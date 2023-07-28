Если думаете, что легионеры едут в Саудовскую Аравию только ради главной лиги – зря. Кипит даже Первый дивизион!

Игроки из 30+ стран: финалист ЛЕ, обидчик Неймара, автор супергола «Спартаку» и экс-футболист «Ньюкасла» из Кюрасао

Сейчас в 18 командах есть футболисты из 35 с лишним стран.

Конечно, преобладают бразильцы – их 19. За «Аль-Адала» выступает перуанец Кристофер Гонсалес, который дошел со сборной до финала Кубка Америки-2019. Есть и аргентинец – полузащитник Мариано Васкес («Аль-Холуд»), который большую часть карьеры провел в Колумбии.

Знакомое имя из Европы – голландец Ола Джон, он выигрывал два трофея с «Твенте» и семь – с «Бенфикой», доходил с ней до финала Лиги Европы. Вроде бы давно, но ему всего 31 год. Уже два он в Саудовской Аравии – выступал за «Аль-Хазем», а теперь спустился в «Аль-Араби».

В испанской делегации, например, Альваро Гонсалес – играл за «Аль-Наср», теперь будет в «Аль-Кадисии», а знаком может быть по «Марселю» и стычек с Неймаром. Туда же перешел чемпион молодежного Евро Хоэль Роблес – вратарь выигрывал с «Атлетико» два еврокубка, а год назад – Кубок Испании с «Бетисом». За «Ухуд» будет играть Хонас Рамальо – экс-защитник «Атлетика», «Жироны», «Осасуны» и «Малаги», который выиграл два молодежных чемпионата Европы в начале 2010-х.

Еще из европейцев за «Аль-Адала» играет француз Карим Йода – никогда не играл во Франции, больше в Швейцарии и Испании, заезжал в украинские «Карпаты». Есть англичанин Макс Пауэр из «Аль-Кадисии», перебрался сюда из худшей команды Чемпионшипа прошлого сезона – «Уигана». Встретился немец Лерой-Жак Микелс – больше играл за вторые команды «Боруссии» М и «Санкт-Паули», последнее время недолго выступал за болгарский «Спартак», после чего переехал в «Аль-Тараджи».

Здесь есть легионеры из Румынии, Португалии, Сербии, Албании, Боснии и Герцеговины, Австрии и Хорватии. Для разнообразия – 33-летний вратарь Джюгас Барткус из Литвы («Аль-Оруба»).

Среди знакомых африканцев экс-форвард «Ахмата» Аблай Мбенг – это он забил «Спартаку» через себя и получил автомобиль от Рамзана Кадырова . В прошлом году сенегалец играл за «Аль-Араби» из Кувейта, а теперь он тоже в «Аль-Араби», но из Саудовской Аравии, одноклубники с Ола Джоном.

Сенегальца Мбайе Дианя из «Аль-Кадисии» вспомнят те, кто внимательно следил за «Ювентусом»: десять лет назад его туда взял Антонио Конте после 23 голов в 29 матчах Серии D. За «Юве» Диань так и не сыграл, колесил по арендам (в том числе и в Саудовскую Аравию), заезжал в Бельгию, Венгрию, Китай, Турцию, в «Вест Бромвич». А последний сезон ярко провел за «Фатих Карагюмрюк»: по голам (23) уступил лишь Эннеру Валенсии.

Азиатские игроки кроме саудовцев – двое из Ирака и Иордании. Австралиец Коннор Пэйн будет играть за «Аль-Орубу» – до этого выступал только в родном чемпионате.

А еще там парень из Кюрасао, и он тоже нам знаком – это экс-футболист «Аякса» и «Ньюкасла» Вурнон Анита. Ему сейчас 34, и он переехал в «Аль-Орубу» после трех сезонов в «Валвейке» .

В Первом дивизионе Саудовской Аравии можно встретить Энсу Фати («Аль-Наджма») – кузена Ансу Фати, румына Тудорие («Аль-Адала»), который забивал за тульский «Арсенал», экс-защитника «Балтики» Наилсона («Аль-Джабалайн») и лучшего бомбардира чемпионата Узбекистана-2018 Тьяго Безерру («Аль-Оруба»).

Кто тренирует: почти половина – из бывшей Югославии, а главное – Робби Фаулер!

В Первом дивизионе Саудовской Аравии работают три хорвата, два серба, два боснийца и македонец. У них в карьере в основном экзотические варианты вроде сборных Кувейта, Туркменистана, Анголы или Ливии. Есть и пара румынских специалистов.

Еще здесь работают французы – тоже экс-тренеры сборных: Дени Лавань возглавлял Камерун, Дидье Гомес Да Роша – Мавританию. Экс-игрок «Бенфики» Жозе Гарриду уже 25 лет как тренер – был в Малайзии, Кувейте, Бахрейне, Омане, внезапно был назначен и тут же уволен с поста главного в сборной Габона. Теперь в Саудовской Аравии обосновался и экс-футболист «Андерлехта» Ив Вандерхаге.

Но ясно, что самое яркое тренерское имя – Робби Фаулер, который возглавил «Аль-Кадисию», чтобы работать с англичанином Пауэром, сенегальцем Дианем и двумя испанцами.

Фаулер не так давно возобновил тренерскую карьеру, поработал в Австралии и Индии.

Впрочем, в индийской лиге он запомнился разве что четырехматчевым баном за перепалку с официальными лицами.

Формат обычный, а легионеров стало больше

Среди всех команд больше чем на 12 тысяч человек стадионы только у двух клубов: на 27-тысячнике сыграет «Джедда», на 26-тысячнике – «Аль-Адала», а у «Аль-Кадисии» арена рассчитана на 15 тысяч болельщиков.

Самый маленький стадион у «Аль-Букирии» – всего на три тысячи.

Что нужно знать о самом турнире:

• Сезон по системе «осень-весна». Новый стартует 14 августа и закончится в мае.

• Участвуют 18 команд, семь из них – новые: пять вышли из Второй лиги, две упали из Про-лиги – того самого элитного дивизиона.

• По выходу и вылету тоже все просто: три лучшие выходят в Про-лигу, три худшие покидают Первый дивизион.

• Что важно: с 1 июня количество иностранцев увеличено с шести до семи игроков. Их все больше и больше.

• На кого обратить внимание: «Аль-Араби», который тренирует хорват Хорват и за который играют Ола Джон и Мбенг. Интересна и «Аль-Кадисия»: тут англичанин, крутой бомбардир Диань из Сенегала, два известных испанца Гонсалес и Роблес плюс тренер Робби Фаулер.

Фото: Gettyimages.ru/Tony Feder; Manuel Alvarez/Global Look Press