Малиновский сравнялся по юниорским медалям с Шипулиным и Логиновым

В феврале 20-летний биатлонист Игорь Малиновский выиграл спринт и преследование на чемпионате Европы среди юниоров, а затем добавил к континентальным титулам и золотую медаль чемпиона мира среди юниоров в эстафете. Всего у талантливого уроженца Камчатского края стало 9 золотых юниорских медалей (первую он завоевал еще в 2016 году) — и по этому показателю он сравнялся с Антоном Шипулиным и Александром Логиновым.

Вот только нынешние лидеры сборной России завоевали столько чемпионских титулов в течение четырех лет (Антон — с 2005 по 2008 годы, Александр — с 2010 по 2013-й), а Игорь уложился в три сезона.

Малиновский уже дебютировал на Кубке IBU (23-е место в единственном спринте) и на Кубке мира (86-е место в единственном спринте) в марте 2017-го.