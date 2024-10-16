Исторический кошмар Ганы: звезды не проходят на Кубок Африки, голов нет, теперь зависят от Нигера

Международный перерыв ознаменовался драматичным сюжетом в Африке. Здесь взяли перерыв в квалификации к чемпионату мира, чтобы определить участников континентального турнира. Схема очень простая: 12 групп – по две команды выходят на Кубок Африки. Все гранды были разведены – ожидалась легкая прогулка для привычных фаворитов.

Спокойствие неожиданно нарушила Гана. Сборная на 99% не выйдет из группы, где ей в соперники попались Ангола, Судан и Нигер.

Кратко, почему это не просто сенсация – исторический конфуз:

● Суммарная трансферная стоимость игроков сборной – 240 млн евро. ● Гана только один раз не проходила квалификацию на турнир с 1992 года (был формат 16 команд). ● Коэффициент на победу Ганы в каждом из четырех матчей группы не превышал 1.70. ● Гостевую встречу против Судана проводили в Ливии. ● Судан с 1978 года только три раза квалифицировался на Кубок Африки.

Атака Ганы – уровень топ-лиги, Судан не играет дома из-за войны

Состав сборной «Черных звезд» впечатляет даже по меркам Европы. В атаке против Судана в последнем матче вышли легенда «Атлетика» Иньяки Уильямс, Мохаммед Кудус (14 результативных действий в АПЛ-23/24) и предполагаемый кандидат в «Арсенал» Энтойн Семеньо, представляющий «Борнмут».

Есть своя звезда и в обороне – Мохаммед Салису играет во Франции за «Монако», а ранее три сезона выступал в «Саутгемптоне».

Гана и Судан провели два матча в течение пяти дней. Сначала фаворит не смог пробить оборону предполагаемого аутсайдера дома (0:0). Тренер Ганы Отто Аддо прокомментировал ничью так, что его слова потом разошлись на мемы…

«Судану сегодня очень повезло. В следующий раз мы играем в Ливии. Там им так везти не будет ».

На удивление в Ливии номинальные хозяева просто снесли соперника – по делу: у Ганы один удар в створ и всего 59% владения. Точно не доминирующая игра. Второй гол как раз привез Салису, не уследивший за резвым суданцем, выбежавшим из-за спины.

Для Судана нынешняя квалификация – повод отвлечься от войны. Боевые действия начались в апреле 2023 года, только по официальным данным – больше 15 тысяч погибших. В ООН назвали события в Судане «одним из крупнейших гуманитарных кризисов». По предварительным оценкам около десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. В 2024 году в ООН сообщили, что самый страшный кризис с продовольствием сейчас именно в Судане.

Ливия имеет сухопутную границу с Суданом – отнюдь не удивительно, что многие бежали именно в эту страну, поэтому футболисты чувствовали поддержку на трибунах. На игре удалось собрать больше 10 тысяч зрителей.

Судан тренирует ганская легенда, а сборную Ганы теперь сравнивают с «Манчестер Юнайтед»

Еще один драматичный сюжет – биография тренера сборной Судана Квеси Аппиа. Специалист был во главе родной команды на чемпионате мира 2014 года, а в 2020 его уволили из сборной во второй раз. В качестве одной из причин называлось неудачное выступление на Кубке Африки – тогда вылетели от Туниса по пенальти в плей-офф. Естественно, едкие болельщики все припомнили местной федерации.

В социальных сетях ганцы шумят с призывами отправить в отставку нынешнего тренера Отто Аддо и называют сборную «Африканским «Манчестер Юнайтед». Параллель – из-за кошмарной результативности: один гол, да и тот в ворота слабого Нигера.

А еще кто-то видит сходство во внешности между Эриком тен Хагом и Аддо.

Что у них там будет дальше?

Африканский сериал продолжится в ноябре. Гану теперь спасет только фантастический расклад – команда должна рассчитывать на честность Нигера. На текущий момент ганцы отстают на пять очков от Судана и играют в пятом туре против немотивированного лидера в Анголе; Судан встретится с Нигером в гостях, но только формально – в стране нет стадиона для международных матчей. Игра пройдет на нейтральном поле. Ничья выведет Судан на Кубок Африки и отцепит Гану.

На этом чудеса не заканчиваются. В 2025 году возобновится квалификация к чемпионату мира, где Судан в своей группе пока опережает Сенегал, а Гана уступает по дополнительным показателям Коморским островам. Но это, конечно, уже другая история.

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Фото: Hamza Turkia, IMAGO/FREDDISCREATIONS/Global Look Press