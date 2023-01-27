Ответим на все ваши вопросы про «Челси». Что там с Боули, раздутым составом, Поттером и ФФП?
Привет! Мы давно думали сделать какой-нибудь текстовый Q&A (сессия вопрос – ответ). Кажется, сейчас, когда у «Челси» нет матчей, можно обсудить накипевшее.
Как это работает? Задавайте свои вопросы в комментариях, а я отвечаю до полуночи 27 января. Все максимально просто :)
Если вам зайдет, будем делать чаще. Если будут очень объемные вопросы – заберу на подкаст или стрим. Вопросы могут быть про «Челси», про футбол в целом, вообще про что захотите!
Почему не интересуются Алварезом из Аякса? Мне кажется лучше чем Онана будет
Кого можно было бы купить на Пз? Я думаю Фримпонга можно но согласится ли он сидеть на банке?
Как думаешь попадём в лч или в ле?
Если предположить, что Жоазиньо все-таки уйдет, Канте будет чаще находиться в лазарете, чем на поле и не получится подписать Энцо, какую пара полузащитников ты хотел бы видеть в центре «будущего Челси»?
Могут ли ими быть пара полузащитников из Брайтона Кайседо-Мак Аллистер? Или один из них? Если к первому был предметный интерес, то по второму только слухи. Или Мак Аллистер не уровень большого клуба?
И хотелось бы услышать твое мнение о перспективах Броя в клубе. Стоит ли его оставлять или нужно добавить в список на продажу?
А вот тот же Тоттенхэм десятилетиями существует просто с тренерами и хоть дерьмом всё это время он не был, но, несмотря на прекрасные условия и финансовые возможности, до вершин добраться не может. Вот и Поттер не выглядит менеджером - у него даже нет опыта работы в топ-клубах, у него нет великих побед, он ничему не может научить, ничего привнести, ничего построить - просто потому что он сам этого не знает и никогда с этим не сталкивался. В отличии от того же Тухеля...
1. Начнёт ли Челси показывать нормальную игру во втором круге? В смысле - начнут ли работать идеи Поттера?
2. Не считаешь ли ты, что именно Челси раздул цены на игроков для клубов АПЛ? Пример Антони не показателен, так как игроков за большие суммы покупали и раньше, но не пачками, как сейчас делает Челси.
Я не позиционирую себя как эксперт разумеется. Я занимаюсь строительством фанатского движения в ру сегменте (мы открыли целый ряд официальных фан клубов в России, например), а также рассказываю о любимом клубе. Этого уровня экспертизы достаточно для того чтобы погрузиться глубже, но твой скепсис я прекрасно понимаю(
Есть и пример Глейзеров, которые как раз клуб превратили во что-то непонятное. Но, надеюсь, такой яркий пример позволит Боули иначе смотреть на вещи
В апл ожидаю что-то вроде 6 места
1) Да, в этом есть немалый риск. Но сейчас, когда команду было решено так переукомплектовать, он оправдан
2) Боули не сможет продать клуб в течение ближайших десяти лет, а это вписывается в текущие контракты :)
Спасибо большое!)