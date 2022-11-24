«Как тараканы после дихлофоса, из всех щелей вылезали фанаты Аргентины». Как создавалась та самая песня «Аргентина – Ямайка 5:0»

«Чайф» не хотели добавлять ее в уже готовый альбом.

21 июня 1998-го. Непростой первый тайм для Аргентины против Ямайки на чемпионате мира превращается в будничный разгром аутсайдера.

Ариэль Ортега забивает два, Габриэль Батистута – три. Итого – 5:0, а на трибунах все равно очень ярко от цветастых ямайских фанатов. Их сборная победит Японию и покинет турнир, а Аргентина вылетит в четвертьфинале.

Людям, не связанным с футболом, турнир запомнится совсем по другой причине. Группа «Чайф» выпустила песню: в тексте про саму игру почти ни слова, но ассоциация максимально четкая.

С тех пор каждая крупная победа Аргентины обязательно рифмуется в России с тем самым припевом.

Как появилась идея для «Аргентина – Ямайка 5:0»: Шахрин не знал счета, но видел грустных ямайцев и радостных аргентинцев прямо в Париже

Матч проходил в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Там же с женой гулял солист «Чайфа» Владимир Шахрин. Он не был на игре и ничего не знал о событиях матча. Путевку в Париж Шахрин получил после выступления группы на одном из мероприятий – турагентство расплатилось бартером, а коллеги по «Чайфу» вручили ее как подарок на день рождения. Который и наступил 22 июня – на следующий день после игры.

21-го же Шахрин смотрел на фанатов обеих команд: «Среди праздника я вдруг увидел совершенно особые эмоции, другую реакцию на футбольный матч. Как тараканы после дихлофоса, из всех щелей вылезали машущие бело-голубыми флагами фанаты Аргентины. Они орали и норовили со всеми поделиться своей радостью, даже с ямайскими болельщиками, которые скромно сидели в уголочке, били по барабанам и пели очень ритмичную, танцевальную, но тоскливо-грустную песню . Это был целый спектакль: ямайцы играют, а победившие аргентинцы, их все больше, танцуют».

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Той же ночью Шахрин сочинил песню в отеле «в знак солидарности с ямайским народом». Как он сказал: «Я пришел в гостиничный номер и написал за пять минут эту песню. Был уверен, что это проходная, шуточная песня из серии «что вижу, то пою».

По задумке, она даже не о фанатах, а о переживаниях, которые дает спорт. Что из этого вышло – описал продюсер группы Дмитрий Гройсман: «По ритму это абсолютно танцевальная штука, по тексту – почти всегда плач и грусть».

Группа не хотела включать песню в альбом – и продюсер пошел на хитрость. А клип собирали через запись игры без логотипов

Альбом «Шекогали» был записан еще в марте 1998-го. «Аргентина – Ямайка» появилась летом. Экстренно включать ее не хотели, потому что 1) альбом уже готов, и ни к чему нарушать план, 2) концепция, по мнению группы, в альбоме совсем другая.

Продюсер Гройсман считал по-другому. Тем более вживую песня вполне зашла фанатам (не футбольным, а группы), и альбом к этому времени еще не был выпущен официально. Потом группа долго ждала хорошего предложения и в итоге дождалась экономического кризиса в конце лета 1998-го. Альбом в итоге появился лишь год спустя.

К этому времени вопрос с включением песни в нем уже решился. Почти 20 лет спустя Гройсман рассказал , как схитрил. Продюсер договорился на десять тысяч долларов с главой Real Records Аленой Михайловой, но при условии, что снимет клип на главную песню за свой счет. Причем на любую. Так Гройсман позвонил Шахрину и сказал: дают десять тысяч, но просят чтобы «Аргентина – Ямайка» попала в альбом . Тот согласился.

Но что делать с клипом, тем более практически без денег? Гройсман вспоминал: «Приехал к Алене Михайловой и сказал: «Я знаю, как снять клип, но мне нужно от тебя получить запись футбольного матча Аргентина – Ямайка без логотипов канала». Иначе его никуда больше не возьмут. Она достала мне этот матч, я взял съемки с двух концертов: один с «Горбушки» и один с «Максидрома».

Тут можно посмотреть, что получилось.

В клипе появляется большой экран, где участники группы поют как будто на стадионе, но это монтаж режиссера Дмитрия Воробьева – в Париже «Чайф», конечно, не выступал.

Все это обошлось в полторы тысячи, так что остальные 8,5 тысяч получила группа. Лейбл Real Records во главе с Михайловой и Лианой Меладзе в 1999-м только появился, зато вышел на самоокупаемость менее чем через год, выпуская альбомы Земфиры, а также групп «Мумий Тролль», «Сплин» и «Ночные снайперы».

Шахрин перепевал песню под разные матчи и пытался написать гимн для фанатов

В 1999-м песня была первой на «Нашем радио» в «Чартовой дюжине», а еще получила «Золотой граммофон» в номинации «Лучшая рок-песня». В том же году сборные России и Украины играли решающий матч квалификации к Евро-2000. Как он закончился – все помнят. Существует версия, что «Чайф» тогда переделал текст таким образом: «Россия – Украина, хоть бы 2:0».

Зато спустя 19 лет счет стартового матча сборной России на ЧМ-2018 против Саудовской Аравии отлично подходил по смыслу – наши победили 5:0. Шахрин в соцсетях перепел припев.

Помимо этого Шахрин пытался создать спортивный гимн, впечатлившись английскими фанатами на игре ЦСКА – «Ливерпуль». По его задумке, гимн объединил бы все екатеринбургские команды. Но из этого ничего не вышло, хотя Шахрин рассказывал, что на презентацию позвали представителей региональных команд: «Вроде бы всем он понравился. Но я не слышал, чтобы его кто-то распевал на стадионах. Не прижился».

Сам музыкант вполне спокойно относится к футболу. О клубном говорил так: «Согласен, что это красивое зрелище. Но на данном этапе это больше шоу-бизнес, соревнование кошельков».

Особые чувства у Шахрина только к родному Екатеринбургу: «Когда смотрю репортажи про уральские команды, то становлюсь их болельщиком. Скорее всего, я болею не за определенную команду, а за «своих», за земляков – «Урал» или Россию».

Фото: Gettyimages.ru/Doug Pensinger, Mark Thompson, Mark Sandten, DANIEL LUNA / Contributor; РИА Новости/Илья Питалев, Максим Богодвид