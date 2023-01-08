У «Челси» 10 травмированных, а сегодня опять играть с «Сити». Почему все так плохо?

У Грэма Поттера проблемы. Прямо сейчас «Челси» одинаково близок как к топ-4, так и к зоне вылета – в обе стороны 10 очков разницы. Игровые проблемы усугубляют травмы – к кубковой игре с «Ман Сити» клуб подходит с бесконечным списком травмированных. Еще до матча с «Сити» в АПЛ (играли 5 января) Дэвид Орнштейн из The Athletic писал, что Мэйсон Маунт не сыграет из-за ушиба.

Уже на пятой минуте травму получил Рахим Стерлинг (подколенное сухожилие). Еще через 15 минут с повреждением вылетел Кристиан Пулишич (тоже колено).

За один вечер «Челси» лишился трех игроков атаки, а список травмированных вырос до 10. Легко набирается целая (почти) команда. Для идеальной расстановки не хватает одного футболиста, но на схеме отлично видно, как пострадала глубина состава на всех позициях.

С чем связано такое обилие травм?

Придя в клуб, новый владелец Тодд Боули расстался со старым медштабом. Из клуба ушли главврач Паоло Биоска (работал 11 лет) и главный физиотерапевт Тьерри Лоран (отдал «Челси» 17 лет и был уволен звонком по зуму). Новый владелец не доверял персоналу, работавшему в клубе при Абрамовиче, а потому сменил верхушку медштаба.

На их место «Челси» пригласил стороннюю компанию Remedy, которая ищет для клуба лучших специалистов. Вышло так себе – с приходом новых врачей травм в клубе меньше не стало.

Сомнительные ходы начались еще летом, когда Уэсли Фофана (перешел в «Челси» после перелома голени, из-за которого пропустил 223 дня) отправился на медобследование не в Кобхэм, а в Нью-Йорк. Как итог – еще 18 матчей, пропущенных из-за травм.

•‎ Фофана восстанавливался во время ЧМ и должен был вернуться к рестарту АПЛ, но вылетел с рецидивом травмы в товарищеском матче против «Брентфорда» за неделю до официальной игры с «Борнмутом» в чемпионате.

•‎ С похожей проблемой столкнулся Рис Джеймс – против «Борнмута» его хватило всего на 50 минут (еще один рецидив). Снова вопросы к медштабу, который, вероятно, форсировал возвращение футболиста после травмы колена.

•‎ Перед ноябрьским матчем с «Загребом» Бен Чилуэлл тренировался с бандажом для колена. Врачи одобрили его выход на поле – все закончилось повреждением, из-за которого защитник не поехал на ЧМ.

•‎ Чуть меньше вопросов вызывают травмы Пулишича и Стерлинга, хотя они и похожи на недостаток набранной формы после ЧМ (это тоже входит в зону ответственности медштаба).

•‎ Кажется, с работой медштаба не связана только травма Менди – голкипер сломал палец на тренировке и был прооперирован 7 января.

Когда ждать возвращения футболистов «Челси» на поле? Примерные даты есть почти у всех игроков, кроме Пулишича и Менди. Армандо Броя явно грустит сильнее других травмированных – после разрыва крестов сезон для него завершен.

Как «Челси» собирается выходить из ситуации?

Кажется, что пока никак: на позиции травмированных «Челси» ищет игроков не очень активно. По информации Мэтта Лоу из The Telegraph, клуб рассматривал варианты с приобретением Дензела Думфриса еще прошлым летом, но кажется очевидным, что нидерландец не захочет сидеть на скамейке запасных при здоровом Рисе Джеймсе. Несколько недель назад Низар Кинселла сообщал об интересе «Челси» к Йосипу Юрановичу, но пока до конкретных предложений дело не дошло.

В центр поля лондонцы присмотрели Энцо Фернандеса, но после нескольких дней переговоров «Бенфика» заявила о желании продать аргентинца исключительно за отступные (120 млн евро), а не через частичные платежы. Отдать такие деньги за раз «Челси» на данный момент не готов: вероятно, клуб вернется к вопросу покупки центрального полузащитника уже летом.

К нападающим «Челси» почти не проявлял никакого интереса (да, подписали Давида Фофана, но едва ли это покупка под основу). Но в воскресенье Фабрицио Романо рассказал об интересе клуба к Маркусу Тюраму из «Менхенгладбаха». Летом француз может стать свободным агентом, поэтому январь выглядит последним шансом «Боруссии» продать игрока. «Челси» заинтересован.

Мэтт Лоу и ряд английских инсайдеров также подтвердили интерес лондонцев к Михаилу Мудрику: прямо сейчас гонку возглавляет «Арсенал», но «Челси» готов перебить любое предложение соседей.

Кто-то выиграл от ситуации с травмами?

Да. Те футболисты, которые были близки к основной команде, но получали лишь крохи игрового времени. Карни Чуквуэмека, по информации Мэтта Лоу и Саймона Джонсона из The Athletic, очаровал Грэма Поттера талантом во время сборов в Абу Даби в паузу на ЧМ. Англичанин вышел на замену вместо травмированного Рахима Стерлинга в матче с «Манчестер Сити» и был самым опасным игроком команды: много работал без мяча, помогал с продвижением атак и даже попал в штангу.

Омари Хатчинсон в игре против «Сити» дебютировал в большом футболе. Он может стать тонким и опасным игроком для «Челси» на правом фланге, особенно учитывая подверженность травмам Хакима Зиеша.

Больше возможностей получил Льюис Холл: молодой англичанин показал себя еще при Тухеле, но Грэм Поттер доверяет ему чаще. Холл может подменять Кукурелью, который пока явно не набрал лучшую форму.

Если «Челси» не подпишет нового нападающего в январе, шанс может получить и новичок Давид Датро Фофана, который переехал в Лондон из «Мольде» в самом начале зимы. Сейчас у клуба только один чистый форвард – Пьер-Эмерик Обамеянг, который явно не в форме. А Поттеру не всегда подходят формации с Каем Хавертцем в роли ложной девятки.

Эпидемия травм в «Челси» шокирует. Поттер уже не скрывает эмоций по этому поводу: «Никогда не видел ничего подобного». Но любая трудность открывает новые возможности!

Фото: REUTERS/Tony Obrien, John Sibley; globallookpress.com/Marti IMAGO/Paul Terry; Gettyimages.ru/Justin Setterfield