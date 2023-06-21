19 комментариев

Никто и никогда не заменит нам Гуса Хиддинка
Ностальгия Вадима Кораблева.
Вы их сильнее.
Вы их быстрее.
Вы лучшие из всех, с кем я работал.
Все эти фразы игроки сборной России слышали от Гуса Хиддинка. И в них вроде бы такой простой, но на самом деле революционный секрет нашего счастья. Оно ведь не только в 1:0 с Грецией, 2:0 со Швецией и 3:1 с Нидерландами. Вся эпоха Хиддинка – про открытие нового, про свободу, про легкость, про смелость и надежду, что будет еще интереснее. Про все те вещи, в которые жадно верилось в 2008-м.
Еще никогда игроки не получали столько доверия и заботы. Помните первые шаги Хиддинка? Они были совсем не тактическими. Гус не понимал, как можно творить на поле, живя в уставшем пансионате Красной Поляны, где на него в первую же ночь свалился карниз. Или на базе в подмосковном Бору, где не было связи, а Александр Бородюк в плюс 30 заправлял кофту в штаны, чтобы не съедала мошкара. А еще летая на стареньких Як-42, куда все забирались по лестнице через задний отсек.
«На собрании с Мутко тренер попросил, чтобы команда больше на таких самолетах не летала и в таких отелях не жила, иначе сборная потеряет свой уровень, – рассказывал «Чемпионату» Роман Павлюченко. – В итоге переехали в хороший пятизвездочный отель и пересели на боинги и эйрбасы. В питании – тоже перемены. Гус разнообразил меню, сделал так, чтобы мы могли выбирать не из мяса или рыбы, а из курицы, говядины и нескольких сортов рыбы. Нам также готовили три первых блюда: борщи, разные супы. Гус выступал за то, чтобы футболисты жили в комфорте».
Хиддинк видел в комфорте не блажь и привилегии, а основу для достижений. И этот комфорт не столько в квадратных метрах апартаментов, сколько в ощущении, что тебе доверяют. Игроков больше не запирали на базе перед матчами, никто не охранял этажи гостиниц, наоборот – Гус настаивал, чтобы в свободное время они приглашали друзей и близких, гуляли и веселились. Пресс-атташе сборной Илья Казаков вспоминал, как во время отбора на Евро по таблоидам разлетелся танец Владимира Быстрова с девушкой в клубе. Он ждал разноса на собрании, но Хиддинк только отшутился: «Девушку надо прижимать сильнее, чтобы все знали, что она твоя».
Гус хотел, чтобы игроки были раскованными и использовали эту свободу на поле. За день до решающего матча на Евро со Швецией, когда все готовились ко многочасовой теории и изоляции, он отпустил команду из отеля и запретил появляться до вечера. Эти принципы работали даже в самые тяжелые моменты: после поражения от Израиля (1:2), которое оставляло лишь веру в хорватов на «Уэмбли», Хиддинк пошел рубиться с помощниками в сквош и дал команде выходной. Такой знак, что не нужно страдать и закапывать себя – давайте обыграем Андорру, а остальное уже от нас не зависит.
«В автобусе мы слушали музыку и разговаривали, во время занятий – шутили и улыбались, – говорил Павлюченко. – На тренировочный процесс я смотрел на контрасте с тем, что было у Черчесова в «Спартаке», где за «хи-хи, ха-ха» могли остановить тренировку и напихать. А Гус мог прервать тренировку и рассказать смешную историю или анекдот, вызывая к себе уважение и доверие».
Точно и емко идею тренера в фильме Sports.ru «Лучшее лето нашей жизни» сформулировал Константин Зырянов: «Хиддинк доверил нам свободу. [Оценивал], как мы можем ее принять. И у нас получилось».
В Австрии и Швейцарии эту свободу ощутил каждый. Команду было не узнать: никогда еще она не двигалась так легко, не атаковала так лихо, не диктовала топ-соперникам свои условия. Для этого Хиддинк не только провел беспрецедентно интенсивный сбор, но и внедрил систему, окрылившую игроков – расписал план тренировок и логистики до конца Евро, вплоть до финала. «Уверен, российский тренер шел бы ото дня ко дню, расписание появлялось бы накануне вечером. Конечно, это удивляло, а Хиддинк так нам еще раз показал, что мы способны на многое», – рассказывал Аршавин Sports.ru.
С таким стальным настроем команда и выходила на Нидерланды. Денис Колодин вспоминал, как перед игрой Гус даже немного смущал игроков убежденностью в победе. Он столько раз сказал о рывке в полуфинал, что представить что-то другое было уже невозможно. И это случилось.
Магия Хиддинка еще и в том, что он искренне увлекся Россией и изучал наш уклад жизни. В 2019-м Гус сформулировал базовое правило: «В России очень важно заслужить доверие, показать, что у тебя нет двойного дна. Не должно быть хитрости. Нужно показать, что мне можно верить». И ему поверили – в благодарность за доброту, любовь и новые знания. Хиддинк ведь не замыкался только на сборной. Это с его подачи у нас всерьез заговорили о проблемах детского футбола, который ориентировался на результат, а не на развитие и удовольствие.
«Хиддинк интересовался, как в России устроены юношеские чемпионаты, – рассказывал Игорь Корнеев «Матч ТВ» в 2021-м. – Пытался понять, почему юношеская сборная выигрывает Евро, но из игроков той команды практически никто ничего не добился. Мы пытались поменять многие моменты, которые остаются по сей день. Потому что у нас не занимаются детским футболом. Мы же, когда ездили по регионам, видели, как дети тренируются. Тренер стоит с сигаретой, с пузом в середине поля и раздает там какие-то инструкции».
Мы скучаем по Хиддинку, потому что благодаря нему столько всего случилось с нами впервые.
И поэтому игроки той сборной постоянно называют его любимым тренером – даже спустя 15 лет после Евро и даже те, кто поработали с Арсеном Венгером и Харри Реднаппом.
И поэтому в честь него называли детей.
И поэтому у нас до сих пор нет никого ближе и роднее голландца Гуса Ивановича.
Вот он летит по бровке в белом поло, победно сжимая кулаки. Вот искрится в улыбке и шутит с журналистами. Вот сидит в отеле с чашечкой любимого капучино.
И это с нами навсегда.
Спасибо.
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Фото: Gettyimages.ru/Patrik Stollarz/Bongarts, Shaun Botterill, Laurence Griffiths; globallookpress.com/Alexander Wilf/Russian Look
Это был ЧМ-98, в группе Нигерия под руководством Боры Милутиновича обыграла Испанию и вышла в плей-офф. Наши на тот ЧМ не отобрались.
Интернетов тогда, можно сказать, не было, только бумажная пресса. И вот на следующий день СЭкс вышел с гигантским заголовком (приблизительно) "Нигерии хватило ума и денег нанять иностранного тренера, а нам нет".
И после этого Уважаемое Издание начало бить в одну точку, и всё равно прошло много лет, прежде чем сюда приехал Хиддинк.
Правда потом оказалось, что иностранный тренер в сб. России вообще ничего не гарантирует, но это уже другой сюжет.
Вставляешь в текст ".... в фильме Sports.ru «Лучшее лето нашей жизни».
Идешь на главную.
Аршавин и Ко добились большего, чем звезды 90 и начала 00х:) По именам 90-00х сильнее, но склоки, делёжка денег, тренерская чехорда и тд погубили их и Командой они не стали.
А при Гусе команда действительно играла, а не мучалась и "работала" на поле. Лихо так.
ЧЕ 2012 тоже при Дике должны были выступить хорошо и начали как, но...
Ну а стыковые со Словенией, а до этого Израиль- это от какой то безолаберности и нашего извечного желания "шапками закидать"...