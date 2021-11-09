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Уже год в мире автоспорта гоняется не так-то много людей из России: на высшем уровне за всех отыгрывается один Даниил Квят. Но за кем же следить, если все же хочется и посмотреть гонки, и поболеть за своих?

Мы попросили рассказать о главных талантах России в молодежках автора телеграм-канала «Вестникъ Формул» Мстислава Петрова – главного комментатора младших серий в рунете.

«Формула-3»: Никита Бедрин – год на вкат, с перспективой на большее

Никита Бедрин – пресс-служба «Формулы-3»

17-летний белгородец в 2023 году забрался выше всех, если брать «формульный» ранжир, и выступает в рамках уик-эндов «Ф-1» вместе с коллективом «Йенцер». Пока что это больше напоминает прикатку к новой технике: Никите далеко не всегда удается избегать ошибок новичков, из-за чего он, в отличие от напарника Тейлора Барнарда, пока очков не набрал.

Сам Бедрин, к слову, и не скрывает, что нынешний сезон для него в первую очередь учебный, а главной целью он еще по ходу уик-энда в Бахрейне назвал регулярное попадание в топ-12 в квалификациях. Впрочем, на отдельных этапах Никита, продолжающий пользоваться поддержкой структуры ПХМ, явно сможет побороться и за большее. На недавних тестах в Имоле он возглавил протоколы трех из четырех сессий.

Лично я долгое время считал белгородца главным талантом российского «формульного» автоспорта. В картинге он входил в топ-3 неофициальных рейтингов, да и претендовал на попадание в академию «Феррари», но после перехода в открытые колеса его результаты забуксовали. Однако скорость у Никиты все равно никуда не делась, так что я жду от него регулярных попаданий в очковую зону во второй половине сезона-2023, а дальше либо переход на повышение в крупный коллектив «Ф-3», либо в ПХМ в «Ф-2», где немецкий коллектив в 2024 году уже сможет прямо влиять на состав.

«ФРЕКА»: Михаэль Белов – борьба за титул, но...

Михаэль Белов – пресс-служба G4

Автоспортивная жизнь 21-летнего уроженца Люберец напоминает американские горки: потрясающие результаты с далеко не самыми сильными командами перемежаются с карьерными хиатусами из-за нехватки бюджета или внутренних распрей в коллективах.

В 2022-м казалось, что вот оно – контракт в «Европейской региональной «Формуле» («ФРЕКА») с крепким «МП Моторспорт» сулил светлое будущее, но… В команде посчитали иначе и стали вставлять гонщику палки в колеса. Иногда и практически буквально. В итоге Михаэль ушел из чемпионата в середине сезона, но даже так набрал больше очков, чем все остальные пилоты «МП Моторспорт» вместе взятые, и стал в личном зачете седьмым.

В нынешнем году долгое время было не ясно, поедет ли Белов в «формулах», но за пару дней до старта сезона «ФРЕКА» о возвращении россиянина объявили в G4. Небольшой швейцарский коллектив семьи Гнос вновь приютил Михаэля, как сделал это в 2021-м. Тогда пилот отблагодарил команду двумя победами, доказав и свой уровень, и тот факт, что в моносерии при правильном подходе можно побеждать даже в составе аутсайдеров.

Учитывая опыт и уровень Белова, его можно с легкостью включать в число главных фаворитов «ФРЕКА», но есть нюанс – в том случае, если он наконец-то проведет в серии полный сезон. Титул же (а при определенных раскладах и вице-чемпионство) принесет с собой поддержку академии «Альпин» и варианты в «Ф-3».

«Еврокубок-3»: Мирон Пингасов – под крылом чемпиона «Индикара»

Мирон Пингасов – SoyMotor

Еще в конце прошлого года руководители команд испанской «Формулы-4» собрались вместе и приняли решение запустить новый чемпионат на уровне между «Ф-4» и «Ф-3». Так появился «Еврокубок-3» – серия, которая будет использовать усовершенствованную технику «ФРЕКА» и даст возможность гонять тем, у кого нет возможности собрать бюджет для «регионалки» или «Евроформулы».

Последний пункт в итоге добавил новому чемпионату популярности, и он сходу привлек пять коллективов, набравших с полтора десятка юных гонщиков. Среди них оказалась и команда семьи Палоу – чемпиона «Индикара» (главная американская серия по гонкам на болидах с открытыми колесами) 2021 года Алекса и его отца. А одним из ее гонщиков стал выступающий под испанской лицензией россиянин Мирон Пингасов.

Не сказать, что 16-летний пилот отличался в прошлом высокой скоростью, за полтора года он лишь трижды попадал в очки с «МП Моторспорт» и порой не дотягивал даже до статуса крепкого середняка. В «Еврокубке-3» шансов добавить баллов в копилку у него явно будет больше, но, учитывая уровень конкуренции, как мне кажется, регулярные попадания в топ-5 уже станут проблемой. Даже несмотря на то, что уровень команды, если учитывать результаты его напарника Хавьера Сагреры на тестах, довольно высок.

О перспективах на дальнейшее будущее для Мирона пока говорить сложно, но лично мне кажется, что после этого сезона он либо окончательно переберется в США, где уже провел приличную часть межсезонья, либо уйдет в кузова, пополнив и так обширный список выходцев из «формул» в различных чемпионатах ГТ.

«Евроформула»: Владислав Рябов – погодтовка к «Ф-3»

Владислав Рябов – личный архив гонщика

Участие Владислава Рябова в сезоне-2023 пока официально не подтверждено, но упомянуть его в этом списке безусловно стоит, так как сам Владислав во время интервью Be on Edge сообщил, что проведет вторую половину сезона в «Открытой Евроформуле» и будет готовиться к потенциальному дебюту в «Формуле-3» в 2024-м.

Рябов, пожалуй, один из самых противоречивых российских пилотов последних лет. В 2021-м он по сути из ниоткуда влетел в испанскую «Ф-4» вместе с «ГРС», отметился тремя подиумами и закончил сезон в десятке сильнейших, но уже в 2022-м, на новой технике «Формулы-4», по большей части страдал в середине пелотона.

Лично я придерживаюсь простого мнения: быстрый гонщик не может разучиться ездить за полгода. Потому списываю неудачи Рябова в сезоне-2022 на проблемы с техникой (о чем, к слову, говорил и сам пилот). 2023-й станет шансом доказать это, тем более что выступать россиянин должен в составе главного фаворита чемпионата, «Мотопарка», а на тестах уверенно держался в топе.

Понятно, что за половину сезона побороться за титул не получится чисто физически, но на подиумах я Владислава определенно жду.

Итальянская «Ф-4»: Виктория Блохина – битва за будущее

Виктория Блохина – Formula Scout

Единственная российская гонщица в нынешнем году отчасти ожидаемо проведет второй сезон в итальянской «Формуле-4» с немецкой ПХМ. «Отчасти» потому, что все-таки существовала вероятность появления Виктории в новой женской серии «Академия Ф-1».

Однако в окружении Блохиной посчитали, что пока лучшим выбором будет именно остаться в Италии, и вот тут лично у меня ощущение двойственное. С одной стороны, я придерживаюсь мнения, что девушки должны гонять против парней, с другой… Да, Виктория провела свой первый сезон в открытых колесах примерно на уровне первого сезона Майи Веуг, которая уже перебралась во «ФРЕКА», но проблема заключается в том, насколько сложным по конкуренции станет для россиянки второй год на Апеннинах.

Нынешнее поколение новичков уже называют едва ли не самым талантливым и звездным за всю историю чемпионата и прочат им будущую борьбу в «Формуле-1». А учитывая, что и выступать они будут в куда более серьезных структурах вроде «Премы» или «Ван Амерсфорт Рейсинг», шансы попасть хотя бы в десятку у всех остальных будут появляться в лучшем случае при сходах фаворитов.

При этом и саму Блохину в число «лучших из худших» записать пока никак не получается: в арабской «Ф-4» она ни разу не побывала в топ-20, и пока все выглядит так, что подобная тенденция сохранится и в Италии. Без очковых попаданий, боюсь, россиянке будет впору задумываться о переходе в кузовной автоспорт. Ну или идти по женской ветке «Ф-1».

Испанская «Ф-4»: десант Сироткина и Абхазова

Георгий Журавский и Александр Болдуев – пресс-служба испанской «Ф-4»

С точки зрения российского представительства самым интересным чемпионатом нового сезона станет, безусловно, испанская «Формула-4». Понятно, что триколор мы там, конечно, не увидим, но даже так за условными лицензиями Кыргызстана, Латвии или Грузии будут прятаться наши ребята.

В первую очередь, речь идет о двух представителях команды «Драйвекс» и Академии Сироткина Александре Болдуеве и Георгии Журавском.

Александр вполне может претендовать в этом году на звание «Открытия года» в российском автоспорте. Несмотря на отсутствие международного картингового опыта, он уже успел удивить многих этой зимой в арабской «Ф-4», где отметился и неплохим темпом, и первым зачетным финишем в карьере в условиях высочайшей конкуренции.

Сам Болдуев в эфире Be on Edge говорил, что мог добиться и большего, но сказалась нехватка опыта и небольшие технические проблемы, которые, впрочем, удалось устранить во время недавних тестов в Спа. Если это действительно так, то у ученика Сироткина, на мой взгляд, есть шансы на как минимум периодические финиши в очках, что уже неплохо в первый год.

Куда сложнее будет Георгию Журавскому. Еще один подопечный экс-пилота «Уильямса» на Ближнем Востоке, мягко говоря, не блистал и лишь однажды финишировал в топ-20. Пока что первая двадцатка является для него и основной задачей на сезон в Испании, хотя буду честен, в перспективы достижения этой цели я не очень верю.

Ну и стоит сказать о еще одном гонщике «Драйвекса» Александре Абхазаве. Сын Шоты Абхазавы, выступающий то под грузинской, то под латвийской лицензией, также начал «формульную» карьеру в этом году и, судя по достижениям в картинге, должен быстрее остальных наших ребят дать результат. Однако в арабской «Ф-4» он по темпу не особо отличался от Болдуева и набрал всего на одно очко больше, так что я не готов сказать, кто из этих двух парней в конце сезона окажется выше.

В любом случае, почти наверняка вся троица потом останется в «испанке» еще на сезон.

Даниэль Мавлютов: скрытый россиянин из Британии

Даниэль Мавлютов – Formula Scout

Турецкий флаг, британская лицензия – российские корни у гонщика команды «Хиллспид» в британском чемпионате GB3 выдает только фамилия, однако Даниэль действительно является российским гонщиком.

Это один из самых уникальных пилотов европейских «формул». Пришел из ниоткуда, до осени 2021 года не имел карьеры даже в прокатных картах, однако сумел убедить «Хайтек» в своем потенциале и получил место в британской «Ф-4». Зимой он погонял в арабской «регионалке», а затем перебрался в GB3 и на данный момент даже успел одержать одну победу.

Гонка, правда, проходила с реверсивной стартовой решеткой и в боевом режиме пилоты проехали буквально пару-тройку кругов, но успех из статистики не выкинешь. По сути, только в подобных заездах с реверсом от Даниэля и можно ждать результатов – россиянин в подавляющем большинстве случаев едет в хвосте пелотона и за серьезные очки не борется.

В принципе сложно даже понять, какова его цель в гонках, учитывая отсутствие бэкграунда и такие результаты. Не приходится говорить и о каких-то серьезных перспективах, хотя, как известно, при наличии средств можно дойти даже до «Формулы-2» – именно поэтому его появление в той же «Ф-3» в сезоне-2024 удивительным не станет.

Итог: ждем рост, не смотрим только в таблицы

В общем, как нетрудно догадаться, нынешний «формульный» год вряд ли сильно порадует тех российских болельщиков, которые смотрят исключительно на место гонщиков в турнирной таблице: лишь один наш пилот имеет шансы регулярно бороться за самые высокие места. Впрочем, тем интереснее будет наблюдать за профессиональным ростом каждого из вышеупомянутых ребят. А в том, что это будет рост, я как раз нисколько не сомневаюсь.