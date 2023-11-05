Сергей Лапочкин вернул нас в то время.

Снежный матч «Балтики» со «Спартаком» натолкнул на любопытное воспоминание бывшего судью Сергея Лапочкина.

В эфире «Матч Премьера» после игры он рассказал, как однажды в Калининграде тоже внезапно пошел снег перед матчем Первой лиги, и проблему белых мячей решили креативно – покрасили их в автосервисе.

Мы позвонили Сергею, чтобы вспомнить больше деталей.

«Начальник команды говорит: поеду к друзьям в автосервис». Как Лапочкин судил снежный матч «Балтики»

Переносимся в ноябрь 2006-го: матч калининградской «Балтика» в предпоследнем туре Первой лиги с «Уралом». Вспоминает Сергей Лапочкин:

«Хорошо помню этот матч. 2006 год, конец сезона в Первой лиге, тоже в Калининграде. Столько снега выпало, что закрыли аэропорт. Смогли только через день улететь.

Судил наш питерский арбитр Денис Козьмин. Я помогал. Никто не ждал снегопада. Говорили: «У нас мягкий климат. Снег может выпасть, но сразу тает». Но вот случилась такая же история.

Начальник команды, бывший футболист «Балтики» Андрей Дементьев (побеждавший, кстати, «Спартак» в 96-м), говорит: «Сейчас поеду к друзьям – в автосервис». Калининград был перевалочным пунктом, немецкие машины возили, автосервисов – дофига. И краска хорошая – немецкая. Но с нашим снегом не справилась.

Покрасил два или три мяча. Начали играть – и через минут 15 на одном смыло краску, на другом.

Но тогда проблема ведь в чем была? Сейчас другая система – осень-весна. Можно взять и перенести игру [на весну], ущерба никакого. А в то время – шел предпоследний тур, все места должны быть распределены. Переносить нельзя. На второй тайм вышли белыми мячами.

Красных [мячей] в Калининграде отродясь не было, нигде не достать, технические спонсоры еще не появились. Для города такая погода – аномалия. В условных Томске или Екатеринбурге всегда про запас есть красные мячи. У них зимнее первенство играется. И краски для линий всегда есть – красная или синяя. А Калининград был просто не готов к такому».

На матче буянил Григорий Иванов. В городе был режим ЧС, через три дня с «Содовиком» играли уже оранжевым мячом

«В день матча в Калининград пришла зима. Поле оказалось под глубоким слоем снега, играть на нем было чрезвычайно сложно», – писал о том матче «Новый Калининград».

В «Калининградской правде» выходил материал сразу о двух соседних матчах «Балтики», про погоду больше говорили в отношении второго, но альтернативный герой в игре с «Уралом» тоже был – хорошо нам знакомый и сейчас.

«Нельзя обойти вниманием и хулиганский поступок президента клуба «Урал» и по совместительству начальника команды Григория Иванова. Сначала он пытался физически воздействовать на помощника арбитра. Затем накинулся на [главного тренера «Балтики» Леонида] Ткаченко, когда тот сделал замечание по поводу нетактичного поведения гостя. Пришлось сдерживать разъяренного Иванова сотрудникам милиции», – писал автор «КП» Семен Кушнеров.

Погода в те дни в Калининграде долго была ужасной: в городе вводили режим чрезвычайной ситуации. А представители региональных властей рассказывали, что такого снегопада не было на этой территории 70 лет – то есть еще со времен, когда Калининград назывался Кенигсбергом и был частью Германии.

Семен Кушнеров в заметке о концовке сезона характеризовал как еще более снежный матч с «Содовиком», в последнем туре – через три дня, 5 ноября.

«Чем отличался воскресный матч от предыдущего? Обилием снега на поле (работники стадиона очень много поработали, чтобы его очистить, но в борьбе со стихией не все удалось сделать). Оранжевым мячом, которым пришлось играть на снегу. <...> Таким образом, оранжевый мяч не принес удачу «Балтике». Гости увезли победу со счетом 3:1».

Прошло почти двадцать лет, ноябрьский матч «Балтики» мы тоже обсуждаем из-за снега и цвета мячей.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар, Владимир Песня, Игорь Зарембо