«Арсен говорит, что ему нравится Роналду. Я же советую никого не копировать». Монолог первого тренера Захаряна

Обсуждал с ним звездную болезнь.

Арсен Захарян – в «Сосьедаде». И это большое событие для нашего футбола: 20-летний парень залетает в команду, которая заняла четвертое место в Ла Лиге и сыграет в Лиге чемпионов.

В мае 2021-го, когда Захарян попал в расширенный список сборной, мы записали монолог легенды «Крыльев» 80-х Владимира Королева . Он очень важен для Арсена, потому что тренировал его десять лет перед уходом в «Динамо» – сначала в Самаре, потом в академии Коноплева.

Самое время еще раз прочитать, как Королев переживал восхождение талантливого воспитанника и уже тогда прогнозировал его трансфер в сильный европейский клуб.

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– Арсен пришел в мою группу в 2010 году, когда ему было шесть лет. Совсем маленький возраст, а он уже выделялся. Очень неплохо работал с мячом, спокойно обыгрывал. Было видно, что мальчик много занимался во дворе.

В увлечении Арсена футболом активно участвовали родители. Папа привозил на тренировки и внимательно их смотрел. Они с мамой ездили на турниры, всегда были рядом. При этом никогда не вмешивались в работу тренеров. Ни разу папа Арсена не подходил ко мне со словами: «А в чем дело?» Просто спрашивал, как Арсен развивается, чем можно помочь. Позитивные люди, с такими приятно иметь дело.

Арсен играл в оттяжке под нападающими. Любил в глубине получить мяч, протащить, обыграть. У него не было проблем с тем, чтобы накрутить трех-четырех соперников. При этом он хороший организатор, ему нравилось разгонять атаки пасами – получал удовольствие, когда делал голевые. Знаете, жадный игрок может выйти 2-в-1 и не отдать пас на пустые ворота, а Захарян, хоть и сам мог забивать, всегда отдавал игроку в лучшей позиции.

У Арсена интересный стиль. Когда бежит с мячом, создается иллюзия, что он его слишком далеко отпускает, но на самом деле Арсен контролирует ситуацию с помощью длинного шага. По типажу он мне напоминает Игоря Добровольского (полузащитник сборных СССР и России, в 1993-м выиграл Лигу чемпионов с «Марселем» – Sports.ru), тоже очень резкий.

Арсен говорит, что ему нравится Криштиану Роналду. Я же советую никого не копировать, а развивать свои лучшие качества.

В следующих матчах обратите внимание, как он отдает скрытые передачи – причем он делал их еще в детском футболе. Арсен хорошо видит поле, потому что работает голова.

Скоро он проявит себя как хороший исполнитель штрафных ударов – это я вам однозначно говорю. Мы с ним много работали над этим компонентом в академии Коноплева. Даже в детском футболе он уже классно бил штрафные, много забивал – это было не очень типично для его возраста. И ему нравились штрафные. Даже после тренировок подходил ко мне и говорил: «Владимир Николаевич, давайте останемся на поле». И мы тренировали удары: как подходить к мячу, в какую точку бить из разных положений. Ставили несколько мячей, искусственную стенку.

Арсен вообще любил работать дополнительно. В академии Коноплева было не очень много тренировок, поэтому он подходил ко мне вечером и звал на поле. И мы отрабатывали разные элементы.

Арсен никогда не пропускал тренировки. Помню, один раз у семьи Захаряна сломалась машина – его с опозданием привезли на занятие. Видели бы вы, как он переживал. Прибежал весь мокрый: «Извините, пожалуйста, вот так получилось». А у меня была строгая дисциплина, сказал ему наматывать круги. Больше он никогда не опаздывал.

Что удивительно – я не заметил, чтобы он серьезно менялся с возрастом. Как был спокойным, улыбчивым, внимательным – так и остался. Общительный, никому не хамил, всегда к нему тянулись ребята. Не задирал голову. Был наравне со всеми.

Так что с Арсеном приятно работать не только из-за технических данных, но и из-за психологии. Для него не существует категорий – хорошо или плохо, удобно или неудобно. Он всегда слушает тренера, готов исполнять самые разные задачи.

В 13 лет Арсен поехал на просмотр в «Зенит», хотя я, честно говоря, не советовал. Ко мне приехал его папа и сказал: «Мы хотим попробовать». Я ответил, что пока рано, лучше подождать – там ведь совсем другая система, рядом не будет тренера, который подскажет. Но они все равно очень хотели съездить, папа Арсена сказал, что активно зовут, готовы встретить и так далее. Я еще подумал, что такого не может быть – откуда столько внимания на просмотре в группу ребят 2003 года рождения? В итоге Захарян с папой вернулись и рассказали, что Арсена поставили на игру, но после нее даже ничего не сказали. То есть совсем не было обратной связи. Папа подумал, что, видимо, Арсен не подошел. А что еще думать?

Захарян – молодец, не расстроился. Я сказал, что ничего страшного не случилось – надо поднять голову и продолжать играть на том же уровне, а предложений будет еще очень много. Так и вышло. Когда мы играли на чемпионате России, на него обратили внимание многие команды, в том числе «Динамо». Тогда я сказал, что вот сейчас можно уходить. Мне казалось, что «Динамо» ему подойдет: там больше доверяют молодым, дадут время. Слышал, что Арсена звали в «Спартак», но не знаю, насколько это правда.

Арсену сейчас нужно максимально показывать себя в России, но я не удивлюсь, если скоро его пригласят в хороший европейский клуб. Ему не помешало бы поехать в сильную лигу – только в команду, где он будет не просто сидеть, а играть и доказывать.

В одном интервью Арсен сказал, что еще ничего не достиг. И это очень правильная позиция.

Я недавно говорил с ним на тему звездной болезни. Подчеркнул, что это очень непростая вещь. Чуть не туда пошел, чуть голову задрал, чуть почувствовал, что все умеешь – и конец. Многие сломались – и закончили с футболом.

Я говорю Арсену, что горжусь им, но прошу не забывать, что он лишь в начале пути.

У меня было много умных и перспективных ребят, но Захарян, наверное, пока лучший воспитанник.

Он любит не себя, а футбол. И пусть так будет дальше.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Mike Hewitt; vk.com/Арсен Захарян; Фото: instagram.com/fcdynamo