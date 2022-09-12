Руководство «Краснодара» смутили коэффициенты на матч с ЦСКА. В них действительно есть странности

И не только в российских БК.

ЦСКА обыграл «Краснодар» на своем поле со счетом 4:1, три мяча забив с одиннадцатиметровой отметки. Результат вызвал бурное негодование со стороны руководства гостей, что и не удивительно – когда в твои ворота назначают три пенальти за матч не нужно быть фанатом «Спартака», чтобы померещился судейский заговор.

Однако генеральный директор «Краснодара» кроме прочего отметил странности в линиях букмекерских контор – по словам Владимира Хашига в день матча на победу клуба над ЦСКА давали 7.50. А это действительно странно: оба клуба шли в верхней части турнирной таблицы, в личных встречах откровенной доминации москвичей не наблюдалось, да и каких-то проблем с составом у «Краснодара» не было.

По линии открытия на победу «Краснодара» давали около 4.50

По линии открытия, то есть непосредственно в момент появления матча в букмекерской конторе, в «1хСтавке» на победу «Краснодара» давали 4.52, в Winline – 4.30. Откровенно многовато, потому что примерно такой же кэф давали на победу «Ахмата» над армейцами в Москве, но заострить внимание особо не на чем: ну посчитали аналитики, что ЦСКА в нынешней форме не почувствует соперника – бывает.

За день до матча коэффициент на победу гостей заметно подрос – та же «1хСтавка» предлагала победу гостей уже за 5.25. Получается, котировки выросли на 16%. Уже интереснее.

Ну а основные странности пришлись на 10 сентября. Коэффициент на «Краснодар» взлетел выше некуда: некоторые букмекеры котировали победу гостей на 7.00 и выше. Для сравнения, примерно столько же дают на успех «Торпедо» в матче против ЦСКА в следующем туре. Того самого «Торпедо», что занимает последнюю строчку в турнирной таблице с одним очком за девять туров.

Чуть больше чем за сутки коэффициент на победу «Краснодара» вырос с 4.62 до 7.00, то есть на 52%. Сканеры движения линий, которые игроки используют для поиска сомнительных прогрузов, например, обращают внимание даже на 10%-ные изменения.

Изменения коснулись не только российских букмекерских контор, но и зарубежных: в BetWinner коэффициент с 4.58 вырос до 7.10, а в Pinnacle перед матчем котировали победу гостей на 6.17, хотя открывали линию на 4.79.

Почему это странно?

Движение линии букмекерской конторы – это достаточно частое событие для букмекерского мира. Коэффициенты могут меняться по нескольким типовым причинам:

Новости из стана команд. Травма ключевого игрока, отставка тренера, скандал в раздевалке – в общем, любой околоспортивный или спортивный фактор, способный повлиять на результат предстоящей встречи.

Травма ключевого игрока, отставка тренера, скандал в раздевалке – в общем, любой околоспортивный или спортивный фактор, способный повлиять на результат предстоящей встречи. Большое количество ставок на один из исходов. Денежные потоки тоже способны «прогрузить» коэффициент. Чем больше денег поставлено на исход, тем ниже его коэффициент – букмекеры таким образом страхуются от ошибок собственных аналитиков. «Прогрузы» могут вызвать как профессиональные игроки, которые предлагают своим клиентам и читателям данный исход, так и обычный фанатский азарт. Например, на победу Конора Макгрегора в период пика его популярности ставили много, но большая часть из этих ставок была вызвана хайпом и масштабом личности, а никак не спортивной аналитикой.

Кроме того, букмекерская контора может подкорректировать линию по конкурентам или зарубежным гигантам, если у есть причины доверять их оценкам больше, чем своим, но такие изменения уж точно не происходят в день матча.

Никаких новостей из стана «Краснодара» за день до матча с ЦСКА не приходило, а состав был плюс-минус тот же, что и в победной игре с «Сочи» туром ранее. Клуб подходил к матчу на семиматчевой беспроигрышной серии: шесть побед и ничья в официальных матчах. В личных встречах команд в последнее все тоже достаточно ровно: победа «Краснодара», победа ЦСКА и три ничьих в последних пяти матчах.

Причин для «прогруза» найти сложно: во-первых, линия двигалась и в российских, и в зарубежных БК, потому сомнительно, что дело в активности московских болельщиков в букмекерских конторах. Да и для того, чтобы так прогрузить котировки на центральный матч тура в РПЛ нужны космические суммы. Ну а среди профессиональных игроков какой-то информации по результату встречи не было, по крайней мере капперы активно не предлагали П1 в свои телеграм-каналах.

Справедливости ради отметим, что в этом же туре коэффициент на победу «Химом» тоже заметно вырос в день матча (на 30%), но здесь все можно списать на тренерскую перестановку в подмосковном клубе.

Абстрагируясь от всех событий самого матча, изменения коэффициента на победу «Краснодара» в матче с ЦСКА действительно выглядит странновато, по крайней мере видимых предпосылок к таким рокировкам нет.

Фото: pfc-cska.com