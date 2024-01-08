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Для новых покупок «Челси» нужно продавать воспитанников. Под угрозой даже капитан

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Нюансы ФФП.

Трансферное окно снова открыто, а это значит, что Тодд Боули готов тратить миллионы на новых игроков. На этот раз закидывать другие клубы деньгами просто так не получится: чтобы влезть в рамки финансового фэйр-плей, Боули придется продавать.

Под угрозой воспитанники клуба, в том числе один из лучших игроков «Челси» в этом сезоне – Конор Галлахер. Как так? 

Почему «Челси» придется продавать именно воспитанников?

Все дело в финансовом фэйр-плей. 

Когда клуб покупает игрока, его трансферная стоимость амортизируется на длину контракта. Например, «Челси» купил Мойсеса Кайседо за 116 млн евро и дал ему контракт на 8 лет: поэтому в финансовых отчетах напишут о 14,5 млн евро (116 / 8) – и так на протяжении восьми сезонов.

Предположим, что летом 2024-го другой клуб купит Кайседо за 80 млн евро. Тогда «Челси» придется сразу самортизировать оставшуюся сумму. В финансовой ведомости это бы выглядело так: поскольку Кайседо успел провести один сезон в клубе, то «Челси» списал бы те самые 14,5 млн. Оставалось покрыть 101,5 млн, но Кайседо продали за 80 млн, поэтому «Челси» понес бы убытки в 21,5 млн.

Еще один пример из «Челси», теперь уже не гипотетический. «Челси» купил Кая Хавертца за 80 млн евро, а продал в «Арсенал» за 75 млн (данные Transfermakt). Формально клуб потерял 5 млн евро, но в мире бухгалтерских отчетностей все иначе. «Челси» успел самортизировать три года контракта Кая из пяти, то есть 80 / 5 х 3 = 48 млн. Оставалось самортизировать 32 млн, поэтому в бухгалтерии «Челси» отчитался о прибыли в 43 млн (75 минус 32).

Прелесть продажи воспитанников в том, что их контракты амортизировать не надо. Прошлым летом «Челси» расстался с Мэйсоном Маунтом: продажа в «Манчестер Юнайтед» принесла 64 млн евро в финансовых отчетах. Именно поэтому клуб и стремится продать пацанов из Кобхэма: отсюда и слухи про отъезд Конора Галлахера, Иана Матсена и Трево Чалобы. 

Галлахер, Матсен и Чалоба могли уйти еще летом, теперь их продают зимой

Слухи о желании продать Галлахера появились полгода назад: игроком интересовался «Тоттенхэм», «Челси» просил 50-60 млн евро. Не срослось из-за того, что «шпоры» не спихнули Пьер-Эмиля Хейберга, конкурента Галлахера по позиции.

Но летом был совсем другой Галлахер, с тех пор он заметно прибавил. Почеттино доверяет игроку и сделал его третьим капитаном: сейчас Конор носит повязку чаще остальных из-за травм Бена Чилуэлла и Риса Джеймса. 

Галлахер – лидер команды по многим метрикам (отборы в финальной трети, прессинг-действия, созданные шансы, ассисты, перехваты), а еще – единственный в Европе, кто пробил 20+ действий по нескольким показателям: ударам, созданным шансам, успешным обводкам, касаниям в чужой штрафной, выигранным дуэлям, отборам и перехватам (данные Opta).

А теперь о проблемах: контракт Конора заканчивается в июне 2025-го, слухов о продлении все еще нет. Напротив, клуб готов расстаться с одним из лидеров уже в январе. Джанлука ди Марцио уверен, что «Челси» возобновил переговоры с «Тоттенхэмом». Позднее английские инсайдеры это опровергли, а Низаар Кинселла из Evening Standard (один из главных клубных источников) заявил, что Конор отклонит любое январское предложение о трансфере.

Упертость игрока действительно может помочь. Подобная ситуация была с Ианом Матсеном: «Бернли» хотел выкупить его после успешной аренды, «Челси» согласился на 35 млн евро, но табу наложил сам голландец. Сейчас Матсен не так категоричен: Флориан Плетенберг из немецкого Sky сообщил, что Иан уже согласовал условия личного контракта с «Дортмундом». Теперь все зависит от клуба: «Челси» хочет аренду с обязательным выкупом, а «Боруссия» пытается вычеркнуть этот пункт.

Еще один ценный актив – Трево Чалоба, который летом 2023-го был близок к переходу в «Баварию» к Томасу Тухелю. Сценарий похож на ситуацию с Матсеном: «Бавария» хотела взять Чалобу в аренду, «Челси» настаивал на обязательном выкупе. Договориться не успели: трансферное окно в Германии закрывалось на несколько часов раньше, чем в Англии. В последние минуты дедлайна появился «Ноттингем Форест», «Челси» согласился, Чалоба предпочел остаться.

Первую половину сезона Трево провел в лазарете: после неплохой предсезонки Чалоба получил загадочную травму (никто не давал конкретику) и до сих пор не вернулся. «Челси» рассчитывает на его продажу в январе, но все зависит от сроков восстановления. Среди заинтересованных снова «Бавария», которая на месяц лишилась Кима Мин Чжэ из-за Кубка Азии. Речь об аренде – неясно, согласится ли «Челси» на такие условия. Мюнхенцы работают и над другими вариантами, так что шансы на переход Чалобы в «Баварию» довольно малы.

Из этой троицы воспитанников самым вероятным выглядит уход Матсена. При этом клуб постарается сплавить наконец Маланга Сарра, о существовании которого забыл даже Почеттино. О состоянии француза неизвестно вообще ничего: в мае он перенес операцию, вернулся из аренды в «Монако» и пропал.  

А что же по покупкам? Если деньги появятся, то Почеттино хочет нападающего

«Челси» при Боули – самый активный клуб на трансферном рынке. Новые владельцы подписали 26 игроков за три трансферных окна. А еще были две аренды (брали Дениса Закарию и Жоау Феликса) и россыпь молодых ребят в академию. Но команда все еще не укомплектована, остро стоит вопрос о покупке центрфорварда. 

Николас Джексон по голам в АПЛ (7) уже сравнялся с лучшим результатом Хавертца за «Челси», но все равно очевидно, что клубу не хватает хладнокровного завершителя. Сенегалец по xG уже не добрал +4 мяча, а подменяющий его Армандо Броя вообще не кажется равноценной заменой – у албанца еще больше проблем с завершением.

По информации Мэтта Лоу, Почеттино считает лучшим вариантом покупку Виктора Осимхена. Но нигериец в конце декабря продлил контракт с «Наполи». В новом соглашении появилась сумма отступных в 130 млн евро, но, кажется, сам Виктор договорился остаться в Неаполе минимум до лета.

Еще «Челси» связывали с Айваном Тоуни, но Лоу утверждает, что англичанин не приоритетный вариант. Источники из «Брентфорда» добавили, что клуб не хочет расставаться с Тоуни в январе – переубедят только безумные предложения около 100 млн евро.

В шорт-листе «Челси» есть Виктор Гьокереш («Спортинг») и Бенджамин Шешко («Лейпциг»), но лондонцы не связывались с представителями игроков.

Еще инсайд от Лоу: если Матсен все-таки уйдет,  клуб рассмотрит вариант с покупкой левого защитника, несмотря на скорое возвращение Чилуэлла. Травма Марка Кукурельи оказалась серьезнее, чем ожидалось: испанца прооперировали, он вернется не раньше февраля.

Почеттино хотел бы усилить центр поля высоким игроком: тренеру не нравится, что команда слишком низкая и играет недостаточно жестко. Цепкий опорник или энергичный бокс-ту-бокс могли бы улучшить ситуацию, но о конкретных кандидатах медиа пока не сообщали.

***

Любые покупки «Челси» зависят от продаж. The Athletic отметил, что в клубе уверены в соблюдении всех правил ФФП, но это касается текущей ситуации. Если воспитанников продадут, лондонцы могут замахнуться на трансфер Осимхена, а вот расставание с другими футболистами вряд ли откроет подобный путь: «Челси», скорее всего, не зафиксирует прибыль от продаж игроков с длительными контрактами.

Руководство загнало себя в условия, в которых клуб сильно зависит от 1-2 трансферов на выход. Потенциальные покупатели понимают это, поэтому постараются забрать лондонских талантов со скидкой.

Будет ли острая зависимость от продаж временной? Скорее всего, да. Во-первых, клуб сможет записать в прибыль доходы от рекламных контрактов (и подписать новые) на будущий сезон. Во-вторых, станет возможным амортизация сумм трансферов игроков. В-третьих, клуб зафиксирует призовые за участие в турнирах и, возможно, сможет тратить с учетом участия в еврокубках в следующем сезоне.

Но совершенно точно – такого безумия, как в первые три трансферных окна при Боули у «Челси» в ближайшие годы ожидать не стоит. 

Рис Джеймс пропустил под 70 матчей «Челси» из-за одной и той же травмы. Все плохо?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Paolo Bruno, Mike Hewitt

16 комментариев
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Впечатление что цель Боули ни титулы, ни победы и ни, собственно, игра в футбол. А тупо покупка продажа. И больше ничего.
+6
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+5
Я правильно понимаю, что хитрая схема Боули с расписыванием контрактов работала ровно полгода?) а что же он через 2-3 года будет делать, когда половины актуального состава в клубе не будет, а контракты будут висеть.
+6
-3
+3
Никакой трансфер не сможет оправдать продажу одного из ключевых игроков центра посреди сезона. Именно Галлахер вывозит на своей работе весь Челси, а не Кайседо или кто-то другой. Без него там вообще будет провал в каждом матче, а не только в некоторых. Нужны продажи - слейте Брою и Матсена. Да и что дадут эти уходы? Кого Челси купит сейчас? Осимхена зимой нереально вытащить, Тони не нужен, а очередной ноунейм явно не услит проблемную атаку. Тут единственный вариант - какая-то очередная аренда ФРВ до конца года, чтоб закрыть проблему хоть как-то, а летом заниматься трансфером Осимхена или того парня из Штутгарта.
+3
-2
+1
Мудрик неприкосновенен: во первых никому не нужен, во вторых он украинец а это тоже самое что и святой )
+4
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+1
Боули этот типичный представитель барыги, футбол как спортивное состязание его мало интересует, тут главное быть в топах, чтобы при продаже выручить побольше. В принципе там все этим занимаются, отмыванием денег в основном, этим занимаются толстосумы во всем и везде, что на войне, что в спорте, что на мусоре. И не важно где это, в Англии, в России или в Гондурасе..
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а как же лимит в ЛЧ, требующий определенное количество воспитанников?
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Ответ Nuts
Я правильно понимаю, что хитрая схема Боули с расписыванием контрактов работала ровно полгода?) а что же он через 2-3 года будет делать, когда половины актуального состава в клубе не будет, а контракты будут висеть.
Не совсем правильно, работала бы дольше, если бы они не купили так много и дорого игроков с прошлой зимы. У них только за это лето 3 страницы трансферов на спортсе(да, там аренд много, но и трансферов тоже немало). Плюс еще парочка зимних на 200 лямов, и дикие переплаты летом же за Лавиа-Кайседо(лямов 20 за 1 и 40 за 2 точно переплатили).
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Ответ Nuts
Я правильно понимаю, что хитрая схема Боули с расписыванием контрактов работала ровно полгода?) а что же он через 2-3 года будет делать, когда половины актуального состава в клубе не будет, а контракты будут висеть.
Что значит контракты будут висеть? Если продают игрока, его контракта в клубе больше нет. Бухгалтерская прибыль/убыток зависит от суммы продажи и остаточной стоимости контракта (общая цена покупки минус накопленная амортизация) - об этом расписано в тексте
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Ответ Акира_1
Никакой трансфер не сможет оправдать продажу одного из ключевых игроков центра посреди сезона. Именно Галлахер вывозит на своей работе весь Челси, а не Кайседо или кто-то другой. Без него там вообще будет провал в каждом матче, а не только в некоторых. Нужны продажи - слейте Брою и Матсена. Да и что дадут эти уходы? Кого Челси купит сейчас? Осимхена зимой нереально вытащить, Тони не нужен, а очередной ноунейм явно не услит проблемную атаку. Тут единственный вариант - какая-то очередная аренда ФРВ до конца года, чтоб закрыть проблему хоть как-то, а летом заниматься трансфером Осимхена или того парня из Штутгарта.
Зачем вообще им Осимхен, он играть бросил.
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Ответ Фил_Айви
Впечатление что цель Боули ни титулы, ни победы и ни, собственно, игра в футбол. А тупо покупка продажа. И больше ничего.
Вернее отмывание денег и повышение своего рейтинга через политические трансферы типа как сейчас снимает кино и подбирает актёров Марвел и Нетфликс только в мире спорта. Я бы так назвал.
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