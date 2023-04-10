Что такое двойной исход в ставках? Разбираемся, приводим примеры

Двойной шанс – рынок в букмекерских линиях, который пользуется особой популярностью у осторожных игроков. Другое название маркета – двойной исход. Чаще всего на двойной шанс ставят в матчах относительно равных соперников, когда нет уверенности в итоговой победе одного из них.

Разбираемся, что означает двойной шанс в ставках, чем рынок отличается от нулевой форы, какие есть стратегии и особенности пари.

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Что такое двойной шанс?

Двойной шанс — это пари на два из трех основных исходов матча. Важно понимать: когда вы делаете такую ставку, вы повышаете вероятность победы , но при этом автоматически снижается коэффициент и уменьшается сумма потенциального выигрыша.

Есть три разновидности двойного исхода (или двойного шанса) в ставках:

• 1Х – успех команды №1 или ничья;

• 2Х – успех команды №2 или ничья;

• 12 – успех 1-й или 2-й команды.

Двойной шанс дают в линии на те виды спорта, где команды теоретически могут сыграть вничью. В теннисе, волейболе, бейсболе и некоторых других видах спорта он вообще не встречается. Ставки на двойной шанс всегда принимаются на основное время игры.

В линиях БК рынок чаще всего обозначается именно так – «Двойной шанс – 1Х» или «Двойной шанс – 2Х». Иногда можно встретить варианты «Команда 1 не проиграет» или «Команда 2 не проиграет».

Помимо классических ставок на двойной шанс, в линиях некоторых БК можно встретить его в комбинации с другими маркетами:

• команда забьет указанный гол + двойной исход;

• двойной шанс на определенную минуту;

• обе забьют + двойной исход (да/нет);

• двойной шанс + тотал и другие вариации.

Коэффициенты на комбинированные исходы с двойным шансом почти всегда высокие, но для выигрыша ставки нужно, чтобы совпали обе ее части.

Примеры ставок и расчета двойного шанса

Рассмотрим несколько пари на двойной исход в разных видах спорта. Чаще всего рынок используется в футболе.

Двойной шанс в ставках на футбол

Для примера возьмем осенний матч Лиги чемпионов «Интер» – «Бавария». Фаворитом встречи являются гости, поэтому и ставка на их победу или ничью (Х2) предлагалась с небольшим коэффициентом – 1.25. На непроигрыш «Интера» БК давали коэффициент 2.15, на победу любой из команд (12, без ничьей) – 1.24.

Победила в итоге «Бавария» (2:0), так что зашли бы два варианта из предложенных (X2 и 12), но с низкими коэффициентами – 1.24 и 1.25.

Теперь рассмотрим ставку на комбинированный рынок с двойным шансом в матче АПЛ «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Предположим, мы сделали выбор в пользу пари «12 на 30 минуту» за кэф 1.77.

Здесь все просто: ставка зашла бы только в том случае, если по итогам 30-й минуты любая из команд вела в счете. Ничья нас не устраивала.

В разных БК возможно разное трактование временных отрезков. Кто-то рассчитывает ставку, когда прошло 29 минут 59 секунд, другие букмекеры рассчитывают пари по истечении даже 29 минут 1 секунды. Впрочем, в нашем случае ставка не зашла: первый гол забил «Тоттенхэм» на 44-й минуте.

Двойной шанс в хоккее

Рассмотрим матч КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Шансы команд на победу оценивались примерно поровну. Соответственно, и коэффициенты на двойные исходы примерно одинаковые.

Если мы поставим на 1X, важно, чтобы «Салават Юлаев» не проиграл в основное время. Даже если уфимцы проигрывают в овертайме или по буллитам, пари все равно сыграет. При ставке на 2X обратная ситуация для «Трактора». Если же поставить на 12, важно, чтобы по итогам основного времени не было ничьей. Матч закончился победой «Салавата» в основное время, это значит, что зашли бы варианты 1X и 12.

Еще один пример: ставка на комбинированный рынок «двойной исход+тотал» в матче «Витязь» – «Локомотив». Возьмем вариант «12 + ТМ 5,5» за 1.92. Чтобы пари сыграло, нужна победа одной из команд в основное время, а также чтобы за 60 минут победившая команда не забила больше пяти голов.

В итоге, впрочем, матч закончился ничьей в основное время и победой «Локо» по буллитам – так что ставка не зашла.

Двойной шанс в других видах спорта

Как мы уже упоминали, двойной шанс в ставках актуален только для видов спорта, в которых возможна ничья. Помимо футбола и хоккея, его можно встретить в гандболе, водном поло, шахматах, пляжном футболе.

Коэффициенты и вариации рынка отличаются в зависимости от популярности турнира и матча. Например, в пляжке, кроме основных двойных шансов, предлагаются также комбинированные пари.

Очень редко рынок можно встретить в киберспорте, но лишь в тех дисциплинах им матчах, в которых возможна ничья. Это редкий формат для кибериндустрии, где игры в основном проходят до 2 или 3 побед одной из команд.

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Отличие форы (0) от двойного шанса

Неопытные ставочники не всегда понимают разницу между рынком двойного шанса 1X/2X и форой (0). Ключевое отличие в том, что при ставках на 1Х, 2Х или 12 не бывает возвратов. А вот если вы поставили на результат с нулевой форой, возможен возврат при ничьей. Коэффициенты на нулевую фору всегда выше, но и вероятность выигрыша ставки ниже.

Рассмотрим пример на матче Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Вольфсбургом». На двойной шанс 1X предлагается коэффициент 1.30, а на нулевую фору хозяев – 1.49. Вот как будут рассчитаны пари в зависимости от финального результата:

• победа «Айнтрахта»: ставка 1Х выиграла, ставка фора 1(0) выиграла;

• ничья: ставка 1Х выиграла; ставка фора 1(0) возврат;

• победа «Вольфсбурга»: ставка 1Х проиграла, ставка фора 1(0) проиграла.

Ставку на двойной исход выгоднее заигрывать на андердога – коэффициент будет все равно достаточно высоким, но для прохода пари достаточно непроигрыша более слабой команды. Вариант с нулевой форой подойдет для фаворита, в победе которого вы не совсем уверены, но и слишком занижать коэффициент ставкой на двойной шанс не хочется.

Стратегии ставок на двойной исход

Из-за невысоких коэффициентов рынка двойного шанса не пользуется слишком большой популярностью у авторов стратегий. Тем не менее, несколько рабочих тактик все же есть.

«Лесенка»

Стратегию используют, в основном, начинающие игроки на рынках с невысокими коэффициентами, что вполне соответствует двойному шансу. Ее суть в следующем: игрок берет определенный банк (или процент от него, что случается реже) и ставит на достаточно надежные (исходя из коэффициентов) события. Изначально ставочник должен установить для себя итоговую сумму, достигнув которой он прекратит «строительство лесенки».

Обычно при использовании стратегии выбирают коэффициент не выше 1.30 на одно событие. Но каждый игрок волен варьировать этот параметр по своему усмотрению: если вы провели тщательный анализ и уверены в своей ставке, можно использовать и более высокие котировки; если же, напротив, хотите добиться максимальной надежности, выбирайте коэффициенты в районе 1.10. При выборе второго варианта учитывайте, что одна неверная ставка перечеркнет 9-10 предыдущих успешных.

Допустим, у вас есть стартовый банк в 5000 рублей. Ваша цель – в конце «лесенки» иметь 10000 р. Для игры по стратегии вы выбрали коэффициент 1.25. Пример простейшей «лесенки» будет выглядеть так:

• ставка №1 – 5000 рублей. Результат – выигрыш, в банке 6250 рублей.;

• ставка №2 – 6250 рублей. Результат – выигрыш, в банке 7812 рублей.;

• ставка №3 – 7812 рублей. Результат – выигрыш, в банке 9765 рублей.

Как видим, за 3 шага цель практически достигнута. Вы можете сделать четвертый шаг, вновь поставив ва-банк – в случае успеха конечная цель будет перевыполнена. Можно остановиться на достигнутом результате и начать «лесенку» заново – допустим, снова с 5000 рублей.

Двойной шанс 12 на футбол

Достаточно популярная стратегия, согласно которой нужно миксовать ставки в прематче и лайве. Также для реализации стратегий важен быстрый гол от фаворита.

Пример. Матч АПЛ «Фулхэм» – «Челси». До игры коэффициент на рынок 12 (ничьи не будет) составляет 1.28, а на ничью – 3.98. Наш банк – 5000 рублей. Ставим 4000 на то, что ничьи не будет (потенциальный выигрыш составляет 5120 рублей). После этого нужно надеяться, что «Челси» достаточно быстро откроет счет (желательно до середины первого тайма). После этого коэффициент на ничью возрастет минимум до 5.00 или даже больше. Ставим оставшуюся 1000 рублей на Х и спокойно ждем окончания поединка.

При любом исходе матча мы не будем в проигрыше. Если выиграет любая из команд, наш выигрыш составит 120 рублей чистыми, если на выходе получится ничья, мы в худшем случае останемся при своих.

На что обратить внимание при ставках на двойной исход

Чтобы ваши пари на двойной шанс давали прибыль на дистанции, рекомендуем обращать внимание на следующие аспекты:

• турнирная ситуация. Иногда команду вполне устраивает даже поражение с минимальным счетом. Чаще всего это происходит в плей-офф турниров с двухраундовым противостоянием (дома/в гостях). В этом случае ставить дажа на непроигрыш команды нелогично – вы будете рисковать за небольшой коэффициент;

• принципиальность соперника. В дерби все команды рубятся до победы вне зависимости от турнирной таблицы;

• физическая форма команд. Некоторым не хватает сил на конец матча – если вы поставили на их непроигрыш, в концовке лучше перестраховаться в лайве.

Преимущества и недостатки двойного исхода

Итак, мы разобрались с тем, что значит двойной шанс в ставках на спорт. Суммируя вышесказанное, можно выделить главные плюсы и минусы рынка двойного шанса в ставках.

Преимущества:

• снижение риска (увеличение шансов на выигрыш);

• невысокая маржа букмекеров на данный рынок;

• идеально подходит для популярной стратегии «Лесенка».

Недостатки:

• низкие коэффициенты по сравнению с основными исходами, из-за чего уменьшается и потенциальный выигрыш;

• необходимость проведения подробного анализа для обнаружения ставки на двойной шанс с высоким коэффициентом. То есть нужно найти или валуйный кэф на аутсайдера, или андердога, способного сотворить сенсацию.

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Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun / Stringer, Mike Hewitt / Staff; unsplash.com/Mohammad Bagher Adib Behrooz