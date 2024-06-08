Кто принес Канаде ее последний Кубок Стэнли

Там был один русский.

От редакции: этот текст впервые был опубликован 19 апреля 2017 года – во время первого раунда Кубка Стэнли. Кстати, в том плей-офф «Оттава» чуть не вышла в финал, но проиграла во втором овертайме седьмого матча будущему чемпиону – «Питтсбургу». Вообще канадская команда в финале – редкое зрелище, а с чемпионским кубком – вообще невиданное в 21 веке. Но у «Эдмонтона» есть шанс все исправить.

На клубном уровне у «кленовых» уже много лет сплошные разочарования. После золотых 80-х, когда «Монреаль», «Эдмонтон» и «Калгари» взяли семь Кубков Стэнли подряд, наступили тяжелые времена. Выход в финал плей-офф воспринимается как достижение, а отжигать на чемпионских парадах канадцам не удавалось с сезона-1992/93 – 30 лет подряд.

В том чемпионате в «Канадиенс» Жака Демера и Патрика Руа мало кто верил. Перед глазами игроков «Торонто», «Оттавы», «Эдмонтона» и нового поколения «Хабс» напоминание о том, что нужно для победы в плей-офф.

Вратари

Патрик Руа (здесь и далее статистика в плей-офф-1993) – 20 матчей, 16 побед, 2,13 шайбы за игру

Из баек о втором чемпионстве «Канадиенс» с Патриком Руа можно написать отдельный текст, так что тут только самые любимые.

Первая – как сценарий для передачи на РЕН ТВ – за гранью понимания. В сезоне-1992/93 «Монреаль» обсуждал обмен Патрика, а 57% читателей Le Journal de Montreal ответили «да» в опросе «Нужно ли «Хабс» расстаться с Руа?». Причина? Трижды обладатель «Везина Трофи» неудачно провел серию с «Бостоном» в прошлом плей-офф и хуже обычного начал следующую регулярку.

Но Серж Савар не стал рушить свою карьеру генменеджера безумным решением, а Руа, суеверный до чертиков, отказался от спонсорского контракта с Koho и заказал себе щитки у парней, которые работали с ним раньше. «С этими детишками я возьму Кубок Стэнли», – уверенно сказал Патрик, получив амуницию. Весной в 20 кубковых матчах он одержал 16 побед. 11 матчей «Канадиенс» завершились в овертаймах, и в десяти случаях Руа выигрывал.

История два – о настрое. В 1986-м он победил в Кубке Стэнли и был самым молодым игроком «Хабс» – всего 19 лет. Спустя семь лет из той команды в Монреале почти никого не осталось, и даже ветеранов, вроде Дени Савара, перед финалом с «Кингс» Уэйна Гретцки колбасило от волнения. «Грец уже дважды обыгрывал меня в плей-офф, и я не могу избавиться от мыслей, а что, если это случится опять?» – признавался Жак Демер, главный тренер «Канадиенс».

Патрик был спокоен как удав. Поймав неспокойный взгляд Савара, он произнес: «Слушай, это дуэль Руа против Келли Хруди (вратарь «Лос-Анджелеса»). И Келли Хруди никогда не обыграет Руа в финале Кубка Стэнли».

Точка.

История три – о ценностях. После первого матча финала хоккеисты «Монреаля» отправились по домам, а Патрик – в родильное отделение к супруге Мишель. Они ждали третьего ребенка, но первую дочку. И Руа обещал жене быть рядом. 2 июня в 7.50 утра Яна появилась на свет. Через 36 часов ее отец отбил два десятка бросков «Кингс», и счет в финале стал равным.

Андре Расико – 1 матч, 6,67 шайбы за игру

Он же «Красная Лампочка» (Red Light) и «Ракикот» (нижнекамский вариант прочтения фамилии). Статистически это был его лучший сезон, но пусть 17 побед в 26 матчах вас не путают. Андре выпускали на матчи с аутсайдерами, вроде «Оттавы», и даже в этих играх он отбивал всего 88% бросков. По неподтвержденной легенде, обидное прозвище ему придумал Дон Черри, комментировавший матч, в котором Расико пропустил десять шайб. И Андре делал все, чтобы эта кличка приклеилась к нему навечно. Вот куда это годится ?

В плей-офф о нем вспомнили два раза. Сначала, когда при счете 0-2 в серии с «Нордикс» монреальские фанаты в очередном опросе проголосовали за выход Расико в основе в третьем матче (Демерс прислушался к здравому смысл – и Патрик не подвел). И в пятой игре с «Квебеком» «Красная лампочка» вышел на замену травмированному Руа, пропустил две шайбы с девяти бросков и снова сел в запас.

В конце 90-х Расико станет первым иностранным вратарем в истории «Нефтехимика». Первым из, кажется, тысячи.

Защитники

Мэтью Шнайдер – 11, 1+2, «плюс 10»

Бретт Халл говорил, что по таланту, катанию и прочим хоккейным скиллам Мэтью не уступал Никласу Лидстрему. Но есть два фактора, которые помешали Шнайдеру добиться большего в карьере – травмы и характер засранца. В Монреале он конфликтовал с лидерами и тренерами, и точно известно, что Руа хорошенько наподдал защитнику в перерыве одного из матчей. Говорят, за слишком близкие отношения Шнайдера с его женой.

Но когда Мэтью был здоров и не бузил, это был чудо-игрок. Свою очередную травму он залечил к полуфиналу с «Айлендерс», и за 11 матчей стал самым полезным игроком команды в плей-офф.

Роб Рэмэдж – 7, 0+0, «минус 3»

– первый номер драфта-1979, на котором после него были выбраны Майк Гартнер, Рэй Бурк, Марк Мессье, Гленн Андерсон, Брайан Пропп, Мишель Гуле и еще раз Рэй Бурк и Марк Мессье.

– в трех первых сезонах в НХЛ он заработал показатель полезности «-133». А вы говорите: «Якупов».

– это он помог Биллу Смиту стать первым вратарем в истории НХЛ, забившим гол. Он тупо забросил шайбу в свои ворота.

– это его «Сент-Луис» обменял в «Калгари» на Бретта Халла в 1988-м. Через год «Флэймс» отдали Рэмэджа в «Торонто» задешево, а в 1991-м он оказался на драфте расширения не защищенным ни одним клубом.

Сезон-1992/93 Рэмэдж начал в новичке лиги «Тампа-Бэй», но и там не задержался. «Монреаль» выменял его в дедлайн – все-таки один Кубок Стэнли Роб с «Калгари» до этого выиграл – но через три недели он потянул связки колена. Семь матчей в плей-офф защитник провел, но полуфинал и финал смотрел из резерва.

– после завершения карьеры получил четыре года тюрьмы за вождение в нетрезвом состоянии, которое привело к гибели человека. Рэмэджа отпустили досрочно, и с тех пор он регулярно рассказывает через прессу игрокам о том, как нельзя себя вести.

Лайл Оделейн – 20, 1+5, «плюс 9»

В истории «Монреаля» Лайл – второй по общему количеству штрафных минут, которых набиралось в среднем по 200 за сезон. Демер попытался развить его атакующий талант и чаще задействовал в большинстве - в следующем после чемпионства сезоне Оделейн набрал 40 очков. Но это все в будущем. В плей-офф-1993 паре со Шнайдером он выполнял роль главного злюки «Канадиенс», который сначала бил, а потом смотрел – кого бил, за что и как сильно.

Рэй Ферраро из «Айлендерс» получил от него сильнейший удар клюшкой по шее, Дэррилу Сидору из «Лос-Анджелеса» в первой игре финала вообще потребовалось 30 швов. Но это все детали. Игрока надежнее в обороне «Хабс» той весной не было.

Шон Хилл – 3, 0+0, «плюс 1»

К дебюту за «Монреаль» в регулярке Хилл успел сыграть пять матчей в плей-офф и даже забить гол «Бостону». Тот сезон мог стать для него прорывным, но травмы не дали Шону проявить себя в полную силу. Его имя есть на Кубке Стэнли из-за участия в первой игре финала, а уже после сезона его без особой жалости отдали в «Анахайм» через драфт расширения.

Хилл напомнит о себе бывшей команде в 2002-м. «Каролина» закроет серию с «Монреалем» в полуфинале Востока разгромом со счетом 8:2, а Шон забьет два гола, включая победный.

Кевин Халлер – 17, 1+6, «минус 1»

Бывший проспект «Баффало» стал занозой в заднице Уэйна Гретцки – и не только в финале Кубка Стэнли, но и в будущем. Демер решил использовать скорость и габариты Халлера, объединив его в паре с Оделейном – и эффективность 99-го номера «Кингс» удалось снизить. Уэйн после скажет: «Кевин – один из самых сложных соперников, с которыми я встречался на площадке. Он играет жестко, но чисто».

Через пару лет мнение Гретцки немного изменится. Халлер не упускал возможности хитануть Великого или стукнуть его клюшкой, в каких бы командах они ни играли. «Этот парень пытается утвердиться за счет меня каждый раз. Просто бессмысленное поведение», – оправдывался Уэйн после того, как врезал Кевину клюшкой в пах в одном из последних матчей в карьере.

А еще Халлер был известен своим преданным отношением к религии. «Господь хочет, чтобы я был примером для людей, которые не знают его, и я буду им», – говорил хоккеист. С многочисленных пьянок, посвященных победе «Монреаля», Кевин уходил трезвым.

Дональд Дюфрен – 2, 0+0, «плюс 2»

Перед последней игрой финала у Дюфрена значился всего один матч в плей-офф, и в случае победы его фамилии не было бы на Кубке Стэнли. Демерс подумал и решил дать защитнику-разрушителю шанс, о чем потом долго переживал. «Я боялся, что «Кингс» воспримут это как наше неуважение к ним, и подумают, что мы заранее начали праздновать победу», – говорил тренер «Канадиенс». Дюфрен не подвел – пара убойных силовых приемов, «плюс 1», победа.

Потом, конечно, выяснится, что у Халлера была травма, и его замена была вынужденной, но история сама по себе хороша.

Жан-Жак Даньо – 20, 1+3, «плюс 2»

За свою карьеру он исколесил Северную Америку, поиграв и в Анахайме, и в Финиксе, и в Нью-Йорке с Питтсбургом. 10 разных клубов за 15 лет! Больше в НХЛ было только у Майка Силлинджера, но это уникальный человек. Лишь в одной команде Даньо задержался дольше, чем на три года – «Монреаль», с которым он выиграл Кубок Стэнли. В плей-офф-1993 Жан-Жак был в числе тех, кто не пропустил ни одного матча.

Эрик Дежарден – 20, 4+10, «плюс 2»

В начале межсезонья молчаливый и аккуратный на слова защитник вдруг не сдержался и сказал журналистам, что методы Пэта Бернса нечеловечны, вскрыв загноившуюся в раздевалке «Монреаля» рану. Его заявление подхватили. Потом появился еще один аноним из команды, который сравнил поведение Пэта с тиранией Майка Кинэна. Выбирая между звездой или тренером, в клубах НХЛ предпочтения отдают первым. Бернс был уволен.

Звездой на тот момент Дежарден еще не считался, а его включение в состав сборной Канады на Кубок мира-1991 было, скорее, авансом. Провальный сезон мог бы ударить по репутации Эрика, но он свое дело сделал – 45 очков и «плюс 20» в регулярке, 14 очков в плей-офф и тот самый хет-трик во второй игре финала.

С хет-триком Дежардена вообще связана куча историй. Например, это он – не Коффи, не Лич, не Потвен – является первым защитником, который забросил три шайбы в финале Кубка Стэнли. И самое забавное тут, кто помог в этом Эрику.

Фарфоровый слоник.

После второго поражения от «Квебека» Руа и Дежарден возвращались домой на такси, и водитель на прощание подарил им небольшого игрушечного слоника. «Трите ему спину перед каждой игрой. Для удачи», – услышали хоккеисты. При счете 0-2 в серии начнешь верить и не в такую ерунду, тем более примета работала. Чем дальше проходил «Монреаль», тем больше внимания доставалось слонику. «Он весь покрылся трещинами и уже разваливался, но мы заботились о нем. И, видимо, он заботился о нас», – рассказывал Эрик.

Игрушка находилась в раздевалке «Хабс» во время второй игры финала. Перед овертаймом Дежарден решил проверить, а не осталось ли в ней еще немного магии, и потер слону спину. Через 51 секунду после вбрасывания случилось это:

Что стало со слоном потом, Дежарден не знает. Есть подозрения, что Руа увез его в Денвер. Ведь он, в отличие от остальных «Канадиенс», не перестал выигрывать.

Патрис Брисбуа – 20, 0+4, «плюс 4»

Для новичка Брисбуа справлялся со своими задачами просто отлично. Иногда выходил в большинстве, бился в защите и еще не бесил фанатов, которые через несколько лет будут сопровождать его ошибки звучным «бу-у-у-у». Он даже получил несколько неприятных прозвищ – Breeze-Boo и Breeze-Bye.

Несмотря на такое отношение, Патрис был верен «Монреалю» и оставался в команде до тех пор, пока она в нем нуждалась. Как итог – более 900 игр, 7 сезонов с 30 и более очками. На церемонии, посвященной окончанию карьеры, Брисбуа впервые надел свой чемпионский перстень, который был завоеван 16 лет назад. «Я был уверен, что выиграю с «Монреалем» еще один, два, три Кубка Стэнли, и верил в это до последнего», – сказал он.

Нападающие

Эд Ронан – 14, 2+3, «плюс 5»

Человек, с передачи которого Уэйн Гретцки забил гол в свои ворота. Для рабочей лошадки из третьего-четвертого звена «Канадиенс» этот момент станет самым памятным в карьере. Разумеется, после победы в Кубке Стэнли.

В 30 лет Ронан попрощался с хоккеем. В НХЛ уже не звали, а рассматривать варианты с Германией и Швейцарией Эд посчитал шагом назад. Нормальная самооценка для 227-го номера драфта, который не сыграл и 200 матчей в лиге, а? На самом же деле он просто искал стабильный заработок для семьи, и работа в финансовом секторе была надежнее.

Гари Лиман – 11, 1+2, «минус 5»

Возможно, самый удивительный игрок, который забивал по 50 голов в НХЛ за сезон. «Торонто» задрафтовал его как защитника, и поначалу Гари выступал в НХЛ на этой позиции. В регулярке-1989/90 Лиман забросил 51 шайбу и набрал 95 очков – невероятные цифры для тех «Лифс». Еще через год голов набралось 17, а на следующий сезон – лишь 9. «Калгари» посчитали, что могут оживить его карьеру, и в сделке с участием десяти игроков отдали за Лимана самого Дуга Гилмора.

Разочарование наступило очень быстро. В январе 93-го Гари стал игроком «Монреаля», и хотя он часто травмировался и не особо ладил с тренерами, эпизодами был совсем неплох.

Майк Кин – 19, 2+13, «плюс 10»

Он был любимчиком Бернса, и монреальская пресса не сомневалась, что нападающий покинет команду вслед за главным тренером. А Майк провел самый результативный сезон в карьере и невероятно полезно сыграл в плей-офф.

Демер кидал его из одного звена в другое, не сомневаясь, что Кин сыграется и с Дамфуссом, и Карбонно, и с ЛеКлером, а также выполнит свои задачи от и до. Он и забивал, и ассистировал, и вел силовую борьбу, и показывал молодым, как нужно выкладываться на льду.

Со временем Кин станет одним из лучших кубковых бойцов в истории НХЛ и выиграет Кубок Стэнли с тремя разными командами. Металлодетектор в аэропортах срабатывал на сильные черты его характера уже тогда.

Тодд Юэн – 1, 0+0, «минус 1»

Таким как Юэн – классическим тафгаям с большими кулаками и сердцем, но не способным поддержать атаку или сыграть в обороне без нарушения правил – не находилось места в плей-офф уже в начале 90-х. Даже на 5-7 минут – среднее игровое время Тодда в матчах регулярки. «Кому понравится сидеть в запасе? Тодд не был исключением. Но он никогда не жаловался, а лишь говорил: «Коуч, я всегда готов, если буду нужен», – рассказывал о нем Демер.

Сразу после плей-офф Юэн перешел в «Анахайм», и во время церемонии празднования победы находился уже далеко от Монреаля. Старый приятель Демера, арбитр Пол Стюарт, решил сделать Тодду подарок в начале следующего сезона.

– Эй, дружище, сегодня я сделаю так, чтобы тебе все аплодировали стоя.

– Это как же?

– Вот увидишь.

«Анахайм» забил гол, и Стюарт сообщил судьям-информаторам, что его автором стал Юэн. Трибуны встретили объявление овациями. Тодд широко улыбался. В том моменте его даже не было на площадке, но свою порцию позитива он получил.

Брайан Беллоуз – 18, 6+9, «плюс 6»

Он был взбешен, узнав об обмене из «Миннесоты» в «Монреаль» за несколько дней до начала тренировочного лагеря-1992. Еще бы, в «Норт Старс» Беллоуз провел 10 лет, владел клубными рекордами по числу голов и очков в плей-офф, а в 1991-м дошел с ней до финала Кубка Стэнли. Новый генменеджер северян Боб Гейни посчитал, что этого недостаточно, и проводил Брайана в «Канадиенс» словами «он эгоистичный, думает только о себе».

«Хочу забить в новом сезоне еще больше голов и доказать, что еще способен играть», – парировал сам игрок. В «Монреале» довольно потирали руки. Что может быть лучше мотивированного снайпера, который забросил за карьеру более 400 шайб? Беллоуз настолько хотел победить, что играл в плей-офф с травмой ребра. С 15 очками и тремя голевыми передачами в овертаймах Брайан стал одним из самых опасных хоккеистов «Хабс».

Стефан Лебо – 13, 3+3, «плюс 4»

Возможно, самый большой фанат Уэйна Гретцки после папы Гретцки, мамы Гретцки и всей остальной семьи Гретцки. С 11 лет Лебо коллекционировал фотографии, карточки, автографы и прочую дребедень, а главными его сокровищами были две клюшки, подписанные Великим. Да что там… Его котов звали Уэйн и Джанет. А тут встреча с кумиром на площадке. В финале Кубка Стэнли.

Лебо долго сомневался, но все-таки пошел на решительный шаг. Уголок Гретцки из его комнаты был передвинут в чулан, а котов срочно переименовали. Уэйн и Джанет стали Сэви и Моной. «Никакого Гретцки на время финала в моем доме быть не должно», – заявил Стефан.

Незадрафтованный игрок, который пробивался в состав «Хабс», забивая по 70 голов в АХЛ, в итоге провел плей-офф во втором звене команды-чемпиона. В серии с «Кингс» он набрал 3 (1+2) очка, несмотря на травму голеностопа. Даже с больной ногой Лебо бегал быстрее многих.

Пауль ДиПьетро – 17, 8+5, «плюс 2»

В каждой чемпионской команде должен быть свой Трэвис Моэн, Брайан Биккел, Руслан Федотенко, Джастин Уильямс – в общем, парень, от которого никто ничего не ждет, а он забивает и забивает. Образцом для таких людей должен быть ДиПьетро. Его вызвали из АХЛ только в январе, а в плей-офф он потерял место в составе в самом начале серии с «Квебеком». И вряд ли бы вернул его себе, не получи Лебо травму.

ДиПьетро вышел и сделал хет-трик – «Хм, подержим его в основе». Следующая игра с «Баффало» – у него 1+1. Серия с «Айлендерс» – два гола. И еще дубль в последнем матче финала. Итого – 8 шайб. Столько же у Пауля набралось за все время выступлений за «Монреаль» до плей-офф-93.

Вскоре он уехал в Швейцарию, принял местное гражданство и напомнил о себе Канаде на Олимпиаде в Турине. Два гола нападающего и 49 сэйвов от Мартина Гербера больно ударили по самолюбию североамериканцев.

Ги Карбонно – 20, 3+3, «плюс 3»

– Эй, Жак. Нам нужно поговорить. Я хочу больше играть против Гретцки. Один на один, – обратился капитан «Монреаля» к тренеру после того, как Уэйн уничтожил оборону «Хабс» в первом матче финала.

Ги – один из лучших оборонительных нападающих в истории НХЛ, но ему уже 33, и в правом колене из-за воспаления ноет сустав, который снижает мобильность процентов на двадцать. А Гретцки, как назло, в ударе – гол и три передачи на старте серии.

– Я в этой лиге уже 11 лет. Я знаю игроков, я знаю, что смогу, – продолжал Карбонно.

Демер кивнул головой и обещал подумать, отпустив игрока домой. Долго размышлять не пришлось. Как ты хочешь победить в финале, если сомневаешься даже в своем капитане?

Через 24 часа Карбонно, Ронан и Майк Кин противостояли ураганной тройке Гретцки с Робитайлом и Сандстремом. И не дали ей забить, завершив игру в плюсе по полезности. Но и это еще не все. «Монреаль» уступал со счетом 1:2 за две минуты до конца матча, и как бы хорошо Ги ни опекал Уэйна, это не помогло бы отыграться. Нужно доставать из рукавов все козыри, и у Карбонно такие были.

Он давно заметил, что силовик «Кингс» Марти Максорли играет клюшкой с неправильным загибом крюка, и хотя в НХЛ жаловаться судьям на такие нарушение не совсем по-пацански, по закону это две минуты штрафа. Капитан «Канадиенс» подъехал к Демеру и попросил сделать судейский запрос. Если он прав, и Максорли действительно жульничал – «Хабс» получат шанс на большинство. Если не прав – удаление будет у канадцев.

Судьи совещались целую вечность, и вот решение… Шипящий от злости Марти катится на скамейку, матеря все на свете, Руа меняют на шестого полевого, и дальше наступает время Дежардена.

История расставания Ги Карбонно с «Монреалем» также впечатляет. Через год во время межсезонья он играл в гольф и заметил, как его фотографирует папарацци. Парень с камерой не угомонился после нескольких просьб отстать, и, в конце концов, Ги показал ему средний палец. Фото попало на обложку газеты, его интерпретировали как знак неуважения к фанатам, и Карбонно вскоре обменяли в «Сент-Луис».

Джессе Беланже – 9, 0+1, «минус 2»

Он с детства топил за «Квебек», а единственным, кто предложил контракт незадрафтованному игроку, был «Монреаль». «Канадиенс» стали для Беланже трамплином в НХЛ, которым центрфорвард худо-бедно воспользовался. 135 очков и победа в Кубке Стэнли – это совсем неплохо, учитывая стартовые позиции Джессе.

После окончания плей-офф-1993 Беланже не защитили на драфте отказов и отдали во «Флориду», что его дико расстроило. «Во время сезона обо мне говорили так, будто я будущий Ги Карбонно, а в итоге… О Майами я знал совсем немного и побаивался города. Насмотрелся сериал «Отдел нравов», – рассказывал нападающий.

Марио Роберже – 3, 0+0, 0

Воробей с душой орла. Если кому-то хотелось потолкаться с лидерами «Монреаля», Роберже тут же оказывался рядом и предлагал для начала проверить на прочность свои плечи, а непонятливые получали пулеметную очередь из ударов правой. Не боялся никого. Даже психоватого Роба Рэя, с которым дрался постоянно.

В плей-офф почти не играл, но…Серия с «Квебеком», 2-0 в пользу «Нордикс», идет раскатка перед третьим матчем. Рон Хекстолл катится к центральному кругу для завершения своего ритуала, и там его ждет Роберже. Вратарь явно хочет залезть на чужую половину площадки, как уже делал это прежде – и в ответ получает клюшкой по щитку. Чепуха же? Чепуха.

Четыре следующих матча «Квебек» проиграл.

Джон ЛеКлер – 20, 4+6, «плюс 2»

А история могла повернуться очень весело. «Монреаль» был в числе клубов, охотившихся за Эриком Линдросом, но когда «Квебек» в качестве компенсации запросил Лебо и ЛеКлера, Серж Савар дернул за ручку стоп-крана и отказался от сделки. Хотя тот Джон имел мало общего с нападающим, который будет терроризировать лигу вторую половину 90-х уже вместе с Линдросом.

Это был большой, сильный, но абсолютно сырой форвард, из которого предстояло слепить игрока уровня НХЛ. После удачных матчей журналисты называли его будущим Кевином Стивенсом (звезда «Питтсбурга» тех лет); после неудачных – говорили, что руки Джона будто скреплены цементом, и это еще не самое обидное. Демер даже сажал его в запас, давая подумать, что и как он делает.

В плей-офф Леклер забил четыре гола. Три из них – в овертаймах. Два – в овертаймах финальной серии.

Жильбер Дионн – 20, 6+6, «минус 2»

Вы точно слышали о его старшем брате Марселе. Он отдал НХЛ 17 лет жизни, забил более 700 голов, но так и не дотащил своих «Кингс» хотя бы до финала Кубка Стэнли. Жильберу хватило одного полного сезона, а всего за карьеру нападающий проведет в лиге менее 250 матчей.

«После победы брат обнял меня и сказал, что гордится мною. Фамилия Дионн будет на Кубке Стэнли, а Марсель это или Жильбер – не имеет разницы. Мы сделали это для нашего отца», – ликовал Дионн-младший. Тот сезон был для него лучшим в карьере.

Бенуа Брюне – 20, 2+8, «плюс 1»

Зеркальное отражение Карбонно – такая же разрушительная сила и энергетика, меньше опыта, но скорости и желания хоть отбавляй. Бенуа был своим, франкофоном, а таких болельщики в Монреале обожали, при этом спрашивая вдвойне. На юниорском уровне и в АХЛ Брюне много забивал и был игроком первых звеньев, а в «Канадиенс» его хлебом стала игра в разрушение, хотя он периодически подменял кого-то в топ-6.

Травмы отняли у Бенуа примерно половину его карьеры, но плей-офф-1993 он провел без замен.

Венсан Дамфусс – 20, 11+12, «плюс 8»

Его обмену в «Монреаль» из «Эдмонтона» предшествовала целая цепочка событий. В мае душа тех «Канадиенс» Шейн Корсон в очередной раз бухнул в баре и получил удар в нос от двухсоткилограммового футболиста Элвина Пауэлла. Пострадавший уверял, что он не виноват, что больше так не будет, но руководству клуба его выходки давно надоели. Обмен назревал, тем более новый главный тренер «Хабс» Демер заявил, что команде нужно больше голов, а не кулаков.

Дамфусс умел забивать голы, но помимо желания свалить куда-нибудь подальше из Эдмонтона, у него был контракт с клубом. Он только-только развелся с женой, душа требовала перемен и новых впечатлений. Венсан закапризничал, цена на него упала, и тут появился «Монреаль», предложивший «Ойлерс» Корсона и еще пару игроков.

Среди болельщиков «Хабс» поднялся недовольный гул: «Эй, этот парень недавно был в «Торонто» и часто нам забивал». К весне сомневающихся в новичке почти не осталось (97 очков в регулярке), а в июне Дамфусса носили на руках (11 голов и 23 очка в плей-офф).

Дени Савар – 14, 0+5, «минус 3»

Он с детства мечтал о том, что когда-нибудь примерит свитер «Монреаля», но два года проклинал день, когда «Канадиенс» выменяли его на Криса Челиоса. Это в «Чикаго», которые воспользовались подарком «Хабс» и выбрали Савара на драфте-1980, нападающему позволяли крутить его волшебные спинорамы и раздавать слепые передачи на скорости. У Пэта Бернса на такие штуки была аллергия. Он сразу дал понять Дени, что отныне его задача – отрабатывать в обороне вместе со всеми.

Результативность упала, пресса поняла это по-своему. Его ругали больше, чем кого-либо, а тут еще «Блэкхокс» Челиоса вышли в финал Кубка Стэнли.

– Для меня эти годы стали большим уроком. Не так важно, сколько голов ты забил – в одиночку Кубок Стэнли не выиграть, а это к чему мы должны стремиться, – рассказывал после Савар.

Демерс дал ему больше свободы в атаке, но в обороне требовал не меньше. Символично, что в последнем матче за «Хабс» – это было начало финала с «Лос-Анджелесом» – Савар травмировал ногу, блокируя бросок соперника. Остаток серии он провел рядом с тренером, на время став его помощником. После окончания решающего матча Ги Карбонно первым делом передал Кубок Стэнли в руки Дени. Он шел к этой победе дольше остальных «Канадиенс».

Кирк Мюллер – 20, 10+7, «плюс 4»

Второй человек драфта-1984, на котором был выбран Лемье, много лет был для «Нью-Джерси» их собственным Марио. Лидером на площадке и в раздевалке, бомбардиром и чернорабочим, самым популярным игроком и рекордсменом клуба. Кирк был уверен, что рано или поздно «Девилс» станут силой в НХЛ, и он, капитан, поведет их вперед. И вдруг забастовка, вдруг обмен в «Монреаль» на Стефана Рише. С чего бы это? С того, что генеральным менеджером «дьяволов» был Лу Ламорелло.

«Я хотел, чтобы он был честен по отношению ко мне, чтобы уважал так, как я уважаю клуб. По окончании сезона мне сказали, что никаких проблем с новым контрактом не будет, а потом…» – объяснял Мюллер.

Ламорелло предложил своему лучшему нападающему в полтора раза меньше, чем тот хотел, и сохранить прежние отношения было невозможно. В «Монреале» Кирку не нужно было тащить за собой весь паровоз в одиночку, но он был великолепен на протяжении всего сезона-1992/93. В плей-офф Мюллер играл с травмой ключицы. Плечо замораживали перед каждым матчем, и вы только гляньте, что он творил.

Олег Петров – 1, 0+0, 0

«Монреаль»-1993 называют последней командой НХЛ, выигравшей Кубок Стэнли без европейцев в составе, но фактически это не так. Одну встречу в плей-офф бывший форвард ЦСКА Олег Петров все же провел, и еще девять раз он сыграл в регулярном чемпионате. Хотя самое интересное начнется в карьере Олега после этого сезона .

Главный тренер

Жак Демер – 16 побед, 4 поражения

Дальше без длинных историй, а только факты, которые дополнят картинку удивительного для «Монреаля» сезона.

– Демер до работы в «Канадиенс» не тренировал два года, а в мае 1992-го объявил об уходе из хоккея. Через три дня ему позвонил Серж Савар и позвал на работу. Жаку пришлось расторгнуть пятилетний контракт с квебекской радиостанцией, на которой он был экспертом.

– Жак Демер был неграмотным и практически не умел ни читать, ни писать. Он пережил сложное детство, отец-алкоголик бил и его, и мать. Свою неграмотность тренер скрывал до середины 2000-х, так как боялся, что это помешает его карьере.

– По итогам регулярки ни одного игрока «Монреаля» не было в топ-5 лидеров по основным статистическим показателям. Даже Руа.

– У «Монреаля» была своя песня. В раздевалке команды перед каждой игрой по просьбе Демерса включали хит Starship – Nothing’s Gonna Stop Us Now. Хочется верить, что без видеоряда.

– в 2,5 миллиона долларов обошлось Монреалю празднование победы в Кубке Стэнли. Это не затраты на чемпионский парад, а примерная оценка разгрома, который учинили фанаты на улицах города в тот день.

– За три следующих года «Монреаль» расстался со всеми игроками, кроме четверых – Оделейн, Дамфусс, Брюнет и Брисбуа. Объяснить это сложнее, чем 24-летнюю серию Канады без побед в Кубке Стэнли.

Фото: Gettyimages.ru /Denis Brodeur/NHLI, Robert Laberge, Joe Patronite/Allsport, Glenn Cratty/Allsport, Robert Laberge/Allsport, Robert Laberge, Bruce Bennett