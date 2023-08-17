10 комментариев

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От редакции: вы в блоге «Холодные дротики», где лучше всех пишут о дартсе. Прочитайте проникновенный некролог о Григории Русанове, российском голосе дартса.

В российском дартсе — траур. Всеобщий и без исключений.

Накануне вечером, 16 августа 2023 года, умер Григорий Русанов — игрок, тренер и комментатор. Тот самый, который влюбил в дартс своим криком «СТООО ВОООСЕМЬДЕСЯТ!!!» Теперь его нет. И в это невозможно поверить.

Говорят, схватило сердце. Играл в волейбол, потом пошел домой и по пути почувствовал себя плохо. Прохожие вызвали скорую помощь, но та лишь констатировала страшное — смерть. Жизнь Григория Михайловича прервалась на 65-м году. Разве это возраст?

Но у судьбы на этот счет были другие планы. К сожалению, человек смертен. И всегда это происходит внезапно. Особенно с легендарными личностями.

Русанов — легендарная личность. Это бесспорно. И дело не в обожаемых всеми комментариях на «7ТВ».

Он любил свое дело. Неважно, что это — пулевая стрельба, которой он занимался в молодости, дартс, комментирование — все ему давалось с легкостью без напряжения.

Григорий Михайлович растил молодежь, возил ее по странам и возвращался домой с горстями медалей. Мастерских корочек у его воспитанников, казалось, было больше, чем звезд на небе. Русанов тренировал детей и кайфовал от этого.

И комментировал он от души. Отсутствие опыта и журналистского образования компенсировалось искренностью и интересом к происходящему. Русанов позже признавался: его поражало, как могут играть мировые топы. И он всегда хотел, чтобы в России играли так же.

Мне довелось с ним пообщаться в прошлом году — я запланировал отпуск в Москве в том числе ради беседы с Григорием Михайловичем. Мы просидели больше трех часов, и все это время он непрерывно сыпал историями. Интересными, познавательными, иногда грустными — и делал это так, что хотелось просто слушать и слушать, не прерывая монолог. Там было все: детство на родной Вологодчине, годы в Тобольске и Орле, стрельба, дартс, поездки по миру, воспитанники... А в конце он смеялся: «Интересно почитать, что ты там напишешь из моего бреда». К сожалению, уже не почитает...

Но интервью обязательно выйдет. Пусть, увы, посмертно.

Его «сто восемьдесят» возвращают в детство. Когда щелкаешь по каналам и попадаешь на какую-то непонятную игру, где мужики кидают стрелы в разноцветную мишень. В чем суть игры, куда они бросают? Непонятно. А послушаешь комментатора — сразу все ясно. И уже сам начинаешь болеть вон за того лысоватого дяденьку, который бросил два дротика в красную клетку — ведь при третьем попадании комментатор заголосит «СТОООО ВОООСЕМЬДЕСЯТ!!!». Кайф!

Несмотря на свою известность, Русанов был скромным человеком. Признавался: комментатором себя не видел и всячески отнекивался, когда ему предложили эту работу. Но все-таки поддался на уговоры. После закрытия «7ТВ» и ухода с телевидения Григорий Михайлович не захотел оставаться в комментировании — он хотел быть только тренером. Но при этом в душе радовался, когда на дартс-турнирах то и дело слышал «сто восемьдесят!» в максимально приближенном к оригиналу стиле.

Значит, не зря все было...

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