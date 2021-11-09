Оглушительные скандалы года во всех «Формулах»: лишенный водительских прав в топе «Ф-2», угнетенный своей командой россиянин

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От редакции: Привет! Вы в блоге «Вы это читали?», где делятся мнением о том, что стоить прочитать на Трибуне. В новом посте авторы собрали самые громкие скандалы года в автоспорте. Не жалейте плюсов и подписок, чтобы текстов об автоспорте в этом блоге становилось больше.

Автоспорт – мир высоких скоростей, огромных денег, звезд, шика, блеска – мир, на первый взгляд романтичный и привлекательный для стороннего обывателя. Но где есть деньги, звезды и лоск, всегда есть место интригам и скандалам. Причем в автоспорте с открытыми колесами это касается не только его королевы «Формулы-1», но и других его вершин, и младших «братьев» и «сестер».

Сегодня вместе с автором телеграм-канала «Вестникъ Формул» и гоночным комментатором Be on Edge Стивом вспомним о самых громких скандалах 2022 года в каждом из основных формульных чемпионатов. Какие-то из них вам наверняка уже известны, а какие-то, возможно, откроются впервые.

«Формула-1» – Пиастригейт

С приходом в «Ф-1» больших денег и превращением ее в закрытый клуб совершенно новое значение приобрели контракты гонщиков, их размеры и условия. На новый уровень вышли и связанные с ними скандалы, неизменно сотрясающие «Большие призы» уже больше 30 лет.

Сезон-2022 исключением не стал, подарив летом одну из самых запутанных историй последнего времени и пролив свет на бардак, творящийся в стане «Альпин». Центральной фигурой скандала стал член молодежки французского коллектива, последовательный триумфатор «Формулы-3» и «Формулы-2» Оскар Пиастри. Чтобы описать все подробности «Пиастригейта», понадобится отдельная статья, поэтому здесь обойдемся, пожалуй, основными фактами.

Руководство «Альпин» долго кормило свою юную звездочку обещаниями места боевого пилота на сезон-2023, порывалось сдать его чуть ли не в двухлетнюю аренду в «Уильямс», при этом не предлагая адекватного контракта и пытаясь сохранить в команде Фернандо Алонсо. В какой-то момент французы не уложились по срокам в переговорах с Оскаром и его менеджером Марком Уэббером, Алонсо объявил об уходе в «Астон Мартин», и «Альпин» все равно попытались посадить на его место Пиастри, объявив о переходе австралийца в одностороннем порядке.

В итоге Оскар эту информацию опроверг, сам объявил о переходе в «Макларен», а попытка французов вернуть себе права на чемпиона «Ф-3 и «Ф-2» через суд обернулась провалом, выставив клоунами и юридический отдел, и руководство команды из Энстоуна.

«Индикар» – Палоугейт

Алекс Палоу

В главной заокеанской гоночной серии с открытыми колесами к контрактным обязательствам относятся куда скрупулезнее, однако в прошедшем сезоне рвануть умудрились и там. И, что интересно, вновь одним из участников конфликта был «Макларен».

Буквально за несколько недель до «Пиастригейта» практически аналогичная история произошла с на тот момент действующим чемпионом «Индикара» Алексом Палоу. Воспользовавшись пунктом о возможности одностороннего продления контракта с испанцем, руководство «Чип Гэнасси Рейсинг» объявило о том, что Алекс останется в команде на сезон-2023, однако сам Палоу спустя несколько часов это опроверг и заявил, что переходит в «Макларен».

Позже дело также дошло до суда, Палоу и его представители пытались давить на то, что заранее уведомили Чипа Гэнасси о желании уйти, и обвиняли большого босса в том, что он рушит мечту гонщика о «Формуле-1»… Но юристы одной из топовых команд «Индикара» оказались куда более сведущими в подобных делах, нежели их коллеги из «Альпин», и сделать что-то с жестко составленным договором у менеджеров испанца не получилось.

Впрочем, Чип все же сделал для Алекса небольшое послабление, разрешив тому параллельно с обязанностями основного гонщика «ЧГР» периодически принимать участие в тестах и тренировках «Ф-1» за Макларен».

«Формула-2» – опять контракт и бельгийский беспредельщик

Джем Болюкбаши

В младших сериях контракты – вещь непостоянная. Зачастую у гонщиков банально не хватает денег на полный сезон, и они покидают насиженные кокпиты самостоятельно, без лишнего шума и гама, понимая, что для владельцев команд это, как говорится, «только бизнес, ничего личного».

Но и в таких условиях в 2022-м в «Формуле-2» не обошлось без легкого полыхания. В августе команда «Хароуз» довольно неожиданно объявила о расторжении в одностороннем порядке договора с турком Джемом Болюкбаши и пригласила на его место Татьяну Кальдерон. В руководстве чешского коллектива заявили, что гонщик грубо нарушил условия контракта, что и позволило выставить Джема «на мороз».

В комьюнити долго пытались понять, что же натворил Болюкбаши, связывая такое поведение команды с произошедшим до этого конфликтом между отцами Джема и Роя Ниссани, однако подробности раскрыл сам пилот. По его словам, в «Хароуз» прямо по ходу сезона решили увеличить для турка стоимость участия – платить больше представители гонщика ожидаемо не захотели, после чего чехи расторгли договор. Джем говорил о том, что рассматривает вариант подачи иска в суд, но дальнейшего продолжения история не получила.

Ну а под конец года наружу выбрался и еще один скандал. Само появление в «Формуле-2» бельгийца Амори Кордела, пришедшего в «Ван Амерсфорт Рейсинг», уже заставило многих недоумевать. Некогда чемпион испанской «Ф-4» впоследствии неизменно проваливался в каждом из чемпионатов, в котором принимал участие: «Формуле Рено», азиатской «Ф-3», «Формуле-3», где и вовсе не набрал ни одного очка.

Первая половина сезона «Ф-2» полностью подтвердила его реноме – мало того, что Амори на первых пяти этапах ни разу не финишировал выше 15-го места, так еще и заработал 12 штрафных баллов, став вторым после Махавира Рангхунтана гонщиком, получившим дисквалификацию на этап. Тем удивительнее было то, что после летней паузы Кордел внезапно начал регулярно бороться за места в первой десятке.

По данным инсайдеров из паддока, секрет оказался прост. Амори заручился личной поддержкой главы «Ф-2» Бруно Мишеля, проплатил установку на свою машину свеженького двигателя, а позже и получил место в топовой «Виртуози» на сезон-2023, по-настоящему шокировав не только журналистов и экспертов, но и других гонщиков чемпионата. Не помешало этому переходу даже лишение Кордела водительских прав за многократное превышение скорости и гонки по дорогам общего пользования.

«Формула-3» – краснофлажный чемпион

Джек Кроуфорд утешает Оливера Бермана

Прошедший сезон «Формулы-3» получился одним из самых интригующих за все последние годы. К заключительному этапу в статусе математических претендентов на титул подходили семь пилотов, а перед решающей гонкой прямые шансы имели пятеро: Виктор Мартинс, Исак Хаджар, Оливер Беарман, Зейн Мэлоуни и Роман Станек – их разделяло 18 очков.

Уже по ходу привычно наполненного борьбой основного заезда в Монце интрига свелась к сражению Мэлоуни, Беармана и Мартинса, но в итоге чемпион определился не на трассе, а в кабинетах. За пять кругов до финиша гонку остановили красными флагами и за дело взялись судьи, начавшие уже по традиции направо и налево раздавать гонщикам штрафы за нарушение пределов трассы.

Долгое время было непонятно, на каких же позициях в окончательной классификации окажутся пилоты и кому из них достанется трофей – финал сезона превратился в настоящий фарс. В конце концов чемпионом объявили Мартинса, а весь мир облетели кадры опечаленного Беармана, сидящего прислонившись к шинам.

FRECA – палки в колеса собственному пилоту

Михаэль Белов

Когда речь заходит о российских формульных гонщиках, Михаэля Белова обычно вспоминают далеко не в первую очередь, хотя непосредственно в комьюнити младших серий, особенно среди команд, он котируется весьма высоко. Причины просты: отменная физическая форма, высокий уровень инженерной подготовки и в целом крайне профессиональный подход к работе.

Добавил плюсов в реноме москвича и позапрошлый сезон в «Европейской региональной «Формуле» (FRECA). В 2021-м Михаэль из-за финансовых проблем лишь в середине сезона сумел найти себе место в чемпионате, да и контракт подписал с одной из самых слабых команд – небольшой семейной швейцарской G4. Естественно, учитывая такие вводные данные, никто особо не ждал от Белова серьезных результатов, однако россиянин сразу стал показывать стабильно высокий темп, а уже на втором этапе в составе G4, в Спа, одержал победу. К концу сезона в активе Михаэля были два победных кубка, один трофей за вторую строчку и общее восьмое место в серии – Белов в одиночку затащил коллектив на шестую строчку командного зачета.

Казалось, что переход в куда более статусную и мощную «МП Моторспорт» перед началом сезона-2022 позволит россиянину если не бороться за титул, то уж точно претендовать на место в первой тройке. Подиум в дебютном заезде сезона только укрепил многих в этой мысли, однако затем все пошло наперекосяк и вылилось в скандал. На машине Белова регулярно возникали технические неисправности, а команда чуть ли не саботировала работу Михаэля. Доходило до абсурда – перед одной из квалификаций автомобиль гонщика заправили вдвое большим количеством топлива.

Точку во взаимоотношениях с «МП» поставил этап в Зандворте, во время которого Михаэль обнаружил, что из элемента подвески на его машине выкручены два болта. Совпадение это или нет, но на протяжении всего сезона в инженерной бригаде команды из Нидерландов работал ярый русофоб, не стеснявшийся выражать свою позицию в социальных сетях.

Впрочем, даже после ухода Белова в «МП» не перестали чинить пилоту препятствия. Несмотря на то, что машину Михаэля в итоге отдали испанцу Мари Бойе, самому россиянину заблокировали переход в G4, и до конца года он был вынужден выступать в REC. Символично, что сам Мари за четыре этапа набрал с новой для себя командой лишь два очка, а в итоговом протоколе Белов сохранил за собой седьмое место, набрав вдвое больше баллов, чем все остальные гонщики «МП» за полный сезон.

«Формула-4» – выкрутасы с техникой

«Кампос» в испанской «Ф-4»

Уровень «Формулы-4» сам по себе для многих является темным лесом, а происходящее там зачастую покрыто мраком интриг и читерства с контрактами и технической составляющей. В «четверках» регулярно можно слышать о том, как какая-то из команд «накручивает моторы» и «проводит многокилометровые тесты», а протоколы порой буквально пестрят дисквалификациями.

Как раз один из самых уникальных и скандальных случаев дисквалификаций пришелся на минувший сезон испанской «Формулы-4». На предпоследнем этапе сезона в Наварре инженеры «Кампос» установили в воздухозаборники своих машин самодельные металлические решетки. Делалось это из соображений безопасности, чтобы избежать попадания в силовую установку пыли и мусора, и никак не влияло на производительность, однако судьи все равно исключили всех гонщиков коллектива из протоколов первой и второй гонки, лишив «Кампос» досрочного командного титула.

Мириться с подобным в команде не захотели и подали апелляцию, обвинив судей в неверной трактовке пунктов технического регламента и… спустя месяц выиграли дело, пополнив короткий и уникальный список апелляций, удовлетворенных в мире «Формул».

Картинг – тот самый жест

Артем Северюхин

Де-факто картинг также является гонками с открытыми колесами, так что бонусом вспомним самый громкий скандал 2022 года и оттуда, который произошел весной.

В апреле ушедшего года после победы на этапе чемпионата Европы в Портимане российский гонщик Артем Северюхин исполнил на подиуме так называемое римское приветствие. Видео этого жеста, имеющего в современном мире вполне однозначное значение, тут же разлетелось по соцсетям, подняв в и без того напряженной геополитической обстановке настоящую бурю.

Артем практически сразу был лишен итальянской лицензии, его контракт с командой был расторгнут, ФИА начала расследование произошедшего, а позже исключило его из протоколов соревнования. Сам гонщик публично принес извинения, но продолжить международную карьеру это ожидаемо не помогло.

В конце 2022 года о контракте с Северюхиным объявили в команде «Леннокс Рейсинг», однако буквально спустя пару дней договор был расторгнут без объяснения причин.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, James Gilbert; Instagram/cembolukbasi, michaelbelov30, artem.severiukhin; camposracing.com