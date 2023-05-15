7 комментариев

Вадим Кораблев узнал о необычном приключении.

Летом 2022-го андоррский клуб «Санта-Колома» купил американский предприниматель родом из Киева Дэн Мильштейн. До этого он занимался только хоккеем: его знают как главного агента российских игроков в НХЛ, АХЛ и юниорских лигах, среди звездных клиентов – Кучеров, Василевский и Сергачев. «Санта-Коломой» Мильштейн не ограничился и получил лицензию на создание футбольного клуба «Голд Стар» в Детройте.

Первым делом в Андорре Мильштейн назначил главным тренером «Санта-Коломы» Дмитрия Черышева. При нем за тур до конца клуб идет на третьем месте с 52 очками (у лидера – 63, у четвертой команды – 39) и сыграет в финале Кубка.

Мы поговорили с Черышевым о том, как после работы в академии «Реала» и помощи Эмери в «Севилье» он чувствует себя в андоррском футболе и как на него повлияли особенности местной жизни.

Главная любовь Черышева – необыкновенные прогулки по горам. Он допускает, что поживет в Андорре на пенсии

– Первый день в Андорре. Что вас удивило?

– Красота и спокойствие. Город находится в маленькой ложбинке: 150 метров влево, 150 метров вправо – горы. Есть очень классный городишко Ла-Масана, там футбольное поле прямо в горах. И это очень красиво. Просто прекрасно.

– Где вы живете?

– Здесь город – это как район, община. Всего их семь штук. Я живу столице – Андорра-ла-Велья. Практически в центре – клуб снимает квартиру. Утром бегаю вдоль реки, справа и слева – беговые дорожки, где люди занимаются спортом. Бегу практически до конца второго города – пять километров туда и пять – обратно.

– Какой у вас вид из окна?

– Напротив меня – дом. Сверху – жилой этаж, снизу – коммерческий центр. А над домом – гора и голубое небо.

– В Андорре очень дорогие квартиры?

– Да, это правда (в среднем квадратный метр в Андорре стоит 3020 евро – Sports.ru). Квартир не хватает. Мы сейчас ищем квартиры футболистам, которые живут на границе Испании и Андорры, но это очень сложно. Мы постоянно обсуждаем квартиры, и клуб, если появляется хоть какой-то вариант, тут же его хватает.

– Как выглядят квартиры?

– Могу сказать про свою. Зал вместе с кухней – метров 25-30. Прихожей практически нет, есть маленькая комната 7-8 метров – там кровать и стол. Еще спальня метров 12. И два туалета. Простая квартира.

– Что делаете в свободное время?

– После утренней пробежки завтракаю и, если есть желание и возможность, могу съездить в баню. Недалеко отель с очень хорошей парной. Могу собраться и залезть на самую высокую гору – там есть пешеходная дорожка. И 5-7 километров туда, еще столько же – обратно. Гуляю по горам, дышу свежим воздухом.

– Пробежки, прогулки по горам – почему для вас это важно?

– Бывших спортсменов не бывает. Когда мы оставляем профессиональный спорт, каждый футболист начинает поправляться, и жировая масса давит на сердце. И чтобы сердце было в норме и не выдерживало прессинг, нужно поддерживать себя физически.

А еще во время коронавируса у меня почему-то заболело правое колено – там, где мениск. Я обратился к знакомому доктору, который работал в «Валенсии» и «Вильярреале», и он сказал: «Попробуй начать бегать. Может, колено пройдет». И у меня реально прошли все боли.

– Как вы передвигаетесь по стране?

– На тренировки и на игры езжу на машине, здесь недалеко, буквально 20 минут. А по всем остальным делам хожу пешком.

– Машину тоже дал клуб?

– Нет, машина моя, привез из Испании.

– А какая марка?

– Ха-ха, белая.

– В Мадриде вы ездили на «Ягуаре».

– Я его продал, сейчас поменял машину. Точнее, Денис поменял мне машину. Сделал папе подарок.

– В вашей андорской жизни появилось что-то совсем новое, с чем вы не сталкивались ни в России, ни в Испании?

– Только история с базой: во всех командах у нас были свои базы, а здесь нет. Поэтому мы с тренерским штабом приезжаем сильно заранее и все готовим, чтобы игроки сразу влились в процесс и занимались полтора часа, ни на что не отвлекаясь. С видеопросмотрами тоже не все в порядке: есть только две точки, где мы можем показать игру соперника или разобрать наши ошибки. Для этого нужно заранее арендовать зал возле поля, которое находится в горах. Там же ребята занимаются в тренажерном зале.

– Вы сказали, что в Андорре очень спокойно. Как это ощущается?

– Люди живут своей жизнью. Никто ни на кого не обращает внимания. При этом очень много туристов: в пятницу, субботу и воскресенье по центральным улицам невозможно пройти. Такое ощущение, что попадаешь на какую-то демонстрацию.

– Вам нравится, когда спокойно?

– Все зависит от результата команды. Когда мы вверху таблицы, у тебя совсем другой настрой на жизненный путь. Ты начинаешь жить в своем мирке. Спокойно выходишь на улицу, спокойно бегаешь, ешь и готовишься к тренировке. Анализируешь, что получается и не получается, как строить процесс дальше. И это спокойствие дает уверенность: если задача не выполнена сейчас, ты обязательно выполнишь ее позже. А когда мы проигрываем, я очень нервничаю, переживаю, всякие мысли в голову лезут.

– Андоррцы – что это за люди?

– Они разговаривают на каталонском языке. Есть люди, которые не хотят говорить на испанском. Правда, я не знаю – они не владеют испанским или просто не хотят говорить на нем. И вот ты им что-то объясняешь, а они отвечают на каталонском. Хотя прекрасно тебя понимают. А вообще, местные очень спокойные, ведут свой образ жизни: утром идут позавтракать в кафешечку, на улицах стоят в стороночке, беседуют. Очень добрые люди.

Здесь полно иностранцев – например, аргентинцев. Когда начинается зимний сезон, многие ходят по городу с лыжами. Многие иностранцы в сезон устраиваются здесь на работу – в бары, рестораны, гостиницы, даже фитнес-тренерами и физиотерапевтами. А потом возвращаются к себе.

– О чем мечтают местные?

– Это очень сложный вопрос. Наверное, они мечтают просто спокойно жить и заниматься своими делами. Получать от всего удовольствие.

Здесь высокий уровень жизни. Но и страна – очень дорогая. Цены выше, чем в Испании. На овощи и фрукты – так точно. Рыба – привозная. Поскольку здесь быстрая горная река, единственная местная рыба – форель. Другая рыба стоит намного-намного дороже, чем в Испании. Мясо, может, где-то еще свое и есть, но его чаще тоже завозят из Испании.

Я закупаюсь в магазине Mercadona – это как «Магнит» в России. Выезжаю из дома, еду в Испанию в город Сео-де-Уржель, 15 километров. И набираю рыбу, мясо, овощи, сухофрукты. В местных магазинах покупаю, только если нужно что-то очень быстро.

– Местное блюдо, которое вас удивило.

– Здесь испанская пища, но мне очень нравятся супы. Особенно эскуделья. Там мясо, колбасы, макароны, много капусты, картошка. Вроде всего накидали, но какой-то особенный вкус. Если я хочу поесть в ресторане, то всегда заказываю супы.

– Размер страны влияет на характер и отношения людей?

– Мне недавно в лобовое стекло попал камушек. И попал не просто посередине, а прямо перед водительским сидением. У меня рядом есть сервис, и я заехал туда спросить, к кому можно обратиться. Они увидели, что я тренер, и оказалось, что там работает бывший футболист, который играл в «Санта-Коломе» несколько лет. У меня до сих в команде есть ребята, которые с ним выходили на поле. Он сказал поехать в такое-то место и сказать, что я от него. А дальше пошла цепная реакция: один меня послал ко второму, второй – к третьему, третий – к четвертому. И эта цепочка закончилась тем, что они практически все друг друга знают. Стекло мне поменяли очень быстро, единственно – ждал, пока его закажут. А по качеству и отношению это было, как говорится, по дружбе.

– Большая семья?

– Да. Большая деревня, где все друг друга знают.

– Чем занимаются местные?

– В Андорра-ла-Велья – почти одни магазины. Здесь беспошлинная торговля, та же одежда намного дешевле, чем в Испании. Но как только ты немного выезжаешь – сразу автомобильные и другие сервисы. Думаю, потому что сюда многие приезжают зимой и нужно к этому подготовить машину.

Еще в Андорра-ла-Велья – два-три важных банка, у которых статус одних из лучших в Европе. Например, MoraBanc. Еще бросается, что здесь постоянно летают вертолеты. Только на них можно быстро добраться до нужной точки в горах. В 150 метрах от меня – центральный госпиталь с вертолетной площадкой. И вертолет постоянно прилетает и улетает. Не знаю, сколько их, но явно не один.

– Есть ли в Андорре проблемы с национальной идентичностью? Карликовое государство зажато двумя крупными.

– Наоборот – это же все-таки королевство. У них даже на флаге есть немножко французского, немножко испанского, немножко своего. И они пользуются уважением и авторитетом. Когда я выезжаю из Андорры и еду в Испанию или проезжаю мимо Франции, мне всегда кажется, что поддерживать суверенитет и независимость от этих стран – дорогого стоит. У них получается.

– Вы бы смогли постоянно жить в Андорре?

– Думаю, на пенсии это было бы великолепно. Сюда многие приезжают и проводят старость. Здесь красиво, все рядом. Можно выйти и пообщаться, выпить кофе или бокал вина. Я люблю смотреть на дома, которые построены в горах. Иногда хожу мимо них – тишина, спокойствие, ели, горный воздух. Это великолепно.

– Допускаете, что на пенсии уедете в Андорру?

– Для этого нужна недвижимость. Мой сосед здесь – бывший футболист «Реала», «Депортиво» и «Тенерифе» Хулио Льоренте. Он купил квартиру и приезжает с семьей на месяц, катается в горах на лыжах. Здорово, конечно, но все не так просто.

– Вас Андорра чему-то научила?

– Наверное, пару-тройку слов на каталонском я освоил. А вообще, я же очень долго жил и работал в Испании, привык ко всему здесь. Единственное, в Андорре я стал больше внимания уделять здоровью и более спокойно подходить к тренировочному процессу. И в матчах у меня больше нет такой агрессии, когда ты постоянно кричишь и подсказываешь-подсказываешь-подсказываешь. Я стараюсь дать им ровно столько, чтобы в игре они правильно выполняли мои установки. И мой подсказ идет только пунктуально, не как раньше.

– Ваши любимые места здесь.

– В 20-30 минутах есть отель Hermitage. Это лыжный курорт, куда я постоянно езжу. Парюсь в бане и иду в бассейн. Выплываю из помещения на улицу – и смотрю, как люди катаются на лыжах, дыша свежим воздухом. Красота.

А еще недавно я нашел дорогу в горах – в том месте, куда мы ездим тренироваться. Ты идешь вдоль реки и на каком-то этапе оказываешься между двух гор – метров 20 этот отрезок. Потрясающий воздух. Я не могу описать это состояние… Под боком течет горная река, можешь спуститься и попить водички. Невероятно.

– Что у вас в голове в этот момент?

– Вы представляете – пустота. Иногда бывает такая пустота, что ты не понимаешь… Этот горный воздух немножко начинает давить, хотя организм уже в принципе привык. Но ты идешь и понимаешь, что у тебя в голове ни одной мысли. Как будто не осознаешь, где ты находишься. А однажды я пробежался по этой горной дороге, и у меня два или три дня очень сильно болела голова. И все время было сонное состояние. Потом потихонечку привык.

– Вас такие пейзажи на что-то вдохновляют?

– Это дает мне возможность подумать. О вещах, которые важны для меня в данный момент.

А почему Черышев согласился на Андорру? Говорит, дело не в деньгах

– Помните момент, когда вам предложили возглавить «Санта-Колому»?

– Конечно. Позвонили мои друзья: Дэн Мильштейн, хоккейный функционер, хочет приобрести клуб в Андорре. И меня порекомендовали как тренера, который знает испанский язык.

– Почему вы согласились?

– Во-первых, интересный проект. Во-вторых, есть очень важный аспект: команда находится в высшей лиге и может участвовать в еврокубках. Как только у Дэна появилась возможность прилететь в Андорру, чтобы встретиться с бывшими руководителями и правильно оформить все бумаги, я тоже подъехал. Мы пообщались и быстро ударили по рукам.

– Вам скажут: да просто предложили очень хорошие деньги.

– В Андорре невысокие зарплаты, но сейчас начались вложения в футбол. Я разговаривал с нашим капитаном, воспитанником «Барселоны», и он рассказывал, что пять-шесть лет назад все было иначе. Сейчас футбол выходит на самый высокий уровень по местным меркам. Посмотрите на результаты сборной Андорры – это уже не та команда, которую очень просто обыграть.

– Вы видите в этом творческий вызов?

– Естественно. Когда приезжаешь в другую страну, ты должен разговаривать на местном языке. Ты должен как можно скорее адаптироваться к чемпионату. И ты должен правильно собрать команду, с чем у нас были большие проблемы. Это и есть вызов.

– Мильштейн строит футбольную империю?

– Да, я поэтому и говорю об интересном проекте. Сейчас он создает клуб в Детройте, старается построить что-то грандиозное не только в хоккее. И мне очень приятно, что я участвую в этом.

– Он говорил о перспективе поработать в США?

– Нет, эти темы мы пока не обсуждали. Конечно, мне было бы очень интересно, но давайте пока начнем с малого.

– Что это за человек?

– Очень занятой и конкретный. Мне нравится, что, когда Дэн ставит цель, ты ему доверяешь. Наверное, надо почитать его книги, одна из его главных мотиваций – всегда быть первым. Для меня это тоже огромный опыт: понять его внутренний девиз.

– Насколько он погружен в дела клуба?

– Это не тот случай, когда человек просто спонсирует – и все. Он знает и умеет тратить деньги. У него есть люди, которые контролируют разные вопросы. Я, например, контролирую всю спортивную часть: не только тренирую, но и занимаюсь селекцией вместе с помощником. С Дэном мы постоянно созваниваемся, я ему объясняю, где нам нужна помощь. И он всегда во всем помогает.

«Санта-Колома» арендует базу у федерации или едет в Испанию, на стадионе меньше 100 человек, в команде – украинец и белорус

– У «Санта-Коломы» нет базы. Где вы тренируетесь?

– Да, здесь все поля принадлежат федерации. Поэтому перед тем, как составлять план, мы каждый понедельник идем туда и берем расписание. Вообще, оно годовое, мы знаем, где тренируемся, но все равно каждую неделю просим, чтобы нам давали такое-то поле. Самое интересное, что иногда на соседнем поле тренируется соперник. Вроде хочешь тактически поработать, но поблизости шпионы, ха-ха. В таких случаях я провожу простые упражнения – на удержание мяча, просто двухсторонку. Такие, где невозможно подсмотреть, что мы затеяли.

Пару раз нам вообще выделяли только половину поля. Но это все же случайность.

– Выбор полей небольшой?

– Нет, всего два поля. Там же, где мы играем, на синтетике. И в горах. Но бывает, что по субботам поля заняты детьми, и тогда мы едем в маленький город Ла-Сеу-Уржель, который находится уже на территории Испании.

– Вы рассказывали, что в начале сезона подписывали игроков «с божьей помощью», было все три запасных. С божьей помощью – это как?

– Это очень сложно объяснить. Но когда ты начинаешь предсезонку и у тебя всего лишь два человека… Потом три, а через две недели 12, ты действительно начинаешь молиться и просить боженьку о помощи. Правда-правда, поверьте. Это было очень интересное движение, и я счастлив, что мы вышли с достоинством из такой тяжелой ситуации.

– А как вы собрали игроков?

– Здесь на самом деле очень много интересных и перспективных футболистов практически отовсюду. Рядом Франция, Португалия, Испания. Конечно, игроки оттуда в первую очередь думают о командах, которые находятся в их странах. Финансово заманить мы не можем. Единственное – доказать, что команда будет прогрессировать и участвовать в еврокубках (чемпион Андорры идет в квалификацию ЛЧ, команда со второго места – в ЛК, победитель Кубка – в ЛЕ – Sports.ru). Чтобы этого игрока заметили и подписали клубы из более серьезных лиг.

В Андорре есть фавориты – например, «Интер» и «Атлетик». Причем в «Атлетике» в этом сезоне 12 человек, которые в прошлом сезоне были в «Санта-Коломе». И они идут на первом месте. Мы примерно понимали, какой футбол они покажут, и качественно подготовились. Сыграли вничью.

– Андоррцы – какие они футболисты?

– Я просто не имею права сказать, что здесь плохие футболисты. Как только в Андорре появляется интересный игрок, им сразу интересуются команды первых лиг Испании. Как минимум Испании.

У меня в команде три андоррца. У них огромная самоотдача. Возьмем нашего опорного полузащитника – это высококлассный разрушитель, хорошо играет головой. Если поставить перед ним цель контролировать оппонента в прессинге, он ее выполнит на все 200%. Когда мы играем с лидерами, он всегда опекает ведущего игрока, главного мозга соперника. Наш вратарь играет в сборной Андорры, выступал в чемпионате Испании. И недавно к нам пришел быстрый и техничный вингер.

– Давайте сравним уровень чемпионата с российским.

– Лидеры комфортно чувствовали бы себя в ФНЛ. И шли бы в первой половине таблицы.

– Ваши игроки еще где-то работают?

– Вот именно поэтому мы сейчас переходим на полностью профессиональный уровень. У нас есть пара футболистов, которые подрабатывают. Можно сказать, для души. Единственный, кто работает на постоянной основе, – капитан. У него своя ферма и очень много скота. Знаете, мне невероятно нравится его отношение. Ему тяжело: он встает в 5-6 утра, занимается фермой, приезжает на тренировку и терпит наши нагрузки. Отдается полностью. Для меня это пример, каким должен быть футболист.

– А те, кто подрабатывают, чем занимаются?

– Например, опорник Марк Ребе подрабатывает в офисе, но в какой стезе – не могу сказать. На это у них уходит два-три часа, потому что лишняя копеечка не помешает.

– На зарплаты в вашем клубе можно спокойно прожить?

– Да. Но мы стараемся поднять зарплаты, чтобы таких вопросов даже не возникало. Наша ближайшая цель – поучаствовать в еврокубках и заработать деньги, чтобы клуб себя обеспечивал.

– Еще лет пять назад даже в сборной Андорры у многих игроков была еще одна работа.

– Здесь правда все изменилось. Сейчас очень много разных блогеров, ютуберов вкладывают деньги в местный футбол. Многие иностранцы хотят здесь команду. Конкуренция стала намного выше.

Из-за близости Испании, Португалии и Франции здесь несколько футбольных стилей. Команда, которая делит с нами второе-третье место и трижды подряд была чемпионом, играет на центрального нападающего, очень сильного парня, который выигрывает все верховые мячи. И не сказать, что это прямолинейный футбол – они правильно используют характеристики игроков. Команда, которая идет на первом месте, – совершенно другая. Они держат мяч, играют низом, их тренер – воспитанник «Барселоны».

И потом, здесь занимается огромное количество девочек! Когда заканчиваются тренировки по четвергам, мимо всегда проходят мальчишки и девчонки из нашей детской команды. И вечером вообще все поля заняты детьми. Футбол очень любят.

– А вы можете здесь чему-то научиться?

– Обязательно, это же совершенно новые условия. Я всегда играл по схеме 4-2-3-1, а сейчас, видя, какие у меня футболисты, я себя немножко поменял и готовлю команду под другую систему. Мы меньше всех пропустили, грамотно действуем при прессинге, хорошо выходим из обороны в атаку. Все лучше играем в позиционной атаке.

– Сколько болельщиков приходят на ваши матчи?

– Очень мало. Близкие родственники и друзья.

– Человек 100-200?

– Думаю, даже меньше. Чуть больше людей на матчах лидеров.

– У вас в команде есть украинец Андрей Маркович и белорус Максим Володько. Как строить отношения в такое время?

– У нас великолепные отношения.

– Вам не приходится отдельно работать над ними?

– Я уже ответил: мы занимаемся футболом, у нас одна задача. И отношения прекрасные.

– Почему читатели этого текста должны включить ваш матч в выходные?

– Потому что в Андорре играют их соотечественники. И, надеюсь, людям было бы интересно посмотреть, какой футбол показывает команда Дмитрия Черышева, в которой есть белорус Максим Володько и украинец Андрей Маркович.

Черышев больше трех лет тренировал детей в «Реале» – вот его детальный (и очень интересный) рассказ о работе системы

– Вас никогда подробно не спрашивали о работе с детьми в «Реале» [с 2006-го по 2010-й]. Каким должен быть тренер, который попадает в такую структуру?

– Должно быть огромное желание прогрессировать. И понимание, что работаешь с лучшими футболистами. Пускай и маленькими, но все равно футболистами. Ты должен сделать тренировочный процесс живым. Грубо говоря, не должно быть очереди из ребят, желающих ударить по воротам. Они не должны находиться без мяча две или три минуты. Ты должен создать такую ситуацию, чтобы футболист как можно чаще и как можно правильнее встречался с мячом. На протяжении полутора часов ты не останавливаешься совсем. Ты должен видеть каждого – глаза повсюду. Ты должен не только делать замечания, но и обязательно хвалить и шутить, чтобы у них было огромное желание прийти на следующий день.

То, что я увидел в «Реале», – высочайший уровень. Меня поразили скорости и постоянное движение, которое требуют от ребят.

– Что от требовал клуб от вас?

– Выполнять правила системы. Например, когда я работал с 9-10-летними, нужно было уделять 30-40 минут техническим навыкам. И я на основании этого задания выстраивал тренировки. Мне не давали готовую методичку, моя работа – построить процесс, исходя из требований.

Первые четыре месяца мы делали четыре разные системы упражнений, а затем еще четыре месяца их закрепляли. В первых четырех месяцах больше аналитического подхода, дальше – динамический и игровой характер, когда ребята должны показать прогресс. По средам и четвергам тренировки снимал оператор и показывал руководству академии. Потом я должен был защищать свою работу, объяснять, почему я делал так, так и так.

Мне помогало, что я работал с тренером, который уже долго находился в «Реале». И что я видел тренировки Дениса, присутствовал на всех его занятиях.

– В «Реале» не требуют играть по схеме основной команды, как в Ла Масии?

– Я не могу сказать, что это ошибка Ла Масии: она выпускает очень много футболистов, но их выпускники слишком заточены под определенную систему и им очень сложно адаптироваться в других. Сейчас у меня играет центральный защитник из Ла Масии, и ему в силу позиции проще привыкнуть к другим реалиям. Но центральным полузащитникам и вингерам – намного сложнее. Потому что в футболе – миллион систем, а они привыкли к одной.

В «Реале» такого не было. Всю предсезонку я готовил команду под систему 4-2-3-1, мы выиграли все первые матчи, но проигрывали «Атлетико» в первом тайме, и я перешел на 4-4-2. В итоге мы победили 2:1. Практически до конца сезона использовали 4-4-2, но в итоге вернулись к 4-2-3-1. В «Реале» не против вариативности.

– Вы уж точно можете ответить на вечный вопрос: испанские дети что, изначально талантливее наших?

– Нельзя сказать, талантливее или нет. Возьмем две школы – «Реала» и «Краснодара». В обеих командах собраны лучшие футболисты. В обеих командах работают профессиональные тренеры. У «Краснодара» очень европейский подход, но главный этап – как будет осуществляться переход из детского футбола во взрослый. И вот здесь у нас есть проблемы. Этому нужно уделять очень много внимания. Потому что даже рядом со мной на протяжении долгих лет были партнеры намного сильнее, но в какой-то момент они затормозили, что-то второстепенное отвлекло их от футбола и лишило цели. После академии ребенок должен продолжать прогрессировать и расти. И, когда появляется шанс, зацепиться и закрепиться на высоком уровне. Важнейший аспект не только футбола, а вообще любой сферы – конкуренция. К ней нужно быть готовым.

– Вы говорите о психологии. В «Реале» при вас психологи работали с детьми?

– С маленькими нет, но с 15-16-летними – уже да. Они постоянно приходили и разговаривали с ребятами – о режиме, обо всем, что касается околофутбола. И еще одно направление: если у парня что-то не получается на поле, они разбирались, что не дает ему развиваться и прогрессировать.

– А с тренерами?

– Да, конечно. Ты мог сам обратиться к психологу, психолог мог обратиться к тебе. Они присутствуют и на тренировках, и иногда следят за подготовкой к ним. Они в курсе всех процессов, знают все обо всех. И про личные переживания, и про ситуацию дома. У тренеров тоже интересуются, как дела.

– Слуцкий рассказывал, что в Нидерландах дети растут в атмосфере невероятной любви, и их невозможно ругать, потому что это сделает только хуже. Как с этим в Испании?

– Когда я учился на тренера, у нас был очень хороший психолог, у которого мы потом еще отдельно брали уроки. Он работал на самом высоком уровне – и в сборных, и на уровне главных лиг. Он объяснял, как правильно психологически готовить мальчишек. Ругать – неправильное слово. Главная задача – корректировать. Он научил нас концепции сэндвича: хорошо – плохо – хорошо. Только «плохо» меняем на «корректировка».

Я и сейчас этим активно пользуюсь. Банальный пример: мой игрок получил мяч в 35 метрах от ворот, перед ним никого не было, и он ударил – мимо. Это игрок с хорошим ударом, периодически он бьет издали. Я ему сказал: «Все здорово, только сделай еще три шага к воротам. Не выдвинется на тебя никто – пробьешь. Выдвинется – освободится партнер, сыграешь через него».

Надо давать альтернативы.

– В кантере «Реала» вы общались с Зиданом.

– Да, потому что я тренировал [его сына] Энцо.

– О чем вы говорили?

– Мы очень часто общались, потому что Зидан постоянно присутствовал на тренировках сына. У меня вообще было пятеро детей бывших футболистов, среди них: племянник Мичела, сын Лопетеги, сын Франсиско Льоренте Маркос, Энцо Зидан. Поэтому на меня смотрели через лупу. При этом никто никогда не говорил, что нужно делать, что подсказывать, кого ставить. Отношение было великолепным.

У Зизу прекрасный мальчишка, но у него была одна проблема: мысли немножко опережали ноги. Он делал как отец: перед тем, как получить мяч, смотрел по сторонам и оценивал ситуацию. Но не успевал как следует подготовиться к приему мяча. Энцо в какой-то момент быстро вырос, и у него заболела приводящая мышца бедра. Я тогда спросил Зизу: «У тебя дома есть бассейн?» – «Да». – «Пускай он работает в бассейне. Прямо в воде имитирует пас внутренней стороной стопы».

Еще помню один момент, но уже с Хуленом Лопетеги, который, кстати, тренировал Дениса. Представьте, он подходит ко мне спустя полсезона: «Надо поговорить» – «Что-то про [твоего сына] Джона?» – «Да, он решил стать вратарем». – «Полузащитник, который здорово бежит и обыгрывает?» – «Ты понимаешь, он хочет быть вратарем, как и я. Я тоже в 15-16 лет сменил позицию».

– Кого вы считаете своими главными воспитанниками?

– Марио Эрмосо и Маркос Льоренте сейчас играют в «Атлетико», Виктор Муньос – в «Эйбаре». Мы с ними до сих пор общаемся. Через Дениса они передавали мне майки.

Черышев объясняет, в чем сила Эмери и Мончи. И выбирает между Австрией и РПЛ

– В сезоне-2015/16 вы работали в «Севилье» и говорили, что все успехи клуба, – это Мончи. Что в нем особенного?

– Он идеально подбирает футболистов, учитывая абсолютно все факторы – их навыки, систему главного тренера, философию клуба. Он очень авторитетный, правильно разговаривает, хочет разбираться в каждой детали. У «Севильи» есть определенный стиль – футболист должен быть хотя бы немного бойцом. Не проиграем, так покалечим. Можешь взять техничного и быстрого, но если он не будет бойцом, шансы закрепиться в клубе ниже. И Мончи не просто думает, как привести правильного футболиста, а еще и зарабатывает на нем. Взяв игрока за 7, продаст за 57.

– Главный совет, который вам дал Мончи?

– А мы с ним постоянно общаемся. Когда мне что-то нужно, я могу ему набрать и спросить, попросить помочь. Он научил меня анализировать главного тренера и подбирать футболистов под него. Ведь кого выбирает тренер? Практически всегда из тех двух-трех футболистов, которых ему предложат. И ты должен предложить ему три равноценных варианта, три лучших варианта, которые есть на данный момент. Я тоже отсматривал игроков вместе с Эмери и Мончи. И я не помню, чтобы выбор Мончи не устраивал Эмери.

– Что особенного в Эмери?

– Можно перечислять очень много аспектов, но, думаю, главный – объем работы. Это человек, который отдает футболу всего себя. Он постоянно думает о футболе. Утром, днем, ночью. Тренировки в «Севилье» начинались в 11, но мы были на местах уже в 9: что-то просматривали, анализировали, готовились к тренировке. Каждый уже поминутно знал, где будет находиться и чем заниматься. После тренировки у нас был свой часик – и тренеры вместе с Эмери шли в тренажерный зал, потом обедали. А дальше садились за компьютер и продолжали работать: просматривали игры, соперников, тренировки. С девяти утра до шести-семи вечера мы полностью отдавались работе.

– Какие у вас были задачи?

– Я занимался нападающими и персонально – Евгением Коноплянкой. Переводил ему задания, подсказывал, находился рядом. А с нападающими работал над разными аспектами – например, советовал, как правильно освобождаться от опекунов.

– Вас как-то спросили: «Зарубаетесь с Эмери?» – «Еще как!». А по каким поводам?

– У меня ведь тоже свой взгляд на футбол, и я там работал не для того, чтобы думать, как Эмери. Я должен был дать ему альтернативу, чтобы он как главный тренер принимал правильные решения. Дискуссии помогали ему лучше анализировать разные ситуации.

– Если емко сформулировать, какой футбол вы строили?

– У Эмери было два главных направления. Первое: хорошо зная соперника, он умел очень мощно защищаться. Великолепно выстраивал коллективную оборону, отталкиваясь от силы и манеры оппонента. И второе: позиционная атака с мгновенным прессингом на чужой половине поля. Он так грамотно все распределял, что парни не боялись прессинговать, не боялись, что соперник обрежет полкоманды через длинную передачу. Это очень важно.

– Что нужно российским тренерам, чтобы работать в больших европейских клубах?

– Расти и прогрессировать.

– Когда это начнется?

– Не знаю. Но у нас есть тренеры, работающие на европейском уровне, – возьмите Сережу Семака. Он очень правильно работает с футболистами. «Зенит» – это абсолютно европейский клуб с очень сильными специалистами.

– Но это внутри России. А в Лиге чемпионов «Зенит» не выходил из группы и проигрывал бельгийским и австрийским клубам.

– Сложная тема. Сейчас, конечно, уровень упал, но момент для наших тренеров придет. Все-таки у нас были Непомнящий и Бышовец, которых любили за рубежом. Слуцкий работал в Англии и Нидерландах.

– А почему вы с таким опытом не поработали главным тренером в добротном европейском клубе?

– Я не знаю. Не могу вам ничего сказать.

– Вы стремитесь к этому?

– Конечно. Каждый день.

– Когда получится?

– Думаю, скоро. Причем совсем скоро.

– На вас это давит?

– Бывает, что ты закончил играть, и вдруг тебя сразу назначили главным тренером в элитной команде. Бывает, ты стараешься, работаешь и работаешь, но тебе немного не везет, что-то не получается, не хватает фарта. Бывает, тебя кто-то заметил, и у тебя пошло. Я сейчас прикладываю максимум сил, чтобы так получилось.

– Получится ли из Андорры запрыгнуть в топовую лигу?

– Поэтому я и работаю над тем, чтобы мы попали в еврокубки. Хочу там выглядеть очень хорошо, и тогда мы обратим на себя внимание.

– А что вы выберете: клуб из середины таблицы в Австрии или РПЛ?

– Есть замечательная фраза, которая соответствует этому вопросу: время придет, будем суетиться.

– Ну все-таки.

– Все будет зависеть от предложений. Конечно, я бы хотел поработать главным тренером в хорошей европейской лиге, и я прикладываю все силы, чтобы выйти на этот уровень. Но сейчас нет смысла говорить о том, чего нет.

Жизнь в других странах сделала Черышева терпимее. Путешествия подпитывают его страсть к работе

– Вы пожили в разных странах, знаете иностранный язык. Зачем смотреть мир и путешествовать?

– Я предпочитаю путешествовать активно. Не просто лежать на пляже, а смотреть страну, ходить в походы. Движение отключает тебя от насущных мыслей и проблем. Красота места захватывает и дает новые силы. Так ты заставляешь себя заново хотеть работать там, где ты работал.

– Вас изменила жизнь в других странах?

– Это огромный опыт. Ты становишься более гибким. Ломается языковой барьер, ты понимаешь, как работать с европейскими футболистами. Намного легче адаптируешься, меньше нервничаешь, знаешь, что делать в разных ситуациях. Я бы сказал, что знаю и эту жизнь, и ту жизнь. И даже если у меня появится какая-то третья жизнь, я быстрее в ней освоюсь.

– Это сделало вас терпимее?

– Конечно. Вот у меня сейчас в команде очень много национальностей: испанцы, андоррцы, аргентинцы, венесуэльцы, португальцы, украинец, белорус. Причем одни испанцы – каталонцы, другие – южане, северяне. И они все разные, у них разные менталитеты. Вот у нас один парень любит большую одежду: у него кофта размеров на пять больше, все висит. Широченные штаны, сережка в ухе. Это его мода. Другой приходит во всем облегающем – другая мода. Третий приходит в рваных штанах – третья мода. И ты думаешь, что всех их надо соединить и объяснить, что мы одна команда.

– Денис – больше европейский или русский парень?

– Мне кажется, до 18-20 лет был больше европейским. Но сейчас уже в нем и то и другое.

– Он мог бы долго жить и играть в России?

– Думаю, до 20 лет ему было бы тяжеловато, но сейчас он другого склада. Смог бы.

– Были варианты?

– Конечно. Какие-то он рассматривал, но говорил, что не поедет. Но сейчас у него контракт с «Венецией», он наслаждается футболом там.

– Можете представить, что он на год приедет в Россию после «Венеции» ?

– Все возможно, но мы эту тему, честно говоря, даже не обсуждаем. Сейчас многое изменилось.

– Вы счастливый человек?

– Когда человек занимается любимым делом – наверное, он счастливый.

– А когда вы без работы?

– Тогда я просто наслаждаюсь жизнью

– Значит, точно счастливый.

– Ха-ха, согласен.

– О чем вы мечтаете?

– Я стараюсь не говорить о своих мечтах вне работы, ведь счастье любит тишину. Но как тренер я мечтаю поработать с хорошей европейской командой. И в России такие есть – я хочу побороться за медали.

Фото: instagram.com/fcsantacoloma; globallookpress.com/K. Thomas; AFP/VINNY ORLANDO; eastnews.ru/Arpad Radoczy, Sergio Reboredo; Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno, David Ramos, Dean Mouhtaropoulos