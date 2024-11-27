Фэнтези биатлона запустили! Сделайте сезон интереснее: создавайте свои сборные
На Спортсе’’ новый биатлонный фэнтези-сезон.
По-прежнему один из лучших способов сделать Кубок мира интереснее, когда там нет наших.
Сезон стартует уже в субботу, пора собрать свою дрим-тим, чтобы соревноваться с друзьями и выигрывать призы.
У нас два отдельных турнира: в мужском биатлоне и женском. Йоханнес Бо, Доротея Вирер и другие звезды могут быть частью и вашей команды.
Тут можно собрать мужскую команду:
Как выглядит фэнтези-команда в биатлоне?
В каждой команде восемь биатлонистов – по принципу эстафеты (запасных тут нет, все очки учитываются). На всех в сумме можно потратить бюджет в 100 миллионов.
Можно взять не больше двух биатлонистов из одной страны.
А какие призы?
Победители обоих турниров получат сертификат в маркетплейс и чемпионские звезды с бейджами в профиле на сайте.
Собрать женскую команду можно тут:
Как начисляются очки в фэнтези-биатлоне?
В первую очередь – за места, занятые в гонках. Работает тот же принцип, что и в Кубке мира: баллы набирают топ-40 в каждой гонке, победитель – 90 очков, серебряный призер – 75, бронзовый – 60 и так далее до одного балла у того, кто занял 40-е место.
Кроме того, в игре есть бонусы: по 10 очков (и меньше в зависимости от места в первой десятке) за лучшее чистое время на дистанции и скорострельность, а также по 10 баллов за чистую стрельбу в гонке с четырьмя огневыми рубежами и пять – в гонках с двумя.
Штрафы начисляются за промахи: каждый – минус одно очко.
Все подробности – на странице правил.
Кто оценивал биатлонистов?
Спасибо нашим пользователям: Максиму Басырову, Phantom of Opera и yustas.
И еще раз главные ссылки. Новый сезон стартует в субботу, 30 ноября. Первые личные гонки, которые идут в фэнтези-зачет – во вторник, 3 декабря.
Фэнтези Кубка мира среди мужчин