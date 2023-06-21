19 комментариев

Ностальгия Вадима Кораблева.

Вы их сильнее.

Вы их быстрее.

Вы лучшие из всех, с кем я работал.

Все эти фразы игроки сборной России слышали от Гуса Хиддинка. И в них вроде бы такой простой, но на самом деле революционный секрет нашего счастья. Оно ведь не только в 1:0 с Грецией, 2:0 со Швецией и 3:1 с Нидерландами. Вся эпоха Хиддинка – про открытие нового, про свободу, про легкость, про смелость и надежду, что будет еще интереснее. Про все те вещи, в которые жадно верилось в 2008-м.

Еще никогда игроки не получали столько доверия и заботы. Помните первые шаги Хиддинка? Они были совсем не тактическими. Гус не понимал, как можно творить на поле, живя в уставшем пансионате Красной Поляны, где на него в первую же ночь свалился карниз. Или на базе в подмосковном Бору, где не было связи, а Александр Бородюк в плюс 30 заправлял кофту в штаны, чтобы не съедала мошкара. А еще летая на стареньких Як-42, куда все забирались по лестнице через задний отсек.

«На собрании с Мутко тренер попросил, чтобы команда больше на таких самолетах не летала и в таких отелях не жила, иначе сборная потеряет свой уровень, – рассказывал «Чемпионату» Роман Павлюченко. – В итоге переехали в хороший пятизвездочный отель и пересели на боинги и эйрбасы. В питании – тоже перемены. Гус разнообразил меню, сделал так, чтобы мы могли выбирать не из мяса или рыбы, а из курицы, говядины и нескольких сортов рыбы. Нам также готовили три первых блюда: борщи, разные супы. Гус выступал за то, чтобы футболисты жили в комфорте».

Хиддинк видел в комфорте не блажь и привилегии, а основу для достижений. И этот комфорт не столько в квадратных метрах апартаментов, сколько в ощущении, что тебе доверяют. Игроков больше не запирали на базе перед матчами, никто не охранял этажи гостиниц, наоборот – Гус настаивал, чтобы в свободное время они приглашали друзей и близких, гуляли и веселились. Пресс-атташе сборной Илья Казаков вспоминал, как во время отбора на Евро по таблоидам разлетелся танец Владимира Быстрова с девушкой в клубе. Он ждал разноса на собрании, но Хиддинк только отшутился: «Девушку надо прижимать сильнее, чтобы все знали, что она твоя».

Гус хотел, чтобы игроки были раскованными и использовали эту свободу на поле. За день до решающего матча на Евро со Швецией, когда все готовились ко многочасовой теории и изоляции, он отпустил команду из отеля и запретил появляться до вечера. Эти принципы работали даже в самые тяжелые моменты: после поражения от Израиля (1:2), которое оставляло лишь веру в хорватов на «Уэмбли», Хиддинк пошел рубиться с помощниками в сквош и дал команде выходной. Такой знак, что не нужно страдать и закапывать себя – давайте обыграем Андорру, а остальное уже от нас не зависит.

«В автобусе мы слушали музыку и разговаривали, во время занятий – шутили и улыбались, – говорил Павлюченко. – На тренировочный процесс я смотрел на контрасте с тем, что было у Черчесова в «Спартаке», где за «хи-хи, ха-ха» могли остановить тренировку и напихать. А Гус мог прервать тренировку и рассказать смешную историю или анекдот, вызывая к себе уважение и доверие».

Точно и емко идею тренера в фильме Sports.ru «Лучшее лето нашей жизни» сформулировал Константин Зырянов: «Хиддинк доверил нам свободу. [Оценивал], как мы можем ее принять. И у нас получилось».

В Австрии и Швейцарии эту свободу ощутил каждый. Команду было не узнать: никогда еще она не двигалась так легко, не атаковала так лихо, не диктовала топ-соперникам свои условия. Для этого Хиддинк не только провел беспрецедентно интенсивный сбор, но и внедрил систему, окрылившую игроков – расписал план тренировок и логистики до конца Евро, вплоть до финала. «Уверен, российский тренер шел бы ото дня ко дню, расписание появлялось бы накануне вечером. Конечно, это удивляло, а Хиддинк так нам еще раз показал, что мы способны на многое», – рассказывал Аршавин Sports.ru.

С таким стальным настроем команда и выходила на Нидерланды. Денис Колодин вспоминал, как перед игрой Гус даже немного смущал игроков убежденностью в победе. Он столько раз сказал о рывке в полуфинал, что представить что-то другое было уже невозможно. И это случилось.

Магия Хиддинка еще и в том, что он искренне увлекся Россией и изучал наш уклад жизни. В 2019-м Гус сформулировал базовое правило: «В России очень важно заслужить доверие, показать, что у тебя нет двойного дна. Не должно быть хитрости. Нужно показать, что мне можно верить». И ему поверили – в благодарность за доброту, любовь и новые знания. Хиддинк ведь не замыкался только на сборной. Это с его подачи у нас всерьез заговорили о проблемах детского футбола, который ориентировался на результат, а не на развитие и удовольствие.

«Хиддинк интересовался, как в России устроены юношеские чемпионаты, – рассказывал Игорь Корнеев «Матч ТВ» в 2021-м. – Пытался понять, почему юношеская сборная выигрывает Евро, но из игроков той команды практически никто ничего не добился. Мы пытались поменять многие моменты, которые остаются по сей день. Потому что у нас не занимаются детским футболом. Мы же, когда ездили по регионам, видели, как дети тренируются. Тренер стоит с сигаретой, с пузом в середине поля и раздает там какие-то инструкции».

Мы скучаем по Хиддинку, потому что благодаря нему столько всего случилось с нами впервые.

И поэтому игроки той сборной постоянно называют его любимым тренером – даже спустя 15 лет после Евро и даже те, кто поработали с Арсеном Венгером и Харри Реднаппом.

И поэтому в честь него называли детей.

И поэтому у нас до сих пор нет никого ближе и роднее голландца Гуса Ивановича.

Вот он летит по бровке в белом поло, победно сжимая кулаки. Вот искрится в улыбке и шутит с журналистами. Вот сидит в отеле с чашечкой любимого капучино.

И это с нами навсегда.

Спасибо.

Фото: Gettyimages.ru/Patrik Stollarz/Bongarts, Shaun Botterill, Laurence Griffiths; globallookpress.com/Alexander Wilf/Russian Look