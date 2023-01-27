Breakeven's | Все о Челси
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Ответим на все ваши вопросы про «Челси». Что там с Боули, раздутым составом, Поттером и ФФП?

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Привет! Мы давно думали сделать какой-нибудь текстовый Q&A (сессия вопрос – ответ). Кажется, сейчас, когда у «Челси» нет матчей, можно обсудить накипевшее.

Как это работает? Задавайте свои вопросы в комментариях, а я отвечаю до полуночи 27 января. Все максимально просто :)

Если вам зайдет, будем делать чаще. Если будут очень объемные вопросы – заберу на подкаст или стрим. Вопросы могут быть про «Челси», про футбол в целом, вообще про что захотите!

222 комментария

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Вадим Желтов
Привет) вопрос такой: как думаешь, станет ли при Поттере, неважно в следующем сезоне или через один, Челси играть как ТОП клуб и брать трофеи, или максимум, что мы получим это околоАрсенальский (в так скажем лучшие его годы 2006-2019) приятный глазу, но безтрофейный футбол?) Тут вопрос скорее звучит даже так: каким в твоём понимании тренером является Грэм?
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forever 77
Ответ TrueGooner
Привет! Смотрю твои стримы с Лексом, интересно. 1. Начнёт ли Челси показывать нормальную игру во втором круге? В смысле - начнут ли работать идеи Поттера? 2. Не считаешь ли ты, что именно Челси раздул цены на игроков для клубов АПЛ? Пример Антони не показателен, так как игроков за большие суммы покупали и раньше, но не пачками, как сейчас делает Челси.
А кого Челси купил за большие суммы? Только Мудрик и Фофана за 2 ТО
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glock17
Ответ Нұрсұлтан Баяшов
Вопрос про Маунта, не повторит ли судьбу Деле Алли наш любимый Мейсон после подписания контракта? Сейчас он выглядит блекло не как раньше поэтому и возник вопрос
Не стоит забывать, что Маунт до Челси попылил аж в Витессе, а потом в Дерби. Если у него мозги есть, то он должен понимать, куда может вернуться, если будет лениться. А Делле Алли слишком быстро сверкнул в основе Тоттенхэма
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astan Avezmetov
Привет Кирилл как дела?
Почему не интересуются Алварезом из Аякса? Мне кажется лучше чем Онана будет

Кого можно было бы купить на Пз? Я думаю Фримпонга можно но согласится ли он сидеть на банке?

Как думаешь попадём в лч или в ле?
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Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
262 подписчика
Ответ Azaz Azazbek
Вопрос к всем, с какого уровня можно ставить минусы?
С рейтинга профиля +300 и выше
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Игорь Беленко
В приведенном ниже твоем варианте состава на будущий сезон в центре пара Канте-Жоржиньо. При этом Жоржиньо фигурирует в списке игроков «на выход».

Если предположить, что Жоазиньо все-таки уйдет, Канте будет чаще находиться в лазарете, чем на поле и не получится подписать Энцо, какую пара полузащитников ты хотел бы видеть в центре «будущего Челси»?

Могут ли ими быть пара полузащитников из Брайтона Кайседо-Мак Аллистер? Или один из них? Если к первому был предметный интерес, то по второму только слухи. Или Мак Аллистер не уровень большого клуба?

И хотелось бы услышать твое мнение о перспективах Броя в клубе. Стоит ли его оставлять или нужно добавить в список на продажу?
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Max Bochkov
Ответ Кирилл Бельский
Ну FSG и Кронке тоже пришли оттуда. Как видишь, Ливерпуль смог достичь очень серьезного апгрейда в сравнении с серединой десятых, а Арсенал постепенно возвращается, кажется. Есть и пример Глейзеров, которые как раз клуб превратили во что-то непонятное. Но, надеюсь, такой яркий пример позволит Боули иначе смотреть на вещи
Думаю, здесь всё решала разница между football manager и football coach, в том смысле, что успех пришёл к тем владельцам, которые делали ставку на тренера-менеджера, а не просто на тренера. Сити и Ливерпуль нашли себе таких и дали им правильные полномочия и максимальную поддержку. Собственно, у Арсенала долгое время тоже был такой тренер-менеджер, просто в эпоху Усманова-Кронке владельцев уже больше интересовали финансовые показатели и окупаемость стадиона. Да и Фергюсон работал еще при Глейзерах и работал относительно эффективно, всё как раз и посыпалось уже с его уходом. Ну, про роль тренера-менеджера Жозе (дай бог ему здоровья и поздравления с юбилеем) тут точно можно не упоминать - всё всем известно.
А вот тот же Тоттенхэм десятилетиями существует просто с тренерами и хоть дерьмом всё это время он не был, но, несмотря на прекрасные условия и финансовые возможности, до вершин добраться не может. Вот и Поттер не выглядит менеджером - у него даже нет опыта работы в топ-клубах, у него нет великих побед, он ничему не может научить, ничего привнести, ничего построить - просто потому что он сам этого не знает и никогда с этим не сталкивался. В отличии от того же Тухеля...
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TrueGooner
Привет! Смотрю твои стримы с Лексом, интересно.
1. Начнёт ли Челси показывать нормальную игру во втором круге? В смысле - начнут ли работать идеи Поттера?
2. Не считаешь ли ты, что именно Челси раздул цены на игроков для клубов АПЛ? Пример Антони не показателен, так как игроков за большие суммы покупали и раньше, но не пачками, как сейчас делает Челси.
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Миша Симонян
Нет ли ощущения,что будет хорошо,если энцо не перейдёт в челси? Ни он,ни тем более мудрик этих цен не стоят,разве нет риска превратиться в барселону с ее трансферами гризмана и дембеле (которые были намного более мощными футболистами на тот момент)? У нас и так пулишич,зиеш,даже хаверц не особо окупился
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Кирилл Бельский
Автор
Команда Sports.ru
Кирилл Бельский
81 подписчик
Ответ Мадрид наказывает!
Да не, все норм. Ведь аудиторию свою имеешь, и вам вышеперечисленное интересно, могу только пожелать удачи за любимым занятием)
Спасибо!
+1
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Мадрид наказывает!
Ответ Кирилл Бельский
У меня есть несколько выходов на клуб, но пользуюсь ими редко. Да, в основном это открытые или платные источники. Это, разумеется, в основном либо мнение, либо более детальный взгляд на то, что рядовые болельщики спрашивают. Я не позиционирую себя как эксперт разумеется. Я занимаюсь строительством фанатского движения в ру сегменте (мы открыли целый ряд официальных фан клубов в России, например), а также рассказываю о любимом клубе. Этого уровня экспертизы достаточно для того чтобы погрузиться глубже, но твой скепсис я прекрасно понимаю(
Да не, все норм. Ведь аудиторию свою имеешь, и вам вышеперечисленное интересно, могу только пожелать удачи за любимым занятием)
+1
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Ashan Sorokin
Ответ Кирилл Бельский
Три банки Brewdog Punk IPA в неделю!
Жир))
+2
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+2
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Кирилл Бельский
Автор
Команда Sports.ru
Кирилл Бельский
81 подписчик
Ответ Shohamir
Так перестройка состава уже не началась что ли? Они же накупили новых игроков и пытаются продать старых
Перестройка началась) Но потом же надо начать уже строить, строить и строить)
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Кирилл Бельский
Автор
Команда Sports.ru
Кирилл Бельский
81 подписчик
Ответ Arslan Gadziev
Я смотрю каждый выпуск про свой любимый клуб и в радости и в горе я не предам его, любимый клуб это как родители их не выбирают, и что бы не происходило надо верить в лучшее, да к сожалению жизнь такая штука полоса белая полоса черная, но без веры мы просто амеоба, так что Кирилл, я прошу тебя нет на коленях умоляю вселяй в нас в болельщиков CHELSEA надежду, я смотрю другие каналы там они всячески пытаются найти позитив из даже самого конченного простите за выражения матча, я так спасибо большое, за контент Я подписан на тебя в Теллеге, Инст, на Ютюбе, бусти, короче везде
Спасибо, Арслан! Будем работать!
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Кирилл Бельский
Автор
Команда Sports.ru
Кирилл Бельский
81 подписчик
Ответ Max Bochkov
Думается, Боули&Co заплатил гигантские деньги не только за бренд, но и за прочие нематериальные активы (систему менеджмента, компетенции офиса, болельщицкую базу), к которым относится и спортивная часть проекта, вместе с тренерским штабом и всевозможными прочими контрактными отношениями. А потом просто разогнал все эти активы в четыре стороны. Вот и непонятно, если он собирался строить всё по-своему, то для чего ему обязательно был нужен топовый и уже эффективный клуб стоимостью £4,25 млрд? За полгода такой деятельности новых владельцев клуб, очевидно, уже потерял в своей стоимости. Не проще ли было сразу покупать условный Сандерленд или что-то в этом роде...
Это очень справедливое замечание. Соглашусь, вопросов больше, чем ответов
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Кирилл Бельский
Автор
Команда Sports.ru
Кирилл Бельский
81 подписчик
Ответ Мадрид наказывает!
Благодарю. Возможно, это для кого-то важно. Но все "новости и инсайды" ж берешь из открытых источников, как и все остальные? Ну и ответы на комменты это просто "мнение", ведь так?
У меня есть несколько выходов на клуб, но пользуюсь ими редко. Да, в основном это открытые или платные источники. Это, разумеется, в основном либо мнение, либо более детальный взгляд на то, что рядовые болельщики спрашивают.

Я не позиционирую себя как эксперт разумеется. Я занимаюсь строительством фанатского движения в ру сегменте (мы открыли целый ряд официальных фан клубов в России, например), а также рассказываю о любимом клубе. Этого уровня экспертизы достаточно для того чтобы погрузиться глубже, но твой скепсис я прекрасно понимаю(
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Кирилл Бельский
Автор
Команда Sports.ru
Кирилл Бельский
81 подписчик
Ответ Max Bochkov
Команда-династия определяется по числу титулов подряд, а развитием молодежи в американском спорте (за исключением MLS) профессиональные клубы не занимаются. А вообще Боули инвестор и финансист, с европейским футболом он никогда не работал и вся его деятельность - это инвестирование в различные проекты в расчете на рост их стоимости или вот, как было с Dodgers, в расчете на выгодное продление телеконтракта. И его новая команда управленцев в клубе ему под стать. Вообще непонятно как они будут реализовывать стратегию развития молодежи, если ничего не смыслят во всем этом...
Ну FSG и Кронке тоже пришли оттуда. Как видишь, Ливерпуль смог достичь очень серьезного апгрейда в сравнении с серединой десятых, а Арсенал постепенно возвращается, кажется.

Есть и пример Глейзеров, которые как раз клуб превратили во что-то непонятное. Но, надеюсь, такой яркий пример позволит Боули иначе смотреть на вещи
+1
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Кирилл Бельский
Автор
Команда Sports.ru
Кирилл Бельский
81 подписчик
Ответ Бестроер (я)
Как думаешь как Челси закончит этот сезон? Место в апл и стадия лч
Думаю по силам пройти Дортмунд, но это будет непросто. Дальше как повезет со жребием, но не кажется, что выше 1/4 пройдет Челси.

В апл ожидаю что-то вроде 6 места
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Бестроер (я)
Как думаешь как Челси закончит этот сезон? Место в апл и стадия лч
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Кирилл Бельский
Автор
Команда Sports.ru
Кирилл Бельский
81 подписчик
Ответ Григорий «Bublik116» Кукушкин
Кирилл, привет, как думаешь какая будет основная тройка нападения, когда придет Нкунку?
Привет! Думаю что пока Мудрик-Нкунку-Стерлинг смотрится самой очевидной
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Кирилл Бельский
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Команда Sports.ru
Кирилл Бельский
81 подписчик
Ответ Максим Ивасенко
Как думаешь, будет ли Челси покупать вратаря летом? И кого бы хотелось?
Думаю будет. Судя по инсайдам, Челси не доволен ни Кепой, ни Менди. На горизонте были Райя и Санчез, я бы предпочел второго
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Кирилл Бельский
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Команда Sports.ru
Кирилл Бельский
81 подписчик
Ответ эзиз тм
Сможет ли Челси побороться за чемпионства в АПЛ на следующим году?
Думаю нет. Цель - топ 4
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Кирилл Бельский
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Команда Sports.ru
Кирилл Бельский
81 подписчик
Ответ Никита Китаев
Привет, Кирилл. Есть пара вопросов про длительность контрактов с новичками: 1) Не кажется ли тебе, что такие контракты будут пагубно сказываться на молодых игроках, которые могут в случае чего почти с десяток лет качать бабки из клуба несмотря на стратегию по снижению зп в клубе? 2) Этот вопрос вытекает из первого. Могут ли такие контракты погубить клуб в случае, если Тодд продаст Челси? Ведь тяжело сплавить желающего получать деньги игрока. Слишком уж сомнительно эта стратегия выглядит, хоть и понимаю все нюансы с ФФП P.S. Спасибо за контент на Ютубе, смотрю со времён когда у тебя было меньше тысячи подписчиков. Рад за тебя)
Привет, Никита!

1) Да, в этом есть немалый риск. Но сейчас, когда команду было решено так переукомплектовать, он оправдан
2) Боули не сможет продать клуб в течение ближайших десяти лет, а это вписывается в текущие контракты :)

Спасибо большое!)
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Кирилл Бельский
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Команда Sports.ru
Кирилл Бельский
81 подписчик
Ответ oukf
В иностранных сми стебутся над фамилией поттера про магию и тп или это толькт у нас?)
Нет, не только у нас, на родине Гарри Поттера грех над этим не покумекать)
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Кирилл Бельский
Автор
Команда Sports.ru
Кирилл Бельский
81 подписчик
Ответ Maya Owezmyradowa
Не думаешь ли ты, что Энцо провалится в Челси?
Нет. Но думаю что он просто не перейдет(
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