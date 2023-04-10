Вагон, догон и Пиховский. Словарь ставочника от раздела Ставки на Sports.ru
Собрали важные термины.
Чтобы упростить жизнь начинающим и не очень ставочникам и лучше понимать, что мы пишем в разделе Ставки на Sports.ru, собрали небольшой словарик заряженных терминов.
А
Андердог – команда, боец, спортсмен, который играет против безальтернативного фаворита в событии.
Аутрайт – ставка, которая делается на долгосрочное событие.
Б
Бетон – ставка, которая практически точно должна сыграть.
Биг-маркет – рынок, на который букмекерские конторы дают высокие максимумы для ставок. ТВ основном распространены на крупных соревнованиях: Лига чемпионов, чемпионаты мира и прочее.
Будка – игровой клуб, наземный пункт приема ставок.
Бук – сокращенное от букмекер.
В
Ва-банк – ставка на сумму всего своего банка.
Вагон – одно из событий, которое составляет часть экспресс-ставки или экспресса.
Валуй – разновидность ставок с высоким коэффициентом.
Верняк – разговорное название «верной» ставки, то есть той, которая точно сыграет.
Верх – означает, что количество очков/голов и прочих статистических показателей будет выше определенного значения.
Вилка – одна из самых популярных стратегий игроков. Суть проста: ставить на противоположные исходы события в разных букмекерских конторах и получать прибыль независимо от результата.
Выхлоп – чистая прибыль со ставки.
Г
Гандикап (или фора) – вид ставки, в которой одному из участников события предоставляется преимущество (фора) в виде разницы голов, очков, геймов и прочего.
Д
Дог – договорной матч.
Догон – одна из самых агрессивных стратегий ставок суть которой в увеличении ставки на следующее событие после проигрыша. В случае выигрыша догона, вы перекрываете проигрышную ставку и получаете прибыль.
Доезд – победа в конкретном событии или ставке.
Доехать – дождаться победы в событие или конкретной ставке, получить выигрыш или хотя бы возврат.
Ж
Железобетон (железо, железка) – ставка с очень высокой вероятностью выигрыша.
З
Заход – выигрыш.
И
Информный – команда или спортсмен находящийся в хорошей форме.
К
Кабанчик – несколько событий, где сумму новой ставки составляет размер выплаты по ставке предыдущей.
Каппер – спортивный аналитик занимающийся ставками на спорт.
Коэффициент – число, отражающее отношение букмекерской конторы к исходу события. На его основании рассчитывается выигрыш по ставке, если она сыграет.
Кэф – сокращение от «коэффициент».
Л
Лайв – ставки, которые принимаются после начала события. Обычно в лайве коэффициенты меняются очень быстро, поэтому надо ставить быстро.
Левак – еще одно из определений договорного матча.
Линия – коэффициенты, которые букмекерская контора дает на исход любого события. Включает в себя тоталы, победы/поражения, количество угловых и прочие.
Лудомания (лудка) – игровая зависимость.
Луз – проигрыш.
М
Маржа – процент букмекера, заложенный в коэффициенты событий для получения гарантированной прибыли.
Н
Низ – разговорное обозначение ставки на «тотал меньше».
Нырнуть – ставка там, где ты не уверен в исходе.
О
Откат – поражения после серии победных ставок.
Отскок – выигрыш в проигрышной ситуации.
Ординар – ставка на один исход в одном событии. Как пример, на победу одного футбольного клуба над другим.
П
Пари – ставка у букмекера.
Пихать – совершать ставки.
Пиховской – профессиональный ставочник.
Попан – слабый игрок, который постоянно проигрывает.
Попановоз – экспресс с большим количеством событий и маленькими коэффициентами.
Пресс – сокращение от «экспресс».
Простыня – разговорное от «экспресс».
Р
Расход – ставка, рассчитанная с коэффициентом 1.0.
Роспись – вся линия от букмекера на какое-либо событие.
Рынок – событие, на которое предлагает сделать ставку букмекерская контора. Все, на что ставят бетторы, является рынками.
С
Система – ряд экспрессов, в котором размер пари равномерно распределяется на каждую комбинацию. Сумма выплат по успешным экспрессам и станет выигрышем.
Скип – пропуск ставки.
Слив – проигрыш по ставке.
Смолл-маркет – котировки с низкой популярностью среди игроков, чаще всего на какие-то статистические результаты (удары в створ ворот, владение мячом, количество угловых и прочее)
Т
Тильт – неуверенность, приводящая к серии поражений.
Тотал – общее количество чего-либо: от очков, до голов и прочее.
Тянуть – смотреть на матч после сделанной ставки и переживать за нужный тебе исход.
Ф
Флэт – стратегия ставок, где используется фиксированная сумма.
Фонарь – фаворит матча.
Фора – ставки, при которых определенному событию в матче (например победе команды) придается условное преимущество или отставание. Фора рассчитывается количеством голов, очков и прочих статистических результатов, которые прибавляются к итоговому счету или отнимаются от итогового счета.
Фрибет – возможность заключить пари без использования средств игрового баланса.
Э
Экспресс – вид ставки, состоящий из цепочки событий, чтобы экспресс зашел, все события должны сыграть.
Я
Ядро – те события, которые ты хочешь сыграть.
Раздел «Ставки» на Sports.ru
Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, David Rogers, Andy Lyons, Catherine Ivill
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