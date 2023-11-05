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«Покрасили мячи в автосервисе – краска хорошая, немецкая. Через 15 минут смыло». Снежный матч в Калининграде – флешбэк из 2006-го

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Сергей Лапочкин вернул нас в то время.

Снежный матч «Балтики» со «Спартаком» натолкнул на любопытное воспоминание бывшего судью Сергея Лапочкина.

В эфире «Матч Премьера» после игры он рассказал, как однажды в Калининграде тоже внезапно пошел снег перед матчем Первой лиги, и проблему белых мячей решили креативно – покрасили их в автосервисе.

Мы позвонили Сергею, чтобы вспомнить больше деталей.

«Начальник команды говорит: поеду к друзьям в автосервис». Как Лапочкин судил снежный матч «Балтики»

Переносимся в ноябрь 2006-го: матч калининградской «Балтика» в предпоследнем туре Первой лиги с «Уралом». Вспоминает Сергей Лапочкин:

«Хорошо помню этот матч. 2006 год, конец сезона в Первой лиге, тоже в Калининграде. Столько снега выпало, что закрыли аэропорт. Смогли только через день улететь.

Судил наш питерский арбитр Денис Козьмин. Я помогал. Никто не ждал снегопада. Говорили: «У нас мягкий климат. Снег может выпасть, но сразу тает». Но вот случилась такая же история.

Начальник команды, бывший футболист «Балтики» Андрей Дементьев (побеждавший, кстати, «Спартак» в 96-м), говорит: «Сейчас поеду к друзьям – в автосервис». Калининград был перевалочным пунктом, немецкие машины возили, автосервисов – дофига. И краска хорошая – немецкая. Но с нашим снегом не справилась.

Покрасил два или три мяча. Начали играть – и через минут 15 на одном смыло краску, на другом.

Но тогда проблема ведь в чем была? Сейчас другая система – осень-весна. Можно взять и перенести игру [на весну], ущерба никакого. А в то время – шел предпоследний тур, все места должны быть распределены. Переносить нельзя. На второй тайм вышли белыми мячами. 

Красных [мячей] в Калининграде отродясь не было, нигде не достать, технические спонсоры еще не появились. Для города такая погода – аномалия. В условных Томске или Екатеринбурге всегда про запас есть красные мячи. У них зимнее первенство играется. И краски для линий всегда есть – красная или синяя. А Калининград был просто не готов к такому».

На матче буянил Григорий Иванов. В городе был режим ЧС, через три дня с «Содовиком» играли уже оранжевым мячом

«В день матча в Калининград пришла зима. Поле оказалось под глубоким слоем снега, играть на нем было чрезвычайно сложно», – писал о том матче «Новый Калининград».

В «Калининградской правде» выходил материал сразу о двух соседних матчах «Балтики», про погоду больше говорили в отношении второго, но альтернативный герой в игре с «Уралом» тоже был – хорошо нам знакомый и сейчас.

«Нельзя обойти вниманием и хулиганский поступок президента клуба «Урал» и по совместительству начальника команды Григория Иванова. Сначала он пытался физически воздействовать на помощника арбитра. Затем накинулся на [главного тренера «Балтики» Леонида] Ткаченко, когда тот сделал замечание по поводу нетактичного поведения гостя. Пришлось сдерживать разъяренного Иванова сотрудникам милиции», – писал автор «КП» Семен Кушнеров.

Погода в те дни в Калининграде долго была ужасной: в городе вводили режим чрезвычайной ситуации. А представители региональных властей рассказывали, что такого снегопада не было на этой территории 70 лет – то есть еще со времен, когда Калининград назывался Кенигсбергом и был частью Германии.

Семен Кушнеров в заметке о концовке сезона характеризовал как еще более снежный матч с «Содовиком», в последнем туре – через три дня, 5 ноября.

«Чем отличался воскресный матч от предыдущего? Обилием снега на поле (работники стадиона очень много поработали, чтобы его очистить, но в борьбе со стихией не все удалось сделать). Оранжевым мячом, которым пришлось играть на снегу. <...> Таким образом, оранжевый мяч не принес удачу «Балтике». Гости увезли победу со счетом 3:1».

Прошло почти двадцать лет, ноябрьский матч «Балтики» мы тоже обсуждаем из-за снега и цвета мячей.

«Спартак» был невидимкой под снегопадом в Калининграде. Объясняем, почему форму и мяч не сменили

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В «Найди мяч» сыграли «Спартак» с «Балтикой». Сыграем и мы!

Фото: РИА Новости/Виталий Невар, Владимир Песня, Игорь Зарембо

27 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
А если я скажу тебе, как из красного мяча они делают белый и наоборот? Есть вероятность? Говори же! Они поменяли цвет мяча. Красный, броский мяч вкатывается в автосервис , ...а оттуда выкатывается неприметный, белый, классический мяч и исчезает на поле.
+91
-3
+88
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_FoX-
Думаю дело не в снеге, а в том, что 1) краска не успела высохнуть и 2) краска не рассчитана на то, что будет нанесена на поверхности подвергающиеся упругой деформации.
P.S. Пойду открою окно, а то, что-то душно стало)
+50
-2
+48
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Анатолий Дмитриевич
десятилетия разные, Иванов - все такой же быдлан))
+32
-6
+26
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LoveGreguar
Ответ _FoX-
Думаю дело не в снеге, а в том, что 1) краска не успела высохнуть и 2) краска не рассчитана на то, что будет нанесена на поверхности подвергающиеся упругой деформации. P.S. Пойду открою окно, а то, что-то душно стало)
Надо было сначала поверхность подготовить, грунтовку нанести, и каждый слой правильно просушить. )))
+19
0
+19
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achrustalev
Мягкий климат — это когда ты в любое время года носишь с собой зонт, солнечные очки, перчатки и шапку. Не забывайте об этом, если соберетесь в Калининград. Даже летом.
+15
0
+15
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K. Eropegov
Ничто эти немцы не умеют.
+9
0
+9
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Evgen51Sever
Ответ Гамарджоба Генацвале
А если я скажу тебе, как из красного мяча они делают белый и наоборот? Есть вероятность? Говори же! Они поменяли цвет мяча. Красный, броский мяч вкатывается в автосервис , ...а оттуда выкатывается неприметный, белый, классический мяч и исчезает на поле.
Эх, ностальгия))
До сих пор хранится кассета, которую купили на рынке в 1999 году))) там, кстати, перевод оригинальный)
+9
-2
+7
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nikitosdaipoltos
Ответ Гамарджоба Генацвале
А если я скажу тебе, как из красного мяча они делают белый и наоборот? Есть вероятность? Говори же! Они поменяли цвет мяча. Красный, броский мяч вкатывается в автосервис , ...а оттуда выкатывается неприметный, белый, классический мяч и исчезает на поле.
ого, на таком комменте есть минусы) видимо не знакомы с классикой комедий нулевых)
+7
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Trash Talking
История хорошая, приятно было прочесть
+4
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Юрий Безуглый
Ответ BorisLoveMath
краска МД-10?:)
Что такое MD-10?
Меньше 10 минут)
+4
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BorisLoveMath
Ответ Гамарджоба Генацвале
А если я скажу тебе, как из красного мяча они делают белый и наоборот? Есть вероятность? Говори же! Они поменяли цвет мяча. Красный, броский мяч вкатывается в автосервис , ...а оттуда выкатывается неприметный, белый, классический мяч и исчезает на поле.
краска МД-10?:)
+4
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haymaker
Ответ _FoX-
Думаю дело не в снеге, а в том, что 1) краска не успела высохнуть и 2) краска не рассчитана на то, что будет нанесена на поверхности подвергающиеся упругой деформации. P.S. Пойду открою окно, а то, что-то душно стало)
Да просто надо было стальными мячами играть, нормально бы было держалась)
+4
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Camarão
Абзац про Иванова доставил. У мужика всю жизнь шило в одном месте видимо
+3
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Андрей Тихонов
Судя по газетному отрывку, лучший игрок матча с Уралом - Спирин из Балтики, удаленный на 47-й минуте. Необычно.
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Nogoi89
Ответ _FoX-
Думаю дело не в снеге, а в том, что 1) краска не успела высохнуть и 2) краска не рассчитана на то, что будет нанесена на поверхности подвергающиеся упругой деформации. P.S. Пойду открою окно, а то, что-то душно стало)
надо было скотчем красным пластиковым крест на крест перемотать и вперед)
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samarskij-kuzmich
Выходит, что Гриша стал теперь почти интеллигентом по сравнению с ним же, но 20-30 лет назад ))
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Timur Kapkaev
Статистика интересная: 2-2 по ударам в створ, 2-2 - счёт матча.
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Николай Сибурдзадзе
Т.е. при весна-осень тоже были снегопады? Не может быть
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romani477
Ответ _FoX-
Думаю дело не в снеге, а в том, что 1) краска не успела высохнуть и 2) краска не рассчитана на то, что будет нанесена на поверхности подвергающиеся упругой деформации. P.S. Пойду открою окно, а то, что-то душно стало)
Краска из "12 стульев" была, радикальный черный цвет!))
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SALTAN
Первый мяч забил видимо Алхимов. Архипова в составе нет.
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Заборостроитель
Верните весну-осень😀
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Опа, Митяй
Ответ samarskij-kuzmich
Выходит, что Гриша стал теперь почти интеллигентом по сравнению с ним же, но 20-30 лет назад ))
А если и ещё 20 скинуть?) Просто няшка
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Николай Кошкин
Ответ Dmitry Shubey
Комментарий скрыт
Речь в статье идёт о 2006 году.
"Переносимся в ноябрь 2006-го: матч калининградской «Балтика» в предпоследнем туре Первой лиги с «Уралом». Вспоминает Сергей Лапочкин: ..."
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