Бомбардиры в европейских топ-лигах и РПЛ: букмекерские прогнозы vs реальность. Много ли сюрпризов?

Со старта сезона в топ-5 лигах прошло два месяца – идеальное время поймать в списке лучших бомбардиров неожиданные имена. Ставки на Спортсе’’ сравнили предстартовые прогнозы букмекеров с текущими раскладами. Бонус: не забыли и про РПЛ.

РПЛ: в топ-5 три игрока, которых изначально не было в линии

Пожалуй, с Российской Премьер-лиги и начнем. Букмекеры точно не ждали на вершине бомбардирского рейтинга Максима Глушенкова и Алексея Батракова – их даже не было в линии. Как и Манфреда Угальде, который наколотил уже 6 голов в 11 матчах РПЛ. Для сравнения, в прошлом сезоне он ни разу не забил за 12 игр чемпионата.

Главным же фаворитом котировался Матео Кассьерра. На Джона Кордобу и Константина Тюкавина давали по 17%. Такие же шансы были и у Федора Чалова (в случае, если бы он никуда не уехал). Намного дороже оценивали Александра Соболева (7%). На тот момент уже активно обсуждали возможный переход форварда из «Спартака» в «Зенит». Но тогда мало кто верил, что трансфер действительно состоится.

АПЛ: Холанд ожидаемо первый, а Мбемо тащит «Брентфорд»

В АПЛ Эрлинг Холанд несется к третьей «Золотой бутсе» подряд – как и предсказывали букмекеры. До старта сезона отрыв первого фаворита от второго по кэфам был самым большим в топ-5 лигах Европы – 1.65 у норвежца против 11.00 у Мохаммеда Салаха. Третьим котировали Александера Исака, у которого пока один гол в текущей АПЛ. Любопытно, что в тройке фаворитов не было Коула Палмера – второго бомбардира прошлого сезона, между прочим.

Вдруг раззабивался Бриан Мбемо. На его счету почти половина всех голов «Брентфорда» в этом сезоне. Но букмекеры это не ценят – ставят Мбемо только шестым претендентом.

Ла Лига: Мбаппе считали фаворитом, а он уже на 5 голов отстал от Левандовского

С переездом Килиана Мбаппе в Испанию вагон ожиданий на него обрушили и букмекеры. Например, французу пророчили уверенную победу в бомбардирской гонке с 30+ голами в Ла Лиге. Пока не все идеально – 5 забитых мячей за 8 игр. Да и в ближайшее время голы наверняка отойдут на второй план – вокруг Мбаппе горят скандалы.

А пока лидирует Роберт Левандовски – 10 забитых мячей. Вторым идет чемпион Европы Айосе Перес, который летом перешел в «Вильярреал» из «Бетиса». Сильно прибавил и Рафинья – неожиданно стал важен для «Барселоны». А ведь каталонцы хотели от него избавиться.

Бундеслига: удивительно, но лидирует не Кейн

Перед стартом сезона Харри Кейн получил кэф 1.45 – самый низкий на лучшего бомбардира в топ-5 лигах Европы. Но первый в Бундеслиге сейчас не он. Больше всех забил Омар Мармуш из «Айнтрахта» – 8 мячей в 6 играх. Причем у Мармуша на 3,9 гола больше ожидаемого – сумасшедшая результативность. Логично, что букмекеры ждут спада и дают Омару лишь 11% на победу в бомбардирской гонке Бундеслиги.

Серия А: Тюрам и Ретеги – лучшие. Во второго вообще не верили

Тут букмекеры ставили на лучшего бомбардира Серии А прошлого сезона и минувшего Кубка Америки – Лаутаро Мартинеса. Надеялись, что борьбу ему навяжут Душан Влахович и Виктор Осимхен (да, несмотря на активные слухи об уходе).

Сейчас лидируют Маркус Тюрам и Матео Ретеги. Причем второй забил столько же, сколько за весь прошлый сезон Серии А. Так что Ретеги вообще был далек даже от топ-10 фаворитов. А вот Тюрам котировался шестым за 25.00.

Лига 1: букмекеры почему-то верили в Рамуша, а он травмировался и выбыл на три месяца

Чемпионат Франции впервые за много лет стартовал без очевидного букмекерского кандидата на лучшего бомбардира – с уходом Мбаппе воцарилась анархия. Выбор в пользу Гонсалу Рамуша как главного фаворита казался сомнительным. В итоге португалец получил травму в первом же туре и выбыл на три месяца.

Роль главного бомбардира «ПСЖ» и Лиги 1 взял на себя Брэдли Барколя. Даже забрал награду лучшего игрока сентября в чемпионате. Неожиданно в топ-3 голеадоров оказался Мэйсон Гринвуд. Все благодаря мощному старту в «Марселе» – 5 голов за первые 3 тура.

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В эти выходные наконец возвращается клубный футбол, поэтому бомбардирские гонки в лигах возобновляются. Следим!

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Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein