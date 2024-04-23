Спортс – лучший работодатель!
Холдинг «Спорт Бизнес Консалтинг» уже 7 год объединяет на своей Премии профессионалов спортивного бизнеса.
Мы не только попали в число финалистов в номинации «Работодатель года», но и заняли в ней первое место!🥇
Жюри оценивали корпоративную культуру, условия работы и возможности роста в компании.
Подробнее о победителях других номинаций по ссылке.
А мы продолжаем делать спорт лучше и ждем тебя в нашей команде 💚
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