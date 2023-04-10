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Вагон, догон и Пиховский. Словарь ставочника от раздела Ставки на Sports.ru

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Собрали важные термины.

Чтобы упростить жизнь начинающим и не очень ставочникам и лучше понимать, что мы пишем в разделе Ставки на Sports.ru, собрали небольшой словарик заряженных терминов. 

А

Андердог – команда, боец, спортсмен, который играет против безальтернативного фаворита в событии.

Аутрайт – ставка, которая делается на долгосрочное событие.

Б

Бетон – ставка, которая практически точно должна сыграть.

Биг-маркет – рынок, на который букмекерские конторы дают высокие максимумы для ставок. ТВ основном распространены на крупных соревнованиях: Лига чемпионов, чемпионаты мира и прочее.

Будка – игровой клуб, наземный пункт приема ставок.

Бук – сокращенное от букмекер.

В

Ва-банк – ставка на сумму всего своего банка.

Вагон – одно из событий, которое составляет часть экспресс-ставки или экспресса.

Валуй – разновидность ставок с высоким коэффициентом.

Верняк – разговорное название «верной» ставки, то есть той, которая точно сыграет.

Верх – означает, что количество очков/голов и прочих статистических показателей будет выше определенного значения.

Вилка – одна из самых популярных стратегий игроков. Суть проста: ставить на противоположные исходы события в разных букмекерских конторах и получать прибыль независимо от результата.

Выхлоп – чистая прибыль со ставки.

Г

Гандикап (или фора) – вид ставки, в которой одному из участников события предоставляется преимущество (фора) в виде разницы голов, очков, геймов и прочего.

Д

Дог – договорной матч. 

Догон – одна из самых агрессивных стратегий ставок суть которой в увеличении ставки на следующее событие после проигрыша. В случае выигрыша догона, вы перекрываете проигрышную ставку и получаете прибыль. 

Доезд – победа в конкретном событии или ставке.

Доехать – дождаться победы в событие или конкретной ставке, получить выигрыш или хотя бы возврат.

Ж

Железобетон (железо, железка) – ставка с очень высокой вероятностью выигрыша.

З

Заход – выигрыш.

И

Информный – команда или спортсмен находящийся в хорошей форме.

К

Кабанчик – несколько событий, где сумму новой ставки составляет размер выплаты по ставке предыдущей.

Каппер – спортивный аналитик занимающийся ставками на спорт.

Коэффициент – число, отражающее отношение букмекерской конторы к исходу события. На его основании рассчитывается выигрыш по ставке, если она сыграет. 

Кэф – сокращение от «коэффициент».

Л

Лайв – ставки, которые принимаются после начала события. Обычно в лайве коэффициенты меняются очень быстро, поэтому надо ставить быстро.

Левак – еще одно из определений договорного матча.

Линия – коэффициенты, которые букмекерская контора дает на исход любого события. Включает в себя тоталы, победы/поражения, количество угловых и прочие.

Лудомания (лудка) – игровая зависимость. 

Луз – проигрыш.

М

Маржа – процент букмекера, заложенный в коэффициенты событий для получения гарантированной прибыли.

Н

Низ – разговорное обозначение ставки на «тотал меньше».

Нырнуть – ставка там, где ты не уверен в исходе.

О

Откат – поражения после серии победных ставок.

Отскок – выигрыш в проигрышной ситуации.

Ординар – ставка на один исход в одном событии. Как пример, на победу одного футбольного клуба над другим.

П

Пари – ставка у букмекера.

Пихать – совершать ставки.

Пиховской – профессиональный ставочник.

Попан – слабый игрок, который постоянно проигрывает.

Попановоз – экспресс с большим количеством событий и маленькими коэффициентами.

Пресс – сокращение от «экспресс».

Простыня – разговорное от «экспресс».

Р

Расход – ставка, рассчитанная с коэффициентом 1.0.

Роспись – вся линия от букмекера на какое-либо событие.

Рынок –  событие, на которое предлагает сделать ставку букмекерская контора. Все, на что ставят бетторы, является рынками.

С

Система – ряд экспрессов, в котором размер пари равномерно распределяется на каждую комбинацию. Сумма выплат по успешным экспрессам и станет выигрышем.

Скип – пропуск ставки.

Слив – проигрыш по ставке.

Смолл-маркет – котировки с низкой популярностью среди игроков, чаще всего на какие-то статистические результаты (удары в створ ворот, владение мячом, количество угловых и прочее)

Т

Тильт – неуверенность, приводящая к серии поражений.

Тотал – общее количество чего-либо: от очков, до голов и прочее.

Тянуть – смотреть на матч после сделанной ставки и переживать за нужный тебе исход.

Ф

Флэт – стратегия ставок, где используется фиксированная сумма.

Фонарь – фаворит матча.

Фора – ставки, при которых определенному событию в матче (например победе команды) придается условное преимущество или отставание. Фора рассчитывается количеством голов, очков и прочих статистических результатов, которые прибавляются к итоговому счету или отнимаются от итогового счета.

Фрибет – возможность заключить пари без использования средств игрового баланса.

Э

Экспресс – вид ставки, состоящий из цепочки событий, чтобы экспресс зашел, все события должны сыграть.

Я

Ядро – те события, которые ты хочешь сыграть.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, David Rogers, Andy Lyons, Catherine Ivill

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