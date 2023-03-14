63 комментария

Норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн завершает карьеру – на этапе Кубка мира в Холменколлене 32-летняя спортсменка проведет последние гонки.

Ульсбю – суперзвезда и феномен биатлона:

• 13-кратная чемпионка мира – это рекорд женского биатлона. Ульсбю опередила Магдалену Нойнер (12 побед) и нашу Елену Головину (10);

• первая в истории биатлонистка, завоевавшая 7 медалей за 7 гонок ЧМ – это случилось в Антхольце-2020: пара бронз, пять золотых (в том числе две личные). За это достижение французское издание L’Equipe признало Марте спортсменкой года в мире;

• трехкратная олимпийская чемпионка – в Пекине-2022 она взяла три золота и две бронзы, а еще у нее два серебра из Пхенчхана-2018.

• обладательница Кубка мира в сезоне-2021/22. В ее активе 19 личных побед на КМ, 7 серебряных и 19 бронзовых медалей.

Ниже история девушки, которая по-настоящему раскрылась лишь ближе к 30. Это перевод материала NRK.

Этот текст впервые опубликован на Sports.ru в январе 2021-го. Но сейчас – лучшее время, чтобы проводить им Марте.

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Она ненавидела биатлон и не была амбициозна. Школьная ведомость с оценками Марте совершенно не указывала на то, какая карьера ее ожидает.

1) «Ты работаешь целенаправленно и хорошо, но не всегда готова к занятиям».

2) «В первую очередь тебе нужно улучшить выносливость и стрельбу».

Так звучали замечания учителя 15-летней Марте.

Отделение называлось «элитный спорт», учебный предмет – биатлон. И самой неуспевающей в классе была она, кто 14 лет спустя станет первой в истории биатлонисткой, взявшей 7 медалей на одном ЧМ.

«У меня было не так много положительных отзывов в тот период, так что в результате вышла четверка. Учитель колебался между тройкой и четверкой, но в итоге поставил четверку. И я помню, что мне было очень досадно, потому что все в классе получили пятерки и шестерки. Думаю, я была худшей, во всяком случае, самой неорганизованной».

Не знала, что такое биатлон. А когда попала туда – сразу возненавидела, хотела бросить после двух занятий

NRK опросил элитных спортсменов, были ли они звездами в детском возрасте, и 55% ответили – да. Ульсбю-Ройселанн не среди них.

Она начала заниматься биатлоном в 9-м классе и ненавидела его – первое полугодие ей хотелось все бросить. И когда Марте выбрала биатлонное отделение в гимназии, то сделала это в основном из-за того, что мечтала уехать из дома.

«У меня было не так много амбиций. Я просто-напросто не понимала, что такое биатлон. Мне казалось, что понимала, но когда приехала сюда, то осознала, что понятия не имела».

В 15 лет Марте пришла новичком в лыжную гимназию в Сирдале, где ее учителем стал бывший тренер сборной Рогер Груббен. Там во многих смыслах началось ее путешествие.

Марте выросла на ферме и всегда любила проводить время на свежем воздухе. Она ходила в лыжные походы с семьей, строила с братом горки для катания на санках, лазила по деревьям и немного играла в гандбол в младших классах.

«Я закончила с гандболом в 7-м. Мне нравилось бегать туда-обратно на фланге, но я старалась избегать контакта с мячом. А потом поняла, что гандбол – это не мое».

На второй год старшей школы у папы появилась идея, что Марте нужно заниматься каким-то спортом на открытом воздухе. Именно тогда местные энтузиасты организовали во Фруланде биатлонную группу. Папа Ульсбю предложил дочери попробовать.

«Первые полгода я ненавидела биатлон. В группе были только мальчики – войны снежками, толкание и стычки. Если бы все зависело только от меня, то я бы бросила после двух тренировок. Но я очень рада, что папа – я говорю «заставил», но он же этого не делал – уговорил меня попробовать еще чуть-чуть. А через полгода я страстно увлеклась этим видом спорта».

«Я все время не успевала, пыталась догонять – кажется, я жила в постоянном стрессе»

Год спустя, следуя примеру старшего брата, она поступила в лыжную гимназию в Сирдале. В ее глазах жизнь брата выглядела потрясающей, и Марте настроилась уехать из дома и справляться со всем сама. Но перемены были громадными.

«Я была настолько неорганизованной. Не проходило и тренировки без того, чтобы я что-то не забыла. Я чувствовала, что постоянно отстаю от одноклассников буквально во всем».

Она описывает новые будни с ежедневными тренировками вместо двух раз в неделю, к чему привыкла. Новое окружение, больше ответственности, стирка одежды, домашние задания.

«Я все время не успевала, пыталась догонять, догонять, догонять. Мне кажется, я жила в постоянном стрессе, думая, что никогда не достигну цели, никогда не выйду на ноль – как со школой, так и с биатлоном. Так что первый год в гимназии вышел лихорадочным, но я многому научилась».

В добавок ко всему ей пришлось иметь дело с требовательным и строгим Рогером Груббеном, который ожидал от учеников несколько иной дисциплины, чем та, к которой 15-летняя Ульсбю-Ройселанн была готова.

С Рогером Груббеном в Сирдале этим летом

«Поначалу я очень боялась Рогера. Он требовал пунктуальности и организованности, которых мне так не хватало. Сейчас он сама доброта – невозможно поверить, что он был настолько суров, но это так. И вечно недоволен в первое полугодие. Но это было хорошо, потому что мы сильно его зауважали».

Тренер говорит, что у Марте особая психология: она не чувствует давления и не боится неудач

Груббен называет личные качества ученицы, ставшие ключом к успеху – несмотря на то, что поначалу ее опережали: «Ее мотивация развивалась, становилась сильнее. А еще она любит соревноваться. Она реалистична и одновременно очень тверда в расстановке приоритетов. Ей просто хочется посмотреть, насколько высоко она сможет подняться».

Груббен много лет работал в сборной Норвегии и сотрудничал с Уле Эйнаром Бьорндаленом, а также был тренером и учителем в лыжной гимназии в Сирдале. Он встречал много спортсменов, преследующих ту же цель. Ульсбю-Ройселанн выделяется среди них.

По словам Груббена, дело в том, что королева ЧМ-2020 не боится поражений. Она воспринимает неудачи и вызовы совершенно особенным образом.

«Ее психология дает только плюсы в биатлоне. Тут она, пожалуй, немного отличается от других, потому что многие ощущают давление от ожиданий. С ней, конечно же, происходит то же самое, но ее отличает то, как она с этим справляется».

«Может быть, в ней все же что-то есть?»

Марте тоже помнит, что она рано добилась успехов на соревнованиях, и что в особенности стартовый биб помогал ей делать шаг вперед.

«К счастью для меня, Рогер был терпелив и не списывал меня, хотя порой все выглядело мрачновато. Так что уже той же зимой я показала очень хороший прогресс, стала одной из лучших в классе, совершенно неожиданно взяв две медали на чемпионате Норвегии среди юниоров. Это шокировало всех и меня тоже».

И после весеннего семестра 16-летняя Марте внезапно получила высшие баллы по биатлону.

«Кажется, мне просто нужно было переварить все, чему я научилась. Я по-прежнему была одной из самых неорганизованных, но добилась наибольшего прогресса относительно того, с чего начинала.

Думаю, Рогер был слегка удивлен. Потому что бывает, что кому-то не удается показать себя на соревнованиях, хотя они очень хорошо тренируются. Но со мной все было наоборот. На соревнованиях у меня получалось выдать больше, чем тот уровень, на который я на самом деле тренировалась. Так что, мне кажется, Рогер немного удивился и подумал, что, может быть, во мне все же что-то есть».

На детей слишком рано оказывают давление и грузят объемами – оказывается, в Норвегии тоже пропадают юниоры

Данные NRK показывают, что не нужно быть звездой в детстве, чтобы достичь вершин. Сказочный успех Ульсбю-Ройселанн – доказательство этому. Тем не менее, Груббен беспокоится, что многих детей заставляют выбирать основной вид спорта и серьезно тренироваться.

«Если говорить о Марте, то когда она поступила в гимназию, от нее могли бы ожидать 15-17 тренировочных часов в неделю. Ее это сломало бы. Возможно, она бы хорошо реагировала год или два, но никогда не достигла бы тех высот, на какие поднялась сейчас».

Груббен указывает, что на детей и подростков оказывается огромное давление, от них требуют успехов во многих областях. Тренер считает, что большинство из них на самом деле не добьются успеха, и опасается, что родители забывают о самом главном.

«Дети должны приобрести уверенность в себе и испытывать гордость за свои умения и знания. Очень часто обстоятельства меняются быстрее, чем сами спортсмены. Иногда бывают периоды, когда нужно позволить выбирать дорогу им самим, без особого давления извне».

Груббен считает, что самая главная часть в развитии таланта – сделать так, чтобы спортсмены были здоровы, веселы и жили наполненной смыслом жизнью. И тогда можно вынести куда больше нагрузок. И вдобавок те, кто работают тренерами, должны видеть в детях не только спортсмена, а цельную личность.

«Без этого мы не увидели бы Марте Ульсбю-Ройселанн на верхней ступеньке».

Рада, что была одной из худших

Доцент Норвежского университета естественных и технических наук Стиг Арве Сатер в течение 10 лет следил за мальчиками-футболистами одного года рождения из сборной страны. Только 16% из тех, кто был звездами в 14 лет, впоследствии попали в клубы высшей лиги или за рубеж.

– Что общего у этих 16%, кто был звездами в детстве и добился успеха во взрослом возрасте?

– Разумеется, они много тренировались и работали над собой. У них была внутренняя мотивация, и они часто попадали в среду с хорошими предпосылками для развития, где у них было за кем тянуться, – объясняет Сатер.

Последний пункт очень знаком Ульсбю-Ройселанн. Хотя сама она шокирована, что именно она из всего класса добилась наибольшего успеха. Марте думает, что, возможно, знает, почему это произошло.

«Мне дало преимущество то, что я всегда немного отставала от других. Я никогда не была лучшей».

Ей приходилось все время бороться за то, чтобы приблизиться к одноклассникам, и это привело к постоянному прогрессу.

«В этом смысле я рада, что была одной из слабейших».

Перевод с норвежского, источник

Фото: globallookpress.com/Eibner-Pressefoto/EXPA/Adelsber, Martin Schutt/dpa, Tomi Hänninen/Newspix24; instagram.com/marteolsburoiseland; nrk.no; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein