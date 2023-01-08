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У «Челси» 10 травмированных, а сегодня опять играть с «Сити». Почему все так плохо?

Грэм Поттер Грэм Поттер
Кристиан Пулишич Кристиан Пулишич
Уэсли Фофана Уэсли Фофана
Кубок Англии Кубок Англии
Бен Чилуэлл Бен Чилуэлл
Эдуар Менди Эдуар Менди
Рис Джеймс Рис Джеймс
Армандо Броя Армандо Броя
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
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У Грэма Поттера проблемы. Прямо сейчас «Челси» одинаково близок как к топ-4, так и к зоне вылета – в обе стороны 10 очков разницы. Игровые проблемы усугубляют травмы – к кубковой игре с «Ман Сити» клуб подходит с бесконечным списком травмированных. Еще до матча с «Сити» в АПЛ (играли 5 января) Дэвид Орнштейн из The Athletic писал, что Мэйсон Маунт не сыграет из-за ушиба.

Уже на пятой минуте травму получил Рахим Стерлинг (подколенное сухожилие). Еще через 15 минут с повреждением вылетел Кристиан Пулишич (тоже колено). 

За один вечер «Челси» лишился трех игроков атаки, а список травмированных вырос до 10. Легко набирается целая (почти) команда. Для идеальной расстановки не хватает одного футболиста, но на схеме отлично видно, как пострадала глубина состава на всех позициях.

С чем связано такое обилие травм?

Придя в клуб, новый владелец Тодд Боули расстался со старым медштабом. Из клуба ушли главврач Паоло Биоска (работал 11 лет) и главный физиотерапевт Тьерри Лоран (отдал «Челси» 17 лет и был уволен звонком по зуму). Новый владелец не доверял персоналу, работавшему в клубе при Абрамовиче, а потому сменил верхушку медштаба. 

На их место «Челси» пригласил стороннюю компанию Remedy, которая ищет для клуба лучших специалистов. Вышло так себе – с приходом новых врачей травм в клубе меньше не стало. 

Сомнительные ходы начались еще летом, когда Уэсли Фофана (перешел в «Челси» после перелома голени, из-за которого пропустил 223 дня) отправился на медобследование не в Кобхэм, а в Нью-Йорк. Как итог – еще 18 матчей, пропущенных из-за травм.

•‎ Фофана восстанавливался во время ЧМ и должен был вернуться к рестарту АПЛ, но вылетел с рецидивом травмы в товарищеском матче против «Брентфорда» за неделю до официальной игры с «Борнмутом» в чемпионате.

•‎ С похожей проблемой столкнулся Рис Джеймс – против «Борнмута» его хватило всего на 50 минут (еще один рецидив). Снова вопросы к медштабу, который, вероятно, форсировал возвращение футболиста после травмы колена. 

•‎ Перед ноябрьским матчем с «Загребом» Бен Чилуэлл тренировался с бандажом для колена. Врачи одобрили его выход на поле – все закончилось повреждением, из-за которого защитник не поехал на ЧМ.

•‎ Чуть меньше вопросов вызывают травмы Пулишича и Стерлинга, хотя они и похожи на недостаток набранной формы после ЧМ (это тоже входит в зону ответственности медштаба).  

•‎ Кажется, с работой медштаба не связана только травма Менди – голкипер сломал палец на тренировке и был прооперирован 7 января.

Когда ждать возвращения футболистов «Челси» на поле? Примерные даты есть почти у всех игроков, кроме Пулишича и Менди. Армандо Броя явно грустит сильнее других травмированных – после разрыва крестов сезон для него завершен. 

Как «Челси» собирается выходить из ситуации?

Кажется, что пока никак: на позиции травмированных «Челси» ищет игроков не очень активно. По информации Мэтта Лоу из The Telegraph, клуб рассматривал варианты с приобретением Дензела Думфриса еще прошлым летом, но кажется очевидным, что нидерландец не захочет сидеть на скамейке запасных при здоровом Рисе Джеймсе. Несколько недель назад Низар Кинселла сообщал об интересе «Челси» к Йосипу Юрановичу, но пока до конкретных предложений дело не дошло.

В центр поля лондонцы присмотрели Энцо Фернандеса, но после нескольких дней переговоров «Бенфика» заявила о желании продать аргентинца исключительно за отступные (120 млн евро), а не через частичные платежы. Отдать такие деньги за раз «Челси» на данный момент не готов: вероятно, клуб вернется к вопросу покупки центрального полузащитника уже летом.

К нападающим «Челси» почти не проявлял никакого интереса (да, подписали Давида Фофана, но едва ли это покупка под основу). Но в воскресенье Фабрицио Романо рассказал об интересе клуба к Маркусу Тюраму из «Менхенгладбаха». Летом француз может стать свободным агентом, поэтому январь выглядит последним шансом «Боруссии» продать игрока. «Челси» заинтересован.

Мэтт Лоу и ряд английских инсайдеров также подтвердили интерес лондонцев к Михаилу Мудрику: прямо сейчас гонку возглавляет «Арсенал», но «Челси» готов перебить любое предложение соседей.

Кто-то выиграл от ситуации с травмами?

Да. Те футболисты, которые были близки к основной команде, но получали лишь крохи игрового времени. Карни Чуквуэмека, по информации Мэтта Лоу и Саймона Джонсона из The Athletic, очаровал Грэма Поттера талантом во время сборов в Абу Даби в паузу на ЧМ. Англичанин вышел на замену вместо травмированного Рахима Стерлинга в матче с «Манчестер Сити» и был самым опасным игроком команды: много работал без мяча, помогал с продвижением атак и даже попал в штангу.

Омари Хатчинсон в игре против «Сити» дебютировал в большом футболе. Он может стать тонким и опасным игроком для «Челси» на правом фланге, особенно учитывая подверженность травмам Хакима Зиеша.

Больше возможностей получил Льюис Холл: молодой англичанин показал себя еще при Тухеле, но Грэм Поттер доверяет ему чаще. Холл может подменять Кукурелью, который пока явно не набрал лучшую форму.

Если «Челси» не подпишет нового нападающего в январе, шанс может получить и новичок Давид Датро Фофана, который переехал в Лондон из «Мольде» в самом начале зимы. Сейчас у клуба только один чистый форвард – Пьер-Эмерик Обамеянг, который явно не в форме. А Поттеру не всегда подходят формации с Каем Хавертцем в роли ложной девятки.

Эпидемия травм в «Челси» шокирует. Поттер уже не скрывает эмоций по этому поводу: «Никогда не видел ничего подобного». Но любая трудность открывает новые возможности! 

Фото: REUTERS/Tony Obrien, John Sibley; globallookpress.com/Marti IMAGO/Paul Terry; Gettyimages.ru/Justin Setterfield

10 комментариев

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Егор Зуев
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Сине-белый лондонский середняк, скажи привет чемпионшипу😆
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Serge Vendino
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Ответ madara1592
Ну да, раньше ведь в Челси не было проблем с травмами.
таких проблем еще не было
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Питер Пэн
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Ответ 1eo
Интересно, кто сломается следующий? И сколько ещё нужно травм, чтобы д0лб0клюй-владелец отреагировал?
Главная концептуальная ошибка- вера в то, что английский тренер на что-то способен в топ-клубе. Середняками они могут рулить годами, как допустим Большой Сэм или Мойес. Это и есть уровень Потного, если уж Фрэнки не справился
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madara1592
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Ответ Питер Пэн
Да нет, как раз все просто, поскольку американский самому разогнал весь предыдущий мед штаб Челси
Ну да, раньше ведь в Челси не было проблем с травмами.
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1eo
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Интересно, кто сломается следующий? И сколько ещё нужно травм, чтобы д0лб0клюй-владелец отреагировал?
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Питер Пэн
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Ответ Питер Пэн
Да нет, как раз все просто, поскольку американский самому разогнал весь предыдущий мед штаб Челси
самодур
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Питер Пэн
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Ответ Alda
Такую ситуацию сложно комментировать
Да нет, как раз все просто, поскольку американский самому разогнал весь предыдущий мед штаб Челси
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Александр Баскаков
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😆😆😆😆 Тухель и Рома плохие были , чемпионшип привет
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Висита Эльмурзаев
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Удивительно, что проиграли Сити только 0:1..
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Alda
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Такую ситуацию сложно комментировать
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