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Почему разворот в Азию кажется мне подозрительным

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Мысли Вадима Кораблева.

В речи Александра Дюкова о смене курса меня зацепил один фрагмент: 

«Если бы нам объявили конкретный срок отстранения, мы бы конкретно обсудили, готовы ли ждать условно пять [лет]. А сейчас мы не знаем, сколько ждать. Мое мнение – много «за», много и «против». Очевидно, что с Европой мы расходимся: политика сейчас на первом месте, футбол – на втором. Хотя УЕФА посылает сигналы о том, что они не хотят нашего выхода».

Эти размышления, как и вся история с переходом в Азию, хорошо иллюстрируют переворот в нашем футболе в 2022 году. Еще в мае Дюков говорил, что РФС даже не думает о выходе из Европы, и сокрушался слухам об исключении из УЕФА. Его люди много месяцев работали над сохранением связей: до последнего боролись за еврокубки, подавали апелляции в CAS и сделали изоляцию менее болезненной – благодаря их дипломатии в таблице коэффициентов России начисляют среднюю сумму баллов за пять лет (4,333), а не ноль. Есть и менее заметные процессы – например, молодые тренеры из Академии РФС, как и раньше, получают лицензии УЕФА. 

Это такой уважительный диалог: да, политика нас разлучила, но зачем рушить мосты, если они еще пригодятся в лучшие времена? Лучшие времена – что-то очень абстрактное, но разве были иллюзии, что все закончится быстро? Вот и РФС ими не страдал, поэтому методично строил будущее.

Но наступает декабрь, и вдруг мы узнаем, что наш футбол засобирался в Азию, потому что у Европы нет конкретики. 

Хм. Всего два вопроса.

1. Почему все решается так экстренно, почему о плюсах и важности перехода в Азию не рассуждали заранее? Всего 10 дней назад РФС радовался, что детские тренеры пройдут курс УЕФА iCoachKids. В октябре в рамках совместной программы с УЕФА открыл в Кызыле футбольную площадку и проводил набор на образовательную программу UEFA CFM players edition – это сертификат в области менеджмента для действующих игроков. Планы строили и на 2023-й: в мае УЕФА и РФС хотели провести в Волгограде турнир для юношеских сборных (Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан). Первый после введения санкций. Хоть что-то.

2. Да и какая сейчас может быть конкретика? Не верю, что РФС думал получить даже примерные сроки в эпоху, когда горизонт планирования свернулся до нескольких недель, а иногда и дней. Да и какая конкретика в Азии? Хорошо, предположим, большинство стран конфедерации согласятся нас принять. А где гарантия, что Япония, Южная Корея и Австралия, признанные недружественными, не будут бойкотировать отбор и не поставят ультиматум другим? Где гарантия, что ФИФА допустит нас до финальной части чемпионата мира (он, кстати, пройдет в США), где недружественных стран будет в четыре-пять раз больше?  

Дюков, кстати, и сам признает, что пока все очень хлипко и без документов. На этом фоне аргументы сторонников перехода выглядят не просто бесперспективно, а даже наигранно. 

Так зачем же все это? 

Перед заседанием исполкома РФС 23 декабря журналист РБК Грант Гетадарян написал, что трансфер в Азию согласуют с администрацией президента, осталась только финальная отмашка. Учитывая, как внезапно и как решительно РФС сменил курс, стирая свои же усилия, можно увидеть в этом встраивание в большой исторический процесс: вряд ли только футбол и даже вряд ли только спорт России развернется в Азию. Я совершенно не допускаю мысли, что РФС проворачивает эту трансформацию а) полностью самостоятельно и б) в одиночку. Не берусь утверждать, что азиатский переход зародился именно в высоких кабинетах, но допускаю, что в нем увидели нечто важное для самоидентичности.

И если эту самоидентичность (= борьбу с Западом) лишний раз обсуждать нет смысла, то об интересе власти к футболу нужно кое-что напомнить. Ровно год назад подписали закон о Fan ID, а в июне он заработал в нескольких городах: стадионы опустели, болельщиков злят лишние неудобства, а игроки и тренеры жалуются на унылую атмосферу и просят вернуть людей на трибуны. Только архитекторы закона видят проблемы не в нем, а в самих людях. Их позицию озвучивают депутаты.

«Эта ситуация напоминает картину с введением масочного режима в метро, – заметил Николай Валуев. – Вначале тоже были возмущения и проблемы, а потом все нормально заработало. Так будет и здесь. Уверен, со временем все наладится».

Примерно так размышляют все чиновники, которые работали над законом и сопровождают его публично. 

Летом власти занялись другим вопросом: прижали РФС по поводу интеграции крымских клубов. Мощи прессинга позавидовал бы даже Юрген Клопп, включились все – от Никиты Михалкова и Марии Бутиной до Сергея Миронова и министра спорта Олега Матыцина. Кульминация – речь депутата Госдумы Султана Хамзаева: 

«Я поражен неуверенностью, слабохарактерностью нашего российского футбольного менеджмента. Вот Дюков Александр, хочу ему вопрос задать: что вам мешало 8 лет? Понятно, чемпионат мира испортить не хотели. Прошел чемпионат мира. Что мешало Крым добавить в РФС? Вас уже затопили, вам сказали: «Вас нигде не ждут, выходите отовсюду».

Восемь команд играют в Крыму. Почему мы их не можем взять? Мы говорим: «Санкции введут». Да ввели, введут и будут вводить. Мы в чьих интересах рассуждаем? Я нахожусь под санкциями Японии, Канады, Великобритании, Австралии, Евросоюза. И вот честно: ложил я на все это. Что вам мешает, господин Дюков, сделать то, к чему общество призывает? Да идут они на хер, эти УЕФА и ФИФА!»

5 октября Дюков все еще осторожно комментировал интеграцию Крыма и новых территорий в российские лиги (там снова было про важность диалога с ФИФА и УЕФА: «Мы этот путь диалога продолжаем, они прекрасно понимают, что футбол в Крыму должен развиваться»), но уже спустя три недели вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил Владимиру Путину: «С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу».                                                                                                     

Надо признать: российский футбол – и в лице профессионального сообщества, и в лице управленцев, и в лице болельщиков – просто не может контролировать себя, управлять своей судьбой. Он и так не всегда был автономен, мы и так ругали его за неповоротливость, а сейчас, когда власть требует безоговорочной поддержки от всех контролируемых (да и неконтролируемых) структур, стало невозможно решать глобальные вопросы непредвзято. Тем более если речь о выборе части света, с которой дальше по пути. 

И как бы РФС ни пытался оппонировать и договариваться, у него, похоже, больше нет шансов. А с ними гаснет и надежда разглядеть в будущем возвращение к нормальности.  

Мы войдем в 2023-й с Fan ID уже на всех стадионах (заработает и в Питере, и в Москве), намерением отключиться от УЕФА и подключиться к АФК. 

Прекрасные перспективы. 

С Новым годом, друзья.  

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

Они решат, пойдет ли российский футбол в Азию

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Алексей Филиппов, Евгений Биятов, Михаил Климентьев; Gettyimages.ru/Catherine Ivill

48 комментариев

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Вячеслав Родионов
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Ответ Мишаня Кашников
Моль ещё лет двенадцать будет править, так что света в конце тунеля не видать, главное не спиться и дождаться развязки, интересно же будет по жить после Путина
Вы пессимист) вынесут его вперед ногами из кабинета раньше предполагаемого вами срока. Поэтому не все так плохо
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Джа-Джа Бинкс
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Ответ Виталий Голицын
Хамзаев может и ложил(бггг-ложил) на все санкции в отношении него,только футбол и остальной спорт- это не один человек.Это очень много спортсменов, которым теперь придется вариться в собственном соку без всяких перспектив соревноваться с иностранными клубами и сборными.Спросите у лыжников и фигуристов,какого им сейчас?Понятно что денег может им и насыпают,но как им без соревновательной части с сильнейшими?
Как будто политиков волнуют простые люди. Принцип "Государство — это я" сидит у них в башках у всех, от мелкого депутатишки до царя.
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Олег Еремин
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Это просто последний гвоздь в крышку гроба, путинская власть уже давно убивает российский футбол.
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Так говорил Батистута
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Ответ Jaiyq
По поводу срока бана в УЕФА - это зависит от того, сколько ещё будет править страной многоходовочник. Учитывая достижения современной медицины, может прожить ещё долгие годы. Футбол начнёт медленно, но умирать в России. Вряд-ли стоит ожидать аншлагов на матчах Зенита с саудовскими грандами. Введение фан-айди лишь малая часть всеобщего маразма правящих стариков и тупых силовиков, оторванных от реальности.
Ему теперь надо кое-какие вопросы прежде решить, сейчас не стоит вопрос сколько он физически сдюжает. ему надо победить или проиграть. горизонт у этого всяко меньше достижений медицины.
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Вячеслав Родионов
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Ответ moldfan
Да нет ничего подозрительного. Наше государство так и работает. Это ситуация фундаментально, только масштабом отличается от того, как приняли совершенно другой лимит до старта чемпионата, при этом больше года до этого рассуждали о совершенно других формулах и отрицали его. Царь решил, все резко подорвались его ублажать. В элите уверен нет никого кто мог бы ему хоть как-то поперечить. На футбол и болельщиков, всем плевать. Да и почему бы не плевать ? Если можно скормить любой бред и любой маразм. Раз уж войну схавали... то тут какой-то блин футбол... Все на что остается надеется. Что когда каким-то образом режим падет, мы сможем легко вернуться. Но вообще это просто отвратительно все.
Режим падет, когда плешивый в царствие небесное отправится. Начнется период "оттепели". Все это уже было, историю не перепишешь
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Так говорил Батистута
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Ответ frog19
Ну чтоб на стадионах стало более менее культурно было бы неплохо. Достало это неадекватное быдло на стадионах, которое разговаривает только матом, плюёт, со всеми ругается, жрёт пиво, мусорит и т.д. Ходить на футбол с детьми, с девушкой просто невозможно.
У Широкова есть фанйайди. У девушки-дизайнера со спортс.ру, посетившей митинг навального когда-то, нет фанайди.

Это всё что нужно знать про твою не побоюсь этого слова копипасту.
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Андрей Костоломченко
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Ответ Роман Тучин
Ну вот тут Вы правы. Действительно хочется увидеть то, что нашей стране уготовано после него.
Как там было в Мстителях? Только один победный план из нескольких миллионов. Мне кажется, тут что-то подобное...
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prorvemss
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Все понятно. Один человек принял решение (надо же как-то показать, что мы не изгои), а все остальные под козырек. Рушится все, не только футбол.
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Mukunku 64
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Ответ Виталий Голицын
Хамзаев может и ложил(бггг-ложил) на все санкции в отношении него,только футбол и остальной спорт- это не один человек.Это очень много спортсменов, которым теперь придется вариться в собственном соку без всяких перспектив соревноваться с иностранными клубами и сборными.Спросите у лыжников и фигуристов,какого им сейчас?Понятно что денег может им и насыпают,но как им без соревновательной части с сильнейшими?
Вообще этот Хамзаеа забавный персонаж
Известен как глава ,,Трезвой России" при этом
Входил в совет директоров,,Кубанские вина"
А уж какие идеи выдвигал:
Ограничить продажу алкоголя до определенного
Числа бутылок в год на каждого россиянина
И много подобной ерунды
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goshforever
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Ответ Алексей Кокорин
А правда, что ФИФА банит федерации футбольные, в случае вмешательства в их дела госструктур? Хоть в Африке, хоть в Азии? Или это другое, Газпром - достояние не только РФ, но и господина Инфантино? п.с. на мнение депутата Хамзаева мы дружно кладем, конечно.
Бывает, что банит, но только за вопиющие случаи. Из разряда "государство отстранило по беспределу с нарушением процедур и регламента футбольных чинуш и назначило новых".

Так-то понятно, что вся эта "независимость" футбольных структур от государства в основном фиговый листок. И это всех касается.
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VladislavZ
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Вадик подозревает…
Вадик хочет в УЕФА…
Вадик боится открыть глаза и самому себе перечислить возможные варианты на сегодня.
Расходимся, парни, здесь жуют сопли.
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Ekkart
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Никто в Азию не перейдет - блеф это.
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Стэн Смит
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Наш геостратег недоделанный скоро страну в каменный век отправит, а уж про футбол мы с вами забудем надолго.
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Алар
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Нахрена российскому футболу личное мнение нацмена Хамзаева?
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Роман Тучин
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Ответ Мишаня Кашников
Моль ещё лет двенадцать будет править, так что света в конце тунеля не видать, главное не спиться и дождаться развязки, интересно же будет по жить после Путина
Ну вот тут Вы правы. Действительно хочется увидеть то, что нашей стране уготовано после него.
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Corde Fidelium
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Ответ saper1982@icloud.com
Адекватной? Австралия и Япония будут играть с нами?
Там кроме Австралии и Японии куча стран которые будут играть.
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Andy93
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Ну тут нет "хорошего" решения, выбор из двух зол. В АФК хотя бы в отборе сборная поиграет (и скорее всего не поедет на ЧМ даже если пройдет), в УЕФА и этого не будет.
P.S. смешные люди в комментах думают, что с уходом кормчего все сразу наладится, ну да-ну да))))
P.P.S. Кстати зря никто в РФС не рассматривает вариант забашлять Латинской Америке (где мало недружественных стран) и стать приглашенной командой на Копе-2024. И отборов туда не надо
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Мишаня Кашников
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Ответ Роман Тучин
Кромешный ад наступает. Только вдумайтесь, какие руины после себя оставит Моль, и как долго нам потом предстоит расхлебывать последствия его правления. На месте Дюкова нужно подписывать (или уж хотя бы договариваться устно) какие-либо секретные протоколы о возможности обратной интеграции в УЕФА через какое-то время. Европейцы же не дураки, и прекрасно понимают, откуда растут ноги у подобного шизофренического решения РФС о переходе в Азию. Соответственно, могут проявить понимание. Даже должны.
Моль ещё лет двенадцать будет править, так что света в конце тунеля не видать, главное не спиться и дождаться развязки, интересно же будет по жить после Путина
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Pikachu Pikachu
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Повторю то, что писал уже ранее, какой смысл сейчас все это воротить, если наши собрались включать клубы с присоединенных территорий? Не все ли равно где быть забаненным - в Европе или Азии?
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frog19
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Ответ Иван Семериков
Почему мы удивляемся сгоревшему сараю, если у нас сгорела хата? Идеальный футбол в мире чиновника - чтобы дяди в костюмах приходили на матчи, где было бы всё культурненько. Плюс мамы с детьми и колясками, потому что хорошо для картинки перед начальством. Ну и ленточку безусловно каждый матч нужно перерезать. Ну и чтоб 22 мужика отбегали 90 минут на поле для отчетности. Ну что ж, они это получат. Поздравляю.
Ну чтоб на стадионах стало более менее культурно было бы неплохо. Достало это неадекватное быдло на стадионах, которое разговаривает только матом, плюёт, со всеми ругается, жрёт пиво, мусорит и т.д. Ходить на футбол с детьми, с девушкой просто невозможно.
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goshforever
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"Но наступает декабрь, и вдруг мы узнаем, что наш футбол засобирался в Азию, потому что у Европы нет конкретики"
#ВОТЭТОПОВОРОТ
9 октября - жеребьевка отборочного турнира на Евро-2024 без России
9 октября - согласие Олимпийского совета Азии на участие российских спортсменов в соревнованиях под его эгидой
24 октября - озвучено решение об интеграции крымских команд в российский футбол
20 ноября - 18 декабря - ЧМ в Катаре, на котором Дюков, Сорокин и Мутко проводят переговоры в треугольнике ФИФА-УЕФА-АФК со всеми съехавшимися боссами (о чем моментально появляются слухи в СМИ)

Весной РФС надеялся на CAS или вариант "уляжется само". Уже летом стало понятно, что бойкот от евросборных настолько надолго, что ближе к "навсегда" в масштабах карьер футболистов.
Переломная точка - недопуск к участию в отборе на Евро-24 и решение по интеграции Крыма в РФС. Ждать в УЕФА стало нечего.

"в мае УЕФА и РФС хотели провести в Волгограде турнир для юношеских сборных (Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан)"
без УЕФА такой чудо-турнир не провести, беда

"благодаря их дипломатии в таблице коэффициентов России начисляют среднюю сумму баллов за пять лет (4,333), а не ноль"
Это очень сильно помогло российским клубам. Еще 5 лет по несчастные 4,333 можно получать и?))
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Безенчук и нимфы
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Всепропальщикам не угодишь. Все для них плохо. Бан УЕФА плохо. Переход в Азию еще хуже. Чем писать эти статейки бессмысленные, предлагайте свое решение которое бы всех устроило. Не получается - нечего тогда и звиздеть.
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Алексей Кокорин
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А правда, что ФИФА банит федерации футбольные, в случае вмешательства в их дела госструктур? Хоть в Африке, хоть в Азии?
Или это другое, Газпром - достояние не только РФ, но и господина Инфантино?
п.с. на мнение депутата Хамзаева мы дружно кладем, конечно.
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Mukunku 64
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Ответ SlevinKelevra8
Если б только на футбол...
Анекдот в тему
Выработал на любое переживание реакцию "а пофиг, через неделю не вспомню", и жить стало ощутимо проще, легче, смелее, слаще.
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saper1982@icloud.com
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Ответ Фан Рубина
С европкой не о чем договариваться. И не нужно. Если там без причин готовы отказываться от запланированных матчей потому что левая пятка зачесалась - как тут планировать? Азия в этом плане выглядит более адекватной.
Адекватной? Австралия и Япония будут играть с нами?
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