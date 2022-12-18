Месси против Мбаппе в финале – это уже не просто футбол. Они теперь государственные лидеры

Вадим Кораблев – об игроках, которые > политиков.

Может, этот чемпионат мира и не стал турниром нашей мечты, но с финалом не подкачал.

Месси против Мбаппе.

Где еще провожать одну эпоху и встречать другую, если не в городе, построенном специально к 18 декабря 2022 года. Тем более они так неистово приближали этот день: наколотили по пять, отдавали, накручивали и наперегонки обновляли рекорды. Вот Месси забил за Аргентину больше Батистуты, а вот Мбаппе забил за Францию больше Зидана и Анри. Вот Месси убрал по «гол+пас» Клозе, Роналдо и Герда Мюллера, а вот Мбаппе – по голам до 24 лет Пеле.

И еще цифры, цифры, цифры.

Только восприятие Месси и Мбаппе давно за рамками статистических таблиц. Лео взломал все расчеты еще в начале прошлого десятилетия, но для многих аргентинцев все равно остается вторым. Эта вечная битва с Марадоной уже осточертела, но в Лусаиле спрятан последний крестраж. Без него Лео всю жизнь будут попрекать – ну не выиграл ты такой важный для страны трофей. А с ним уже не подкопаться.

Хотя и значимость победы в Катаре можно будет оспорить. Она не поможет людям отойти от военных диктатур и потери Фолклендов, как в 1986-м. Но если этот месяц вы были со Sports.ru, знаете, что с 20 ноября лишь футбол делает аргентинцев счастливыми.

Краткое содержание.

Страна, которую и так постоянно кусают дефолты, переживает одну из мощнейших инфляций за последние годы. Люди протестовали против власти, но во время чемпионата мира заполняют улицы только ради матчей сборной.

Сейчас экономика не заботит даже чиновников. «Мы должны все время работать над инфляцией, но один месяц не так много значит, – признается министр труда Келли Олмос. – С эмоциональной точки зрения, с точки зрения важности для всех аргентинцев сейчас мы хотим, чтобы сборная стала чемпионом мира. Люди заслуживают, чтобы Месси поднял кубок».

Проблемы с деньгами не помешали 100 тысячам аргентинцев прилететь в Катар. Почитайте их монологи: ради сборной люди залезли в кредиты, закладывали машины и устраивались на работу в Дохе, Эль-Хауре и других городах, отброшенных от родины на 14 тысяч километров.

В самой Аргентине болеют еще хлеще, чем на стадионах Катара. В дни матчей баром становится каждая пекаря, на улицы выносят сотни телевизоров, и офисные работники, семьи с детьми, пожилые пары и маргиналы из фавел отрываются под барабаны, саксофоны и песню Muchachos. И всем им очень хорошо вместе.

По улицам Буэнос-Айреса в футболках Месси гуляют даже собаки. Человеку достать форму сложнее: все давно раскупили, блогер Витя Кравченко нашел бело-голубую майку лишь в магазине женского белья.

Может, Лео на это и не подписывался, но уже месяц он отвечает за всю страну. Это такие выборы, где кандидата наделяет ответственностью его незаурядность. Он, наверное, и хотел бы спокойно заниматься своим делом, но получается так лихо, что уже не отвертеться. «Люди уважают Месси больше, чем президента, – резюмировал Эмилиано Мартинес. – Если бы Лео попросил, они остались бы дома на 24 часа».

Только Месси вряд ли о чем-то попросит, а вот Мбаппе может. Для него финал – тоже манифест. Когда в 1998 году сборная Зинедина Зидана выиграла домашний чемпионат мира, Франция нанесла трофею особую маркировку. Политики решили, что спорт – лучший инструмент для распутывания расовых противоречий, и продавали успех как слаженную работу игроков разного происхождения.

В том же 1998-м родился Килиан Мбаппе. Его отец – выходец из Камеруна, у мамы – алжирские корни. Килиан вырос в коммуне Бонди бедного парижского пригорода Сена-Сен-Дени и стал его мировым послом, как только получил доступ к камерам и диктофонам. Мбаппе говорил о нелегкой жизни Бонди еще в 17, а в 20 посвятил ему колонку в The Players’ Tribune, которая начиналась так:

«Детям в Бонди,

Детям в Иль-де-Франс,

Детям из пригородов,

Я хочу рассказать вам историю».

Чтобы понять, как много значат для Мбаппе родные места, один фрагмент нужно процитировать полностью:

«Наш район – невероятная смесь разных культур: французской, африканской, азиатской, арабской, да из любой части мира. Люди из-за пределов Франции всегда говорят о пригородах плохо, но если вы не отсюда, то не поймете, что они представляют из себя на самом деле. Люди говорят о «головорезах», будто они появились здесь. Но во всем мире есть бандиты. И есть борцы. А в реальности я видел, как некоторые самые отвязные парни несли продукты для моей бабушки. Вы никогда не увидите такую часть нашей культуры в новостях. Вы слышите только о плохом и никогда о хорошем.

В Бонди есть правило, которое все понимают с детства. Если идете по улице и видите 15 человек, стоящих на углу, и знаете только одного из этих людей, у вас есть выбор: помахать и идти дальше или сходить пожать все 15 рук. Если вы подойдете и пожмете только руку одного человека, остальные 14 никогда вас не забудут. Они будут знать, что вы за человек.

Эта часть Бонди всю жизнь во мне. Только в прошлом году перед церемонией вручения наград увидел Жозе Моуринью. Я виделся с ним раньше, но он был с четырьмя или пятью друзьями, которых я не знал. И у меня сработал этот момент из Бонди. Я думал: «Мне помахать ему? Или подойти?».

Я подошел и пожал ему руку, а затем, конечно, подошел по очереди к каждому из его друзей».

Мбаппе построил в Бонди хорошее поле и постоянно помогает благотворительными проектами. Фреска с маленьким Килианом, мечтающим о сборной Франции, здесь главная достопримечательность.

Перед четвертьфиналом в Бонди заглянули репортеры The Guardian, и каждый, кого они там встретили, от тренеров до агрономов, подчеркивал, что история Килиана – это не просто про гордость, а еще и про социальный лифт, который дает людям надежду. Владелец бара и пиццерии Исмаэль Генсель, у которого семья Мбаппе как-то праздновала день рождения сына, сформулировал шире:

«Мбаппе – наш кумир, наше наследие, он прославил Бонди. Футбол поднимает настроение Франции. Из-за ковида, ситуации на Украине и роста инфляции моральный дух жителей упал. Чемпионат мира снова заставляет людей выходить на улицу, на их лицах появляются улыбки».

Когда от игры Мбаппе улыбались уже далеко за границами Бонди, Килиана завербовал Елисейский дворец. 23-летний парень стал настолько значим для Франции, что президент Макрон четыре месяца подряд звонил ему и убеждал не переходить в «Реал». «Не хочу, чтобы ты уходил сейчас. Ты так важен для страны», – позже Макрон отбивался от упреков в давлении на парня, да и не поэтому Мбаппе остался в Париже.

Ну, разумеется.

Правда, Мбаппе прекрасно осознает расчетливость президента: «Макрон – один из многих, с кем я говорил о футболе. Очевидно, футбол изменился. Теперь он занимает важное место в жизни общества». Французские медиа часто называют Килиана голосом этого общества и замечают, что ему приятен такой статус. Это касается и программных речей о дискриминации Бонди, и претензий к полиции, избившей в 2020-м темнокожего парня в Париже, и призывов вакцинироваться в разгар пандемии.

«Я не хочу довольствоваться тем, что просто играю в футбол и возвращаюсь домой, – объяснял Мбаппе. – Я такой же член этого общества, как и все остальные, каждый высказывает свое мнение, просто мой голос звучит немного громче».

Лейла Аббуд, шеф парижского бюро Financial Times, рассуждала, что с 1998-го футбол, на который полагались чиновники, так и не примирил французов. Победа в России помогла приблизиться к цели, но в стране все еще очень популярны правые политики. И поэтому команда Макрона так боялась миграции главной звезды в другую лигу. И поэтому Макрон набирал номер Мбаппе четыре месяца подряд.

К чемпионатам мира у Килиана такое же прагматичное отношение, как и к звонкам президента. «Думаю, для меня все зависит от титулов, – говорил он еще в 2017-м. – Это то, что делает всемирно известным. Когда уходишь на пенсию, люди не смотрят, насколько ты был хорош. Они смотрят на то, что ты выиграл. Люди помнят победителей».

Главный матч тяжелого года. Две звезды государственного масштаба.

Месси против Мбаппе.

Сегодня все решится.

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo, Amanda Perobelli, Francois Nel, Agustin Marcarian; East News/Thibault Camus/Associated Press/East News; globallookpress.com/Esteban Osorio/Keystone Press Agency