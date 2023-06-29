Подкаст «Коллеги, добрый день!»

Всем привет!

С радостью делимся новостями. Мы запустили подкаст о работе в Sports.ru — «Коллеги, добрый день!» 🤩

В нем мы познакомим вас с направлениями и командами Спортса, а вы сможете примерить на себя работу у нас.

Ведущий — бренд-директор Sports.ru Денис Лагутин. Гости подкаста — руководители отделов.

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⬇️ О чем вы узнаете из первых двух выпусков, которые уже доступны для прослушивания 😏

Женя Коврин, СЕО Sports.ru, рассказал:

почему, придя на собеседование в Спортс, он подумал, что ошибся дверью;

кто такой «человек Спортса» и почему у нас работают долго;

про наши сильные и слабые стороны;

можно ли попасть в нашу команду, если нет открытых вакансий.

Илья Котликов, руководитель коммерческого отдела, поделился:

чему он учится спустя 10 лет работы в Спортсе;

благодаря чему с точки зрения бизнеса каждый год Sports.ru лучше предыдущего;

какие специалисты работают у Ильи в команде и как в неё попасть;

что отличает коммерцию Спортса от коммерции в других медиа.

Слушайте наш подкаст и пишите, о чем еще из жизни Sports.ru вы хотите узнать 😉

Про все новые выпуски будем рассказывать в нашем карьерном блоге — подписывайтесь, будет интересно!