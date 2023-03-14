63 комментария

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Лучшая биатлонистка мира уходит. Она раскрылась почти в 30 лет и побила рекорд Нойнер

Рогер Груббен
Марте Ульсбю-Ройселанн Марте Ульсбю-Ройселанн
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Норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн завершает карьеру – на этапе Кубка мира в Холменколлене 32-летняя спортсменка проведет последние гонки.

Ульсбю – суперзвезда и феномен биатлона:

• 13-кратная чемпионка мира – это рекорд женского биатлона. Ульсбю опередила Магдалену Нойнер (12 побед) и нашу Елену Головину (10);

• первая в истории биатлонистка, завоевавшая 7 медалей за 7 гонок ЧМ – это случилось в Антхольце-2020: пара бронз, пять золотых (в том числе две личные). За это достижение французское издание L’Equipe признало Марте спортсменкой года в мире;

• трехкратная олимпийская чемпионка – в Пекине-2022 она взяла три золота и две бронзы, а еще у нее два серебра из Пхенчхана-2018.

• обладательница Кубка мира в сезоне-2021/22. В ее активе 19 личных побед на КМ, 7 серебряных и 19 бронзовых медалей.

Ниже история девушки, которая по-настоящему раскрылась лишь ближе к 30. Это перевод материала NRK.

Этот текст впервые опубликован на Sports.ru в январе 2021-го. Но сейчас – лучшее время, чтобы проводить им Марте.

***

Она ненавидела биатлон и не была амбициозна. Школьная ведомость с оценками Марте совершенно не указывала на то, какая карьера ее ожидает.

1) «Ты работаешь целенаправленно и хорошо, но не всегда готова к занятиям».

2) «В первую очередь тебе нужно улучшить выносливость и стрельбу».

Так звучали замечания учителя 15-летней Марте.

Отделение называлось «элитный спорт», учебный предмет – биатлон. И самой неуспевающей в классе была она, кто 14 лет спустя станет первой в истории биатлонисткой, взявшей 7 медалей на одном ЧМ.

«У меня было не так много положительных отзывов в тот период, так что в результате вышла четверка. Учитель колебался между тройкой и четверкой, но в итоге поставил четверку. И я помню, что мне было очень досадно, потому что все в классе получили пятерки и шестерки. Думаю, я была худшей, во всяком случае, самой неорганизованной».

Не знала, что такое биатлон. А когда попала туда – сразу возненавидела, хотела бросить после двух занятий

NRK опросил элитных спортсменов, были ли они звездами в детском возрасте, и 55% ответили – да. Ульсбю-Ройселанн не среди них.

Она начала заниматься биатлоном в 9-м классе и ненавидела его – первое полугодие ей хотелось все бросить. И когда Марте выбрала биатлонное отделение в гимназии, то сделала это в основном из-за того, что мечтала уехать из дома.

«У меня было не так много амбиций. Я просто-напросто не понимала, что такое биатлон. Мне казалось, что понимала, но когда приехала сюда, то осознала, что понятия не имела».

В 15 лет Марте пришла новичком в лыжную гимназию в Сирдале, где ее учителем стал бывший тренер сборной Рогер Груббен. Там во многих смыслах началось ее путешествие.

Марте выросла на ферме и всегда любила проводить время на свежем воздухе. Она ходила в лыжные походы с семьей, строила с братом горки для катания на санках, лазила по деревьям и немного играла в гандбол в младших классах.

«Я закончила с гандболом в 7-м. Мне нравилось бегать туда-обратно на фланге, но я старалась избегать контакта с мячом. А потом поняла, что гандбол – это не мое».

На второй год старшей школы у папы появилась идея, что Марте нужно заниматься каким-то спортом на открытом воздухе. Именно тогда местные энтузиасты организовали во Фруланде биатлонную группу. Папа Ульсбю предложил дочери попробовать.

«Первые полгода я ненавидела биатлон. В группе были только мальчики – войны снежками, толкание и стычки. Если бы все зависело только от меня, то я бы бросила после двух тренировок. Но я очень рада, что папа – я говорю «заставил», но он же этого не делал – уговорил меня попробовать еще чуть-чуть. А через полгода я страстно увлеклась этим видом спорта».

«Я все время не успевала, пыталась догонять – кажется, я жила в постоянном стрессе»

Год спустя, следуя примеру старшего брата, она поступила в лыжную гимназию в Сирдале. В ее глазах жизнь брата выглядела потрясающей, и Марте настроилась уехать из дома и справляться со всем сама. Но перемены были громадными.

«Я была настолько неорганизованной. Не проходило и тренировки без того, чтобы я что-то не забыла. Я чувствовала, что постоянно отстаю от одноклассников буквально во всем».

Она описывает новые будни с ежедневными тренировками вместо двух раз в неделю, к чему привыкла. Новое окружение, больше ответственности, стирка одежды, домашние задания.

«Я все время не успевала, пыталась догонять, догонять, догонять. Мне кажется, я жила в постоянном стрессе, думая, что никогда не достигну цели, никогда не выйду на ноль – как со школой, так и с биатлоном. Так что первый год в гимназии вышел лихорадочным, но я многому научилась».

В добавок ко всему ей пришлось иметь дело с требовательным и строгим Рогером Груббеном, который ожидал от учеников несколько иной дисциплины, чем та, к которой 15-летняя Ульсбю-Ройселанн была готова.

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С Рогером Груббеном в Сирдале этим летом

«Поначалу я очень боялась Рогера. Он требовал пунктуальности и организованности, которых мне так не хватало. Сейчас он сама доброта – невозможно поверить, что он был настолько суров, но это так. И вечно недоволен в первое полугодие. Но это было хорошо, потому что мы сильно его зауважали».

Тренер говорит, что у Марте особая психология: она не чувствует давления и не боится неудач

Груббен называет личные качества ученицы, ставшие ключом к успеху – несмотря на то, что поначалу ее опережали: «Ее мотивация развивалась, становилась сильнее. А еще она любит соревноваться. Она реалистична и одновременно очень тверда в расстановке приоритетов. Ей просто хочется посмотреть, насколько высоко она сможет подняться».

Груббен много лет работал в сборной Норвегии и сотрудничал с Уле Эйнаром Бьорндаленом, а также был тренером и учителем в лыжной гимназии в Сирдале. Он встречал много спортсменов, преследующих ту же цель. Ульсбю-Ройселанн выделяется среди них.

По словам Груббена, дело в том, что королева ЧМ-2020 не боится поражений. Она воспринимает неудачи и вызовы совершенно особенным образом.

«Ее психология дает только плюсы в биатлоне. Тут она, пожалуй, немного отличается от других, потому что многие ощущают давление от ожиданий. С ней, конечно же, происходит то же самое, но ее отличает то, как она с этим справляется».

«Может быть, в ней все же что-то есть?»

Марте тоже помнит, что она рано добилась успехов на соревнованиях, и что в особенности стартовый биб помогал ей делать шаг вперед.

«К счастью для меня, Рогер был терпелив и не списывал меня, хотя порой все выглядело мрачновато. Так что уже той же зимой я показала очень хороший прогресс, стала одной из лучших в классе, совершенно неожиданно взяв две медали на чемпионате Норвегии среди юниоров. Это шокировало всех и меня тоже».

И после весеннего семестра 16-летняя Марте внезапно получила высшие баллы по биатлону.

«Кажется, мне просто нужно было переварить все, чему я научилась. Я по-прежнему была одной из самых неорганизованных, но добилась наибольшего прогресса относительно того, с чего начинала.

Думаю, Рогер был слегка удивлен. Потому что бывает, что кому-то не удается показать себя на соревнованиях, хотя они очень хорошо тренируются. Но со мной все было наоборот. На соревнованиях у меня получалось выдать больше, чем тот уровень, на который я на самом деле тренировалась. Так что, мне кажется, Рогер немного удивился и подумал, что, может быть, во мне все же что-то есть».

На детей слишком рано оказывают давление и грузят объемами – оказывается, в Норвегии тоже пропадают юниоры

Данные NRK показывают, что не нужно быть звездой в детстве, чтобы достичь вершин. Сказочный успех Ульсбю-Ройселанн – доказательство этому. Тем не менее, Груббен беспокоится, что многих детей заставляют выбирать основной вид спорта и серьезно тренироваться.

«Если говорить о Марте, то когда она поступила в гимназию, от нее могли бы ожидать 15-17 тренировочных часов в неделю. Ее это сломало бы. Возможно, она бы хорошо реагировала год или два, но никогда не достигла бы тех высот, на какие поднялась сейчас».

Груббен указывает, что на детей и подростков оказывается огромное давление, от них требуют успехов во многих областях. Тренер считает, что большинство из них на самом деле не добьются успеха, и опасается, что родители забывают о самом главном.

«Дети должны приобрести уверенность в себе и испытывать гордость за свои умения и знания. Очень часто обстоятельства меняются быстрее, чем сами спортсмены. Иногда бывают периоды, когда нужно позволить выбирать дорогу им самим, без особого давления извне».

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Груббен считает, что самая главная часть в развитии таланта – сделать так, чтобы спортсмены были здоровы, веселы и жили наполненной смыслом жизнью. И тогда можно вынести куда больше нагрузок. И вдобавок те, кто работают тренерами, должны видеть в детях не только спортсмена, а цельную личность.

«Без этого мы не увидели бы Марте Ульсбю-Ройселанн на верхней ступеньке».

Рада, что была одной из худших

Доцент Норвежского университета естественных и технических наук Стиг Арве Сатер в течение 10 лет следил за мальчиками-футболистами одного года рождения из сборной страны. Только 16% из тех, кто был звездами в 14 лет, впоследствии попали в клубы высшей лиги или за рубеж.

– Что общего у этих 16%, кто был звездами в детстве и добился успеха во взрослом возрасте?

– Разумеется, они много тренировались и работали над собой. У них была внутренняя мотивация, и они часто попадали в среду с хорошими предпосылками для развития, где у них было за кем тянуться, – объясняет Сатер.

Последний пункт очень знаком Ульсбю-Ройселанн. Хотя сама она шокирована, что именно она из всего класса добилась наибольшего успеха. Марте думает, что, возможно, знает, почему это произошло.

«Мне дало преимущество то, что я всегда немного отставала от других. Я никогда не была лучшей».

Ей приходилось все время бороться за то, чтобы приблизиться к одноклассникам, и это привело к постоянному прогрессу.

«В этом смысле я рада, что была одной из слабейших».

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Перевод с норвежского, источник 

Фото: globallookpress.com/Eibner-Pressefoto/EXPA/Adelsber, Martin Schutt/dpa, Tomi Hänninen/Newspix24; instagram.com/marteolsburoiseland; nrk.no; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein

63 комментария

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Доминик
Очень мутная тётя. Всю карьеру бегала середняком и только к 30 годам резко стала топом. Скорость и меткость сильно улучшились за одно межсезонье. Кстати взлет Марты совпал аккурат с уходом Габи Соукаловой, еще одной крайне подозрительной персоны. Такое чувство, будто секретные ТИ разыгрывают в кулуарах ровно на одного спортсмена.
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Hardy
🤢🤮
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Лейтенант Гофмиллер
Не читая, сразу вопрос: астмой страдает?
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гилберт
Ответ sergei71
Насчёт суперзвезды - весьма спорно. Из 9 золот ЧМ у неё 7 в эстафетах, 2 из них в сингл-миксте, которых раньше и в программме не было. У неё пока всего лишь 8 личных кубковых побед, а это даже на лучшую двадцатку среди женщин не тянет. Нет БХГ, олимпийского золота. На данный момент она лишь суперзвезда отдельно взятого Чм-2020, не более того. И насчёт "эталонной суперстабильности" в топ-8 смешно. Расскажите об этом М.Фуркаду, Й.Бё, Магдалене Форсберг, которые в лучшие сезоны практически с подиума не слезали. А Лаура Дальмайер на феноменальном ЧМ-2017 взяла 5 золотых из 6 + 1 серебро, что впечатляет больше успеха Ройселанд.
Причём шестое золото украла Сукалова, стартовав поздним номером. Привет из 2023 года!!!
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Vasily Ivanov
Марте может быть и не самая лучшая , но точно -одна из лучших ....стабильная , надежная , всегда боролась до конца ....Помнится как она на ЧМ в Холменколлене не дала себя догнать Дорен-Абер в эстафете ...там ее звезда и взошла , как в первую очередь командного бойца....
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Ironcast
Ответ Vyshelzaj
Лыжная гимназия,! Вот вам и секрет успеха : у нас нищие секции которые, кстати, в Москве уже год скоро будет как закрыты ( вся зараза же оттуда!), а у них гимназия. У нас детям проездные карты блокируют, чтоб не дай бог не вышли из дома, а у норгов отлаженнвя система детского спорта. Вот и результаты... чему удивляться?
А вам не кажется, что проблема наоборот, в большом комфорте? А деревни сокращаются, все уезжают в поисках лучшего. А раньше именно из них много приезжало. У норгов, скорее, массовость. С футболом вот там или с хоккеем не очень.
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Eugene Takleberry
У нас Ярошенко тоже в 30 стрельнул. Правда, история не такая мотивирующая))
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FilinMD
Ответ scintillation
Спецы пишут, что "Некоторые люди помнят, что с ними было в два года, а у некоторых не сохранилось никаких воспоминаний о себе вплоть до возраста 7-8 лет. В среднем, обрывки воспоминаний начинают появляться у человека примерно с трех с половиной лет." У Марте приступы астмы были с рождения, и после 3-х лет они всё еще продолжались, раз начала тренировки. И если не события, то чувство страха у нее в памяти вполне могло остаться. Насчет дезы - Это было не во время вью Динары, а во время гонки после первой стрельбы Жюстин Брезаз. Можете купить себе и употребить этот "балончик" https://bikeshop.no/fuel-of-norway/nyfon002/fuel-of-norway-energigel-naturlige-r%C3%A5varer-og-mye-karbohydrater
По красоте умываете дилетантов)
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scintillation
Ответ Петр Хрипко
Вы помните что с вами было до 3 лет?а насчет ,,дезы,,это попало в кадр на передаче.... перед гонкой посмотрите Занин берет вью у Динары
Спецы пишут, что "Некоторые люди помнят, что с ними было в два года, а у некоторых не сохранилось никаких воспоминаний о себе вплоть до возраста 7-8 лет. В среднем, обрывки воспоминаний начинают появляться у человека примерно с трех с половиной лет." У Марте приступы астмы были с рождения, и после 3-х лет они всё еще продолжались, раз начала тренировки. И если не события, то чувство страха у нее в памяти вполне могло остаться.
Насчет дезы - Это было не во время вью Динары, а во время гонки после первой стрельбы Жюстин Брезаз. Можете купить себе и употребить этот "балончик" https://bikeshop.no/fuel-of-norway/nyfon002/fuel-of-norway-energigel-naturlige-r%C3%A5varer-og-mye-karbohydrater
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Ответ sergei71
Насчёт суперзвезды - весьма спорно. Из 9 золот ЧМ у неё 7 в эстафетах, 2 из них в сингл-миксте, которых раньше и в программме не было. У неё пока всего лишь 8 личных кубковых побед, а это даже на лучшую двадцатку среди женщин не тянет. Нет БХГ, олимпийского золота. На данный момент она лишь суперзвезда отдельно взятого Чм-2020, не более того. И насчёт "эталонной суперстабильности" в топ-8 смешно. Расскажите об этом М.Фуркаду, Й.Бё, Магдалене Форсберг, которые в лучшие сезоны практически с подиума не слезали. А Лаура Дальмайер на феноменальном ЧМ-2017 взяла 5 золотых из 6 + 1 серебро, что впечатляет больше успеха Ройселанд.
Все верно разложил по полочкам.
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Vyshelzaj
Ответ Серёжа Громм
Туда идут дети после подготовки в спортшколах, если не в курсе ============================= Я , то в курсе , а вот ты тут с завыванием пел про лыжные гимназии , что только в одной стране такое..
Вы, судя по всему, не только от спорта, но и от образования далеки. Грмназия лыжная- это школа такая, снабденая инвентарем, тренерами и врачом, где дети учатся и потом тренируются . Таких нет у нас. У нас есть сдюсшор в разобранном состоянии, где тренируются дети после школы, если им родители купили инвентарь. У моего ребенка сейчва тренер по лыжам за свой счет написал и катается с детьми подпольно, потому что москомспорт их заставляет заниматься дома у компа. Нормальному человеку разница между норвежской и нашей системой очевидна
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my_typing
Не самородок, но пчёлка, берет трудолюбием и упорством. Никогда не забуду ЧМ в Норвегии, король смотрит гонки стоя, Бе, Свенсен всухую продувают Фуркаду, Фуркад, как победитель, каждый раз после личных гонок ходит к королю Норвегии на прием. И только Марта спасла команду от полного фиаско перед лицом короля.
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Голос Губерниева
Ответ Toffiti
Такая же проблема есть в плавании. Там, за финальный вечер, один спортсмен может завоевать по два-три титула ЧМ и ОИ. За один только вечер финальных заплывов. А в биатлоне нужно реально что-то делать, согласна. Зачем-то впихнули в программу ещё одну командную гонку. Чемпионат мира позиционируют, чуть ли не как один из этапов КМ (раз очки за него идут в ОЗ). Такое ощущение, к нему и спортсмены специально не готовятся, как идёт всё, так и идёт. Посмотрите на лыжников: в этом сезоне, многие точечно подводятся к ЧМ: пропускают гонки, целые этапы и ТДС! Вот это, я понимаю, для них значимость турнира. Собственно, поэтому чемпионат мира по лг ждёшь с особым трепетом и желанием. Уровень борьбы, соперничества, эмоций там будет - огонь)
В плавании - своё лобби, американское. Все проталкивают свои виды спорта. Только у одних для этого имеются все возможности, а другие молча обтекают.

Я  говорю,  придут времена,  когда 15-20 кратные ЧМ  будут бегать по 30  штук на квадратный  километр,  а Уле со своими титулами будет жалко  скулить в сторонке,  когда мимо будет сама  85-кратная ЧМ  Ройселан  проезжать. 
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Toffiti
Ответ Голос Губерниева
Как вариант. Ну, ценность медали ЧМ на глазах сводится к нулю! Есть виды спорта, в которых страны бьются за один комплект медалей. И золото там - это золото! А тут, блин, в кого ни плюнь - все уже миллиардократные мегачемпионы. И ведь на этом не остановятся! Ещё дождёмся, что чёрные заявят о дискриминации и для них нужно будет разыграть дополнительный комплект наград, за ними ЛГБТ подтянутся, Свидетели Иеговы и индейцы Боливии. По-нормальному надо проводить ЧМ так, как в футболе. И как Олимпиаду.   Раз в 4 года.  Тогда и будет этот титул по-настоящему цениться. 
Такая же проблема есть в плавании. Там, за финальный вечер, один спортсмен может завоевать по два-три титула ЧМ и ОИ. За один только вечер финальных заплывов.
А в биатлоне нужно реально что-то делать, согласна. Зачем-то впихнули в программу ещё одну командную гонку. Чемпионат мира позиционируют, чуть ли не как один из этапов КМ (раз очки за него идут в ОЗ). Такое ощущение, к нему и спортсмены специально не готовятся, как идёт всё, так и идёт. Посмотрите на лыжников: в этом сезоне, многие точечно подводятся к ЧМ: пропускают гонки, целые этапы и ТДС! Вот это, я понимаю, для них значимость турнира. Собственно, поэтому чемпионат мира по лг ждёшь с особым трепетом и желанием. Уровень борьбы, соперничества, эмоций там будет - огонь)
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Голос Губерниева
Ответ Toffiti
Может стоит проводить ЧМ раз в два года, как это делается в некоторых видах спорта. Это поднимет ценность титула, а для болельщиков, данный турнир приобретет ещё бОльшую значимость. Особенно позабавила "забота" чиновников IBU о маленьких биатлонных странах (которые не могут выставлять составы в смешанную эстафету) и добавили в программу сингл-микст. А по факту, получилась ещё одна золотая медаль в карман той же Норвегии: плюс очередной титул Бё и Улсбю.
Как вариант. Ну, ценность медали ЧМ на глазах сводится к нулю! Есть виды спорта, в которых страны бьются за один комплект медалей. И золото там - это золото! А тут, блин, в кого ни плюнь - все уже миллиардократные мегачемпионы. И ведь на этом не остановятся! Ещё дождёмся, что чёрные заявят о дискриминации и для них нужно будет разыграть дополнительный комплект наград, за ними ЛГБТ подтянутся, Свидетели Иеговы и индейцы Боливии.

По-нормальному надо проводить ЧМ так, как в футболе. И как Олимпиаду.   Раз в 4 года.  Тогда и будет этот титул по-настоящему цениться. 
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Toffiti
Ответ Голос Губерниева
Согласен. И вообще, значимость медалей со временем нивелируется. Раньше у биатлонистов было всего 3 комплекта наград - ИГ, спринт, стафа. Потом начали добавлять - пасьют, масс-старт, смешанка, одиночка. Не удивлюсь, если ещё что-то придумают и комплектов станет 10.  Теперь уже 6-7 золотых считается мало. Скоро 20 будет у последней шавки. Всё время говорят о какой-то дико возросшей конкуренции. ГДЕ? В каком месте она возросла? Как было несколько стран в биатлоне 20-25 лет назад, так и есть. Отдельные всплески типа Кайсы - это скорее исключение. Глобусы, золото ОИ-ЧМ по-прежнему у узкого списка стран.
Может стоит проводить ЧМ раз в два года, как это делается в некоторых видах спорта. Это поднимет ценность титула, а для болельщиков, данный турнир приобретет ещё бОльшую значимость.
Особенно позабавила "забота" чиновников IBU о маленьких биатлонных странах (которые не могут выставлять составы в смешанную эстафету) и добавили в программу сингл-микст. А по факту, получилась ещё одна золотая медаль в карман той же Норвегии: плюс очередной титул Бё и Улсбю.
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Пользователь заблокирован
Ответ Vyshelzaj
Вы, видимо, очень далеки от спррта. В инстиутах физкультуры не готовят детей, это вуз. Туда идут дети после подготовки в спортшколах, если не в курсе. И да, московские институты до сих пор на удаленке. Видели спортсменов, подготовленных онлайн? А тренеров и спортврачей, так же обученных? Никто не видел. Так что треп тут у кого-то другого
Туда идут дети после подготовки в спортшколах, если не в курсе
=============================
Я , то в курсе , а вот ты тут с завыванием пел про лыжные гимназии , что только в одной стране такое..
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zoi50
Ответ Петр Хрипко
В в лыжах тыкают Сашей в биатлоне тоже ,ну ещё Волковым . Двое ....и те в прошлом .посчитайте сколько их у норгов ,там походу паралимпийцы выступают
Да откуда вы знвете , сколько у нас? На ТИ подают сотнями.
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Голос Губерниева
Ответ sergei71
Насчёт суперзвезды - весьма спорно. Из 9 золот ЧМ у неё 7 в эстафетах, 2 из них в сингл-миксте, которых раньше и в программме не было. У неё пока всего лишь 8 личных кубковых побед, а это даже на лучшую двадцатку среди женщин не тянет. Нет БХГ, олимпийского золота. На данный момент она лишь суперзвезда отдельно взятого Чм-2020, не более того. И насчёт "эталонной суперстабильности" в топ-8 смешно. Расскажите об этом М.Фуркаду, Й.Бё, Магдалене Форсберг, которые в лучшие сезоны практически с подиума не слезали. А Лаура Дальмайер на феноменальном ЧМ-2017 взяла 5 золотых из 6 + 1 серебро, что впечатляет больше успеха Ройселанд.
Согласен. И вообще, значимость медалей со временем нивелируется. Раньше у биатлонистов было всего 3 комплекта наград - ИГ, спринт, стафа. Потом начали добавлять - пасьют, масс-старт, смешанка, одиночка. Не удивлюсь, если ещё что-то придумают и комплектов станет 10.  Теперь уже 6-7 золотых считается мало. Скоро 20 будет у последней шавки. Всё время говорят о какой-то дико возросшей конкуренции. ГДЕ? В каком месте она возросла? Как было несколько стран в биатлоне 20-25 лет назад, так и есть. Отдельные всплески типа Кайсы - это скорее исключение. Глобусы, золото ОИ-ЧМ по-прежнему у узкого списка стран.
+5
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Vyshelzaj
Ответ Серёжа Громм
А институты физкультуры в России не замечал?? Или детско-юношеские спортивные школы?? Какой трёп от тебя..
Вы, видимо, очень далеки от спррта. В инстиутах физкультуры не готовят детей, это вуз. Туда идут дети после подготовки в спортшколах, если не в курсе. И да, московские институты до сих пор на удаленке. Видели спортсменов, подготовленных онлайн? А тренеров и спортврачей, так же обученных? Никто не видел. Так что треп тут у кого-то другого
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Петр Хрипко
Ответ scintillation
она раньше говорила что в детстве дышала как через соломинку боялась задохнуться.здесь она говорит что с детства занимается спортом..... ________________ когда она "дышала как через соломинку" ей еще не было 3 лет. Если у вашего 3-х годовалого ребенка начнутся приступы удушья, то вы тоже отправите ребенка в спорт, потому что именно это врачи и советуют. И если бы вы удосужились прочесть ту статью целиком либо вообще что-нибудь на эту тему прочесть, то знали бы - что прежде всего в 3 года она начала тренировать легкие, чтобы увеличить их объем, так как это помогает детям с астмой. А именно объем легких и важен в таких видах спорта. А так же знали бы, что треть детей это заболевание попросту перерастает. И не несли бы тут всякий удивленный бред. Когда брали интервью у Алимбековой в кадр попала Марта употребляющая балончик _________ Сколько платят за такую дезу?
Вы помните что с вами было до 3 лет?а насчет ,,дезы,,это попало в кадр на передаче.... перед гонкой посмотрите Занин берет вью у Динары
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Ответ Minsk Belarus
эта категория притянута за уши, есть три вида титулов, КМ, ОИ и ЧМ, лучшая на КМ Форсберг, лучшая на ОИ Домрачева, лучшей на ЧМ станет Олсбю, все остальное отмазки для бедных
а если всё сложить (так правильней же будет) кто тогда лучшая?
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scintillation
Ответ Глеб Саратов
У Волкова другая астма, как объясняли, связанная с цветением некоторых растений, чего чисто биологически не может происходить зимой
но тем не менее справки для ТИ собирали.
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scintillation
Ответ Петр Хрипко
В в лыжах тыкают Сашей в биатлоне тоже ,ну ещё Волковым . Двое ....и те в прошлом .посчитайте сколько их у норгов ,там походу паралимпийцы выступают
еще Черноусов есть, причем выяснилось это случайно, не то дело, так и не знали бы ни про Легкова, ни про Черноусова - это на мысли не наводит? или мысли - это не про вас?
Давайте посчитаем норгов - огласите список пожалуйста.
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scintillation
Ответ Петр Хрипко
Когда брали интервью у Алимбековой в кадр попала Марта употребляющая балончик.она раньше говорила что в детстве дышала как через соломинку боялась задохнуться.здесь она говорит что с детства занимается спортом.....опять же после финиша всегда выглядит так словно с прогулки вернулась хотя другие валятся за чертой.у всех бывает спад и лишь норвежский биатлон всегда в форме.
она раньше говорила что в детстве дышала как через соломинку боялась задохнуться.здесь она говорит что с детства занимается спортом.....
________________
когда она "дышала как через соломинку" ей еще не было 3 лет. Если у вашего 3-х годовалого ребенка начнутся приступы удушья, то вы тоже отправите ребенка в спорт, потому что именно это врачи и советуют. И если бы вы удосужились прочесть ту статью целиком либо вообще что-нибудь на эту тему прочесть, то знали бы - что прежде всего в 3 года она начала тренировать легкие, чтобы увеличить их объем, так как это помогает детям с астмой. А именно объем легких и важен в таких видах спорта. А так же знали бы, что треть детей это заболевание попросту перерастает. И не несли бы тут всякий удивленный бред.


Когда брали интервью у Алимбековой в кадр попала Марта употребляющая балончик

_________

Сколько платят за такую дезу?
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