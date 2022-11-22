Стартует фэнтези-биатлон! Пора собирать состав на новый сезон: чтобы Вирер и Бо бегали за вашу команду

Sports.ru открывает новый биатлонный фэнтези-сезон.

Это отличный способ сделать Кубок мира интереснее, когда там нет наших.

Сезон стартует уже в выходные, самое время набрать свой состав, чтобы соревноваться с друзьями и выигрывать призы.

У нас два отдельных турнира: в мужском биатлоне и женском. Йоханнес Бо, Доротея Вирер и другие звезды могут быть частью и вашей команды.

Тут можно собрать мужскую команду:

Как выглядит фэнтези-команда в биатлоне?

В каждой команде восемь биатлонистов – по принципу эстафеты (запасных тут нет, все очки учитываются). На всех в сумме можно потратить бюджет в 100 миллионов.

Можно взять не больше двух биатлонистов из одной страны.

А какие призы?

Победители обоих турниров получат сертификат в маркетплейс и чемпионские звезды с бейджами в профиле на сайте.

Собрать женскую команду можно тут:

Как начисляются очки в фэнтези-биатлоне?

В первую очередь – за места, занятые в гонках. Работает тот же принцип, что и в Кубке мира: баллы набирают топ-40 в каждой гонке, победитель – 90 очков, серебряный призер – 75, бронзовый – 60 и так далее до одного балла у того, кто занял 40-е место.

Кроме того, в игре есть бонусы: по 10 очков (и меньше в зависимости от места в первой десятке) за лучшее чистое время на дистанции и скорострельность, а также по 10 баллов за чистую стрельбу в гонке с четырьмя огневыми рубежами и пять – в гонках с двумя.

Штрафы начисляются за промахи: каждый – минус одно очко.

Все подробности – на странице правил.

Кто оценивал биатлонистов?

Спасибо нашим пользователям: Максиму Басырову, Phantom of Opera и yustas.

И еще раз главные ссылки: