«Арсен говорит, что ему нравится Роналду. Я же советую никого не копировать». Монолог первого тренера Захаряна
Обсуждал с ним звездную болезнь.
Арсен Захарян – в «Сосьедаде». И это большое событие для нашего футбола: 20-летний парень залетает в команду, которая заняла четвертое место в Ла Лиге и сыграет в Лиге чемпионов.
В мае 2021-го, когда Захарян попал в расширенный список сборной, мы записали монолог легенды «Крыльев» 80-х Владимира Королева. Он очень важен для Арсена, потому что тренировал его десять лет перед уходом в «Динамо» – сначала в Самаре, потом в академии Коноплева.
Самое время еще раз прочитать, как Королев переживал восхождение талантливого воспитанника и уже тогда прогнозировал его трансфер в сильный европейский клуб.
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– Арсен пришел в мою группу в 2010 году, когда ему было шесть лет. Совсем маленький возраст, а он уже выделялся. Очень неплохо работал с мячом, спокойно обыгрывал. Было видно, что мальчик много занимался во дворе.
В увлечении Арсена футболом активно участвовали родители. Папа привозил на тренировки и внимательно их смотрел. Они с мамой ездили на турниры, всегда были рядом. При этом никогда не вмешивались в работу тренеров. Ни разу папа Арсена не подходил ко мне со словами: «А в чем дело?» Просто спрашивал, как Арсен развивается, чем можно помочь. Позитивные люди, с такими приятно иметь дело.
Арсен играл в оттяжке под нападающими. Любил в глубине получить мяч, протащить, обыграть. У него не было проблем с тем, чтобы накрутить трех-четырех соперников. При этом он хороший организатор, ему нравилось разгонять атаки пасами – получал удовольствие, когда делал голевые. Знаете, жадный игрок может выйти 2-в-1 и не отдать пас на пустые ворота, а Захарян, хоть и сам мог забивать, всегда отдавал игроку в лучшей позиции.
У Арсена интересный стиль. Когда бежит с мячом, создается иллюзия, что он его слишком далеко отпускает, но на самом деле Арсен контролирует ситуацию с помощью длинного шага. По типажу он мне напоминает Игоря Добровольского (полузащитник сборных СССР и России, в 1993-м выиграл Лигу чемпионов с «Марселем» – Sports.ru), тоже очень резкий.
Арсен говорит, что ему нравится Криштиану Роналду. Я же советую никого не копировать, а развивать свои лучшие качества.
В следующих матчах обратите внимание, как он отдает скрытые передачи – причем он делал их еще в детском футболе. Арсен хорошо видит поле, потому что работает голова.
Скоро он проявит себя как хороший исполнитель штрафных ударов – это я вам однозначно говорю. Мы с ним много работали над этим компонентом в академии Коноплева. Даже в детском футболе он уже классно бил штрафные, много забивал – это было не очень типично для его возраста. И ему нравились штрафные. Даже после тренировок подходил ко мне и говорил: «Владимир Николаевич, давайте останемся на поле». И мы тренировали удары: как подходить к мячу, в какую точку бить из разных положений. Ставили несколько мячей, искусственную стенку.
Арсен вообще любил работать дополнительно. В академии Коноплева было не очень много тренировок, поэтому он подходил ко мне вечером и звал на поле. И мы отрабатывали разные элементы.
Арсен никогда не пропускал тренировки. Помню, один раз у семьи Захаряна сломалась машина – его с опозданием привезли на занятие. Видели бы вы, как он переживал. Прибежал весь мокрый: «Извините, пожалуйста, вот так получилось». А у меня была строгая дисциплина, сказал ему наматывать круги. Больше он никогда не опаздывал.
Что удивительно – я не заметил, чтобы он серьезно менялся с возрастом. Как был спокойным, улыбчивым, внимательным – так и остался. Общительный, никому не хамил, всегда к нему тянулись ребята. Не задирал голову. Был наравне со всеми.
Так что с Арсеном приятно работать не только из-за технических данных, но и из-за психологии. Для него не существует категорий – хорошо или плохо, удобно или неудобно. Он всегда слушает тренера, готов исполнять самые разные задачи.
В 13 лет Арсен поехал на просмотр в «Зенит», хотя я, честно говоря, не советовал. Ко мне приехал его папа и сказал: «Мы хотим попробовать». Я ответил, что пока рано, лучше подождать – там ведь совсем другая система, рядом не будет тренера, который подскажет. Но они все равно очень хотели съездить, папа Арсена сказал, что активно зовут, готовы встретить и так далее. Я еще подумал, что такого не может быть – откуда столько внимания на просмотре в группу ребят 2003 года рождения? В итоге Захарян с папой вернулись и рассказали, что Арсена поставили на игру, но после нее даже ничего не сказали. То есть совсем не было обратной связи. Папа подумал, что, видимо, Арсен не подошел. А что еще думать?
Захарян – молодец, не расстроился. Я сказал, что ничего страшного не случилось – надо поднять голову и продолжать играть на том же уровне, а предложений будет еще очень много. Так и вышло. Когда мы играли на чемпионате России, на него обратили внимание многие команды, в том числе «Динамо». Тогда я сказал, что вот сейчас можно уходить. Мне казалось, что «Динамо» ему подойдет: там больше доверяют молодым, дадут время. Слышал, что Арсена звали в «Спартак», но не знаю, насколько это правда.
Арсену сейчас нужно максимально показывать себя в России, но я не удивлюсь, если скоро его пригласят в хороший европейский клуб. Ему не помешало бы поехать в сильную лигу – только в команду, где он будет не просто сидеть, а играть и доказывать.
В одном интервью Арсен сказал, что еще ничего не достиг. И это очень правильная позиция.
Я недавно говорил с ним на тему звездной болезни. Подчеркнул, что это очень непростая вещь. Чуть не туда пошел, чуть голову задрал, чуть почувствовал, что все умеешь – и конец. Многие сломались – и закончили с футболом.
Я говорю Арсену, что горжусь им, но прошу не забывать, что он лишь в начале пути.
У меня было много умных и перспективных ребят, но Захарян, наверное, пока лучший воспитанник.
Он любит не себя, а футбол. И пусть так будет дальше.
Захарян в «Сосьедаде» – Личка подтвердил. Вот-вот подпишет контракт
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Mike Hewitt; vk.com/Арсен Захарян; Фото: instagram.com/fcdynamo
Мы не в топ 6. Безусловно. Но мы всеровно сильнее Польского, Чешского, Румынского, Турецкого, Швеции, Норвергии, Дании, Швейцарии, Израиля, Греции и этот список можно продолжать долго. Даже после самого провального сезона Российских клубов РФПЛ в Европе.
Это ПРИЛИЧНЫЙ УРОВЕНЬ. У нас есть две тенденции, возводить до небес... или опускать ниже плинтуса. Пора смирится... что мы где-то по середине. Когда оценивают Зенит и любой другой Российский клуб... оценивают исходя из их ресурсов. Для своего бюджета Зенит супер не эффективный клуб... как и все клубы. Но по существу... МЫ только что спустились на 8 место в рейтинге коэфицентов.
И это место нам досталось не по блату и довольно долго уверенное 6-ое мы удерживали не по блату. Вы возможно не знаете, но чтобы туда забраться или удерживаться нашим клубам приходилось выигрывать в Европе.
Как токсичны всякие, которые рассказывают, что Динамо Загреб (с 4 игроками сборной Хорватии в составе) это вообще не команда. Так и те, которые орут что мы вообще дно... уровень Кутаиси. Что-то я не слышал вас, что мы уровня 3-ей команды Бундеслиги, когда Краснодар выбивал Леверкузен. Что Ростов это уровень финала Кубка Европы, когда он его вышвыривал из ЛЧ. Будьте уже последовательным. Что даже в этом году в худшем году Краснодара в истории и полным лазаретом травмированных, Краснодар оставил с носом третью команду Франции в ЛЧ. Делает ли это нас уровнем Франции ? Нет. Тогда каким хреном поражения Тбилисском Локо, делает нас уровнем с Грузию.
3 гола, 5 ассистов
С Шварцем в Динамо, пока нет смысла никуда уходить. Современный Европейский тренерский штаб, чемпионат приличного уровня... постоянная игровая практика. Еще год можно смело отклонять все возможные предложения.
Ну и не терять голову нужно Арсену. Потому-что даже Добровольский который считался на нашем уровне большим игроком. По настоящему свой потенциал не раскрыл и в больших клубов вроде Марселя (тогдашнего) закрепится не смог. Нужно быть лучше и профессиональней. Прибавлять каждый день.
На него, прямо очень приятно смотреть.
Рейтинг УЕФА выступает против тебя.
История противостояний Российский клубов против Турецких... очных против тебя.
Наши клубы чаще бьют турецкие клубы, чем они наши. На любом стадионе с любой картинкой. Наши клубы в Европе выступает лучше Турецких. На любом стадионе с любой картинкой.
Плата за телеправа выше. Безусловно. Инфраструктура... ? Ну если говорить о Лиге и после ЧМ, сомнительно. Рубин, Краснодар, Зенит, ЦСКА, Спартак, Динамо, Ростов, Урал, Ротор, Локомотив, Сочи играют на отличных стадионах. То есть абсолютное большинство матчей проходят на хороших аренах. Сейчас вытелает Ротор, но выходит Самара и Нижний Новгород. Да бывает и похуже, но сейчас это всеровно почти всегда хорошие арены и картинка.
Касательно аудитории... еще 2016/2017
Средняя посещаемость 2016/2017 (к слову когда не все арены были построены).
Средняя посещаемость Суперлиги: 13932
Средняя посещаемость РФПЛ: 11415
Не вижу разрыва и забитых трибун. А теперь РФПЛ в 2019 с новыми стадионами.
17383. Так что вы там говорите про посещаемость?
Так-что прежде чем утверждать, что я не прав приведете контраргументы. А не пустые утверждения.
Но для игрока центра поля, это не главный фактор. Статистика Хави и Иньесты, вообще не впечатляющего. Но это великие игроки. Которые делали свои команды лучше.