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Спортс – лучший работодатель!

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Холдинг «Спорт Бизнес Консалтинг» уже 7 год объединяет на своей Премии профессионалов спортивного бизнеса.

Мы не только попали в число финалистов в номинации «Работодатель года», но и заняли в ней первое место!🥇

Жюри оценивали корпоративную культуру, условия работы и возможности роста в компании.

Подробнее о победителях других номинаций по ссылке.

А мы продолжаем делать спорт лучше и ждем тебя в нашей команде 💚

Все актуальные вакансии всегда в нашем карьерном блоге 🚀

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11 комментариев
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Помню вашу прекрасную вакансию редактора новостей что-то с зарплатой 0.33 копейки с пояснением, что это зарплата-брутто🌚👍🏼🥲😄
+32
-3
+29
самый инклюзивный работодатель, сперва держали в штате Муна, теперь Глебчика
+21
0
+21
Ответ Dimonty
А что с ним кстати?
Сделали ответственным за новости об Медалиге. Роман сошел с ума и стал смотреть фигурное катание.
+10
0
+10
Поздравляю ваш HR-отдел
+11
-4
+7
За Муна ответите
+5
0
+5
молодцы, обошли советский спорт и сэ. Достижение мирового уровня
+2
0
+2
Смело
0
0
0
Ответ тот самый гол Аршавина Левенцу
самый инклюзивный работодатель, сперва держали в штате Муна, теперь Глебчика
Новость: Новым генеральным директором телеканала «Дождь» назначен бывший гендиректор портала Spots.ru Марк Тен.

Тен раньше был Мун?
0
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Ответ Дени Сыч
За Муна ответите
А что с ним кстати?
0
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Ответ Dimonty
А что с ним кстати?
открыл dark side
0
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