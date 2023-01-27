Ответим на все ваши вопросы про «Челси». Что там с Боули, раздутым составом, Поттером и ФФП?

Привет! Мы давно думали сделать какой-нибудь текстовый Q&A (сессия вопрос – ответ). Кажется, сейчас, когда у «Челси» нет матчей, можно обсудить накипевшее.

Как это работает? Задавайте свои вопросы в комментариях, а я отвечаю до полуночи 27 января. Все максимально просто :)

Если вам зайдет, будем делать чаще. Если будут очень объемные вопросы – заберу на подкаст или стрим. Вопросы могут быть про «Челси», про футбол в целом, вообще про что захотите!