11 комментариев

Лукомский и Бельский о лондонцах на старте.

Перед сезоном АПЛ статистическая компания Opta оценила силу каждой команды и прикинула сложность календаря. Самые легкие пять туров рисовались у «Челси». Четыре уже прошли: «Челси» набрал всего четыре очка и плелся 12-м перед выходными. Вряд ли такой старт можно назвать хотя бы приемлемым. Выделяется и поражение от «Ноттингема» – это первая за 28 лет победа на «Бридже».

Вопросов много. Так ли все плохо? Почему «Челси» играет в три защитника? Летние трансферы – провал?

«Челси» аномально не везет. Снова

Весь прошлый сезон продвинутые метрики подсказывали: Грэм Поттер смог подобрать некоторые настройки, но с реализацией беда. xG прогнозировал на 13 голов больше, клуб недосчитался 8,5 очков (для сравнения: «Арсенал» перебрал 11,5). «Челси» набирал при Поттере по 1,27 очка за игру – повторение клубного антирекорда 1996-го.

Проблема не ушла. За четыре тура в АПЛ «Челси» уже недобрал четыре очка по xPTS (ожидаемые очки, метрика опирается на xG в матчах) и 4,5 забитых мячей. Большее отклонение от модели xG в худшую сторону только у «Эвертона». В то же время из верхней половины таблицы очки не перебрал только «Брентфорд» (xPTS рисует на два балла больше).

К статистике на короткой дистанции нужно относиться осторожно. Третье место по xPoints не делает «Челси» третьей командой АПЛ, которой просто не везет. При выборке в четыре тура слишком большую роль играют календарь и ход матчей (сколько минут команда ведет в счете, а сколько отстает или играет при равном).

И все же расхождение слишком значимо, чтобы его игнорировать. «Челси» играет значительно лучше места в таблице – просто пока тяжело измерить насколько.

«Челси» занимает третье место по разрезающим передачам (14), второе по количеству точных передач и первое – по владению мячом (71%). А еще «Челси» на первом месте по big chances (явные голевые моменты, когда мяч обязан оказаться в воротах) – 14 за 4 матча (реализовали всего 3).

Нельзя опираться на одну метрику и констатировать по ней аномалию. Но применительно к «Челси» явно выделяется целый ряд статистических показателей. Пока явно не везет.

К аналогичным выводам можно прийти и через просмотр матчей. Против «Вест Хэма» «Челси» не реализовал пенальти при 1:1 – равный матч мог пойти по совсем другому сценарию. «Форесту» уступили при соотношении ударов 21:7 и 76% владения. В этих матчах были видны проблемы (обсудим ниже), но команда запросто могла взять минимум четыре очка вместо 0.

Все о тактике Почеттино: играет ли «Челси» в три защитника, как работает прессинг, важнейшая роль Стерлинга

Так какая схема у «Челси»?

В предсезонку Почеттино наигрывал схему 4-2-3-1. При владении в построении атаки помогал правый защитник (Рис Джеймс или Мало Гюсто), а Бен Чилуэлл играл немного выше, но возвращался назад как левый фулбэк.

Все сломала травма Кристофера Нкунку в товарищеском матче против «Боруссии». Кристо был мозгом атаки «Челси»: хорошо понимал, когда отыграть второго нападающего, а где лучше опуститься и помочь из глубины. Нкунку движением здорово освобождал и Николаса Джексона.

Травма пришлась на последний матч предсезонки, поэтому времени на эксперименты у Почеттино не осталось. Он сохранил основной паттерн: при обороне «Челси» играл в четыре защитника, а на мяче сзади оставались трое.

Многим показалось, что «Челси» вообще играет в тройку, как при Томасе Тухеле.

Дело в интерпретации позиций игроков. Ливай Колвилл обычно выступает центральным защитником. Его удобнее относить к центральным защитникам. Но при обороне и прессинге он играет именно крайнего левого.

В обязанности Чилуэлла явно входит больше атакующих функций, чем обычно. Он чаще врывается в штрафную, чаще оказывается на позиции левого вингера. Почеттино пытается таким образом на время организовать замену Нкунку. Получается не очень: Чилуэлл чаще теряется в атакующей фазе, чем приносит пользу.

Аргентинский тренер рассказал о гибкости схемы после матча с «Ливерпулем» в первом туре: «Мы же играем в линию из четырех защитников, разве нет?

В процессе билдапа это тройка. Сегодня мы выходили из обороны в атаку через Дисаси, Тиаго Силву и Ливая Колвилла.

Но если вы посмотрите на вторую фазу, когда у нас нет мяча, то это четверка: по краям Ливай [Колвилл] и Рис [Джеймс], а пара центральных защитников – Дисаси и Тиаго.

Если бы у вас был дрон и возможность снимать сверху, наверное, местами наша схема бы выглядела как 4-3-2-1, я не смогу однозначно расставить цифры. Думаю, мы играем в двух разных фазах. При нашем владении это тройка защитников, после чего мяч переходит в полузащиту. Без мяча у нас четверка в защите, двое в полузащите. Чилли смещался ближе к центру, потому что Трент Александр-Арнольд чаще всего оказывался в полузащите. Карни [Чуквуэмека] играл десятку, Джексон – девятку».

Без мяча схема «Челси» чаще выглядит как 4-2-3-1 или 4-3-3. Наполнение центральной зоны зависит от эпизода и расположения соперника (как замечал Почеттино, может быть даже 4-3-2-1); постоянный элемент тут – зеркальные и одинаково высокие позиции Стерлинга и Чилуэлла. Оба играют как вингеры:

При затяжной обороне схема трансформируется. Чилуэлл садится в пятерку защитников.

Подобное мы наблюдаем редко: «Челси» в стартовых турах больше всех владел мячом, а когда мяч был у соперника, врубался прессинг.

Фирменный прессинг Почеттино на месте, но пока у «Челси» мало моментов из давления

Базис такого «Челси» похож на легендарный почеттиновский прессинг в «Тоттенхэме» и «Саутгемптоне». Маурисио придерживается его, даже если при атаке игрокам удобнее другие роли. Схема «Челси» подчеркивает, что для Почеттино первично построение давления. В остальных стадиях он в большей степени готов на адаптации к качествам игроков при условии, что они дают ему то, что требуется в прессинге.

Работа аргентинца в этом направлении уже видна. «Челси» – 4-й по высоким возвратам мяча и 1-й по PPDA. Но лучше всего прессинг отражает точность передач соперников «Челси» – 71,4%. С отрывом худшая в АПЛ. На 19-м месте соперники «Брайтона» – 77,4%. И дальше плотная группа команд.

Это правда мощное давление, но есть и элемент сырости. «Челси» извлек всего два удара из высоких отборов (19-е место). То есть прессинг работает как инструмент обороны и разрушения чужих атак, но пока не получается через это создавать собственные шансы.

«Челси» стремится к перегрузу правого фланга. Главная угроза здесь – Стерлинг

В созидании команда вынуждена полностью полагаться на позиционную структуру: обычно выстраивается в схеме 3-2-5. Это распространенная среди современных клубов расстановка. У «Челси» две особенности. Первая – один из опорников играет в крайне динамичной манере и поддерживает атаку рывками. Вторая – акцент на фланги, но с очень разными идеями справа и слева.

42% атак приходится на правый фланг, где часто собирается группа для создания преимуществ. 42% – это самый явный перекос в сторону одного края среди клубов, которые владеют мячом больше 55%. У остальных соотношение атак более сбалансированное.

У «Челси» очень четкий замысел: давить на правый фланг количеством, а дальше действовать по ситуации. Если соперник стягивается, то слишком свободным остается левый край, где одинокие, но своевременные рывки делает Чилуэлл. Если соперник плохо реагирует, то «Челси» добивается преимуществ справа.

Правый фланг строится вокруг вариативности Стерлинга. Он хорош в стеночках и комбинациях, но в то же время способен на проходы с мячом.

Комбинационный вариант выглядит так. Рядом с Рахимом оказываются Галлахер и Энцо. Через взаимодействие создается разрыв в схеме соперника; Стерлинг открывается именно в это пространство:

В таких ситуациях на правый фланг может стягиваться до четырех игроков «Челси» – два фланговых и центральные полузащитники (только у Кайседо более фиксированная роль).

Второй тип угрозы – это моменты, где на фоне отвлекающих рывков Стерлинг получает мяч в свободной зоне с перспективой для прохода:

Еще один источник моментов – эпизоды, где соперник не успевает реагировать и допускает численное преимущество «Челси»:

Все типы эпизодов так или иначе связаны с перегрузом фланга. Дальше все зависит от контекста момента и реакций оппонентов.

Центральная фигура этих маневров – Стерлинг. The Times писал о важной предсезонной встрече Почеттино с Рахимом. Игрок жаловался, что в прошлом сезоне ему пришлось сыграть на 7 позициях, и отдельно указал на частые просьбы играть спиной к воротам. Маурисио согласился с ним и пообещал учесть.

Слева работают другие механизмы – угроза приходит через открывания Чилуэлла за спину. Хороший момент для таких передач – ситуации, когда соперник слишком сместился направо, чтобы прикрыть основную угрозу:

Мастер такого паса – Энцо. Аргентинец играет ключевую роль во всех типах созидания. На одном фланге – инициирует рывки и комбинации. На другом – находит Чилуэлла разрезающими передачами.

Позиционная атака «Челси» пока сырая и далеко не идеальная. Команда почти ничего не может предложить в чужой опорной (основные приемы – фланговые) и действует слегка предсказуемо. С другой стороны, на краях виден четкий замысел, который хорошо использует сильные качества игроков. Это точно намного лучше картины, которую мы наблюдали в прошлом сезоне.

У Джексона ужасная реализация. Но он очень полезен

Из 11 упущенных голевых моментов в «Челси» шесть на счету Николаса Джексона. Некоторые болельщики уже списали форварда: очередной нападающий, которого клуб загубит. У Джексона по 3,8 удара за игру, из них 1,3 – в створ. В среднем по «Челси» точность в 33,3% – один из лучших показателей. Но по лиге это уровень точности Хвана Хи Чхана из «Вулверхэмптона».

Джексон забил один гол. Но не спешите с выводами.

Во-первых, Джексон все еще адаптируется к АПЛ. Сразу голы пачками отгружали лишь единицы (а пока сравнивать Николаса с игроками вроде Эрлинга Холанда точно не стоит). Во-вторых, он очень помогает и без привязки к голам.

У Джексона второй показатель в команде по продвигающим проходам с мячом (progressive carries) – у сенегальца 16 таких врываний (у Стерлинга – 25). Николас уступает лишь Стерлингу и по количеству принятых передач с продвижением – Рахим принял таких 54, Джексон – 34. И это сравнение с игроком, который всю карьеру провел в АПЛ и очень хорош на старте.

Джексон отлично делится мячом с партнерами. Он третий в команде по действиям, приводящим к удару – Николас набрал 16, выше снова Стерлинг (21) и Энцо (26). Из этих 16 действий девять – это передачи под удар. Джексон полезен и без мяча – Николас выиграл каждое единоборство, в котором участвовал. Четыре выигранных единоборства за четыре матча могут показаться не слишком серьезным достижением, поэтому для сравнения: столько же выигранных единоборств у Гюсто (при 7 попытках) и на одно больше у Галлахера (при 12 попытках).

А вот еще один повод для беспокойства – слишком частые споры с судьями. В матче с «Ноттингемом» на сенегальце нарушили правила, Николас затребовал желтую карточку для соперника, но получил ее сам. У него уже три желтые.

Позиция опорника – главный недостающий элемент. Кайседо пока не адаптировался

Очевиднейшая зона для прогресса – позиция опорника. В первых турах тут сыграли Конор Галлахер и Мойсес Кайседо. Оба варианта проблемные.

Галлахер – слишком динамичный игрок, чтобы играть в опорной. Здесь не раскрываются его лучшие качества – рывки на чужую треть и объем работы в прессинге. Более того, динамичность в комплекте с нехваткой опыта в этой зоне вела к позиционным провалам. Он оборонялся с большим желанием и много работал, но вообще без позиционного чутья.

Проблемы Кайседо носят другой характер – весьма вероятно, временный. У эквадорца есть все качества для игры в системе Почеттино, но он слабо начал. В первую очередь в глаза бросаются необязательные привозы во владении (несвойственные ему по «Брайтону»).

Кажется, летние саги слишком отвлекли Кайседо от футбола – и ему нужно время, чтобы набрать форму. Увы, у «Челси» совсем нет альтернативы на период адаптации. Вероятно, придется все делать сразу – выходить на поле, набирать кондиции, адаптироваться к требованиям.

«Челси» после перерыва сразу заиграет? Или весь сезон будет таким?

Вернемся к оценке календаря от Opta: первые десять туров для «Челси» будут третьими по сложности в АПЛ (проще только у «Эвертона» и «Тоттенхэма»). Поэтому Почеттино необходимо найти игру как можно скорее.

Видимых проблем, которые точно может решить тренер, не так много: Чилуэлла пора опустить на позицию левого защитника. На место левого вингера можно было бы поставить Стерлинга – его смещения в штрафную помогут Чилуэллу не потерять вклад в атаку с фланга.

Отсутствие креативного игрока справа «Челси» исправил трансфером Коула Палмера. От того, как раскроется англичанин, во многом зависит количество создаваемых моментов. Палмер может играть и на позиции десятки.

Что касается реализации, то это очень нестабильная статистика. Точность удара можно натренировать, но реализацию не получится. Здесь фанатам «Челси» остается надеется, что проклятье Грэма Поттера наконец отпустит клуб.

Фото: David Klein/Global Look Press; Gettyimages.ru/Eddie Keogh, Clive Rose