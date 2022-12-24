Боули пересобирает «Челси». От наследия Абрамовича почти ничего не осталось

Когда консорциум Боули-Clearlake стал полноправным владельцем «Челси», стало понятно, что в клубе грядут масштабные изменения. Однако такой масштабной перестройки, кажется, не ожидал никто. Боули сменил не только весь директорат, но и тренера Томаса Тухеля. Весь сентябрь выглядел для «Челси» как растянувшийся последний день трансферного окна – слухи, увольнения, подписания. Только теперь изменения касались не игроков, а тех людей, которые работали в клубе.

«Челси» с июня расставался с теми, кто проработал десять, двадцать лет в клубе: от Марины Грановской до врачей команды. Вряд ли изменения закончились, но на большинство ключевых ролей новые люди уже найдены. Давайте наконец разберемся с масштабной перестройкой Тодда Боули.

Кто покинул клуб?

Сначала о тех, кто «Челси» покинул. Естественно, это сам Роман Абрамович, которому пришлось отдать управление клубом Chelsea Foundation и совету директоров.

• За продажу отвечали директор, Марина Грановская, и президент – Брюс Бак. Они выдвигали ряд требований к потенциальным покупателям, принимали заявки и передавали дела новым владельцам. Почти каждая из сторон (включая Боули), заинтересованных в покупке «Челси», заявляла о желании сохранить в правлении Грановскую и Бака. Однако уже через месяц после завершения сделки их роли поменялись. Грановская покинула клуб в июне, но до конца лета консорциум Боули мог обращаться к ней за консультациями (неизвестно, пользовались ли они этой опцией), Брюс Бак с 30 июня также покинул свою должность, но остался в клубе в качестве советника.

• Петр Чех, технический советник клуба, ушел из «Челси» через несколько недель после Грановской. Мэтт Лоу из The Telegraph утверждал, что Боули хотел сохранить Чеха в клубе, однако тот не захотел оставаться после ухода Грановской и Бака. The Athletic позднее добавил: Петра не устроило, что в новом «Челси» он не будет участвовать в принятии ключевых решений.

• Еще одного директора, Евгения Тененбаума, тоже ждали санкции – в апреле они были введены британским правительством, и он тут же отошел от дел клуба.

• Исполнительный директор Гай Лоуренс покинул клуб летом – он занимал эту должность 4 года.

• Глава скаутингового отдела Скотт Маклахлен попрощался с клубом после 10 лет работы.

• Технический директор по арендованным игрокам (и бывший тренер вратарей) Кристоф Лоллишон ушел после 15 лет в клубе.

• Главврач Паоло Биоска отдал «Челси» 11 лет, но тоже покинул команду.

• Тьерри Лорана Боули вообще уволил звонком по зуму – а ведь главный физиотерапевт «Челси» работал в клубе больше 17 лет.

• Стив Аткинс был директором по коммуникациям с 2008 года и этим летом ушел в «Макларен» в «Формулу 1». Правда, по комментариям из клуба, он планировал этот переход еще в прошлом году.

• Томаса Тухеля уволили на сотый день правления Боули. Новое руководство заявило, что не смогло сработаться с немцем.

Кто пришел?

Начнем с совета директоров.

• Президентом «Челси» стал сам Тодд Боули. В директорат также вошли:

• Бехдад Эгбали и Хосе Фелисиано – основатели Clearlake Capital, управляющие партнеры компании, к которым присоединился и Боули,

• Джеймс Пейд – еще один человек из топ-менеджмента Clearlake Capital, известен тем, что в молодости подавал надежды в теннисе, участвовал в турнире ATP, но больших успехов так и не достиг,

• Марк Уолтер – со-владелец «Лос Анджелес Доджерс» вместе с Боули,

• Хансйорг Висс – швейцарский предприниматель, один из основных инвесторов в приобретение клуба,

• Джонатан Гольдштейн – еще один партнер в приобретении «Челси», Джонатан Голдштейн – основатель и генеральный директор инвестиционной компании Cain International, работал над разными проектами с Боули в течение восьми лет

• Лорд Даниэль Финкельштейн – многолетний болельщик «Челси», колумнист The Times, представляет консервативную партию в Палате Лордов,

• Барбара Чароне – болельщица «Челси», американская специалистка по связям с общественностью для музыкальных артистов из Великобритании. Вместе с Филькинштейном представяют фанатов.

• Единственным уцелевшим в новом совете директоров стал Дэвид Барнард, который на протяжении 20 лет работает клубным секретарем.

А теперь – к назначениям.

• Президентом по бизнесу стал Томас Глик, который занимал аналогичную должность в «Манчестер Сити». Еще его называют директором по нефутбольным вопросам. В его обязанности входит выстраивание глобальной маркетинговой стратегии. Глик отвечает за наращивание прибыли «Челси», помогает выстраивать отношения с фанатами, а также работает над расширением бизнеса. Этим он занимается особенно активно: Эд Ааронс из The Guardian рассказал, что Глик еще весной поработал с Джоном Текстором, инвестором «Кристал Пэлас», в обсуждении мультиклубной системы. В августе «Челси» попытался купить «Лион», но президент клуба, Жан-Мишель Оляс, отказал Глику и Боули. Новым владельцем французской команды в итоге стал как раз Джон Текстор.

Помимо этого, Глик занялся привлечением инвесторов. Одним из потенциальных покупателей «Челси» был южнокорейский консорциум, возглавляемый Каталиной Ким. Они проиграли в гонке за клубом, но Глик пригласил Ким в новый «Челси»: она занимается поиском южнокорейских компаний для инвестирования в лондонский клуб.

Ким тут же стала причиной увольнения одного из новых директоров. Всего через месяц после назначения на должность директора по коммуникациям Дэмиен Уиллоуби был уволен за неподобающие сообщения Каталине (еще до ее назначения).

• Самое заметное для фанатов изменение произошло в сентябре: вместо Томаса Тухеля главным тренером клуба был назначен Грэм Поттер. Англичанин привел с собой из «Брайтона» весь тренерский штаб (Бруно Сальтора, Бена Робертса и Бьорна Хамберга), а также Кайла Маколея – главу отдела по подбору персонала. Маколей работает с Поттером еще с «Эстерсунда», помогая определять трансферные цели и участвуя в переговорах.

• Маколей будет работать вместе с Джо Шилдсем, которого назначили в ноябре на должность директора по найму. Ранее Шилдс долго работал в скаутинговых отделах «Кристал Пэлас» и «Фулхэма», а потом перешел в «Манчестер Сити» и за 9 лет в клубе дорос до рекрутингового директора. Аналогичную должность он занимал позднее и в «Саутгемптоне». Шилдс помог «Сити» переманить Джейдона Санчо, а в «Саутгемптон» подписал молодых талантов Гевина Базуну, Ромео Лавиу и Армеля Белла-Котчапа.

• К Маколею с Шилдсом добавился еще один бывший специалист «Брайтона» – Пол Уинстэнли, глава рекрутинга. Уинстэли помог «Брайтону» купить Марка Кукурелью, Мойзеса Кайседо, Ива Биссума и Леандро Троссара. Дословно должность Уинстэнли в «Челси» звучит как «директор по глобальным талантам».

Уинстэли, Шилдс и Маколей будут работать над привлечением новых звездочек в академию, искать перспективных игроков для постепенной интеграции в состав, а также помогать в переговорах.

Дальше потребуются уточнения. Многие задаются вопросом – в чем различия между спортивным и техническим директорами? На самом деле, зачастую ни в чем – в некоторых клубах есть только одна из этих должностей.

Спортивные директоры, технические директоры, директоры по футболу – все эти люди имеют очень похожие задачи. Главная цель этих специалистов – координация ключевых процессов в жизни клуба. Спортивный директор обычно связующее звено между советом директором и тренерским штабом: например, он помогает директорату с выстраиванием общей стратегии, а от тренера получает запросы по ключевым позициям для усиления.

• Боули не ограничился одним специалистом: в октябре назначил на должность технического директора Лоренса Стюарта, который «сфокусируется на глобальных футбольных вопросах». Стюарт успел поработать главой скаутской службы «Ред Булл Соккер Интернешнл», аналитиком в «Манчестер Сити» и старшим координатором по найму в «Эвертоне».

• На днях был назначен Кристофер Вивелл. Его «Челси» в официальном заявлении тоже представил как технического директора. По информации Мэтта Лоу, Вивелл будет заниматься тем же, чем в «Лейпциге», из которого Боули его и переманил. В его обязанности входят ведение переговоров, взаимодействие со скаутским отделом, анализ данных, планирование состава и структуризация трансферной стратегии.

По всей видимости, все обязанности спортивного директора Вивелл и Стюарт на данном этапе будут закрывать вместе. Стюарт займется более глобальными вопросами (не секрет, что Боули хочет построить мультиклубную систему), а Вивелл будет в первую очередь вести дела внутри «Челси». Именно он заместит Грановскую во время трансферных переговоров.

Не исключено, что спортивный директор появится позднее, причем будет выше по должности. Так было в «Ливерпуле»: в ноябре 2016 года Майкл Эдвардс, тогдашний технический директор клуба, получил повышение и стал первым в истории «Ливерпуля» спортивным директором.

Именно за Эдвардсом Боули гонялся все лето. По информации инсайдеров, Майкл отказался: он хочет отдохнуть от футбола, поэтому и покинул «Ливерпуль», взяв бессрочный отпуск. Однако не исключено, что в 2023 году Боули снова предпримет попытки подписать Эдвардса.

В таком случае (или в любом другом, где Боули подписывает спортивного директора), иерархия немного усложняется: два технических директора, Вивелл и Стюарт, будут отчитываться перед спортивным директором, который, в свою очередь, будет подчиняться совету директоров.

• Замены в медицинском штабе пока не полноценные. Мэтт Хьюз из Daily Mail в октябре рассказал, что «Челси» нанял Фредди Мюррея и его компанию Remedy в качестве консультантов по вопросам реабилитации футболистов.

Мюррей работал физиотерапевтом в «КПР», а позднее открыл клинику, чем привлек внимание вокалиста Foo Fighters Дэйва Грола. Фредди в 2015 году помогал Гролу восстановиться после перелома ноги и стал его личным физиотерапевтом. В 2019 году на концерте в Дублине Дэйв Грол позвал Мюррея на сцену и посвятил ему песню My Hero , перед этим смеясь заявив: «Этот ирландский ублюдок издевался надо мной!»

В прошлом году Мюррей помогал французскому полузащитнику Флорьяну Товену набрать форму перед чемпионатом Европы – тот очень хотел поехать на турнир, но ему нужно было оперативно восстановиться после травмы лодыжки.

Параллельно с помощью медицинскому штабу Remedy займется наймом новых специалистов в «Челси». Возможно, кто-то из компании Мюррея будет взят в медицинский штат «Челси» на постоянной основе.

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Боули основательно взялся за обновление штата сотрудников «Челси», но вряд ли кто-то ожидал, что оно будет настолько масштабным и быстротечным: новый владелец клуба всего за полгода собрал директорат заново и совершил немало изменений в других отделах. С кем-то поступили слишком несправедливо (увольнение врачей с многолетним опытом в клубе по зуму выглядит слишком сурово), а где-то давно было пора навести порядок (к главе скаутской службы, Скотту Маклахлену, уже давно возникали вопросы).

Приходящие на освободившиеся должности специалисты получают хорошую прессу, результаты их работы зачастую оцениваются через подписанных игроков. Выше мы приводили примеры – список футболистов выглядит внушительно.

Помогут ли новому руководству такие кардинальные изменения? Ответ мы сможем дать только через несколько лет. Одно можно сказать точно – Абрамович выстраивал клубную систему годами. Но пришел Тодд Боули и за шесть месяцев изменил все до неузнаваемости. Это смелый шаг и Боули должен понимать, что при первых же неудачах ему обязательно это припомнят.

Кепа вернулся: прямо сейчас он не только основной в «Челси», но и лучший кипер АПЛ. Что с ним случилось?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose; globallookpress.com/PIOTR KUCZA, David Klein, via imago-images.de; chelseafc.com; tipperarylive.ie; asmonaco.com