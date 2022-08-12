Футбольная аналитика в Казахстане: текущее положение, проблемы и перспективы

От редакции: Привет! Вы в блоге «Build up School». Поддержите автора плюсами и подписками, чтобы контент казахстанского раздела Sports.ru стал еще разнообразнее!

Взяли небольшое интервью у аналитика футбольного клуба «Тараз» и узнали об индустрии футбольной аналитики в Казахстане. О футболе изнутри мы часто пишем в нашем блоге.

Текущее положение

Отдельные аналитики есть только в трёх командах: «Астана», «Кайрат» и «Тараз». В остальных клубах лиги аналитическую работу выполняет сотрудник тренерского штаба, зачастую не углубляясь подробно — подмечает основные моменты игры команды соперника.

В большой работе над анализом многие команды не видят смысла. С чем связано — попробуем разобраться в разделе ниже.

Проблемы

Большинство клубов в Казахстане играют от обороны и атакуют длинными передачами. Тики-таку мало кто пытается выстраивать, стиль игры простой. Важен результат. Из-за этой специфики игрового стиля ценность аналитики снижается. Некуда применять разборы соперника и их игроков.

Плюс возраст самих аналитиков играет роль. Зачастую анализом занимаются мужчины около 30 или младше. Тренеры куда старше, 50+ лет. Из-за разницы в возрасте аналитик не всегда может верно донести мысль, чтобы опытный тренер его услышал.

Функционал аналитика в Казахстане

Аналитик ФК «Тараз» Нурислам Тойшибек рассказал о своей работе в клубе

Самой профессии он обучился в «Кайрате», когда там работал. На тот момент клуб вкладывался в аналитику, приглашал специалистов из Германии, в том числе из «Айнтрахта». Немецкий штаб проводил обучение, делился своими наработками и давали задания по видеоанализу.

Других вариантов изучения видеоаналитики почти нет. Централизованных программ обучения или курсов в Казахстане пока что не сделали.

Сейчас Нурислам занимается анализом соперника, работой над ошибками своей команды, анализом стандартных положений и по запросу тренера мониторингом конкретных игроков. Есть плотный контакт с главным тренером. Еженедельно встречаются, обсуждают наработки и новые задачи. Зачастую тренер обозначает проблемные места в игре, которые требуется отдельно изучать.

Что касается IT-программ, то для статистики и видео используют InStat. Для рисовалок и схем — бесплатные сервисы.

Перспективы развития аналитики в Казахстане

Хотя на данный момент отдельные аналитики есть только у трех клубов в Казахстане, важно отметить прогресс в этой индустрии за последние годы. Несколько лет назад в лиге работал всего 1 аналитик — в «Астане». За годы они появились и в других клубах, количество специалистов увеличивается.

Как ускорить процесс развития аналитики?

Нужен обмен опытом с более развитыми лигами и подготовка кадров. Развитие образовательных программ от лиги или частные проекты, которые смогут готовить кандидатов и направлять в клуб. С другой стороны, важно показывать для тренеров ценность применения аналитической работы, обучать их работе с отдельными аналитиками.

Telegram-канал нашей школы футбольной аналитики Сайт: buildup-school.ru