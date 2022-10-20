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🤩 Эксклюзив с игроком «Реала» от нашего блогера! Интервью Эдера Милитао

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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: у нас шикарный повод расчехлить плюсы, в блоге La Saeta Rubia разговор с защитником «Реала» Эдером Милитао. Причем это не перевод, а действительно эксклюзивный разговор. Заслуживает еще и подписки, в том числе на телеграм-канал!

Благодаря помощи журналиста Марио Кортеганы телеграм-каналу La Saeta Rubia удалось задать несколько вопросов основному защитнику «Мадрида» и победителю Лиги чемпионов – Эдеру Милитао.

Милитао и Марио Кортегана, лето 2022 года

– 2019 год. В «Мадриде» уже играют многократные обладатели Кубка Чемпионов Серхио Рамос, Рафаэль Варан и Начо Фернандес – что побудило тебя выбрать именно «Реал Мадрид», несмотря на такую серьезную конкуренцию? Ты не опасался за свое место и игровую практику?

– У меня всегда была мечта сыграть за «Реал Мадрид». В тот год с моими представителями выходили на связь многие команды, я даже получил несколько конкретных предложений. Предложение «Мадрида» было не первым среди них, оно пришло чуть позже. Конечно, я знал, что в команде есть Серхио, Рафа и Начо, но это не отталкивало меня, а мотивировало: я думал про себя о том, как много смогу узнать, играя рядом с ними, тренируясь с ними каждый день. Мое желание играть за этот клуб было слишком большим, чтобы я начал долго раздумывать. Я был очень молод и понимал, что не буду играть много в первом сезоне, но я также знал, что упорный труд поможет мне завоевать свое место.

– Первое время в клубе ты получал не так много практики. Как ты справлялся с этим и каким образом тебе удавалось выглядеть настолько хорошо при выходах на поле, учитывая, как мало минут ты тогда получал?

– Я не переставал работать, ни на секунду. Это «Реал Мадрид». Тут тебе надо или доказывать все с первых же матчей или ты можешь собирать вещи. Я понимал, куда я иду. Конечно, у меня были тяжелые периоды, когда я был разочарован, что не играю, но я никогда не хотел становиться проблемой для моего тренера и партнеров.

Если мне не доверяют – значит, я должен завоевать это доверие. Я мог сидеть на скамейке 4 или 5 матчей подряд, но я знал, что в 6 у меня будет шанс, и я должен быть готов к этому. Очень важно сохранять холодную голову и продолжать усердно работать. И тогда вы сможете добиться желаемого, рано или поздно.

– За почти 4 сезона в «Мадриде» ты работал с двумя разными тренерами: Зинедином Зиданом и Карло Анчелотти. Как ты оценишь свое взаимодействие с ними и какие существенные различия между ними ты бы отметил? Что каждый из них привнес в твою игру?

– У меня были очень хорошие отношения с Зизу и такие же с Анчелотти. Возможно, Карло чуть ближе к игрокам, мы с ним словно друзья. Зидан помог мне понять свои собственные возможности, мои сильные и слабые стороны, и поработать над этим. Анчелотти вселил в меня абсолютную уверенность и помог мне выучиться лучше читать игру в тактическом плане.

Они похожи. Каждый из них помогает игроку стать лучше, открыть в себе новые возможности. И это работает, потому что ты чувствуешь искренность, доверие и уважение. Мне нравится их подход».

– С какими соперниками тебе тяжелее всего играть на поле – может, есть какой-то конкретный игрок, которого ты бы выделил с этой стороны?

– За последние несколько лет я сыграл против многих классных игроков: Неймар, Месси, Мбаппе, Левандовски, Мане, Жезус. Мне трудно выделить одного, но, пожалуй, сложнее всего было с Мбаппе. Он очень изобретателен. Готовясь к матчу, всегда надо учитывать излюбленные приемы твоего оппонента. Когда мы играли в финале Лиги чемпионов, я знал, что на Мане нельзя выдвигаться слишком высоко, потому что он любит делать ложные рывки в опорную зону, освобождая место одному из полузащитников или Салаху, а также очень быстро выворачивает стопу для смены движения – с таким игроком опасно играть слишком близко.

В случае с Левандовски наоборот – я знал, что ему нельзя позволять разворачиваться с мячом. Его надо встречать максимально плотно, накрывая еще до того, как передача дойдет до него. Но Мбаппе – другой. Он находит новые возможности во время матча, изобретает их. Ты играешь с ним в одном стиле, а через 5 минут он предлагает тебе уже совершенно другую стилистику. Когда он увидел, что я встречаю его плотно, он стал просить передачи не в ноги, а на ход. Когда я начал играть глубже, чтобы не дать ему свободного пространства – он начал смещаться ближе к центру поля, чтобы получать мяч в ноги. Он постоянно менял стиль.

Самый трудный форвард для любого защитника – это тот, которого вы не можете разгадать. Если вы смогли его хорошо изучить, найдете способ остановить. Но если он постоянно меняет свой стиль во время матчей – вы должны понимать, что ваша дуэль сведется к деталям и миллисекундам. И это будет очень сложно.

– Прошедшим летом команду покинул многолетний владыка опорной зоны «Мадрида» – Карлос Энрике Каземиро. Тони Кроос уже отмечал, что это привело к определенным тактическим изменениям в команде – как они повлияли на работу центра обороны? Изменил ли ты что-то в своей игре из-за ухода Каземиро, чтобы адаптироваться к новым реалиям?

– Основная часть изменений легла на плечи полузащитников, у них изменились векторы движения при игре без мяча. Почти у всех. В моем случае изменений было два: теперь я чаще вывожу мяч вперед через пас сам и чаще делаю рывки в опорную зону, чтобы помочь партнерам накрыть соперников.

Мы лишились не только очень умного полузащитника, но и игрока, который обеспечивает огромный объем работы. Это надо было компенсировать: я, Алаба, Рюдигер или Начо теперь должны покрывать не 20-25 метров пространства, а 30-40.

– Эдер, мы не раз замечали твой невероятный профессионализм и рвение к игре: ты оставался на поле даже в тех случаях, когда тебе явно было больно из-за ушибов. Это говорит о твоем чемпионском характере и хотелось бы узнать – как именно ты его воспитал в себе?

– Думаю, это исходит от моей семьи. Я воспитан на ценностях приверженности, скромности и уважения. Я всегда чувствую большую ответственность за команду и перед болельщиками. Футболисты живут хорошо – у нас меньше проблем, чем у других людей. Но болельщик, пришедший на стадион и, возможно, отдавший за билет немалые деньги из своей не самой большой зарплаты – заслуживает увидеть максимальную отдачу от игроков. И это надо уважать, отдаваясь игре полностью. Мы не всегда можем выигрывать, но стараться и выкладываться обязаны всегда.

Отец всегда говорил мне о том, что самый легкий выбор в жизни – это сдаться и перестать бороться. Я очень благодарен своим родителям за воспитание. Благодаря этому у меня сформировался характер, который позволяет мне биться за мою команду до конца. Я уйду с поля только в том случае, если уверен, что не смогу играть на 100% и быть полезным.

– Известно, что Юни Калафат сыграл очень важную роль в твоем переходе в «Реал Мадрид». Что ты можешь сказать о Юни и его влиянии на тебя?

– Юни Калафат – замечательный человек. Он очень помог мне со всеми деталями переезда в Испанию, всегда был в контакте с моей семьей. Для нас, он близкий человек. Если вас что-то беспокоит или вы хотите просто поговорить – Юни всегда вам поможет. Он, Марсело, Каземиро и Винисиус помогли мне больше всех при адаптации в новой стране и в клубе. 

– Ты создал очень впечатляющую связку с Давидом Алабой. С первых матчей появилось ощущение, что вы играете друг с другом уже много лет. Как вы достигли такого уровня взаимопонимания за столь короткий срок и насколько тебе  помогла регулярная игра рядом с таким опытным футболистом?

– Давид – очень открытый и искренний человек. С первых дней он направлял меня и помогал становиться лучше. С таким сильным игроком рядом очень легко расти. Мы знаем не только сильные стороны друг друга, но и слабые. Это помогает нам дополнять друг друга.

Я знаю, когда должен пойти вперед сам, а когда оставить это Давиду. И он тоже знает, когда меня нужно страховать. Залог нашего взаимопонимания – отличные взаимоотношения, искренность и взаимоуважение. Думаю, мы отлично справились в прошлом сезоне.

– Несмотря на то, что тебе всего 25 лет, ты уже провел более 100 матчей за «Реал Мадрид» и выиграл множество трофеев. Ты бы хотел играть здесь на протяжении всей своей карьеры и стать одной из легенд клуба?

– Если бы это зависело только от меня, я бы точно остался в «Мадриде» до конца своей карьеры. Я люблю «Реал Мадрид» и хочу войти в историю этого клуба, как это сделали Роберто Карлос, Феномен, Марсело, Каземиро и другие.

Телеграм-канал автора: La Saeta Rubia

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, Matthias Hangst, Alex Grimm, Angel Martinez / Stringer

3 комментария

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Нургалиев Разрешил
Отличная инициатива от лучшего телеграм-канала! С почином, ждем такое же интервью от Вини и Родриго
+28
-2
+26
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micha87
Хороший защитник. Очень трудолюбивый. Вообще молодые, нынешние топовые бразильцы, какие-то не такие как гении прошлого (Рональдо и Роналдиньо) все профессионалы с малых лет. Молодцы.
+17
0
+17
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AGHASI
Спасибо автору, лучшего ТГ канала про Мадрид👏🏻
+10
-2
+8
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