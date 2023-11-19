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Репортаж с концерта «Динамо» – 2Drots. Комики из ЧБД в промо, Личка на поле, рекорд на трибунах

Марцел Личка Марцел Личка
«Жека 2Drots» Евгений Бабенко «Жека 2Drots» Евгений Бабенко
Некит 2Drots Некит 2Drots
2Drots 2Drots
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Зажгли при минус 5.

Можно продолжать недооценивать медиафутбол, но вот два простых факта: 

1) В субботу вечером, при пяти градусах мороза, «Динамо» и 2Drots собрали 22 244 человек. Это самый посещаемый матч с участием медиакоманд (прошлый рекорд принадлежал финалу Медиалиги-3 – 21 643) и самый посещаемый домашний матч «Динамо» в этом сезоне РПЛ и календарном году.

2) За полтора часа до игры на трибуне С выстроилась 100-метровая очередь к одному из президентов 2Drots Некиту – за автографом и фоткой. 

В такие моменты понимаешь, что выросло поколение детей, для которых кумиры есть не только в РПЛ, но и в медиафутболе. А, может, только в медиафутболе. 

«Мой любимый игрок – Мбаппе, который из 2Drots. Он всегда проигрывает в челленджах на стрижку», – рассказывает парень лет 10 из очереди. 

«А я узнал о 2Drots, когда Эд [капитан 2Drots] пришел к нам на поле поиграть. Стал следить за ними в соцсетях, теперь вот на матче. Мой любимый игрок? Криштиану Роналду. А в России – Манна и Крап из 2Drots», – уточняет другой пацан, уже получивший автограф. 

На трибунах можно было увидеть плакаты: «Подари футболку». Обращались к футболистам 2Drots Логе (Вадим Логинов) и Манне (Станислав Манаев). Только у одного углового флажка виднелись три таких плаката. 

Показательно, что одна из самых бурных реакций во время игры – когда на замену вышел Крап (Даниил Крапивников) – медиафутбольный Кокорин. Дико талантливый парень, но проблемный – и не только в плане режима. Крап рассказывал, что однажды проиграл в казино пять миллионов рублей.

Для медиафутбольной аудитории это важнейший герой. За тем, как он пытается взять себя в руки и начать пахать, чтобы остаться в 2Drots, следят тысячи.

Впечатляющий матчдэй «Динамо»: Сабуров и Смолов в промо-ролике, разминка под Obladaet. Игроков представили никнеймами – Тюкавин стал просто Тюком

«Динамо» прямо сейчас лидер РПЛ в покорении медиафутбола. За год с небольшим провели суперматч против «Амкала» (это там забил и бортанул соперника Овечкин) и стали организаторами Московского Кубка Селебрити. Мы разбирали этот феномен отдельно. В «Динамо» понимают, что медиафутбол – другая аудитория, которую тоже можно и нужно привлекать. 

Раскручивали матч с 2Drots на топ-уровне: промо, стилизованное под легендарный фильм «Убойный футбол» при участии комика Нурлана Сабурова и Федора Смолова. Напоминает те самые рекламы Pepsi из нулевых: селебрити в кимоно пытаются забить друг другу ударами кунг-фу.

Перед матчем – танцы китайских драконов и световое шоу.

Кстати, Сабуров и Смолов должны были еще и играть на «ВТБ Арене», но комику помешали съемки, а Федору – травма. При этом Смолов находился на скамейке весь матч, с нацепленным микрофоном и нацеленной на него камерой. Еще с микрофонами играли Марцел Личка, Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев. За каждым следила отдельная камера – «Динамо» планирует много контента и после игры. 

Составы представляли по-медиафутбольному – диктор объявлял не фамилии, а никнеймы: Тюка вместо Тюкавина, Смол, а не Смолов, Шуня – Шунин.

Разминались команды под рэпера Obladaet – он, кстати, тоже связан со спортом. 13 лет занимался теннисом, любителем тренировался с Александром Бубликом (сейчас 32-я ракетка мира, выступает за Казахстан и прорывается в ваши ленты с ребусами), а потом переключился на сквош.

Представление до матча выглядело очень круто – за такую упаковку не было бы стыдно даже на Суперфинале Кубка России или топовой игре РПЛ.

«Бешеная атмосфера, отличное шоу. Прям кайфанули с командой», – восхищался после опорник «Динамо-2» Руслан Шагиахметов.

«Круто, что в такую погоду столько болельщиков пришло. Суперантуражно», – радовался Даниил Фомин.

«Динамо» позаботилось о том, чтобы матч качественно осветили: на игру аккредитовали больше 100 журналистов (рекорд за последние два года для «ВТБ Арены»). А еще взяли фишку из медиафутбола – пускать представителей медиа на бровку. Во время матча около скамеек команд находились 20 корреспондентов – вблизи снимали тренеров и игроков, брали комментарии сразу после замен.

2Drots перед матчем слетали даже на недельный сбор в Турцию. Легенда ЦСКА и тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов говорил, что сборы оплатило «Динамо». Выяснилось, что это не совсем так. 

«У нас взаимные договоренности с «Динамо», – объяснял Некит в перерыве. – Я был на автограф-сессии, мы вместе выпускаем определенные видеоматериалы в соцсетях. У нас обоюдные интересы – в продвижении этого матча. Не было такого, что просто заплатили гонорар. Какая сумма? NDA [договор о неразглашении]. Не могу говорить».

«На багаже опыта едет мужичок». Тренеры Личка и Кузнецов впечатлили на поле

Матч тоже был больше обычного товарняка похож на шоу. У «Динамо» вышли не только ребята из дубля и основа (Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Лаксальт, Лесовой, Тюкавин), но и главный тренер – Марцел Личка. Он сыграл в атаке рядом с Тюкавиным. А за 2Drots появился сам Дмитрий Кузнецов.

Самым ярким впечатлением первых минут стал именно Марцел. Несмотря на габариты, эффектно пасовал грудью, дважды прыгал в подкаты и вообще был самым активным. Кузнецов старше чеха на 12 лет (58 против 46), но тоже выглядел на уровне.

Несколько раз Личка бодро ускорялся – словно ему не 46 лет, а 20.

«Игра Викторовича – феноменально! – рассказал Некит Sports.ru в перерыве. – Все через пасик, видит поляну. Чувствуется мастерство, хоть он последний раз играл 30 лет назад – ничего страшного, он в порядке. Да не особо [тренировался на сборах]. Просто на багаже опыта едет мужичок».

Мяч долго не выходил из игры, поэтому тренеры провели больше пяти запланированных минут. В итоге Марцел просто схватил мяч руками, заработал штрафной – и поменялся.

Статистика двух тренеров за восемь минут впечатляет: 

Личка: 11 касаний, 8 успешный пасов, 3 потери. 

Кузнецов: 6 касаний, 4 успешных паса, 2 потери.

«Хотел коснуться мяча два-три раза, помочь сделать приятную атмосферу. Для нас с Димой [Кузнецовым] было важно не поломаться. Сделать шоу, а потом пусть играют те, кто могут. Атмосфера – супер! Такие товарищеские матчи – самые лучшие. Летом, когда мы играли Братский Кубок с ЦСКА, пришло 18 тысяч. Сейчас – 22 тысячи. Это очень здорово», – сказал Марцел Sports.ru.

Кузнецов после замены трогательно вспомнил карьеру игрока: «Будто вернулся лет на много лет назад. Непередаваемо».

Единственный гол 2Drots – у Манны. Весной он забивал в ЦСКА, а во Второй лиге подрабатывал таксистом

«Динамо» открыло счет уже без тренеров на поле: Роберто Фернандес с подачи Бителло замкнул в дальний. Но 2Drots выглядели достойно – создавали моменты, пытались контролировать мяч. Самый частый подсказ с бровки от Кузнецова: «Почему вы не поднимаетесь выше?» Планировали играть агрессивнее. 

Как и год назад с «Амкалом», динамовцы хотели сделать шоу не только из матчдэя, но и из игры. Поэтому в команду пригласили Германа Эль Класико – партнера по МКС и президента «Амкала». Герман появился в концовке первого тайма. На груди у Эль Класико закрепили гоупро-камеру – не дело уходить с такого матча без контента.

Кстати, с такой же камерой во втором тайме вышел бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков.

После матча «самураи» (прозвище 2Drots) говорили, что большинство зрителей пришло на них.

Может и так, но самая мощная поддержка была у «Динамо», их фанаты явно соскучились по футболу. Они заполнили сектор и весь матч активно болели и раздражали звезд 2Drots.

Яркий момент – в компенсированное время первого тайма, когда Манна сравнял счет прямо у фан-сектора «Динамо».

Фанаты бело-голубых отреагировали недовольным гулом, а Манна ответил в медиафутбольном стиле.

У 24-летнего Манаева пестрая биография. Он воспитанник «Чертаново», пробовался в «Тосно» и клубах Второй лиги – в то время он зарабатывал так мало, что приходилось подрабатывать в такси по ночам. С тех пор Манна терпеть не может Вторую лигу, а из медиафутбола готов уйти как минимум в ФНЛ. Кстати, весной именно гол Манны помог 2Drots обыграть ЦСКА.

Несмотря на 1:1 в первом тайме, Кузнецов считает, что разница между его футболистами и «Динамо» была огромной: «Все на порядок быстрее. Умнее».

Во втором тайме почти все основные игроки «Динамо» покинули поле – до 75-й минуты задержался только Фомин. У 2Drots в концовке тоже вышли резервисты – Мбейп и Крап. Это легенды 2Drots – они в клубе с первого сезона, но в последнее время почти не играют из-за выросшего уровня медиафутбола. Трибуны встретили парней аплодисментами. 

В таких составах «Динамо» забило второй гол – сделал это 19-летний защитник Леон Зайдензаль. 

«Всегда хочется большего, – негодовал Жека (один из президентов 2Drots). – Про себя думаю: «Ну это же абсурд, что в матче с «Динамо» хочу результат лучше, чем 1:2». Но я недоволен, не увидел навала в конце, хотелось, чтобы мы доставили больше проблем «Динамо» во втором тайме».

Атмосфера после матча: Личка пришел в раздевалку «дротов», Фомин хвалил Гаучо, 2Drots по-прежнему хотят в РПЛ

В классическом футболе принято считать, что медиафутбол несет трэшток и скандалы. Но атмосфера после этого матча – взаимное уважение.

У 2Drots обязательная программа – пойти к фанатской трибуне. С ней «самураи» отмечают победы, к ней же идут после поражений. Кажется, что игроки 2Drots не были особенно расстроены – для медийной команды матч на «ВТБ Арене» при таком количестве зрителей уже победа. 

«Динамо» тоже пошли к своим болельщикам и очень долго им аплодировали. В последние полтора года клуб ищет молодую аудиторию, но в такие моменты становятся понятно – классические футбольные зрители клубу очень важны. 

После матча игроки «Динамо» отвешивали 2Drots комплименты. «Мне нападающий Гаучо понравился, – рассказал Sports.ru Даниил Фомин. – Да у них в целом хорошая команда. Слежу ли я за медиафутболом? Особо нет. Если кому и симпатизирую, то «Эгриси» Василия Уткина. Нравится, что они делают. Ну и из-за личности самого Василия поддерживаю».

«2Drots – сложная команда, – уточнил игрок «Динамо-2» Руслан Шагиахметов. – На фоне Первой лиги спокойно могли бы играть. Давно слежу за ними – чуть ли не с открытия их ютуб-канала. Молодцы, что так высоко поднялись».

Главная сцена после матча – визит Марцела Лички в раздевалку 2Drots. Тренер неожиданно произнес теплую речь перед медиафутболистами: «Ребята, большое спасибо за игру и за все. Вы видите ту работу, которую вы делаете, вы притягиваете 20 тысяч болельщиков. Большое спасибо!»  Ответ 2Drots: «Личка! Личка! Личка!»

Достойный футбол 2Drots на фоне «Динамо» уже никого не должен удивлять. Весной самый титулованный медиаклуб обыграл ЦСКА в товарищеском матче (2:1). Даже если вы не смотрели ту игру, наверняка застали ее эффект – президенты и игроки 2Drots постоянно повторяли, что их нужно пригласить в РПЛ. Изменилась ли риторика после поражения от «Динамо»?

«Если хотим зайти в РПЛ, нужен громадный бюджет – чуть ли не миллиард рублей, – объясняет Некит в интервью Sports.ru. – Естественно, нужны разные партнеры – и крупные в том числе. Целенаправленно никого не ищем. Мне кажется, все должно идти своим чередом. Пока планомерно развиваем бренд. Самое главное, что и сейчас – без побед в РПЛ – в Кубке России на нас ходят во всех городах, где мы были. Люди, которые нас смотрят. Считаю, в этом и проявляется народность, нас любят по всей стране». 

Вау, Личка сыграл за «Динамо»: почти ассист на Тюкавина, шутки про Смолова и респект 2Drots

22 тысячи на товарняке «Динамо» – 2Drots! Рекорд года для арены

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; vk.com/fcdm_official

3 комментария

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La Crosse Bobcats
Спортс, сколько бы вам типы из медиафутбола не заносили, я думаю тут им ловить нечего. все-таки основная аудитория тут - это олдовые фанаты из нулевых, а то и из 90х, которые этот медиафутбол не принимают абсолютно.
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Александр Сырчин
На медиафутбол ходят дети и подростки, которые с трибун активно поливают соперников отборной руганью. Фанайди на матчи не нужен, билеты стоят дешево. Сравнивать посещаемость медиалиги и РПЛ некорректно. Как и сравнивать отдачу ЦСКА и Динамо в матчах против 2д и РПЛ. И что самое забавное, многие зрители уходят после выступления приглашенных артистов. Так было на финале МФЛ, так было и здесь.
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