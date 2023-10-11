Азар закончил в 32. Грустим и провожаем яркими моментами карьеры 🤩

Уже скучаем!

«Вы должны прислушаться к себе и вовремя остановиться», – такими словами Эден Азар закончил карьеру в 32 года.

И это была славная карьера! Пронесемся по главным и самым ярким моментам.

Азар родился в футбольной семье. Отец играл за местный «Ла Лувьер» на позиции опорника, мать бегала в нападении. Роль сыновей (Эден – старший из четырех) была предопределена.

В 2005-м Азар перебрался из школы бельгийского «Тюбиза» в академию «Лилля». Настояли родители – они считали, что во Франции больше перспектив.

Спустя два года 16-летний Эден дебютировал за «Лилль» при Клоде Пюэле. Азар то появлялся в заявке основной команды, то снова пропадал в резерве. Все изменилось с Руди Гарсией.

Новый главный тренер все чаще выпускал Эдена во вторых таймах. В матче с «Осером» Азар запустил камбэк: сравнял счет на 88-й минуте, а «Лилль» в итоге дожал (3:2). Бельгиец стал самым молодым автором гола в истории клуба. Два года при Гарсии – два приза лучшему молодому игроку сезона.

Франция попыталась завлечь восходящую звезду в сборную, но тот отказался: «Я провел во Франции семь лет. Чувствую себя французом, но только на 1%. Остаюсь бельгийцем на 99%, не задумывался о смене гражданства».

Дебют за сборную Бельгии случился в ноябре 2008-го при Рене Вандерейккене против Люксембурга. Эдену было 17.

Главный успех Азара в «Лилле» – чемпионство-2011. Это был первый титул «Лилля» с сезона-1953/54.

Эден сделал 7+11 и забрал награду лучшему игроку в Лиге 1, став самым молодым победителем. Через год чемпионат взял уже «Монпелье», но это не помешало Азару снова стать лучшим в Лиге 1 с монструозными 20+18. Чаще награда доставалась только Ибрагимовичу (3) и Мбаппе (4). В последнем матче за «Лилль» Эден сделал хет-трик в ворота «Нанси» (4:1).

Лето 2012-го Азар начинал главной трансферной целью всех топ-клубов Европы. Убедительнее всех был Роман Абрамович, и уже 4 июня «Челси» объявил о переходе за 32 млн фунтов. Эден анонсировал переход чуть раньше, 28 мая он твитнул: «Перехожу к победителям Лиги чемпионов».

Но выиграть ЛЧ с «Челси» Эден так и не смог. В сезоне-2012/13 лондонцы с третьего места в группе свалились в Лигу Европы – и выиграли ее! Трофей стал первым для бельгийца в «Челси». Он же станет последним через шесть лет.

В дебютном сезоне Азар настрелял 13+24. Были и особенные ассисты – например, две голевые на Фрэнка Лэмпарда в матче против «Астон Виллы». В тот день англичанин стал лучшим бомбардиром в истории «Челси».

Бельгиец засверкал при Жозе Моуринью. Причем Жозе буквально заставлял Азара решать эпизоды самому, бить чаще. Это отразилось на статистике: 17+10 в сезоне-2013/14 и 19+13 в чемпионской кампании-2014/15. Эден собирал индивидуальные награды: после сезона-2014/15 его назвали игроком года по версии Ассоциации профессиональных футболистов. В «Челси» он был лучшим дважды подряд – такое удавалось только Хуану Мате, Фрэнку Лэмпарду, Рэю Уилкинсу и Джону Холлинзу.

Сезон-2015/16 был контрастным. Моуринью поплыл, Эден – еще сильнее. Осенью он не забил пенальти «Маккаби» и «Стоку» и вообще молчал 30 матчей. Еще и травмировался. Кошмар! Моуринью уволили, фанаты – обвинили Азара, Диего Косту и Сеска Фабрегаса в предательстве Жозе.

Азар не забивал в чемпионате аж до апреля – прорвало только в 35-м туре с «Борнмутом». Зато потом закрыл «Тоттенхэму» дорогу к титулу: «шпоры» гнались за сенсационным «Лестером» и вели 2:0 на «Стэмфорд Бридж».

Но в перерыве вышел Эден Азар. «Челси» отыграл один, а бельгиец в одиночку создал второй.

Дальше были чемпионство (в сезоне-2016/17) и Кубок Англии (2017/18) с Антонио Конте, а еще Лига Европы-2018/19 с Маурицио Сарри. Игра «Челси» при итальянцах была разная, но оба позволяли Эдену творить. Резервный вратарь «Челси» Роберт Грин вспоминал: «Ситуация с Эденом – доказательство, что у нашего корабля не было капитана. Эден был одним из лидеров в раздевалке и, безусловно, лучшим игроком. В начале сезона мы обыграли «Кардифф» 4:1. Десять футболистов играли в Саррибол, а Эден делал все что хотел. Он оформил хет-трик и был признан лучшим игроком матча. После игры Сарри похвалил его и назвал одним из лучших в мире. Но Эден не сделал ничего из того, что ему велели делать. Мы с Илариу сидели позади скамейки запасных и смеялись».

Команда всегда работала за Азара. В клубе понимали – если бельгийцу дать свободу, он сделает что-то невероятное. Вадим Лукомский провел ностальгический анализ игры Эдена в Англии.

Азар забил много ярких мячей за «Челси» (про гол «Тоттенхэму» уже вспомнили). Еще в памяти падение Коклена в игре с «Арсеналом» в 2017-м

Сольный проход против «Вест Хэма» в 2019-м

И не менее эффектный прорыв в Кубке лиги в начале сезона-2018/19 против «Ливерпуля»:

А как складывались дела в сборной? Вместе с Азаром Бельгия переживала лучшее время в истории. Россыпь звезда позволяла мечтать о победах на Евро и даже ЧМ. Это так и осталось мечтами, максимум Бельгии – бронза на чемпионате мира в 2018-м.

Эден поехал в Россию капитаном. В полуфинале не повезло с французами, но в игре за бронзу Бельгия по делу победила англичан (2:0). Азар забил.

В последней игре за «Челси» бельгиец, как и в «Лилле», славно повеселился. На этот раз 2+1 в финале Лиги Европы против «Арсенала». А после матча признался, что летом покинет «Стэмфорд Бридж».

Азар мечтал играть о «Реале» и никогда этого не скрывал. Летом 2019-го мечта сбылась: «Челси» отпустил бельгийца в Испанию за 100 млн евро. Позднее вскрылось, что за трансфер «Реал» заплатил почти 160 млн евро.

Карьера в «Реале» стартовала с проблем.

Во время презентации на «Бернабеу» болельщики заметили лишние килограммы на боках звезды. Даааа, на предсезонке Азар выглядел тяжелым.

«В отпуске я отдыхаю по-настоящему. Да, набрал 5 кг. Это из-за особенностей организма: я быстро набираю и сбрасываю вес. В «Лилле» в 18 лет весил 72-73 кг. Когда набрал мышечную массу, то был уже 75-77 кг. Этим летом я весил 80 кг, но сбросил все за 10 дней», – успокаивал Эден.

Азар дебютировал за новый клуб в сентябре, а первый гол забил в октябре, в матче против «Гранады».

К ноябрю Азар наконец сбросил лишний вес и отлично провел несколько матчей подряд. Казалось, все идет хорошо и дальше будет только лучше. Надежды разрушились 26 ноября в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ». Тома Менье жестко врезал по ноге Азару, осмотр показал трещину в правой лодыжке. Ситуация усугублялась тем, что именно на этой лодыжке Эдену уже делали операцию, там даже была железная пластина. Азар словил рецидив сразу после возвращения в феврале 2020-го.

Если бы не пандемия, Эден больше не сыграл бы в сезоне-2019/20, но он все же восстановился до возобновления чемпионата летом. Мог бы не торопиться: всего 1545 минут в 22 матчах и один гол.

Сезон-2020/21 – кошмар: 900 минут на поле, семь различных травм и окончательная потеря доверия тренерского штаба «Реала».

Единственное утешение в том сезоне – первый гол в ЛЧ за «Реал». Забил «Интеру» с пенальти, а мадридцы впервые в истории выиграли на «Джузеппе Меацца»

После ухода Зидана и возвращения Анчелотти Азар перестал быть даже первым вариантом на замену. Пожалуй, единственным ярким моментом для Эдена при работе с Карло стал его победный гол «Эльче» в 1/8 Кубка Испании. Команда была в меньшинстве, и точный удар бельгийца вытащил «Мадрид» в следующий этап.

В 2022-м Азар удалил железную пластину из лодыжки, но не спас ситуацию: травм стало меньше, но физически Эден уже не тянул. Столько времени упущено: за четыре года в Мадриде Азар пропустил более 80 матчей из-за повреждений.

В начале сезона-2022/23 Эден дважды сыграл ложную девятку и даже забил «Селтику» в Лиге чемпионов. Карло говорил, что Азар может быть полезен в новой роли. Но и от этой идеи итальянец отказался довольно быстро.

Причина все та же: Эден уже не вытягивал большие нагрузки, потерял резкость и скорость, а самое главное – смелость. С сентября 2022-го Анчелотти уже не пытался встроить его в команду, выпустив в старте только в 1/16 Кубка Испании против «Касереньо» и против «Хетафе» в 34-м туре.

В ноябре 2022-го Эден дал большое интервью Марио Кортегане и окончательно смирился с ситуацией: «Хочу сказать болельщикам «Мадрида» – простите меня. Я пытаюсь, ребята, но… это нелегко. Стараюсь, но не выходит. Я бы оценил свой трансфер на 0 с точки зрения игры: не играю и не демонстрирую нужного уровня. Но я бы оценил свой трансфер на 10 за то, какие прекрасные моменты мне удалось пережить с командой. Стать игроком «Реала» было мечтой. Понимаю, что не оправдываю ожиданий. Если клуб попросит меня уйти летом, я сделаю это».

Сделал: в июне 2023-го «Реал» и Азар договорились о расторжении контракта.

Эден провел за «Мадрид» всего 76 матчей, забив семь мячей и выиграв восемь трофеев: две Ла Лиги, два Суперкубка Испании, Лигу чемпионов, Кубок Короля, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира.

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В прощальном письме для фанатов «Челси» Азар говорил о приятных воспоминаниях:

«Однажды за пивом я с улыбкой вспомню, как не забил пенальти в ворота «Кристал Пэлас», а потом добил мяч головой – этот гол обеспечил нам титул. Или все голы, забитые в ворота «Тоттенхэма», «Арсенала» или «Ливерпуля».

Что ж, время выпить пива у Азара теперь точно полно!

Фото: AFP/JOSE MIGUEL FERNANDEZ, IRINA R HIPOLITO, PHILIPPE HUGUEN, PHILIPPE HUGUEN, BERTRAND GUAY, OLI SCARFF, ANDY BUCHANAN, MIGUEL MEDINA, JAVIER SORIANO, PIERRE-PHILIPPE MARCOU; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Angel Martinez, Michael Regan, Anadolu Agency, Catherine Ivill, Michael Regan, Darren Walsh, Scott Heavey, Gareth Copley, Philippe Crochet