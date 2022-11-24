Почему у Бразилии такой необычный флаг с созвездиями? Кстати, его цвета в форму сборной добавил 19-летний юноша

Эти 27 звезд нереально повторить без карты.

Бразильский флаг – один из самых заметных в мире. У него яркие цвета и необычный дизайн. Там и прямоугольник, и ромб, и круг, и звезды, и надпись.

Как он появился и что все это значит?

Цвет весны, девиз «Порядок и прогресс» и карта неба над страной в 8:30 утра – как же много там символов

Разберем по частям:

• Прямоугольник зеленого цвета. В него вписан горизонтальный желтый ромб. Считается, что на имперском флаге зеленый обозначал власть монархов (династии императора Педру I), желтый – династию Габсбургов (откуда родом жена Педру I).

• Желто-зеленые цвета как национальные утвердил в XIX веке Педру I: зеленый олицетворяет весну, желтый – золото. Еще версия – зеленый обозначает леса Амазонии, а желтый – богатство страны (не только золото, но и другие полезные ископаемые).

• В ромбе находится синий круг – небесная сфера. Современное истолкование: синий цвет – небо, воды бразильских рек и Атлантического океана.

• Надпись «Ordem e Progresso» в синем круге выполнена на белом фоне зелеными буквами. Она обозначает «Порядок и прогресс». Белый цвет – мир.

• Также в синем круге находятся 27 белых звезд в девяти созвездиях. Они показаны так, как располагались в небе над страной 15 ноября 1889 года в 8:30 утра. В тот день Бразилия была провозглашена республикой.

Сейчас 27 звезд – это 26 штатов плюс федеральный округ.

Как бразильцы искали дизайн флага: четыре дня им даже была копия американского звездно-полосатого

В XIX веке до этого флага существовало и несколько похожих – также с желтым ромбом на зеленом фоне, но в него вписывался не круг, а герб бразильского королевства. Это произошло в 1822 году, когда Бразилия обрела независимость. Эскиз с таким флагом сделал французский художник Жан Дебре.

В 1889-м даже появился флаг с желто-зелеными полосами и белыми звездами на синем фоне. Его предложил бразильский писатель и юрист Руй Барбоза. По конструкции он практически совпадал с флагом США – только цвета другие.

Но такой флаг продержался лишь четыре дня. Первый президент Бразилии Деодору де Фонсека его отменил – слишком напоминал американский. Был утвержден новый – как раньше с ромбом и зеленым фоном, но теперь и с кругом внутри ромба, где изображены звезды и надпись. То есть практически такой же, каким мы знаем его сейчас. Фонсека сразу же согласился на такой вариант.

Подробнее про созвездия: на самом деле такое небо видно не с Земли

Над расположением звезд вместе с Мигелем Лемосом, Мануэлем Перейрой Рейсом и Десио Вилларесом работал бразильский философ и математик Раймунду Тейшера Мендес. Это он хотел представить небесную сферу на флаге не в виде глобуса, а в виде карты звездного неба на широте Рио-де-Жанейро – как оно выглядело в то утро, когда была провозглашена республика.

При этом звезды расположились на флаге так, будто бы наблюдатель смотрел на них не с Земли, а в космосе. Группа создателей не стала менять этот пункт и просто уточнила деталь в описании. Список созвездий, чьи звезды вошли на флаг: Большой Пес, Гидра, Дева, Киль, Малый Пес, Октант, Скорпион, Южный Крест, Южный Треугольник.

Изначально на флаге была 21 звезда по количеству штатов. В 1960-м и 1968-м добавилось еще по одной. Версия с актуальными сегодня 27 звездами появилась в 1992 году.

Флаг Бразилии считается одним из самых сложных для изображения именно из-за точного расположения 27 звезд. Если его рисовать правильно, то придется долго сверяться с подробными схемами:

Надпись содержит идеи позитивизма от французского философа

«Порядок и прогресс» – это национальный девиз Бразилии.

Французский философ Огюст Конт считается основоположником позитивизма – философского учения, согласно которому истинное знание можно получить только в рамках отдельных, конкретных наук. При этом первостепенная задача философии – объединение этих знаний. Конту принадлежит цитата «Любовь как принцип, порядок как основание и прогресс как цель».

Фактически девиз Бразилии – это сокращенное выражение Конта. И обозначает идеи позитивизма. Конкретно в случае страны: порядок – равенство граждан перед законом, образование, прогресс – развитие экономики и торговли. Впрочем, есть и другие толкования.

Бразильский флаг в цвета той самой формы сборной придумал добавлять 19-летний журналист. До этого Бразилия проиграла главный матч истории в белом

Мы знаем множество примеров, когда флаг и форма совершенно не соответствуют друг другу. Как оранжевый цвет у Нидерландов или синий у Италии. У бразильцев все наоборот, и желтая форма с ними всегда.

Хотя более сотни лет назад они начинали с белой формы с синими полосками. До 1945 года были бело-синие цвета, затем полностью синие. Теперь белый и синий – это цвета резервной формы.

В 1950-м Бразилия проиграла Уругваю финал чемпионата мира, и это стало национальной трагедией. Бело-синяя форма была признана вечной неудачей, которая напоминает о позоре.

Поэтому власти запустили конкурс на разработку футболки сборной, где требовалось вместить все четыре цвета флага.

Победил 19-летний бразильский журналист Алдир Шлее. Именно он разработал ставшую известной форму Camisa Canarinho: желтая футболка с зеленым воротником, синие шорты и белые гетры.

В 1954 году сборная Бразилии впервые сыграла в этой форме. С тех пор она – команда в желто-синем. Все пять чемпионатов мира выиграны именно в ней.

Фото: Gettyimages.ru/Buda Mendes, Alex Livesey ; globallookpress.com/dpa ; unsplash.com/Calwaen Liew ; en.wikipedia.org