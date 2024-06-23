Дробовик в машине, банды как в ГТА 5: каково уехать из ФНЛ в американский чемпионшип
Путь Валерия Сарамутина.
Валерий Сарамутин родился в США и получил американский паспорт – отец переехал в страну из-за автомобильного бизнеса. Но уже в младенчестве Валерий вернулся в Россию, а в Америку выбирался только иногда – навестить отца.
В России Сарамутин с 6 лет в академии «Динамо», прошел всю вертикаль, но дебют за клуб оказался грустным: в том самом матче против «Зенита» в 2016-м, когда бело-голубые впервые в российской истории вылетели из РПЛ.
После нескольких лет в ФНЛ Сарамутин уехал в команду Первой лиги США — помог американский паспорт. Там играл вместе с финалистом ЧМ-2010 и отказывался вставать на колено во время акции BLM.
Сейчас Сарамутину — 29. Он залетел в медиафутбол и считает, что тот круче Второй лиги.
Мы поговорили об этом и не только.
Шутки о водке и Путине, зарплаты как в России и скандал из-за BLM. Что такое Первая лига в США?
— Ты дебютировал в РПЛ в 2016 году — это 30-й тур, первый в истории клуба вылет в ФНЛ. Как было изнутри?
— До последнего никто не верил, что вылетим. Даже после поражения от «Кубани» — считали, что можем обыграть «Зенит». Им уже ничего не нужно было — выше третьего места все равно бы не поднялись.
После 0:3 — тишина. Все все понимали. Обидно, что такой дебют, но мы быстро вернулись в РПЛ.
— В «Динамо» ты работал с основой при Петреску, Черчесове и Кобелеве. Чем запомнились?
— Петреску — очень нравился. Супероткрытый, любил с молодыми работать. При нем [Павел] Соломатин заиграл, [Иван] Соловьев.
Кобелев — самые жесткие нагрузки. На сборах бесконечно бегали — выходили на атлетический стадион и по кругу. Всю тренировку.
Черчесов — своеобразный, строгий, хороший тренер.
— Почему ушел из «Динамо» после года в ФНЛ?
— За игровой практикой. В питерском «Динамо» работал Александр Точилин — мы знакомы по академии.
— В 2019-м ты — в 24 года — перебрался в американский чемпионшип — USL. Как?
— Был выбор: оставаться в ФНЛ или попробовать что-то новое. Решил изменить жизнь.
В США про меня давно знали: еще в академии «Динамо» приходило двойное предложение — от «Чикаго Файр» и сборной США U-21. Игра за молодежку – одно из условий клуба, но «Динамо» не отпустило. Говорили, что буду считаться легионером, если [спортивный] паспорт поменяю.
Старался переубедить, не вышло. В то же время в «Чикаго» перешел Швайнштайгер. Подумал: «Прикольно. Мог поиграть с ним».
В 2019-м на меня вышел «Остин Боулд» — совсем новая команда, очень хороший состав. Нападающий Клебер, который в «Динамо» Киев поиграл. Левый защитник Эдсон Брафхейд, выходил на замену в финал ЧМ-2010 за Голландию. Хавьер Баэс — мексиканец, был в финале Кубка Либертадорес.
Оказался там самым молодым, но неплохой сезон провел (27 матчей, 8-й по игровому времени — Спортс)
— Чем ты их заинтересовал? Американским паспортом?
— Да, я [из-за гражданства США] не считался легионером. Там тоже есть лимит — десять иностранцев в заявке.
— Что такое Первая лига в США?
— Поля — все хорошие, настоящие. Новые стадионы. Посещаемость неплохая. На нас ходило четыре тысячи человек (при вместимости в 5 тысяч). На выездах были города, где собиралось и 15 тысяч. Вообще в Техасе (откуда «Остин») и в южных штатах любят футбол. Может, он даже на первом месте.
Правда, есть арены (у «Остина», например), на которых одновременно играют и в футбол, и в бейсбол. Поэтому часть покрытия заменена на искусственное — чтобы засыпать его песком для бейсбола. Не совсем удобно.
Ключевое отличие от российской ФНЛ — конкуренция. В России есть разделение: верхушка — хорошие команды, далее — средние и аутсайдеры. В США любой может зацепить очки. Более ровный чемпионат.
— Зарплаты отличаются?
— Средняя, думаю, нет. У меня была примерно такая же, как и в России — 4,5 тысячи долларов (по курсу на 2019-й около 300 тысяч рублей — Спортс). Плюс давали жилье, машину. Никаких проблем. Выезды — максимум 4 часа. Все развито — во всех городах есть аэропорт.
— В команде шутили о том, что ты из России?
— Про водку, медведей и Путина. Стандартно (улыбается). В США люди порой не знают, что и где находится [географически], но эти три вещи понятны всем. Что про Путина говорили? Он многим-многим нравится.
— После хорошего первого сезона в USL ты перестал играть, потому что не встал на колено перед матчем – в поддержку движения Black Lives Matter. Что произошло?
— Нам сказали так: встают те, кто хотят. Никого не принуждали, поэтому не я один отказался. Мексиканцы, бразильцы — тоже. В США по этому поводу шумихи не было.
Но в клубе чуть напряглись, президент общался — со всей командой, но в мягком формате. Подходил тренер: «Есть желание встать на колено в следующий игре?» — «Я подумаю». Штрафов не было, на тренировки допускали, но я попал на карантин – сосед по дому сдал положительный тест на ковид.
– Ты пропустил пару игр, потом три раза подряд выходил на замену. А 31 августа – против «Оклахомы» – снова не встал на колено.
– Это на скамейке было. Я в запасе начал – вышел в самой концовке.
Но проблемы серьезнее начались именно из-за ковида — клуб попросил сократить зарплату вдвое. Я отказался. Потом случился инцидент с Клебером — его заменили на темнокожего молодого парня, он в раздевалке высказал штабу: «Почему играют не сильнейшие?». Поддержал его — мы хорошо общались, он знал немного русский по игре в киевском «Динамо».
– До конца сезона ты ни разу не попал в заявку.
– Никто не говорил прямо, но и так было понятно – сажали всех, кто не хотел снижать зарплату. Может, и акция с вставанием на колено как-то сказалась. За меня хотел РФС заступиться [на фоне шумихи из-за BLM] — обещали найти команду. Но так и не помогли — нашел через своих агентов.
– А тебе лично что говорили в РФС?
– Они через прессу обещали, на меня никто не выходил.
В конце сезона «Остин» предложили новый контракт – все так же на пониженных условиях. То есть инцидент с BLM их не смущал, главный вопрос — зарплаты.
Кстати, через год команда закрылась — не выдержала пустых стадионов из-за ковида. По бизнесу просто невыгодно оказалось. Но в 2021-м в Остине появился другой клуб – уже в MLS.
– Почему ты решил не вставать на колено?
– Не видел необходимости. Непонятен этот жест: зачем, почему на колено, перед кем. В Америке все делается по желанию — вот я и не стал.
— Как история с BLM проходила в обычной жизни?
— В Техасе все спокойно, В Нью-Йорке (где тогда жил отец) – были погромы. Но в Америке всегда какие-то протесты, по любым событиям: где-то бензин подорожал, кого-то посадили.
— Не жалел после, что не задержался в США?
— Нет. Как сложилось — так сложилось. Получил хорошее предложение от «Долгопрудного» — прямо возле дома.
Жизнь в США: дробовик в машине, банды в Лос-Анджелесе, цены на продукты ниже, чем в России
— В интервью «Советскому спорту» 7 лет назад ты говорил: «Считаю себя американцем». В чем для тебя это выражается?
— Не помню, что говорил такое. В России — я русский, в Америке — американец. Так сказал бы.
Разная жизнь, кому что ближе. Например, в США даже в больших городах чувствуешь себя как на даче — вот эти частные дома с лужайкой. Ну если не брать самый центр города с высотками.
— В чем выражается американский менталитет?
— Ну им вообще по барабану на всех остальных. Если проблема их не касается, решать не станут. Просто неинтересно что происходит за пределами США.
Да, события в Украине обсуждают по телевизору, но обычные люди про политику не говорят. Они и не знают, что и где находится: для большинства Белоруссия, Украина, Казахстан — это все Россия.
— К русским за последние два год менялось отношение?
— Вообще нет. Американцы — миролюбивые. Могут только спросить: «О, круто, а как вы тут оказались?». С нелюбовью к русским не сталкивался.
— Какие города в США тебя прям впечатлили?
— Лос-Анджелес. Но жить там, наверное, тяжеловато — красивый и очень дорогой город. В Техасе литр бензина стоит 1 доллар (самый дешевый в стране), в Нью-Йорке — 3 доллара, а в Лос-Анджелесе — 6.
Еще запомнилось, что там как в ГТА 5 — вот эта локация с пирсом и аттракционами: по улицам ходят банды — в красных и зеленых цветах. Но для обычных людей это не опасно — не туда зайдешь, подскажут: «Лучше иди обратно».
— В Техасе разрешено оружие у гражданских — с лицензией. Как это выглядит?
— Если выйдешь на улицу, то и не скажешь, что оружие разрешено. Во многих местах с ним нельзя — например, в торговых центрах, парках. В основном все хранят оружие в машинах или дома.
Мой одноклубник Крис Тирпак возил с собой дробовик. Для самозащиты. Ну он прям местный — техасец. При этом за пару лет в Остине я ни разу не видел, чтобы кто-то держал оружие в руках.
— В США все очень дорого?
— Когда возвращаюсь в Россию, кажется, что у нас продукты даже дороже. Поэтому не сказал бы. Но вот жилье — да. В Нью-Йорке квартиру купить просто нереально — от миллиона долларов.
В Техасе — дешевле. Если переводить в рубли, то миллионов за 20 можно взять. Частный дом — конечно, дороже. Но зато ставки в ипотеку не суперогромные — 2-3%.
— Другой стереотипа о Штатах: много толстых людей.
— Возможно, их действительно больше. Но при этом в США очень много людей занимается спортом.
Плюс он там очень доступен — в России ты нигде не сможешь бесплатно позаниматься на большом футбольном поле. В США — спокойно. А баскетбольных площадок — вообще миллион.
— Мог бы представить жизнь в США? На постоянке.
— В теории — конечно. У меня тут отец живет, сейчас он на пенсии. Я два года играл в Остине, который тоже очень понравился. Приятный зеленый город.
Но пока переезжать насовсем не планирую.
Теперь Сарамутин в медиафутболе: ездил на турнир с Матерацци и Нани, считает, что Медиалига лучше Второй лиги
— Твой последний профессиональный клуб — «Торпедо-2» в 2022-м. Был капитаном, но резко ушел. Почему?
— Уехал в Америку — хотел подписать контракт с «Сан Диего Лоайл». Это в Сан-Франциско, та же Первая лига США. Но так и не сыграл из-за травмы приводящей мышцы. Мне помогли с восстановлением, но контракт в итоге не предложили.
— Сейчас тебе 29 — и ты пошел в Медиалигу: был в «Амкале», теперь в «Тандеме». Зачем?
— Понравилось. Это все равно лучше, чем во Второй лиге играть. И по условиям, и по антуражу.
Слышал истории, как люди во Второй лиге получали травмы — и с ним не продлевали контракт. Или лечиться надо было самому, а зарплаты — маленькие. В Медиалиге в этом плане все отлично: помогают с жильем (если не местный), клиниками, зарплаты на уровне.
Все очень профессионально.
— Вторая лига умирает?
— В золотом дивизионе хорошие команды. Дальше — намного хуже, чем в Медиалиге.
— Какие средние зарплаты в МФЛ?
— Тысяч 100, думаю.
— Если ли в медиафутболе KPI по медийной активности? Требуют ли вести телеграм, участвовать в шоу?
— По себе скажу: есть рекомендации, но в контрактах ничего такого не прописано. Понятно, что надо телеграм-канал заводить — у меня это тоже в планах. Вернусь из США — буду заниматься.
— Медиафутбол — это надолго?
— Посмотрим. Но пока нет еврокубков, мне кажется, надолго. Крутая съемка — такой даже в Первой лиге нет. Интересные матчи, открытая лига.
Сам смотрел медиафутбол до того, как попал в него — следил за друзьями в «Амкале» и «БроукБойз». Мы же с Германом учились вместе в университете. Рад, что у него все получается. Хороший человек.
— До «Тандема» ты ездил как раз в «Амкал» на просмотровый сбор в Казахстан, плюс играл на Кубке Кинопоиска. Почему не остался?
— Мы так решили с Германом и Сосланом [Гатаговым]. На тот момент я не был полностью погружен в футбол. Были дела, связанные с семейным бизнесом.
Второй момент: Иван Зириков [экс-вратарь «БроукБойз», создатель «Тандема»] — мой хороший товарищ. Обещал, что приду к нему в команду, если она пойдет в МФЛ.
— Сослан Гатагов — что за тренер?
— Новая школа — контроль мяча. Показывал нам матчи Гвардиолы в «Сити». Хороший тренер.
— В «Амкале» ты пересекался с Прокопом. Понял, почему он — главная звезда медиафутбола?
— Он с самого начала в лиге, активный в медийном плане, все его знают. Но при этом и футболист хороший.
— Мог бы он потянуть уровень американской Первой лиги?
— Да. Его же подписывал клуб из Болгарии, он сам решил вернуться. Думаю, если у него есть желание, почему нет? Вопрос только — хочет ли он этого.
— «Тандем» вышел в плей-офф МФЛ, а ты почти весь групповой этап был в США. Почему?
— Я скоро вернусь — был проект здесь. И для клуба, и для Медиалиги. Отсняли, теперь домой.
Всего пока рассказать не могу, но были тут на американском медиафутболе — турнир за 1 млн долларов. Участвовали вместе с Агуэро, Матерацци, Нани, который, кстати, до финала дошел.
— Ты говорил про семейный бизнес. Что именно?
— С женой открыли магазин вещей в телеграме — natalisha_from_usa. Привозим товары из США. Жена им занимается, а я отвечаю за финансы, деньги считаю. Года 4 уже функционируем.
— Если ты останешься на год без команды, магазин обеспечит?
— Да, вполне. Уже выходим в плюс.
— Тебе футбол сейчас в кайф?
— Он всегда в кайф — неважно, на каком уровне.
Телеграм-канал Артема Терентьева
«Глушил депрессию фастфудом и газировками. Набрал 10 кг». Куда пропал самый яркий дебютант «Зенита»
Фото: vk.com/Валерий Сарамутин; vk.com/torpedomoscow2; vk.com/fcdm_official; vk.com/media.league; East News/Cal Sport Media/Sipa USA, Ellen O’Nan/The Paducah Sun via AP, AP Photo/Andy Bao, личный архив Валерия Сарамутина
(журналист) - ты ведь не встал на колено? из-за этого возникли проблемы?
(игрок) - да там пандемия, кризис, зарплаты стали урезать...
(ж) - но ты ведь не встал на колене, это сказалось?
(и) - всех, кто отказывался от понижения зарплаты - садили на скамейку...
(ж) - тебе же обещал помочь РФС из-за того, что ты не встал на колено...
(и) - да я с ними и не общался, мне в клубе предложили новый контракт, но со снижением зарплаты...
(ж) - ладно, с работой все ясно, не встал на колено, получи санкции, а как на бытовом уровне с этим?
(и) - эээээээ?????....
Круто, когда у тебя папа в США живет и ты можешь то там оказаться, то здесь + знание языка очень впору.
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=EMM_EPMR_PTE_Y05LA_DPG&f=W
Как в команду попадают после универов или не попадают, условно драфтовая там система или нет, насколько там влиятельная статья доходов со стадиона и почему, раз в ковид клуб разорился. Как туда после академии попасть в РФ, если у тебя гражданства нет, лучше ли академия Динамо по уровню подготовки, чем США, чем лучше. Культура боления на каком уровне на данный момент в США, относительно нфл, нхл, бейсбола итд. Ну короче вопросов можно накидать пару десятков. Что с фантазией, ребят, я накидал это за 2 минуты, а вы готовились к вью по идее.