Прокоп, Манна, Кутуз и остальные. Кто лучший медиафутболист прямо сейчас?

От редакции: мы в блоге «Капитан Финт и другие», авторы которого – бойцы Трибуны с большим опытом, втягивающиеся в движуху Медиалиги. Первый пост трилогии – о медийных Месси, Мбаппе и Кепе Аррисабалаге.

Медийный футбол развивается настолько быстро, что не писать о нем = отставать от крутого тренда, поглощающего все большее количество людей. Кто-то его хейтит, кто-то обожает, а мы с Суреном Аванесьяном решили, что будем к нему непредвзяты и создали телеграм-канал «Своячки и Чужой». Цель: говорить о медиафутболе здраво и рассудительно, насколько это возможно.

Этот текст – первый в серии разговоров с авторами телеграм-каналов про медиафутбол, и в нем мы обсуждаем самых крутых игроков медийного футбола на данный момент.

Кого бы ты назвал самым сильным медиафутболистом прямо сейчас? Одного – чисто по скиллам, второго – по миксу медийности и крутости на поле.

Иван Кириллов (телеграм-канал НЕКЛАСИКО)

Мне Манна очень нравится по-футбольному. Мне кажется, что его мало отмечают и про него мало говорят. Если говорить про микс медийности и крутости на поле, то выделю сразу двух игроков: Прокоп и Вася Маврин.

Никита (телеграм-канал НЕКЛАСИКО)

Самый сильный медиафутболист по скиллу – Прокоп, очевидно. А по миксу – Володя XXL, но до травмы. Потому что когда они начались, к сожалению, его уровень просел.

Паша Антропов (телеграм-канал ⚽️ МЕДИАФУТБОЛ)

Мне нравится Прокоп, он проделывает огромный объем и черновой, и заметной работы. Передачи – шик, умение завершать на месте. Второй лучший – тоже игрок «Амкала», Федос. Умение спасать в самых неожиданных ситуациях и делать это коряво и смешно (сэйвы лицом) – дар. Если Федя на бровке, следует ждать шоу, даже если Маслов в плохом настроении.

Телеграм-канал VF – Влажный Футбол

Самым сильным медиафутболистом я бы назвал Прокопа, он крут как медийно, так и по футбольным характеристикам. Игры в Кубке России это подтверждают.

Дмитрий Сахар (телеграм-канал SUGAR FIFA)

По скиллам однозначно Кутуз из 2DROTS, так как даже игроки профессиональных команд его выделяют. По миксу медийности и крутости на поле – Прокоп из «Амкала».

Виталий Бородин (телеграм-канал Крысева 🐀 | Медиа футбич)

Лучший футбик в медиафутболе? Однозначно Прокоп. Думаю, он один из немногих, у которых реально есть шанс заиграть в профессиональном футболе. Миша сам вчера признался, что у него есть возможность уехать в европейский клуб на просмотр. Есть мнение, что этим клубом является «Шериф». Мне кажется, данная инфа близка к правде.

Еще отмечу Федоса – лучший кипер медиафутболе. Равных ему нет. Странно, что топ-клубы того же РПЛ не обратили на него внимания. Думаю, через пару лет увидим Федю, например, в ЦСКА, когда Акинфеев уйдет.

Телеграм-канал Медиафутбольная тина

Очевидно, что самый сильный медиафутбик прямо сейчас – Прокоп. Ни у кого нет столько фанаток и мальчиков, которые не определились с ориентацией, как у этого молодого человека. А номер 69 еще и огромную аудиторию первертов привлекает. Миша aka желаемый трансфер #1 для всех мусорных команд из ФНЛ-2 — главное лицо медиафутбола прямо сейчас.

По миксу медийности и крутости на поле хочется отметить Крапа-младшего, но Тина хочет сразу же обозначить, что крутость на поле не имеет к этому никакого отношения. То, как всем известный талантливый школьник, качественно лупивший по мячу в челленджах 2Drots бездарно распорядился своими способностями, увлекся запрещенными веществами и вообще стал люто деградировать, вызывает особый интерес в плане его медийной составляющей – с нетерпением следим за тем, какую еще х**** он выкинет в будущем. И вам советуем!

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Фото: ФОТОПОНОМАРЕВ