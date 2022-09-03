Слон из 2Drots занимался с Гонсалу Гедешем в академии «Бенфики» – летом выиграл Медиалигу и прошел «Чертаново» в Кубке

Искренний монолог экс-хавбека «Чайки» Владислава Ослоновского.

Всего через шесть месяцев занятий футболом Владислав Ослоновский переехал из Омска в столичный ЦСКА. Спустя еще четыре года хавбек перебрался в «Спартак», где тренировался под руководством сына Георгия Ярцева.

После двух лет в академии португальской «Бенфики» Ослоновский отметился в сборной России U15, вернулся в «Спартак» и снова отправился за границу: играл за дубль хорватской «Истры» и выходил в финал кубка с македонским «Тетексом».

Дальше в карьере Влада было множество клубов Второй лиги (яркий отрезок в «Чайке»), две попытки закрепиться в Первой лиге («Шинник» и «Тюмень») и борьба за чемпионство в Армении.

В конце мая 27-летний полузащитник дебютировал за 2Drots, а через пару недель объявил, что поставил профессиональную карьеру на паузу: «Когда что-то начинает забирать больше, чем приносить, нужно быть мудрым и найти в себе силы это отпустить».

Специально для блога футбольного клуба «Чайка» Слон рассказал про:

отличия тренерского подхода в России и Португалии,

причины падения уровня Второй лиги,

попадание в 2Drots (мог оказаться в «Амкале» и «Сахалинце»),

скандальный матч против «Амкала» в МКС,

оценку выступления 2Drots в Кубке России,

динамику роста подписчиков за 3 месяца.

В «Бенфике» играл в старте с будущим победителем Лиги Европы, вернулся в Россию из-за финансов, в 23 выбрал деньги вместо карьеры

– В начале 2008-го мы с отцом приехали в Португалию в гости к двоюродному дяде, который переехал туда еще в 90-х и занимался строительством. Пару недель потренировался со «Спортингом» и вернулся в Россию.

Через полгода мы снова приехали в Лиссабон. Хотел попасть в «Спортинг» (Криштиану, все дела), но почему-то не смогли дозвониться. Набрали в «Бенфику»: там проходил летний футбольный лагерь, где тренировались дети со всего света.

На протяжении двух недель мы каждый день рубились в футбол, и меня пригласили в академию, в которую как раз принимали с 13 лет. Осенью приехал, потренировался еще две недели с командой – сказали оставаться.

Сначала меня хотели поселить на базе вместе с приезжими ребятами, но нужно было оформить опекунство на местного. На дядю не получилось, поэтому папе пришлось остаться в Португалии и снимать нам квартиру. Клуб помог только с документами: быстро оформили визу, ВНЖ. Еще платили стипендию – 30-50 евро. На карманные расходы хватало: газировка в автомате стоила евро.

В «Бенфике» делали все, чтобы игрок раскрепостился, почувствовал внутреннюю свободу. Для меня было большим открытием. Все было направлено на то, чтобы дать понять: ты классный футболист, ты многое умеешь. Тренер мог поболтать с тобой в раздевалке, пошутить, но при этом соблюдалась субординация, была жесткая дисциплина: и на поле, и за его пределами.

Семь лет назад я рассказывал, что в «Бенфике» тренер – друг, а в российских футбольных школах – царь. Думаю, все кто плюс-минус моего возраста прочувствовали это на себе. Хочу подчеркнуть, что сейчас эта тенденция меняется. В России появляются молодые тренеры, которые меняют совковый подход «жесткого кнута и черствого пряника».

В «Бенфике» на этапе 13 лет были две команды: посильнее и послабее. В 15 из двух собирали одну и привозили пачку легионеров, отсмотренную селекционерами по всему миру (особенно из португалоговорящих стран Африки) и группу игроков из других регионов Португалии.

Ребята, которых отсеивали, могли пару раз в неделю приходить на тренировки в академию «Бенфики», чтобы подтягивать свой уровень – очень трепетное и заботливое отношение к своим воспитанникам.

Поначалу я играл в старте. Потом приехали африканские «ровесники», которые выглядели явно старше и были на две головы сильнее физически. Просто сумасшедшие здоровые кони. Я присел на скамейку.

В отличие от России, где ребенок может сидеть на «банке» несколько месяцев, в «Бенфике» все было устроено иначе: классно потренировался неделю – тренер заметил – поставил в состав. Неважно, насколько ты не дотягивал. Отыграл хорошо – играешь дальше. Не очень – нужно опять пахать на тренировках.

Весной 2010-го вызвали в сборную России U15. В двух контрольных матчах в Азербайджане я забил гол. В сборной было много перспективных пацанов, но из того созыва сейчас играют несколько: Саня Ломакин – в «Енисее», Денис Давыдов – в «Химках», Лысцов был в «Локо». Не густо. После сборной на меня вышли «Локомотив» и «Спартак».

Последние полгода в Португалии были очень сложными в финансовом плане. Папа помогал прорабу на стройке. Делал все, чтобы мы там остались, но жить в Португалии становилось все тяжелее. Отец спросил, что я хочу: остаться в России или вернуться в Португалию? Я принял, возможно, ключевое решение в жизни – вернуться в «Спартак».

Не сказать, что жалею об этом, но с огромной вероятностью моя карьера сложилась бы по-другому. Почти все, с кем я занимался в «Бенфике», заиграли минимум на уровне португальской Примейры.

Лет 5-7 назад нашел вырезку из газеты про нашу команду. Погуглил: человек 10 играли на приличном уровне: европейские чемпионаты, английский Чемпионшип. Гонсалу Гедеш на год младше, но занимался вместе с нами. Рони Лопеш, мой ровесник, после «Бенфики» был капитаном дубля «Манчестер Сити», в 2020-м выиграл с «Севильей» Лигу Европы.

В дубль «Спартака» попасть не удалось. Провел несколько тренировок, игр, после которых Гунько сказал: «Слоник, шансов больше не будет». Это послужило сигналом: дальше нет смысла оставаться.

Поехал в ульяновскую «Волгу». Там познакомился с настоящим суровым русским футболом. Год во Второй лиге дал мне многое в плане футбольного воспитания.

Потом удалось сгонять в Хорватию. Думал: «Ну, что там может быть такого?» Оказалось, уровень близкий к РПЛ. Это в 2014-м, сейчас точно выше. Играл за дубль, сильно подтянулся физически.

Дальше поехал в Македонию. Отыграл вторую часть сезона. Пробились в финал кубка, но проиграли: вместо квалификации Лиги Европы вылетели с последнего места, и команда начала закрываться.

В 2015-м вернулся в Россию и с небольшим перерывом играл тут семь лет. Выделил бы сезон в «Шиннике». Александр Михайлович Побегалов – пример на всю жизнь, каким должен быть человек и тренер: уметь работать с молодежью и опытными игроками. Стрельнуть в Первой лиге тогда не удалось, но я сильно вырос как футболист.

Разорвал контракт с «Шинником» и перешел в «Чайку» свободным агентом. Хочу отметить условия, созданные в клубе: потрясающее тренировочное поле, стадион, быт. Выполнили задачу: попали в тройку. Если не ошибаюсь, я стал самым полезным игроком за эти полгода: набрал 3+7.

Летом 2018-го поступило кратно более выгодное предложение – переехал в Армению. Поверил в перспективу бороться за попадание в квалификацию Лиги чемпионов. Отыграл часть чемпионата, получил серьезную травму – со мной разорвали контракт. Считаю это ошибкой. Возможно, в 23 стоило задуматься о карьере.

Потом была «Тюмень». Зимой порвал мениск на «Фиште» в Сочи. Я вылетел на полгода, команда вылетела во Вторую лигу. Со мной опять расторгли контракт.

Вариантов особо не было. Агенты не сказать, что отвернулись, но поступили классически для России: «Мы для тебя многое сделали. Ты свои шансы не использовал. Извини». Я остался без них. На багаже хороших сезонов без просмотра попал в «Луки-Энергию».

Последний год провел в «Носте». Получил тяжелую травму, перенес две операции. После трех месяцев в гипсе и с винтом в ноге задумался: «Мне 27. Какие шансы заиграть в РПЛ?» Если забить мячей 25, они есть. Но я не особо забивной футболист.

Вся Вторая лига – подвал российского футбола. Уровень с каждым годом падает. Деньги ушли совсем. Десять лет назад нормальной зарплатой было 100-150 тысяч рублей. Сейчас это заоблачные суммы.

Попасть в 2Drots помог игрок «Амкала», был на просмотре в «Сахалинце», считает завистниками футболистов, хейтящих Медиалигу

– Я близко дружу с Майком Крапивниковым из «Амкала». Занимались вместе в «Спартаке», последние 10 лет после возвращения из Португалии я жил в Железнодорожном, откуда он родом. Он давно агитировал меня попробовать себя в медиафутболе: «В перспективе ты можешь получить здесь больше, чем в проффутболе».

Год назад Майк [Крапивников] предлагал мне и Сале (Илья Сальников, защитник 2Drots – прим.) попробовать залететь в «Амкал». Тогда я был в подвешенном состоянии и не был развит медийно. Герман берет в «Амкал» в первую очередь тех, кого знает футбольное комьюнити. Сейчас уровень медийности не так важен, как даже полгода назад.

Весной, когда залечивал травму, понял, что во мне уже нет того огня заниматься профессиональным футболом так, как это нужно. Думал над этим несколько месяцев и решил завершить карьеру, потому что больших перспектив в проффутболе у меня нет. Когда объявил в соцсетях – камень с души упал.

Зачем ездить по 800-1000 километров за 50-60 тысяч [рублей в месяц] и десять месяцев в году не быть дома? Когда тебе 20-21, надо терпеть, стрельнуть и поехать на лучшие условия. Когда тебе 27 – лучшее время попробовать себя в чем-то новом.

До прихода в 2Drots я не был фанатом канала. Не следил пристально за контентом, но был знаком со многими ребятами. Поговорил с Мбаппе (Ромео, блогер 2Drots – прим.), Даней Крапивниковым, братом Майка. Сказал, что готов залететь на тренировку. Они пообщались с Жекой и Некитом, основателями канала, те разрешили. Потренировался с «дротами», проявил себя и после пяти туров в трансферное окно меня дозаявили в МФЛ.

История, о которой мало кто знает. После нескольких тренировок с 2Drots меня позвали на просмотр в «Сахалинец». После пары тренировок почувствовал, что не хочу играть профессионально. Мне комфортнее играть и развиваться в медиафутболе.

Многие профики считают Медиалигу цирком, игроков – клоунами. 2-3 года назад я и сам не понимал этого явления: какие-то блогеры что-то там снимают, хотя сами не сильно умеют играть в футбол. Потом поменял свое мнение и понял одну вещь. Люди из Премьер-лиги, которые хорошо зарабатывают, имеют достаточно внимания, не имеют никакой язвы к Медиалиге. Многие приходили на наши игры: смотрели, ржали, кайфовали. Джикия и Соболев вообще создали свою команду.

Негатив посылают в основном те, кто попросту завидуют, у кого есть нереализованные амбиции, кто считает, что медиафутболисты получают незаслуженное внимание и деньги. Мое мнение: нужно самому что-то сделать, чтобы тебя заметили.

Медиалига по уровню футбола сейчас сравнялась со Второй лигой. До матча с «Чертаново» многие говорили «вы же блогеры, че вы в футбол лезете?» Выиграли «Чертаново» – началось: «да вы же не блогеры, а полупрофессиональные футболисты».

Камон. Мы тренируемся два раза в неделю. У нас люди работают. Да, я играл. Да, есть ребята с [футбольной] школой. Но мы все равно не профики, у нас даже нет профессиональных контрактов.

Сейчас у меня контракт не с клубом, а с каналом. Разглашать его не могу, но по объему он вдвое меньше профессионального. Если коротко: обязанностей меньше – штрафы больше. Зарплату назвать не могу, но премиальные как во Второй лиге.

Забавно смотреть, как люди «переобуваются». Опять же, это зависть. Откуда тогда этот негатив? Дети смотрят на нас, выходят во двор, бьют по воротам, снимают ролики и присылают в личку: «Слон, оцени!» Мы неслабо популяризируем футбол. Да, где-то нехорошо себя ведем. Но если, глядя на нас, дети захотят заниматься футболом, значит мы все правильно делаем.

Удивляет, как некоторые эксперты говорят, что мы не блогеры, потому что у нас играют бывшие профики. Считаем, кто сыграл на проф. уровне хотя бы пару полноценных сезонов: я, Гудай (защитник Денис Гудаев 7 лет играл во Второй лиге – прим.). Все. У нас больше половины команды уделяют большее внимания ютубу и соцсетям, поэтому, конечно же, мы блогеры.

Получается прикольная штука: когда ты нахер никому не нужен, все считают тебя блогером. Дали по носу «Чертаново» – нас оценивают как профессиональных футболистов, которые обыгрывают одну из лучших академий российского футбола, хотя еще вчера мы были всратыми второлижниками [игроками Второй лиги]. Тогда что такое профессиональный футбол?

С «Амкалом» было тяжелее, чем с «Чертаново», перед «Тесктильщиком» опасался предвзятого судейства

– Перед игрой никто не боялся «Чертаново». Все понимали, что это возможность проверить себя на фоне профессиональных пацанов. Нам не привыкать играть на современных стадионах с большим количеством болельщиков. Мы от этого кайфуем.

Думаю, ребята из «Чертаново» понимали: поражение будет если не позором, то, как минимум, стремно. Возможно, представляли нас с пузами, камерами, да еще через раз попадающими по мячу. Букмекеры сначала оценивали наши шансы как низкие, потом коэффициенты сравнялись.

Минуте на 15-й обсуждали на скамейке, что игра равная. Тогда закрались мысли: по силам их пройти. Ожидал, что после пропущенного мяча «Чертаново» заведется, пойдет вперед. Они, наоборот, стали играть скованно. Пропустили второй – вообще встали. Для меня это стало сюрпризом. Я вышел на 75-й, игра уже была сделана.

Мы очень радовались победе над «Чертаново». Качали тренера, в раздевалке было шампанское. Немножечко выпили, потом всей командой поехали в ресторан. Кайфовали, по-другому не скажешь. Так совпало, что после этой игры подписали контракты с каналом.

[В группе МКС] с «Амкалом» было намного тяжелее, чем с «Чертаново». Это был самый неуступчивый матч в моей медиафутбольной карьере: все рубились, катились. Шоу, где был и футбол, и страсти, и потасовки. Судейство странное, правда. Вели 2:1, получили сомнительный пенальти в свои, потом не поставили такой же в чужие.

Договорняк? Один известный футболист из «Бей Беги» говорил об этом, но все знают, что противостояние «Амкала» и 2Drots – настолько важная штука, что перекрывает значимость выхода из группы. Это матч жизни и смерти. Для нашей команды это была еще и возможность прервать серию из 5 матчей без побед в этом противостоянии. Никто не радовался, что мы вышли с первого места. Вообще пофиг. Я об этом вспомнил только на следующий день.

Верить в договорняк между «Амкалом» и 2Drots – то же самое, что верить в договорняки между «Спартаком» и «Зенитом». Нужно быть совсем не понимающим ничего в жизни человеком, чтобы смотреть игру и предполагать, что мы специально сыграли вничью.

Значение МКС сильно переоценено. МКС равно «Амкал» против 2Drots. Если на МКС не будет этого противостояния – не знаю, кто будет его смотреть.

Игорь Колыванов сказал, что мы не блогеры, а полупрофессиональные футболисты. С уважением отношусь к этому заслуженному тренеру, но он как будто заранее оправдывался. Я был уверен: ребята в «Текстильщике» будут очень настроены, мы сейчас для всех серьезный раздражитель.

Перед игрой опасался, что команда, выполняющая задачу, может оказать влияние на судейство. Но у меня к арбитру нареканий нет. Судейство очень хорошего уровня. Да и моментов спорных не было, хотя «Текстильщику» иногда казалось, что арбитр нам подсвистывает.

Из-за регламента нам не удалось стать в круг всей командой, как мы это делаем в медиафутбольных матчах. Предупредили, что оштрафуют, если мы затянем время начала матча. Часть людей с «банки» выгнали на трибуну. Не очень приятная история.

По первому тайму я бы не сказал, что между нами большой разрыв в классе. До нашего гола соперник имел преимущество, но играл довольно вальяжно. «Текстильщик» мог действовать в атаке агрессивнее и острее. Сыграла роль недооценка. Наверное, в раздевалке был эмоциональный разговор. Во втором тайме они откровенно понеслись. Тогда почувствовался уровень команды, идущей на первом месте.

Для «Текстильщика» победа была делом принципа. Для них был бы больший репутационный удар, чем для «Чертаново», у которых молодые пацаны, а тут поигравшие ребята с опытом Первой и Премьер-лиги.

После игры некоторые игроки «Текстильщика» (не помню, кто именно) нас хвалили. Было приятно. Настоящие профики по отношению и к себе, и к футболу, и к сопернику.

Спектр эмоций после вылета из Кубка неоднозначный: вроде и молодцы, вроде и обидно, что все было так близко. Грустно, что не прошли дальше, но у нас не было задачи выиграть Кубок. Нашей целью было – пройти как можно дальше и стать популярнее для более широкой публики. Благодаря Кубку нас узнали и люди, которым за 30-40.

Хотел скрыться от сложной логистики в медиафутболе, но она настигла в Кубке. Но матч в Иваново не сравнится с выездами во Второй лиге из-за ажиотажа. Большой стадион, 7,5 тысяч на трибунах – ощущение большой игры. Такое редко случается во Второй лиге.

В полуфинале МФЛ я получил травму, залечивал ее полтора месяца. Сейчас здоров, но нахожусь не в оптимальных кондициях, потерял игровой тонус. Не опускаю руки, тренируюсь, работаю. Время, которое мне выделяют, стараюсь использовать с пользой. Те из нас, кто заслуженно выходит в старте, показывают хороший футбол.

Возможно, в среду не так остро сыграл в атаке. Зато удалось в напряженный момент спасти команду, когда нас прижимали к воротам. Рад, что забил пенальти. Прервал серию: два года назад не реализовал «точку» за «Луки-Энергию» – мы вылетели из Кубка. Преодолел внутренний барьер, потому что в матче с Reality в полуфинале МКС я отказался бить пенальти.

Вопрос премок за игру с «Текстильщиком» мы даже не обсуждали. Разговоров про деньги у нас гораздо меньше, чем в любой команде Второй лиги. Мы не второлижные контрактники, которые играют только за деньги. Мы играем за престиж, чтобы показать себя.

За три месяца количество подписчиков выросло с тысячи до 15+ тысяч. Когда в плей-офф Медиалиги забил «На Спорте» – 3 тысячи прилетели буквально за пару дней. Но я не особо гонюсь за цифрами, их можно накрутить. Сначала думал наберется 10 тысяч к сентябрю, сейчас хочется просто развивать соцсети. Круто, если к новому году будет 30 тысяч.

Фото: 2Drots | Winline Media Football League