Спортс – лучший работодатель!

Холдинг «Спорт Бизнес Консалтинг» уже 7 год объединяет на своей Премии профессионалов спортивного бизнеса.

Мы не только попали в число финалистов в номинации «Работодатель года», но и заняли в ней первое место !🥇

Жюри оценивали корпоративную культуру, условия работы и возможности роста в компании.

Подробнее о победителях других номинаций по ссылке .

А мы продолжаем делать спорт лучше и ждем тебя в нашей команде 💚

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