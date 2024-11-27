Фэнтези биатлона запустили! Сделайте сезон интереснее: создавайте свои сборные

На Спортсе’’ новый биатлонный фэнтези-сезон.

По-прежнему один из лучших способов сделать Кубок мира интереснее, когда там нет наших.

Сезон стартует уже в субботу , пора собрать свою дрим-тим, чтобы соревноваться с друзьями и выигрывать призы.

У нас два отдельных турнира: в мужском биатлоне и женском. Йоханнес Бо, Доротея Вирер и другие звезды могут быть частью и вашей команды.

Тут можно собрать мужскую команду :

Как выглядит фэнтези-команда в биатлоне?

В каждой команде восемь биатлонистов – по принципу эстафеты (запасных тут нет, все очки учитываются). На всех в сумме можно потратить бюджет в 100 миллионов.

Можно взять не больше двух биатлонистов из одной страны.

А какие призы?

Победители обоих турниров получат сертификат в маркетплейс и чемпионские звезды с бейджами в профиле на сайте.

Собрать женскую команду можно тут :

Как начисляются очки в фэнтези-биатлоне?

В первую очередь – за места, занятые в гонках. Работает тот же принцип, что и в Кубке мира: баллы набирают топ-40 в каждой гонке, победитель – 90 очков, серебряный призер – 75, бронзовый – 60 и так далее до одного балла у того, кто занял 40-е место.

Кроме того, в игре есть бонусы: по 10 очков (и меньше в зависимости от места в первой десятке) за лучшее чистое время на дистанции и скорострельность, а также по 10 баллов за чистую стрельбу в гонке с четырьмя огневыми рубежами и пять – в гонках с двумя.

Штрафы начисляются за промахи: каждый – минус одно очко.

Все подробности – на странице правил .

Кто оценивал биатлонистов?

Спасибо нашим пользователям: Максиму Басырову , Phantom of Opera и yustas .

И еще раз главные ссылки. Новый сезон стартует в субботу, 30 ноября. Первые личные гонки, которые идут в фэнтези-зачет – во вторник, 3 декабря .

Фэнтези Кубка мира среди мужчин

Фэнтези Кубка мира среди женщин