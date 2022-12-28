Почему разворот в Азию кажется мне подозрительным

Мысли Вадима Кораблева.

В речи Александра Дюкова о смене курса меня зацепил один фрагмент:

«Если бы нам объявили конкретный срок отстранения, мы бы конкретно обсудили, готовы ли ждать условно пять [лет]. А сейчас мы не знаем, сколько ждать. Мое мнение – много «за», много и «против». Очевидно, что с Европой мы расходимся: политика сейчас на первом месте, футбол – на втором. Хотя УЕФА посылает сигналы о том, что они не хотят нашего выхода».

Эти размышления, как и вся история с переходом в Азию, хорошо иллюстрируют переворот в нашем футболе в 2022 году. Еще в мае Дюков говорил, что РФС даже не думает о выходе из Европы, и сокрушался слухам об исключении из УЕФА. Его люди много месяцев работали над сохранением связей: до последнего боролись за еврокубки, подавали апелляции в CAS и сделали изоляцию менее болезненной – благодаря их дипломатии в таблице коэффициентов России начисляют среднюю сумму баллов за пять лет (4,333), а не ноль. Есть и менее заметные процессы – например, молодые тренеры из Академии РФС, как и раньше, получают лицензии УЕФА.

Это такой уважительный диалог: да, политика нас разлучила, но зачем рушить мосты, если они еще пригодятся в лучшие времена? Лучшие времена – что-то очень абстрактное, но разве были иллюзии, что все закончится быстро? Вот и РФС ими не страдал, поэтому методично строил будущее.

Но наступает декабрь, и вдруг мы узнаем, что наш футбол засобирался в Азию, потому что у Европы нет конкретики.

Хм. Всего два вопроса.

1. Почему все решается так экстренно, почему о плюсах и важности перехода в Азию не рассуждали заранее? Всего 10 дней назад РФС радовался, что детские тренеры пройдут курс УЕФА iCoachKids. В октябре в рамках совместной программы с УЕФА открыл в Кызыле футбольную площадку и проводил набор на образовательную программу UEFA CFM players edition – это сертификат в области менеджмента для действующих игроков. Планы строили и на 2023-й: в мае УЕФА и РФС хотели провести в Волгограде турнир для юношеских сборных (Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан). Первый после введения санкций. Хоть что-то.

2. Да и какая сейчас может быть конкретика? Не верю, что РФС думал получить даже примерные сроки в эпоху, когда горизонт планирования свернулся до нескольких недель, а иногда и дней. Да и какая конкретика в Азии? Хорошо, предположим, большинство стран конфедерации согласятся нас принять. А где гарантия, что Япония, Южная Корея и Австралия, признанные недружественными, не будут бойкотировать отбор и не поставят ультиматум другим? Где гарантия, что ФИФА допустит нас до финальной части чемпионата мира (он, кстати, пройдет в США), где недружественных стран будет в четыре-пять раз больше?

Дюков, кстати, и сам признает, что пока все очень хлипко и без документов. На этом фоне аргументы сторонников перехода выглядят не просто бесперспективно, а даже наигранно.

Так зачем же все это?

Перед заседанием исполкома РФС 23 декабря журналист РБК Грант Гетадарян написал, что трансфер в Азию согласуют с администрацией президента, осталась только финальная отмашка. Учитывая, как внезапно и как решительно РФС сменил курс, стирая свои же усилия, можно увидеть в этом встраивание в большой исторический процесс: вряд ли только футбол и даже вряд ли только спорт России развернется в Азию. Я совершенно не допускаю мысли, что РФС проворачивает эту трансформацию а) полностью самостоятельно и б) в одиночку. Не берусь утверждать, что азиатский переход зародился именно в высоких кабинетах, но допускаю, что в нем увидели нечто важное для самоидентичности .

И если эту самоидентичность (= борьбу с Западом) лишний раз обсуждать нет смысла, то об интересе власти к футболу нужно кое-что напомнить. Ровно год назад подписали закон о Fan ID, а в июне он заработал в нескольких городах: стадионы опустели, болельщиков злят лишние неудобства, а игроки и тренеры жалуются на унылую атмосферу и просят вернуть людей на трибуны. Только архитекторы закона видят проблемы не в нем, а в самих людях. Их позицию озвучивают депутаты.

«Эта ситуация напоминает картину с введением масочного режима в метро, – заметил Николай Валуев. – Вначале тоже были возмущения и проблемы, а потом все нормально заработало. Так будет и здесь. Уверен, со временем все наладится».

Примерно так размышляют все чиновники, которые работали над законом и сопровождают его публично.

Летом власти занялись другим вопросом: прижали РФС по поводу интеграции крымских клубов. Мощи прессинга позавидовал бы даже Юрген Клопп, включились все – от Никиты Михалкова и Марии Бутиной до Сергея Миронова и министра спорта Олега Матыцина. Кульминация – речь депутата Госдумы Султана Хамзаева:

«Я поражен неуверенностью, слабохарактерностью нашего российского футбольного менеджмента. Вот Дюков Александр, хочу ему вопрос задать: что вам мешало 8 лет? Понятно, чемпионат мира испортить не хотели. Прошел чемпионат мира. Что мешало Крым добавить в РФС? Вас уже затопили, вам сказали: «Вас нигде не ждут, выходите отовсюду».

Восемь команд играют в Крыму. Почему мы их не можем взять? Мы говорим: «Санкции введут». Да ввели, введут и будут вводить. Мы в чьих интересах рассуждаем? Я нахожусь под санкциями Японии, Канады, Великобритании, Австралии, Евросоюза. И вот честно: ложил я на все это. Что вам мешает, господин Дюков, сделать то, к чему общество призывает? Да идут они на хер, эти УЕФА и ФИФА!»

5 октября Дюков все еще осторожно комментировал интеграцию Крыма и новых территорий в российские лиги (там снова было про важность диалога с ФИФА и УЕФА: «Мы этот путь диалога продолжаем, они прекрасно понимают, что футбол в Крыму должен развиваться»), но уже спустя три недели вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил Владимиру Путину: «С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу».

Надо признать: российский футбол – и в лице профессионального сообщества, и в лице управленцев, и в лице болельщиков – просто не может контролировать себя, управлять своей судьбой. Он и так не всегда был автономен, мы и так ругали его за неповоротливость, а сейчас, когда власть требует безоговорочной поддержки от всех контролируемых (да и неконтролируемых) структур, стало невозможно решать глобальные вопросы непредвзято . Тем более если речь о выборе части света, с которой дальше по пути.

И как бы РФС ни пытался оппонировать и договариваться, у него, похоже, больше нет шансов. А с ними гаснет и надежда разглядеть в будущем возвращение к нормальности.

Мы войдем в 2023-й с Fan ID уже на всех стадионах (заработает и в Питере, и в Москве), намерением отключиться от УЕФА и подключиться к АФК.

Прекрасные перспективы.

С Новым годом, друзья.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Алексей Филиппов, Евгений Биятов, Михаил Климентьев; Gettyimages.ru/Catherine Ivill