Судан

Родившийся в столице Судана Хартуме игрок, как и большинство выпускников Aspire, приехал в Катар ребенком. В 2015-м он был капитаном молодежной сборной Катара, которую нынешний тренер главной команды Бас тренировал ранее. Сейчас испанец уже не так ценит защитника, чаще оставляя его на скамейке. Зато в клубе все неплохо: Ходер вместе с «Аль-Саддом» стал чемпионом Катара.

Али Ассадалла – Бахрейн

Самый результативный полузащитник нынешней сборной Катара (12 голов) родился в Манаме, столице Бахрейна. До 15 лет занимался футболом в самом титулованном клубе страны – «Аль-Мухарраке», пока его не позвал катарский «Аль-Садд». Там Ассадалла дорос сначала до юношеской сборной Катара, а затем и до основной.

Али явно все устраивает в Катаре – вся его карьера прошла в «Аль-Садде», а в инстаграме периодически появляются фото новых BMW (всегда пятой серии).

Мохаммед Мунтари – Гана

Мощный форвард из Кумаси всю юность провел в Гане, где тренировался в Golden Lions Academy, футбольной школе местной легенды Нии Лэмпти. Мунтари не сыграл ни одного официального матча в Африке, в 19 лет уехал в катарский «Аль-Джайш». Уже через пару лет его позвали в сборную Катара, и он мгновенно согласился. Этим Мохаммед сильно расстроил ганские медиа, писавшие в 2014-м про «одного из ярчайших талантов страны».

Сам Мунтари нисколько не сомневается в правильности выбора, хоть и не играет в основе Катара.

«Честно говоря, я бы и сейчас выбрал Катар. Всегда бы выбирал его из-за того, что страна сделала для меня. Дело совсем не в деньгах – в футбол играют в первую очередь из-за любви к нему. В конце концов, я мог бы много зарабатывать, выступая за Гану», – объясняет игрок.

Фото: globallookpress.com/Nikku/Xinhua, Mutsu Kawamori; Gettyimages.ru/Koki Nagahama, Carlos Rodrigues, Simon Holmes, Matthew Ashton – AMA, James Williamson – AMA