Руководство «Краснодара» смутили коэффициенты на матч с ЦСКА. В них действительно есть странности

И не только в российских БК.
ЦСКА обыграл «Краснодар» на своем поле со счетом 4:1, три мяча забив с одиннадцатиметровой отметки. Результат вызвал бурное негодование со стороны руководства гостей, что и не удивительно – когда в твои ворота назначают три пенальти за матч не нужно быть фанатом «Спартака», чтобы померещился судейский заговор.
Однако генеральный директор «Краснодара» кроме прочего отметил странности в линиях букмекерских контор – по словам Владимира Хашига в день матча на победу клуба над ЦСКА давали 7.50. А это действительно странно: оба клуба шли в верхней части турнирной таблицы, в личных встречах откровенной доминации москвичей не наблюдалось, да и каких-то проблем с составом у «Краснодара» не было.
По линии открытия на победу «Краснодара» давали около 4.50
По линии открытия, то есть непосредственно в момент появления матча в букмекерской конторе, в «1хСтавке» на победу «Краснодара» давали 4.52, в Winline – 4.30. Откровенно многовато, потому что примерно такой же кэф давали на победу «Ахмата» над армейцами в Москве, но заострить внимание особо не на чем: ну посчитали аналитики, что ЦСКА в нынешней форме не почувствует соперника – бывает.
За день до матча коэффициент на победу гостей заметно подрос – та же «1хСтавка» предлагала победу гостей уже за 5.25. Получается, котировки выросли на 16%. Уже интереснее.
Ну а основные странности пришлись на 10 сентября. Коэффициент на «Краснодар» взлетел выше некуда: некоторые букмекеры котировали победу гостей на 7.00 и выше. Для сравнения, примерно столько же дают на успех «Торпедо» в матче против ЦСКА в следующем туре. Того самого «Торпедо», что занимает последнюю строчку в турнирной таблице с одним очком за девять туров.
Чуть больше чем за сутки коэффициент на победу «Краснодара» вырос с 4.62 до 7.00, то есть на 52%. Сканеры движения линий, которые игроки используют для поиска сомнительных прогрузов, например, обращают внимание даже на 10%-ные изменения.
Изменения коснулись не только российских букмекерских контор, но и зарубежных: в BetWinner коэффициент с 4.58 вырос до 7.10, а в Pinnacle перед матчем котировали победу гостей на 6.17, хотя открывали линию на 4.79.
Почему это странно?
Движение линии букмекерской конторы – это достаточно частое событие для букмекерского мира. Коэффициенты могут меняться по нескольким типовым причинам:
- Новости из стана команд. Травма ключевого игрока, отставка тренера, скандал в раздевалке – в общем, любой околоспортивный или спортивный фактор, способный повлиять на результат предстоящей встречи.
- Большое количество ставок на один из исходов. Денежные потоки тоже способны «прогрузить» коэффициент. Чем больше денег поставлено на исход, тем ниже его коэффициент – букмекеры таким образом страхуются от ошибок собственных аналитиков. «Прогрузы» могут вызвать как профессиональные игроки, которые предлагают своим клиентам и читателям данный исход, так и обычный фанатский азарт. Например, на победу Конора Макгрегора в период пика его популярности ставили много, но большая часть из этих ставок была вызвана хайпом и масштабом личности, а никак не спортивной аналитикой.
Кроме того, букмекерская контора может подкорректировать линию по конкурентам или зарубежным гигантам, если у есть причины доверять их оценкам больше, чем своим, но такие изменения уж точно не происходят в день матча.
Никаких новостей из стана «Краснодара» за день до матча с ЦСКА не приходило, а состав был плюс-минус тот же, что и в победной игре с «Сочи» туром ранее. Клуб подходил к матчу на семиматчевой беспроигрышной серии: шесть побед и ничья в официальных матчах. В личных встречах команд в последнее все тоже достаточно ровно: победа «Краснодара», победа ЦСКА и три ничьих в последних пяти матчах.
Причин для «прогруза» найти сложно: во-первых, линия двигалась и в российских, и в зарубежных БК, потому сомнительно, что дело в активности московских болельщиков в букмекерских конторах. Да и для того, чтобы так прогрузить котировки на центральный матч тура в РПЛ нужны космические суммы. Ну а среди профессиональных игроков какой-то информации по результату встречи не было, по крайней мере капперы активно не предлагали П1 в свои телеграм-каналах.
Справедливости ради отметим, что в этом же туре коэффициент на победу «Химом» тоже заметно вырос в день матча (на 30%), но здесь все можно списать на тренерскую перестановку в подмосковном клубе.
Абстрагируясь от всех событий самого матча, изменения коэффициента на победу «Краснодара» в матче с ЦСКА действительно выглядит странновато, по крайней мере видимых предпосылок к таким рокировкам нет.
Фото: pfc-cska.com
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