Дробовик в машине, банды как в ГТА 5: каково уехать из ФНЛ в американский чемпионшип

Путь Валерия Сарамутина.

Валерий Сарамутин родился в США и получил американский паспорт – отец переехал в страну из-за автомобильного бизнеса. Но уже в младенчестве Валерий вернулся в Россию, а в Америку выбирался только иногда – навестить отца.

В России Сарамутин с 6 лет в академии «Динамо», прошел всю вертикаль, но дебют за клуб оказался грустным: в том самом матче против «Зенита» в 2016-м, когда бело-голубые впервые в российской истории вылетели из РПЛ.

После нескольких лет в ФНЛ Сарамутин уехал в команду Первой лиги США — помог американский паспорт. Там играл вместе с финалистом ЧМ-2010 и отказывался вставать на колено во время акции BLM.

Сейчас Сарамутину — 29. Он залетел в медиафутбол и считает, что тот круче Второй лиги.

Мы поговорили об этом и не только.

Шутки о водке и Путине, зарплаты как в России и скандал из-за BLM. Что такое Первая лига в США?

— Ты дебютировал в РПЛ в 2016 году — это 30-й тур, первый в истории клуба вылет в ФНЛ. Как было изнутри?

— До последнего никто не верил, что вылетим. Даже после поражения от «Кубани» — считали, что можем обыграть «Зенит». Им уже ничего не нужно было — выше третьего места все равно бы не поднялись.

После 0:3 — тишина. Все все понимали. Обидно, что такой дебют, но мы быстро вернулись в РПЛ.

— В «Динамо» ты работал с основой при Петреску, Черчесове и Кобелеве. Чем запомнились?

— Петреску — очень нравился. Супероткрытый, любил с молодыми работать. При нем [Павел] Соломатин заиграл, [Иван] Соловьев.

Кобелев — самые жесткие нагрузки. На сборах бесконечно бегали — выходили на атлетический стадион и по кругу. Всю тренировку.

Черчесов — своеобразный, строгий, хороший тренер.

— Почему ушел из «Динамо» после года в ФНЛ?

— За игровой практикой. В питерском «Динамо» работал Александр Точилин — мы знакомы по академии.

— В 2019-м ты — в 24 года — перебрался в американский чемпионшип — USL. Как?

— Был выбор: оставаться в ФНЛ или попробовать что-то новое. Решил изменить жизнь.

В США про меня давно знали: еще в академии «Динамо» приходило двойное предложение — от «Чикаго Файр» и сборной США U-21. Игра за молодежку – одно из условий клуба, но «Динамо» не отпустило. Говорили, что буду считаться легионером, если [спортивный] паспорт поменяю.

Старался переубедить, не вышло. В то же время в «Чикаго» перешел Швайнштайгер. Подумал: «Прикольно. Мог поиграть с ним».

В 2019-м на меня вышел «Остин Боулд» — совсем новая команда, очень хороший состав. Нападающий Клебер, который в «Динамо» Киев поиграл. Левый защитник Эдсон Брафхейд, выходил на замену в финал ЧМ-2010 за Голландию. Хавьер Баэс — мексиканец, был в финале Кубка Либертадорес.

Оказался там самым молодым, но неплохой сезон провел (27 матчей, 8-й по игровому времени — Спортс)

— Чем ты их заинтересовал? Американским паспортом?

— Да, я [из-за гражданства США] не считался легионером. Там тоже есть лимит — десять иностранцев в заявке.

— Что такое Первая лига в США?

— Поля — все хорошие, настоящие. Новые стадионы. Посещаемость неплохая. На нас ходило четыре тысячи человек (при вместимости в 5 тысяч). На выездах были города, где собиралось и 15 тысяч. Вообще в Техасе (откуда «Остин») и в южных штатах любят футбол. Может, он даже на первом месте.

Правда, есть арены (у «Остина», например), на которых одновременно играют и в футбол, и в бейсбол. Поэтому часть покрытия заменена на искусственное — чтобы засыпать его песком для бейсбола. Не совсем удобно.

Ключевое отличие от российской ФНЛ — конкуренция. В России есть разделение: верхушка — хорошие команды, далее — средние и аутсайдеры. В США любой может зацепить очки. Более ровный чемпионат.

— Зарплаты отличаются?

— Средняя, думаю, нет. У меня была примерно такая же, как и в России — 4,5 тысячи долларов (по курсу на 2019-й около 300 тысяч рублей — Спортс). Плюс давали жилье, машину. Никаких проблем. Выезды — максимум 4 часа. Все развито — во всех городах есть аэропорт.

— В команде шутили о том, что ты из России?

— Про водку, медведей и Путина. Стандартно (улыбается). В США люди порой не знают, что и где находится [географически], но эти три вещи понятны всем. Что про Путина говорили? Он многим-многим нравится.

— После хорошего первого сезона в USL ты перестал играть, потому что не встал на колено перед матчем – в поддержку движения Black Lives Matter. Что произошло?

— Нам сказали так: встают те, кто хотят. Никого не принуждали, поэтому не я один отказался. Мексиканцы, бразильцы — тоже. В США по этому поводу шумихи не было.

Но в клубе чуть напряглись, президент общался — со всей командой, но в мягком формате. Подходил тренер: «Есть желание встать на колено в следующий игре?» — «Я подумаю». Штрафов не было, на тренировки допускали, но я попал на карантин – сосед по дому сдал положительный тест на ковид.

– Ты пропустил пару игр, потом три раза подряд выходил на замену. А 31 августа – против «Оклахомы» – снова не встал на колено.

– Это на скамейке было. Я в запасе начал – вышел в самой концовке.

Но проблемы серьезнее начались именно из-за ковида — клуб попросил сократить зарплату вдвое. Я отказался. Потом случился инцидент с Клебером — его заменили на темнокожего молодого парня, он в раздевалке высказал штабу: «Почему играют не сильнейшие?». Поддержал его — мы хорошо общались, он знал немного русский по игре в киевском «Динамо».

– До конца сезона ты ни разу не попал в заявку.

– Никто не говорил прямо, но и так было понятно – сажали всех, кто не хотел снижать зарплату. Может, и акция с вставанием на колено как-то сказалась. За меня хотел РФС заступиться [на фоне шумихи из-за BLM] — обещали найти команду. Но так и не помогли — нашел через своих агентов.

– А тебе лично что говорили в РФС?

– Они через прессу обещали, на меня никто не выходил.

В конце сезона «Остин» предложили новый контракт – все так же на пониженных условиях. То есть инцидент с BLM их не смущал, главный вопрос — зарплаты.

Кстати, через год команда закрылась — не выдержала пустых стадионов из-за ковида. По бизнесу просто невыгодно оказалось. Но в 2021-м в Остине появился другой клуб – уже в MLS.

– Почему ты решил не вставать на колено?

– Не видел необходимости. Непонятен этот жест: зачем, почему на колено, перед кем. В Америке все делается по желанию — вот я и не стал.

— Как история с BLM проходила в обычной жизни?

— В Техасе все спокойно, В Нью-Йорке (где тогда жил отец) – были погромы. Но в Америке всегда какие-то протесты, по любым событиям: где-то бензин подорожал, кого-то посадили.

— Не жалел после, что не задержался в США?

— Нет. Как сложилось — так сложилось. Получил хорошее предложение от «Долгопрудного» — прямо возле дома.

Жизнь в США: дробовик в машине, банды в Лос-Анджелесе, цены на продукты ниже, чем в России

— В интервью «Советскому спорту» 7 лет назад ты говорил: «Считаю себя американцем». В чем для тебя это выражается?

— Не помню, что говорил такое. В России — я русский, в Америке — американец. Так сказал бы.

Разная жизнь, кому что ближе. Например, в США даже в больших городах чувствуешь себя как на даче — вот эти частные дома с лужайкой. Ну если не брать самый центр города с высотками.

— В чем выражается американский менталитет?

— Ну им вообще по барабану на всех остальных. Если проблема их не касается, решать не станут. Просто неинтересно что происходит за пределами США.

Да, события в Украине обсуждают по телевизору, но обычные люди про политику не говорят. Они и не знают, что и где находится: для большинства Белоруссия, Украина, Казахстан — это все Россия.

— К русским за последние два год менялось отношение?

— Вообще нет. Американцы — миролюбивые. Могут только спросить: «О, круто, а как вы тут оказались?». С нелюбовью к русским не сталкивался.

— Какие города в США тебя прям впечатлили?

— Лос-Анджелес. Но жить там, наверное, тяжеловато — красивый и очень дорогой город. В Техасе литр бензина стоит 1 доллар (самый дешевый в стране), в Нью-Йорке — 3 доллара, а в Лос-Анджелесе — 6.

Еще запомнилось, что там как в ГТА 5 — вот эта локация с пирсом и аттракционами: по улицам ходят банды — в красных и зеленых цветах. Но для обычных людей это не опасно — не туда зайдешь, подскажут: «Лучше иди обратно».

— В Техасе разрешено оружие у гражданских — с лицензией. Как это выглядит?

— Если выйдешь на улицу, то и не скажешь, что оружие разрешено. Во многих местах с ним нельзя — например, в торговых центрах, парках. В основном все хранят оружие в машинах или дома.

Мой одноклубник Крис Тирпак возил с собой дробовик. Для самозащиты. Ну он прям местный — техасец. При этом за пару лет в Остине я ни разу не видел, чтобы кто-то держал оружие в руках.

— В США все очень дорого?

— Когда возвращаюсь в Россию, кажется, что у нас продукты даже дороже. Поэтому не сказал бы. Но вот жилье — да. В Нью-Йорке квартиру купить просто нереально — от миллиона долларов.

В Техасе — дешевле. Если переводить в рубли, то миллионов за 20 можно взять. Частный дом — конечно, дороже. Но зато ставки в ипотеку не суперогромные — 2-3%.

— Другой стереотипа о Штатах: много толстых людей.

— Возможно, их действительно больше. Но при этом в США очень много людей занимается спортом.

Плюс он там очень доступен — в России ты нигде не сможешь бесплатно позаниматься на большом футбольном поле. В США — спокойно. А баскетбольных площадок — вообще миллион.

— Мог бы представить жизнь в США? На постоянке.

— В теории — конечно. У меня тут отец живет, сейчас он на пенсии. Я два года играл в Остине, который тоже очень понравился. Приятный зеленый город.

Но пока переезжать насовсем не планирую.

Теперь Сарамутин в медиафутболе: ездил на турнир с Матерацци и Нани, считает, что Медиалига лучше Второй лиги

— Твой последний профессиональный клуб — «Торпедо-2» в 2022-м. Был капитаном, но резко ушел. Почему?

— Уехал в Америку — хотел подписать контракт с «Сан Диего Лоайл». Это в Сан-Франциско, та же Первая лига США. Но так и не сыграл из-за травмы приводящей мышцы. Мне помогли с восстановлением, но контракт в итоге не предложили.

— Сейчас тебе 29 — и ты пошел в Медиалигу: был в «Амкале», теперь в «Тандеме». Зачем?

— Понравилось. Это все равно лучше, чем во Второй лиге играть. И по условиям, и по антуражу.

Слышал истории, как люди во Второй лиге получали травмы — и с ним не продлевали контракт. Или лечиться надо было самому, а зарплаты — маленькие. В Медиалиге в этом плане все отлично: помогают с жильем (если не местный), клиниками, зарплаты на уровне.

Все очень профессионально.

— Вторая лига умирает?

— В золотом дивизионе хорошие команды. Дальше — намного хуже, чем в Медиалиге.

— Какие средние зарплаты в МФЛ?

— Тысяч 100, думаю.

— Если ли в медиафутболе KPI по медийной активности? Требуют ли вести телеграм, участвовать в шоу?

— По себе скажу: есть рекомендации, но в контрактах ничего такого не прописано. Понятно, что надо телеграм-канал заводить — у меня это тоже в планах. Вернусь из США — буду заниматься.

— Медиафутбол — это надолго?

— Посмотрим. Но пока нет еврокубков, мне кажется, надолго. Крутая съемка — такой даже в Первой лиге нет. Интересные матчи, открытая лига.

Сам смотрел медиафутбол до того, как попал в него — следил за друзьями в «Амкале» и «БроукБойз». Мы же с Германом учились вместе в университете. Рад, что у него все получается. Хороший человек.

— До «Тандема» ты ездил как раз в «Амкал» на просмотровый сбор в Казахстан, плюс играл на Кубке Кинопоиска. Почему не остался?

— Мы так решили с Германом и Сосланом [Гатаговым]. На тот момент я не был полностью погружен в футбол. Были дела, связанные с семейным бизнесом.

Второй момент: Иван Зириков [экс-вратарь «БроукБойз», создатель «Тандема»] — мой хороший товарищ. Обещал, что приду к нему в команду, если она пойдет в МФЛ.

— Сослан Гатагов — что за тренер?

— Новая школа — контроль мяча. Показывал нам матчи Гвардиолы в «Сити». Хороший тренер.

— В «Амкале» ты пересекался с Прокопом. Понял, почему он — главная звезда медиафутбола?

— Он с самого начала в лиге, активный в медийном плане, все его знают. Но при этом и футболист хороший.

— Мог бы он потянуть уровень американской Первой лиги?

— Да. Его же подписывал клуб из Болгарии, он сам решил вернуться. Думаю, если у него есть желание, почему нет? Вопрос только — хочет ли он этого.

— «Тандем» вышел в плей-офф МФЛ, а ты почти весь групповой этап был в США. Почему?

— Я скоро вернусь — был проект здесь. И для клуба , и для Медиалиги. Отсняли, теперь домой.

Всего пока рассказать не могу, но были тут на американском медиафутболе — турнир за 1 млн долларов. Участвовали вместе с Агуэро, Матерацци, Нани, который, кстати, до финала дошел.

— Ты говорил про семейный бизнес. Что именно?

— С женой открыли магазин вещей в телеграме — natalisha_from_usa. Привозим товары из США. Жена им занимается, а я отвечаю за финансы, деньги считаю. Года 4 уже функционируем.

— Если ты останешься на год без команды, магазин обеспечит?

— Да, вполне. Уже выходим в плюс.

— Тебе футбол сейчас в кайф?

— Он всегда в кайф — неважно, на каком уровне.

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Фото: vk.com/Валерий Сарамутин ; vk.com/torpedomoscow2 ; vk.com/fcdm_official ; vk.com/media.league ; East News /Cal Sport Media/Sipa USA, Ellen O’Nan/The Paducah Sun via AP, AP Photo/Andy Bao, личный архив Валерия Сарамутина