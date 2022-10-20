Я впервые сходил на футбол в Казахстане. Увидел самую нелепую паненку в жизни и драматичный сюжет

И где весь мерч?

Сразу честно – я почти ничего не знаю о казахстанском футболе. Кроме еврокубков: отлично помню, как «Астана» сенсационно залетела в группу ЛЧ-2015/16. И даже отобрала очки у всех, с кем играла – у «Атлетико», «Бенфики» и «Галатасарая» (дважды).

Еще помню, как кайфовал от победы над «МЮ» в 2019-м – всегда круто, когда маленькие команды обыгрывают грандов (пусть в Астану и приехал дубль).

Прекрасно понимал, что из тех легендарных матчей почти никого не осталось – разве что Абзал Бейсебеков, который всю жизнь бегает за «Астану» и застал почти всю историю клуба. И все же я рассчитывал зацепить игру знакомых ребят: Доминика Дингу и Дениса Полякова помню по «Уралу», Исламбека Куата – по «Оренбургу» и «Химкам», Макса Эбонга – по сборной Беларуси, о Педру Эужениу узнал из-за его неплохой статистики.

Когда работа отправила в Казахстан, первым делом прогуглил матчи «Астаны» – две игры отпали из-за графика, и остался только Кубок против «Ордабасы». Я даже был немного рад: во-первых, в плей-офф еще больше эмоций и сенсаций, во-вторых – это же полуфинал с максимальными ставками!

Еще приятнее стало, когда «Астана» пустила всех зрителей бесплатно – я рассчитывал на что-то вроде ажиотажа.

Но меня обломали дважды. Оказалось, в столице не очень котируют футбол – полторы недели назад на матч с «Ордабасы» в чемпионате пришло примерно 3200 человек. Несмотря на бесплатный вход, Кубок тоже проигнорировали – народ подтянулся исключительно на одну трибуну.

Второе разочарование пришло со стартовыми составами – «Астана» сконцентрировалась на чемпионской гонке и выставила резерв. Никаких легионеров и лидеров – только двое старше 22 лет (23 и 24). Тоска!

«Дополнительный матч среди недели – это не только физическая нагрузка. Еще психологически очень тяжело, ведь у команды концентрация только на главной задаче – чемпионстве. Конкуренты из «Тобола» и «Актобе» пожертвовали Кубком на групповой стадии и не вышли в плей-офф. Они поступили стратегически грамотно, не затратили силы на Кубок, играя вторым составом», – грустное отношение к турниру от главного тренера «Астаны» Григория Бабаяна.

Я редко ходил на футбол в других странах. Горжусь лишь тем, что был на домашней игре «Бешикташа» в Стамбуле, а в Берлине посетил «Олимпиаштадион» с «Гертой» и «Дортмундом». Теперь Казахстан!

• У «Астаны» неплохой стадион. Правда, серые и синие кресла немного вгоняют в тоску. Зато есть крыша: огромный плюс, потому что сразу после матча меня встретил дождь и жуткий ветер. Если бы не крыша, на арене вообще бы не было зрителей.

• Очень быстро попал на стадион – всего один легчайший досмотр. Буквально пару десятков метров, и с парковки ты перемещаешься на трибуну.

• Совсем никакого мерча (или я его не нашел?). Очень хотел зацепить джерси «Астаны» (или хотя бы магнитик), но увидел только два окошка с хот-догами.

• Возможно, тут мерч вообще не котируется. На трибунах его тоже нет – только на фанатских секторах. В центре был один паренек с желто-голубым шарфом. Кажется – все! Сплошь черные куртки.

• У «Астаны» заводной гимн!

• Главный шок – арена вмещает около 30 тысяч! Внешне казалось, что не более 15.

• Искусственный газон – странное скольжение, непредсказуемые отскоки и риск травм. Из-за газона и крыши создалось впечатление, что команды играют в большом спортзале. Мысленно сравнил с «Газпром Ареной», на которой видел гол Месси.

• Зато были активные фанаты – визуально гостей даже больше. Барабаны создавали хоть какую-то атмосферу футбола. Правда, заряжать весь матч фанатам не хватало сил.

• Удивило, что даже на центре активно радовались голу «Ордабасы» на последней минуте (показалось, даже громче, чем дублю Прокопенко).

• В целом: на центре почти никаких эмоций – только при голах. Никакого мата и критики, но и без поддержки. Легкие аплодисменты после удачных действий, но не более. Никаких «алга» с главной трибуны.

Окей, а что с футболом? Хотелось понять, как играют в Казахстане. И так, что я узнал за 90 (на самом деле 100+) минут. Конечно, делаю скидку на дублирующий состав «Астаны».

• Главная претензия – а где борьба? Казалось, резерв «Астаны» придавит желанием, но команды играли нежно. Приложение My Score подсветило, что судья назначил всего 26 штрафных (и явно не все после борьбы). У игроков очень много пространства и времени, никакой плотной опеки или хотя бы намека на то, кто тут хозяин.

• Очень много брака в простых моментах. Молодые игроки «Астаны» вообще не особо рассчитывали на пас – каждый хотел протащить сам и показать дриблинг (не получилось). Но передач, обрезающих команду, было катастрофически много и там, и там.

• Зато порадовал темп. Да, много ошибок, но футболисты хоты бы не катали по своей половине – многое шло вперед. Это было не скучно.

• Понравился драйвовый сюжет! Андердоги вели в счете и сохраняли шансы на финал до последней секунды, два пенальти и голливудский просмотр ВАР на 99-й. Открытие дня – в Кубке Казахстана есть ВАР, уау!

• Кстати, о пенальти. Как минимум я не пожалел о матче, потому что увидел худшую паненку в жизни (от Федина)! А еще он попытался исполнить удар рабоной (по крайней мере, так показалось с трибуны), но не попал даже по мячу.

В этих моментах прослеживалось все отношение «Ордабасы» к матчу – видимо, игроки из Шымкента рассчитывали красиво отомстить за 0:6 от основы «Астаны», которые они получили полторы недели назад. Но едва не обделались еще сильнее – вылететь от дубля еще унизительнее.

«Пенальти [Федина] показал, насколько высокомерно мы вели себя по отношению к сопернику. Кроме победы, никакого удовлетворения .Не узнал команду. О причинах можно лишь догадываться. Возможно, она в том, что игроки увидели стартовый состав соперника», – удивлялся после матча главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев.

Возможно, мне не повезло с вывеской, зато подфартило с сюжетом. Драматичная развязка с голом на 98-й, неожиданный дубль парня, который с 2017 года ни разу не забил за основу, нелепый гол за шиворот вратарю и еще более нелепый пенальти паненкой. Было прикольно!

Фото: vk.com/astanafootballclub