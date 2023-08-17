10 комментариев

Холодные дротики
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Умер голос российского дартса Григорий Русанов. Его «СТООО ВОООСЕМЬДЕСЯТ!» – навсегда

дартс дартс
Экзотические виды Экзотические виды

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От редакции: вы в блоге «Холодные дротики», где лучше всех пишут о дартсе. Прочитайте проникновенный некролог о Григории Русанове, российском голосе дартса.

В российском дартсе — траур. Всеобщий и без исключений.

Накануне вечером, 16 августа 2023 года, умер Григорий Русанов — игрок, тренер и комментатор. Тот самый, который влюбил в дартс своим криком «СТООО ВОООСЕМЬДЕСЯТ!!!» Теперь его нет. И в это невозможно поверить.

Говорят, схватило сердце. Играл в волейбол, потом пошел домой и по пути почувствовал себя плохо. Прохожие вызвали скорую помощь, но та лишь констатировала страшное — смерть. Жизнь Григория Михайловича прервалась на 65-м году. Разве это возраст?

Но у судьбы на этот счет были другие планы. К сожалению, человек смертен. И всегда это происходит внезапно. Особенно с легендарными личностями.

Русанов — легендарная личность. Это бесспорно. И дело не в обожаемых всеми комментариях на «7ТВ».

Он любил свое дело. Неважно, что это — пулевая стрельба, которой он занимался в молодости, дартс, комментирование — все ему давалось с легкостью без напряжения.

Григорий Михайлович растил молодежь, возил ее по странам и возвращался домой с горстями медалей. Мастерских корочек у его воспитанников, казалось, было больше, чем звезд на небе. Русанов тренировал детей и кайфовал от этого.

И комментировал он от души. Отсутствие опыта и журналистского образования компенсировалось искренностью и интересом к происходящему. Русанов позже признавался: его поражало, как могут играть мировые топы. И он всегда хотел, чтобы в России играли так же.

Мне довелось с ним пообщаться в прошлом году — я запланировал отпуск в Москве в том числе ради беседы с Григорием Михайловичем. Мы просидели больше трех часов, и все это время он непрерывно сыпал историями. Интересными, познавательными, иногда грустными — и делал это так, что хотелось просто слушать и слушать, не прерывая монолог. Там было все: детство на родной Вологодчине, годы в Тобольске и Орле, стрельба, дартс, поездки по миру, воспитанники... А в конце он смеялся: «Интересно почитать, что ты там напишешь из моего бреда». К сожалению, уже не почитает...

Но интервью обязательно выйдет. Пусть, увы, посмертно.

Его «сто восемьдесят» возвращают в детство. Когда щелкаешь по каналам и попадаешь на какую-то непонятную игру, где мужики кидают стрелы в разноцветную мишень. В чем суть игры, куда они бросают? Непонятно. А послушаешь комментатора — сразу все ясно. И уже сам начинаешь болеть вон за того лысоватого дяденьку, который бросил два дротика в красную клетку — ведь при третьем попадании комментатор заголосит «СТОООО ВОООСЕМЬДЕСЯТ!!!». Кайф!

Несмотря на свою известность, Русанов был скромным человеком. Признавался: комментатором себя не видел и всячески отнекивался, когда ему предложили эту работу. Но все-таки поддался на уговоры. После закрытия «7ТВ» и ухода с телевидения Григорий Михайлович не захотел оставаться в комментировании — он хотел быть только тренером. Но при этом в душе радовался, когда на дартс-турнирах то и дело слышал «сто восемьдесят!» в максимально приближенном к оригиналу стиле.

Значит, не зря все было...

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10 комментариев

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Александр Карпюк
Ох...спасибо вам за текст. Хотя, конечно, лучше бы повод был другим.
+11
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+11
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AKhazhi
Посмотрел даже видео, которое здесь. Чем множество передач с матч ТВ интереснее. Когда один комментатор делает игру интереснее и смотрибельнее
+4
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+4
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circassian*
Шестьдесят!!
Еще шестьдесят!!!
Стооооооуооооосемьдесят очков!!!
+3
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+3
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Chazer
Жаль...
Пишите больше про дартс, пожалуйста!
+1
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Electric Eye
Земля пухом Григорию Михайловичу, спасибо большое за вклад в популяризацию игры
+1
0
+1
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Nachalnik
😢😢
Легенда 7 тв
Как он самозабвенно, звонко комментировал! И главное, что - дартс!!!
Это навсегда останется в памяти: сидишь и только и ждешь, чтоб кто нибудь поскорее всадил все три дротика в 20*3 - «стооооовосемьдесяяят!». Незабываемо. Мир его праху, рано ушел, очень жаль 😞
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Made-in-Russia
Ох, было же время, 7ТВ, дартс.
И причём, реально, сейчас понимаю, что заставляло меня остановится на дартсе именно голос комментатора.
Это было настолько лаконично и при этом животрепещуще, что ты начинал сопереживать игрокам.
Светлая память этому замечательном человеку и большое спасибо за качественные проведённый трансляции!
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нелюбитель футбола
Озеров дартса... Жаль..😔..
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teo_heel
Никто не вечен, ничто не вечно. Вечная память Григорию Михайловичу.
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i-volk
Отличный комментатор. Атмосферно и с азартом вел репортажи.
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