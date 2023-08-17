Новый выпуск подкаста «Коллеги, добрый день!»

Привет!

В новом выпуске подкаста «Коллеги, добрый день!» поговорили про редакцию Sports.ru с нашим главным редактором Владом Ворониным. Обсудили принципы работы, истории успеха и почему Спортс уже не тот 😨

Что ждёт внутри выпуска:

00:50 Немного о том, как Влад не приехал на интервью с Кевином Кураньи 02:00 С кем случилось самое сложное интервью? 03:40 Как Влад оказался в Спортсе 06:50 Начало и продолжение его карьеры (в этом году уже 13 лет!) 09:40 Как попасть в команду редакции 12:53 Топ-3 любимых блога на Трибуне по версии Влада Воронина 15:05 Редакция Спортса: развитие, принципы работы и изменение подачи материалов 18:50 Когда Спортс изменился? 20:30 Спортивный журналист, автор, новостник — заменит ли их искусственный интеллект? 25:55 Про неудачные наймы в команду 28:24 True or False: Квинси Промес перешел из Спартака в Ливерпуль за 37 млн фунтов! 31:50 Главный редактор — это редактор или медиаменеджер? 33:35 О тех, кто работает в команде редакции 36:16 Взаимодействие редакции с другими отделами Спортса 41:50 Спортс сдулся?! Где панк-рок? 46:22 Куда мы движемся 48:35 Влад, сколько ты зарабатываешь?

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