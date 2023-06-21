19 комментариев

Пять углов
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Никто и никогда не заменит нам Гуса Хиддинка

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Ностальгия Вадима Кораблева.

Вы их сильнее. 

Вы их быстрее. 

Вы лучшие из всех, с кем я работал. 

Все эти фразы игроки сборной России слышали от Гуса Хиддинка. И в них вроде бы такой простой, но на самом деле революционный секрет нашего счастья. Оно ведь не только в 1:0 с Грецией, 2:0 со Швецией и 3:1 с Нидерландами. Вся эпоха Хиддинка – про открытие нового, про свободу, про легкость, про смелость и надежду, что будет еще интереснее. Про все те вещи, в которые жадно верилось в 2008-м. 

Еще никогда игроки не получали столько доверия и заботы. Помните первые шаги Хиддинка? Они были совсем не тактическими. Гус не понимал, как можно творить на поле, живя в уставшем пансионате Красной Поляны, где на него в первую же ночь свалился карниз. Или на базе в подмосковном Бору, где не было связи, а Александр Бородюк в плюс 30 заправлял кофту в штаны, чтобы не съедала мошкара. А еще летая на стареньких Як-42, куда все забирались по лестнице через задний отсек. 

«На собрании с Мутко тренер попросил, чтобы команда больше на таких самолетах не летала и в таких отелях не жила, иначе сборная потеряет свой уровень, – рассказывал «Чемпионату» Роман Павлюченко. – В итоге переехали в хороший пятизвездочный отель и пересели на боинги и эйрбасы. В питании – тоже перемены. Гус разнообразил меню, сделал так, чтобы мы могли выбирать не из мяса или рыбы, а из курицы, говядины и нескольких сортов рыбы. Нам также готовили три первых блюда: борщи, разные супы. Гус выступал за то, чтобы футболисты жили в комфорте». 

Хиддинк видел в комфорте не блажь и привилегии, а основу для достижений. И этот комфорт не столько в квадратных метрах апартаментов, сколько в ощущении, что тебе доверяют. Игроков больше не запирали на базе перед матчами, никто не охранял этажи гостиниц, наоборот – Гус настаивал, чтобы в свободное время они приглашали друзей и близких, гуляли и веселились. Пресс-атташе сборной Илья Казаков вспоминал, как во время отбора на Евро по таблоидам разлетелся танец Владимира Быстрова с девушкой в клубе. Он ждал разноса на собрании, но Хиддинк только отшутился: «Девушку надо прижимать сильнее, чтобы все знали, что она твоя». 

Гус хотел, чтобы игроки были раскованными и использовали эту свободу на поле. За день до решающего матча на Евро со Швецией, когда все готовились ко многочасовой теории и изоляции, он отпустил команду из отеля и запретил появляться до вечера. Эти принципы работали даже в самые тяжелые моменты: после поражения от Израиля (1:2), которое оставляло лишь веру в хорватов на «Уэмбли», Хиддинк пошел рубиться с помощниками в сквош и дал команде выходной. Такой знак, что не нужно страдать и закапывать себя – давайте обыграем Андорру, а остальное уже от нас не зависит.

«В автобусе мы слушали музыку и разговаривали, во время занятий – шутили и улыбались, – говорил Павлюченко. – На тренировочный процесс я смотрел на контрасте с тем, что было у Черчесова в «Спартаке», где за «хи-хи, ха-ха» могли остановить тренировку и напихать. А Гус мог прервать тренировку и рассказать смешную историю или анекдот, вызывая к себе уважение и доверие».

Точно и емко идею тренера в фильме Sports.ru «Лучшее лето нашей жизни» сформулировал Константин Зырянов: «Хиддинк доверил нам свободу. [Оценивал], как мы можем ее принять. И у нас получилось».

В Австрии и Швейцарии эту свободу ощутил каждый. Команду было не узнать: никогда еще она не двигалась так легко, не атаковала так лихо, не диктовала топ-соперникам свои условия. Для этого Хиддинк не только провел беспрецедентно интенсивный сбор, но и внедрил систему, окрылившую игроков – расписал план тренировок и логистики до конца Евро, вплоть до финала. «Уверен, российский тренер шел бы ото дня ко дню, расписание появлялось бы накануне вечером. Конечно, это удивляло, а Хиддинк так нам еще раз показал, что мы способны на многое», – рассказывал Аршавин Sports.ru.

С таким стальным настроем команда и выходила на Нидерланды. Денис Колодин вспоминал, как перед игрой Гус даже немного смущал игроков убежденностью в победе. Он столько раз сказал о рывке в полуфинал, что представить что-то другое было уже невозможно. И это случилось. 

Магия Хиддинка еще и в том, что он искренне увлекся Россией и изучал наш уклад жизни. В 2019-м Гус сформулировал базовое правило: «В России очень важно заслужить доверие, показать, что у тебя нет двойного дна. Не должно быть хитрости. Нужно показать, что мне можно верить». И ему поверили – в благодарность за доброту, любовь и новые знания. Хиддинк ведь не замыкался только на сборной. Это с его подачи у нас всерьез заговорили о проблемах детского футбола, который ориентировался на результат, а не на развитие и удовольствие.

«Хиддинк интересовался, как в России устроены юношеские чемпионаты, – рассказывал Игорь Корнеев «Матч ТВ» в 2021-м. – Пытался понять, почему юношеская сборная выигрывает Евро, но из игроков той команды практически никто ничего не добился. Мы пытались поменять многие моменты, которые остаются по сей день. Потому что у нас не занимаются детским футболом. Мы же, когда ездили по регионам, видели, как дети тренируются. Тренер стоит с сигаретой, с пузом в середине поля и раздает там какие-то инструкции». 

Мы скучаем по Хиддинку, потому что благодаря нему столько всего случилось с нами впервые.

И поэтому игроки той сборной постоянно называют его любимым тренером – даже спустя 15 лет после Евро и даже те, кто поработали с Арсеном Венгером и Харри Реднаппом. 

И поэтому в честь него называли детей

И поэтому у нас до сих пор нет никого ближе и роднее голландца Гуса Ивановича.

Вот он летит по бровке в белом поло, победно сжимая кулаки. Вот искрится в улыбке и шутит с журналистами. Вот сидит в отеле с чашечкой любимого капучино. 

И это с нами навсегда. 

Спасибо. 

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Фото: Gettyimages.ru/Patrik Stollarz/Bongarts, Shaun Botterill, Laurence Griffiths; globallookpress.com/Alexander Wilf/Russian Look

19 комментариев

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Антон Насонов
Великий матч, великий турнир, но, пожалуйста, спортс, хватит уже.
+32
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karatai18
Ответ sergey80
Повторюсь,но Гуса (и нашей команды)хватило только на игру с Голландией.разберитесь лучше,Почему Великий Гус(ь) Ничего не смог противопоставить Испании-1:4 и 0:3...
А назови мне того, кто мог что - либо противопоставить той сборной Испании, где Хави с Иньестой просто творили искусство. Германия что - то показала с ними?
+18
0
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Заборостроитель
Свобода лучше, чем несвобода.©
+9
0
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Beka86
Ответ Alex Alex
Начиная с Марибора провалил всё. Хотя и на Евро попал случайно
Вообще-то он Марибором закончил)
+5
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Паша
Ответ sergey80
Повторюсь,но Гуса (и нашей команды)хватило только на игру с Голландией.разберитесь лучше,Почему Великий Гус(ь) Ничего не смог противопоставить Испании-1:4 и 0:3...
Потому что никто в мире не мог тогда ничего противопоставить Испании. Они были на пике
+5
0
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garp
Помню как впервые вообще встал вопрос об иностранном тренере в сборной.
Это был ЧМ-98, в группе Нигерия под руководством Боры Милутиновича обыграла Испанию и вышла в плей-офф. Наши на тот ЧМ не отобрались.
Интернетов тогда, можно сказать, не было, только бумажная пресса. И вот на следующий день СЭкс вышел с гигантским заголовком (приблизительно) "Нигерии хватило ума и денег нанять иностранного тренера, а нам нет".
И после этого Уважаемое Издание начало бить в одну точку, и всё равно прошло много лет, прежде чем сюда приехал Хиддинк.

Правда потом оказалось, что иностранный тренер в сб. России вообще ничего не гарантирует, но это уже другой сюжет.
+4
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Eugene Golantsev
Что-то от принципов Макаренко было в методике Гуса.
+2
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Алексей Кокорин
Пишешь о пятке Торбинского в 2008-м.
Вставляешь в текст ".... в фильме Sports.ru «Лучшее лето нашей жизни».
Идешь на главную.
+3
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Иван Грозный
Ответ Alex Alex
я про карьеру: Турция - провал Анжи - провал Челси второй заход - провал Голландия - провал
Вообще-то в той группе мы играли на равных с пиковыми немцами. И реально играли в футбол, а не перебегали и терпели, как 10 лет спустя. Сборная реально при Гусе стала маркой. А еще в его карьере была Корея и полуфинал, Австралия в 1/4 и Еврокубок с ПСВ!
+2
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pick_and_roll
Я бы в список незаменимых добавил Быкова в 2008 и 2009 и Дэвида Блатта в 2007
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VintDV
Всё таки интересное это было время...
Аршавин и Ко добились большего, чем звезды 90 и начала 00х:) По именам 90-00х сильнее, но склоки, делёжка денег, тренерская чехорда и тд погубили их и Командой они не стали.
А при Гусе команда действительно играла, а не мучалась и "работала" на поле. Лихо так.
ЧЕ 2012 тоже при Дике должны были выступить хорошо и начали как, но...
Ну а стыковые со Словенией, а до этого Израиль- это от какой то безолаберности и нашего извечного желания "шапками закидать"...
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александр модов
Ответ Alex Alex
я про карьеру: Турция - провал Анжи - провал Челси второй заход - провал Голландия - провал
Анжи конечно тот еще пример)))А сколько по времени он был в Челси, во второй заход, всего ничего на должности И.О?))Полноценно и долго, в тот период, он работал только с Россией, 4 полных года. А Марибор это провал игроков, команды, а не Гусса и отсутствие везения. По сути Марибор проиграли еще в первом матче, в России. Когда не добили Словению...Игроки уже начали играть сами по себе, бухать, кутить и считать, что Словению на одной ноге обыграют. Точно также думали практически все в стране...Тогда причем здесь Хиддинк?
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александр модов
Ответ sergey80
Повторюсь,но Гуса (и нашей команды)хватило только на игру с Голландией.разберитесь лучше,Почему Великий Гус(ь) Ничего не смог противопоставить Испании-1:4 и 0:3...
Покажи ту сборную, которая могла серьезно противостоять ТОЙ Испании в период с 2008-2012 годов.
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