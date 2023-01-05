Самое яркое с ЧМ по дартсу: моментальная карма, фаворит в наушниках и лучший момент в истории

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Традиционно в новогодние праздники мы, то есть блог «Холодные дротики», подводим итоги чемпионата мира по дартсу. Сегодня – пять событий, благодаря которым очередной чемпионат мира останется в истории.

***

5. Матч Скотта Уильямса и Райана Джойса

Этот матч был в нашем анонсе первого раунда, но тогда было сложно предположить, что он станет одним из лучших за весь турнир. А ведь так и получилось: эпатажный Уильямс и скромный Джойс выдали суперфеерию, что крайне нетипично для ранних стадий. Оба товарища в сумме налупили 203,36 очков среднего набора, 17 подходов по 180, а Скотти еще и 164 закрыл. Еще удивительнее тот факт, что победил Уильямс, на тот момент формально не имеющий профессионального статуса. Чудеса, да и только!

Конечно, на ЧМ было много мясорубок: битва Росса Смита и Дирка ван Дуйвенбоде, матчи Джоша Рока, мощный камбэк Дэвида Кэмерона в первом раунде... Но мы всё же отметим игру Уильямса и Джойса – она запоминается надолго!

4. Чемпионство Майкла Смита

Английский бычок наконец-то взял то, что принадлежит ему по праву. Хотя казалось, что это нереально. Были разговоры о слабой психике, о неумении собраться, о бешеной форме Майкла ван Гервена... Признаемся, и мы были в числе скептиков. Но Смит показал, что его время пришло именно сейчас, и в классном стиле выиграл чемпионат мира.

Теперь Майкл – десятый человек, который носит титул сильнейшего дартсмена планеты по версии PDC. А еще он возглавил рейтинг корпорации, имея на своем счету более миллиона фунтов.

3. Кармический чекаут 161 от Менсура Сульовича

Матч Майкла ван Гервена и Менсура Сульовича в третьем раунде получился классным – доказательством служат хороший набор (206,56 в сумме) и 15 максимумов. Но самое вкусное было потом. МВГ мог закрыть 121 очко и выиграть матч, но решил не бросать в булл, а выйти на более удобное окончание. При этом он знал, что у Сульовича в остатке 161, и это число кроется, но пошел на риск. Что сделал австриец? Закрыл!

Позже дартс-статистик Кристофер Кемпф признался: МВГ правильно сделал, что не стал бросать в булл, потому что вероятность чекаута 161 минимальна. «Но дартс тем и хорош, что не смотрит в цифры», – добавил эксперт. Реакции игроков уже стали мемами, а момент разошелся далеко за пределами дартс-комьюнити. И пусть Сульович проиграл, но этот чекаут сделал ему хорошую и добрую память.

2. Матч Гервина Прайса и Габриэля Клеменса

Четвертьфинал чемпионата мира по дартсу, в котором играли Прайс и Клеменс, запомнился сразу несколькими вещами. Во-первых, немец абсолютно по делу разгромил валлийца, скинув его с первого места в рейтинге PDC. Один этот факт является мегасенсационным, учитывая предматчевые расклады. Но самое вкусное было в четвёртом сете, когда Прайс, угнетаемый залом и своей игрой, вышел на сцену... в наушниках! Правда, радикальная смена имиджа ему не помогла.

После матча Прайс в сердцах заявил, что больше не будет играть на чемпионатах мира, а потом на несколько дней ушёл в офлайн. Его поведение обсуждают до сих пор. Клеменс же однозначно заслужил звание «Прорыв года»: не хватая звезд с неба, он классно дошел до полуфинала.

1. Идеальнейший лег в финале

Здесь уже нечего сказать. Это просто нужно посмотреть ещё раз. Третий лег второго сета в финале стал величайшим в истории. Майкл ван Гервен и Майкл Смит синхронно вышли на чекаут девятым дротиком, но голландец не попал в дабл, а англичанин попал!

Этот момент уже сравнивают с хет-триком Мбаппе в финале чемпионата мира по футболу. Такого сумасшествия не было никогда и вряд ли будет в ближайшие десять лет. Хотя с учетом темпов развития дартса, может, и будет?

«Холодные дротики» в телеграме (t.me/colddarts) и ВКонтакте (vk.com/colddarts). Подписывайтесь!

Вы можете поддержать блог донатом в новой системе Sports.ru! Ищите в комментариях значок рубля и оставляйте своё пожертвование на сумму от 50 рублей. Нам – мотивация, вам – контент!