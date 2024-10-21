Air Corgi – новый осьминог Пауль, только гораздо популярнее. В Северной Америке его просто обожают

История питомца-прогнозиста.

Многие любят делать прогнозы на исходы матчей. Но если таким занимается корги из TikTok – это уже интересная история.

Знакомьтесь, собачка по прозвищу Air Corgi, также известная как Steph Furry и Fluffy Mamba. Настоящая кличка 9-летней корги – Лило. Питомец дико популярен в Северной Америке – делает прогнозы в основном на НБА и НХЛ и отличается высоким процентом попадания. А еще этим летом Air Corgi угадала победителей Евро-2024 и Кубка Америки!

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Владелец Air Corgi чертовски любит спорт. Решил делать прогнозы, когда обнаружил в питомце баскетбольный талант

Путь Лило от обычной корги до звездной прорицательницы начался четыре года назад – во время карантина из-за пандемии коронавируса. Бухгалтер из Хьюстона (штат Техас) Дэнни Ку и его брат решили снять вирусное видео, которое наберет от 5 тысяч просмотров в TikTok.

Миссия была выполнена уже через месяц. В залетевшем ролике Лило сначала артистично падает, когда Дэнни «стреляет» в нее из пальца, а после в солнечных очках «летит» в картонном самолете под песню «Пиу, пиу, пиу».

А потом выяснилось, что корги не только талантливая актриса, но и выдающаяся баскетболистка. «У моей жены был день рождения, – рассказывал Дэнни, – повсюду валялась куча воздушных шаров. Лило была просто очарована ими – подбрасывала их в воздух. Один из шаров приземлился в корзину и мы подумали, что это будет безумием, если она научится делать так по команде». По словам Ку, Лило освоила новый навык всего за 25 минут.

А позже Лило открыла в себе дар предсказания. В аккаунте собаки стали появляться прогнозы на спортивные матчи, которые публикуются по сей день. В каждом видео корги стоит на самом верху лестницы. Внизу расположены две корзины с эмблемами команд. Air Corgi носом отбивает летящий на нее надувной баскетбольный мяч, который приземляется в одну из корзин. Так собака прогнозирует счет матча или просто выбирает победителя.

В итоге Лило стала настолько популярной, что Дэнни решил монетизировать талант корги не только в соцсетях. В 2022-м владелец Air Corgi выпустил детскую книгу под названием «An Underdog’s Tail». Стоимость одного экземпляра на Amazon – 15 долларов.

Судьба питомца Дэнни Ку не могла быть иной. Парень просто обожает спорт. На странице в его соцсетях можно найти кучу фото как он катается на сноуборде, бегает марафоны, посещает бейсбольные матчи и, конечно же, играет в баскетбол.

«Я из Хьюстона, поэтому сейчас очень сложно быть фанатом «Рокетс», зато весело болеть за команды, которые выбирает Лило. Теперь я круглосуточно смотрю матчи, чтобы узнать, верны ли ее прогнозы, – делился Дэнни.

В чем секрет популярности Air Corgi?

Все мы помним осьминога Пауля, который задал тренд на животных-предсказателей в спорте. Его звездный час наступил на ЧМ-2010 – осьминог угадал победителя во всех матчах, включая финал.

После смерти Пауля были попытки придумать новых животных-прогнозистов. Заменить знаменитого осьминога пытались слониха Нелли, выдра Гарри, краб Петрович, черепаха Большая Голова, хряк Футник и еще много-много кто. Безуспешно.

Все изменила Air Corgi. Как ей это удалось? Дэнни так объяснял феномен ее популярности: «Если вы представите себе собаку, играющую в баскетбол, то вы, скорее всего, подумаете о золотистом ретривере. А на самом деле все наоборот – это просто маленькая корги с короткими лапками и без хвоста».

Очевидно, что людям нравятся милые песики. А если они еще предсказывают исходы матчей…

Всерьез о прогнозах Air Corgi заговорили во время плей-офф НБА сезона-2022/23. Тогда Лило угадала победителей большинства игр и даже предсказала, что «Денвер» станет чемпионом.

Сейчас Лило – опытный прогнозист с кучей поклонников. У собаки 1,5 миллиона подписчиков и более 45 миллионов лайков в TikTok и 276 тысяч фолловеров в Instagram!

В комментариях восхищаются ее даром предсказания:

– Кроме Фабрицио Романо, я доверяю еще этому корги.

– Бро, заставь ее делать ставки.

– Ты принесла мне кучу денег!

– Корги что-то знает.

И в восторге от ее баскетбольных навыков:

– Собака бросает мяч лучше меня.

– Она бросает не глядя. Прям как Стефен Карри.

– О боже, невероятный атлетизм!

– У меня мурашки по коже.

Следить за Air Corgi необычно и интересно. Мы проверили

Air Corgi делает прогнозы на разные виды спорта, но в основном – на «американские» (НБА, НХЛ, НФЛ и МЛБ). Хотя летом к этому списку прибавились Евро-2024, Копа Америка и даже футбол на Олимпиаде.

Мы изучили прогнозы на 58 матчей из ведущих спортивных лиг и турниров, начиная с апреля этого года. НФЛ и МЛБ осознанно пропустили.

Итог: 38 прогнозов сбылись, 20 – мимо. Точность – 65%.

Особенно много промахов было в НБА. Но Air Corgi так разминалась. Звездный час настал летом, когда Лило на старте турниров предсказала, что Испания станет чемпионом Европы, а Аргентина выиграет Копу. Во время плей-офф корги не отступалась от своего изначального прогноза и в конкретных матчах стабильно выбирала испанцев и аргентинцев.

У Air Corgi были сложности с предсказанием точного счета, но победителя она угадала в 15 из 22 игр на обоих турнирах.

Поклонники Air Corgi в комментариях были в шоке, а видео с прогнозами набрали сумасшедшие просмотры. Например, ролик к матчу Испания – Англия собрал 22,6 миллионов просмотров, а прогноз на финал Копы – 7,7 миллионов.

Кажется, после долгих лет поиска животных-предсказателей у осьминога Пауля наконец-то появился достойный наследник – очаровательная и забавная баскетболистка Air Corgi.

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Фото: instagram.com/dizzeverywhere