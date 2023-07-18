8 комментариев

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Трагичная история Фабио Куальяреллы. Часть 1.

В 2009 году 26-летний Фабио Куальярелла подписал контракт с клубом своего родного города – Неаполя. Этот переход намеревался стать венцом его запоминающейся карьеры. Но всего лишь спустя год после подписания контракта Фабио был вынужден искать новое место работы.

Как же так вышло?

Казалось бы , 11 голов в 36 матчах чемпионата выглядят неплохим результатом для дебютного сезона. Но причина его ухода крылась отнюдь не в спортивных результатах… Солнечное неапольское утро. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис, прогуливаясь по веранде замечает гору благодарственных и пригласительных писем. Но одно из них показалось ему довольно подозрительным, ведь у него не было обратного адреса.

Открыв конверт, он едва мог разобрать слова, которые там были написаны. Обвинения в том, что Фабио Куальярелла принимает участие в кокаиновых вечеринках с боссами неаполитанской мафии, а также то, что итальянец является педофилом повергли известного кинопродюсера в шок. Он немедленно связался с игроком и посоветовал ему покинуть родной Кастелламмаре до того момента пока все не уляжется. Но как оказалось, это была последняя весточка от президента…

Фабио родился 31 января 1983 года в Кастелламмаре-ди-Стабия, прибрежном городке в неаполитанском заливе. Как и многие его сверстники он, конечно же, хотел играть за главный клуб своего региона – «Наполи». «Именно так я всегда себе это представлял» , – говорит Куальярелла , и на его лице появляется улыбка. «Я вышел бы на поле со скамейки запасных. Я чувствовал предвкушение зрителей, когда выходил на поле. Оставалось бы не так много времени, это был важный матч». «Тогда я бы забил решающий гол», – продолжает он, ускоряя темп своих слов. «Это был бы один из тех голов, которые в то время мог забить только Марадона. Конечно, это был бы удар с дальней дистанции – мощный удар на последней секунде важного матча». Даже когда Фабио стал очень известным в Италии футболистом он все равно не хотел оставлять родной Кастелламмаре-ди-Стабия. Он по-прежнему спал в своей детской комнате в родительском доме и проводил выходные вместе с семьей и друзьями. Одним из давних друзей Куальяреллы является Джулио Де Ризо, владелец магазина «Vodafone». Как-то раз, Фабио приехал навестить друга во время рождественских каникул и упомянул, что кто-то взломал его учетную запись в Мессенджере.

Де Ризо, как настоящий друг, конечно же, не мог бросить в беде Квальяреллу и посоветовал человека, который занимается борьбой с киберпреступностью. Это был Раффаэле Пикколо – сотрудник почтовой полиции Неаполя. Джулио познакомил Фабио с Раффаэле и они сразу же стали друзьями. Пикколо починил компьютер, и Куальярелла подарил ему в знак своей признательности несколько вещей с автографами.

Два с половиной года спустя после этого инцидента Фабио подписал контракт с командой своей мечты – «Наполи». С возвращением «Партинопеи» в элитный дивизион именно ему было поручено вернуть их к вершине. «Я знал о важности этого для моего города» , – признает Куальярелла. «Болельщики «Наполи» увидели во мне себя. Я знал, что был не один, когда выходил на поле, я был там с целым городом. Это была мечта многих фанатов, которую я воплотил в жизнь». Каждый гол в ворота соперников Фабио сопровождал поцелуем эмблемы родного клуба. Действительно, это была мечта. Куальярелла составил ударное трио вместе с Мареком Гамшиком и Эсекьелем Лавесси. Казалось, это был союз, заключенный на небесах, пока его мечта не превратилась в самый настоящий кошмар… За пределами поля жизнь Куальяреллы была не такой радужной. Как уже было замечено ранее он время от времени получал СМС сомнительного характера, где его обвиняли в связях с криминальными элементами. Но когда он подписал контракт с «Наполи» частота таких сообщений лишь только усилилась. « Мы начали получать зашифрованные сообщения, просто последовательность букв и цифр: ABC 37 12. ABCD 37 27 12. Они выглядели как коды» , – вспоминает Де Ризо. «Пикколо сказал нам, что это вирусы, которые заразят телефон и могут украсть все наши данные. Поэтому он говорил нам: «Дайте мне телефоны. Я собираюсь их отформатировать» . Чтобы выразить свою благодарность Раффаэле Фабио нередко обеспечивал ему билеты на домашние матчи «Адзурри», а также и подписывал свои игровые майки. Благодаря Пикколо Фабио на некоторое время перестал получать нелицеприятные сообщения и, казалось бы, начал жить обычной жизнью. Но киберпреступник не унимался и выследил, где живет Куальярелла. Письма – 1-2 раза в неделю начали приходить на почту семьи. Они содержали фотографии эротического характера несовершеннолетних девочек с подписью о том, что Фабио является педофилом. «Это было самое худшее, что происходило со мной. Если быть честным, возможно, для моей матери это было еще хуже. Моим родителям приходилось сталкиваться с этим гораздо чаще, чем мне» . – вспоминает Куальярелла. В скором времени родители игрока нашли выход из этой ситуации и попросту умалчивали о той или иной шокирующей подробности о жизни игрока, ведь Фабио нужно было концентрироваться на футболе.

«Многие письма они от меня скрывали» – вспоминает игрок. «Когда я спрашивал об этом , родители всегда отвечали, что ничего не получали. Горькая правда в том, что они постоянно получали эти послания. В нашем доме хранится сотня таких писем». «Рафаэле дал нам ценный совет: «Ни в коем случае не прикасайтесь к письмам руками». Когда мы получали эти послания дома, моя мама надевала перчатки и подбирала их пинцетом. Затем мы сразу же относили их к Пикколо, который складывал их в запечатанный пакет». Послания становились все более ужасающими: Фабио устраивает азартные игры, Фабио участвует в оргиях. Однажды отец Куальяреллы Витторио получил совершенно ужасающее письмо , в котором содержалось копия фото гроба его сына с надписью «Сын Витторио будет убит». «Когда мы покидали дом (если преследователь замечал нас в городе), то моему отцу сразу же приходили смертельные угрозы: Мы знаем, что ваш сын находится в Неаполе. Мы найдем его и прострелим ему ноги, а потом изобьем до смерти». Фабио был уверен в словах Раффаэле, основанными на многолетнем опыте, что преследователь как-то связан с одним из его друзей. В посланиях начали прослеживаться и личные факты, поэтому Куальярелла с Де Ризо начали подозревать всех людей из своего ближайшего окружения. Никто не мог быть исключен – даже товарищи по клубу. Пикколо сказал Фабио и Джулио вести себя со всеми людьми одинаково. Это было сделано для того, чтобы преследователь не изменил своих привычек, до того момента пока Раффаэле не предоставит реальные доказательства совершения преступления. Куальярелла был безумно благодарен Пикколо зза предоставленную возможность держать прямую связь с почтовым департаментом полиции Неаполя и в свою очередь , когда Раффаэле просил провести экскурсию по «Сан Паоло» или подписать очередную майку, то наш герой с радостью соглашался. Однако результаты Фабио на поле стали резко ухудшаться…

«Моя голова находилась где-то в другом месте. Я был сам не свой. Я всегда беспокоился о том , что нахожусь в опасности. Я очень редко выходил на улицу, а когда все же решался сделать это , то постоянно оглядывался, чтобы посмотреть не следует ли кто-нибудь за мной. Это был вопрос не одного или двух дней, это продолжалось месяцами. Это полностью изматывает тебя». «Я очень много плакал». – признается форвард. «Я очень боялся за своих родителей, братьев, сестер и племянников. Я беспокоился о том, что даже в школе они могут быть подвергнуты опасности. Я чувствовал себя виноватым даже когда не сделал ничего плохого». Разум Куальяреллы вел войну сам с собой. С одной стороны он представлял себя героем Неаполя, как он поднимает кубок Италии над головой в качестве капитана, а потом и празднует это достижение с горячими неаполитанскими фанатами. С другой же, суровая реальность была такова , что кто-то близкий ему активно терзает его и его семью совершенно коварным образом. Что же он сделал такого? По какой причине все это началось? Когда же этот ад закончится? Именно этими вопросами задавался Фабио в те нелегкие для него дни.

Но откажется ли от него родной его сердцу клуб?

Безусловно, его игровое время сократилось, но Куальярелла был не из тех игроков, которые могли бы вот так просто сдаться. И вот, о чудо, Джулио делится с Фабио новыми посланиями, которые приобрели совершенно иной характер. Оказалось, что к Де Ризо попали письма, которые были адресованы самому Де Лаурентису. И тут у друга Куальяреллы появилась дилемма: «Были ли ошибочными посланиями, которые были направлены президенту «Наполи» либо же преследователь хотел , чтобы Джулио подумал, что копии этих писем были предоставлены ему как «любезность». Но именно с этого самого момента Куальярелла больше никогда не услышит голоса Де Лаурентиса. В августе 2010 года Фабио совершил то, что ему по сей день не могут простить фаны «Адзурри». На правах аренды он перешел к злейшему врагу южан – «Ювентусу». Сам Фабио спустя 6 лет после этого шокирующего трансфера прокомментировал это так: «Для самых преданных фанатов «Наполи» Я превратился из идола в предателя, они больше не любили меня». Так как, его преследователь все еще был на свободе, он не мог позволить фанатам узнать о тех ужасах, которые пережили он и его семья за последний год. Поэтому у тиффози «Неаполитанцев» была всего лишь одна причина, почему Фабио променял родную команду на ненавистных всему Югу Италии – «Бьянконерри». Безусловно, они считали, что это были деньги.

«В письмах [ко мне] они утверждали, что люди говорили обо мне только тогда, когда сжигали футболки с моей фамилией на спине. – вспоминает Куальярелла. «Я был напуган. Это главная причина, из-за которой я не пользовался соц. сетями, потому что я всего боялся. Много раз я делал упражнения, но моя голова была занята мыслями о моей семье в Кастелламмаре, о том, что с ними может случиться. Я ушел, но люди не знали почему. После того, как я уехал, в Неаполе произошла настоящая кровавая расправа». Прошло уже более года с того момента, как Пикколо начал заниматься этим делом. Дискомфорт Куальяреллы рос, но Пикколо продолжал говорить ему, что конец близок, и преступник скоро будет пойман». «Надежда выяснить, кто за этим стоит, была сильнее желания сдаться». – говорит Фабио. Раффаэле часто поддерживал связь с Фабио, отсылая ему электронные письма. Но чаще всего Пикколо контактировал с отцом игрока. И вот однажды днем Витторио в очередной раз встретился с Раффаэле для того, чтобы узнать о ходе расследования дела. Во время разговора полицейский поделился тревожной мыслью о том, что он также начал получать послания угрожающего характера и что преследователь каким-то образом узнал о том, что Пикколо пытается разоблачить его личность. Они уже начали прощаться, но тут Витторио спросил: «Могу ли я взглянуть на те СМС?» Пикколо, поколебавшись ответил: «Я удалил их». Раффаэле вернулся к работе. Но Витторио все не унимался. У него в голове появилась мысль: «Зачем уничтожать сообщения? Это же улики, которые помогут в раскрытии преступления».

И тут мимолетное смятение переросло в ярость. Он достал телефон и позвонил сыну. «Я думаю, это Пикколо». – сказал отец сыну в порыве гнева. Но Фабио успокоил отца, сказав что не сомневается в Раффаэле.

Продолжение следует...

Фото: Gettyimages.ru/Giuseppe Bellini, Paolo Bruno, Claudio Villa