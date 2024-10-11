Крах Кордобы в Боливии: загубил три момента, не забил в пустые ворота, а у хозяев прошел кэф 18.50

В Южной Америке бодро завершился первый круг квалификации. Главная сенсация – прорыв Боливии. Вечный аутсайдер красуется на шестой позиции после победы над Колумбией (1:0). На текущий момент боливийцы обходят Венесуэлу, Парагвай, Чили и Перу в борьбе за прямую путевку на чемпионат мира.

Ночной кошмар Кордобы: три голевых момента – голов нет

Боливия до матча не считалась явным аутсайдером. В линии предлагался коэффициент 3.30. Не забываем про преимущество высокогорья. Игра проходила в Эль-Альто (высота 4150 м над уровнем моря). Победы Боливии дома над грандами в квалификации случались и ранее.

Правда, в этот раз сам матч складывался идеально именно для гостей. В середине тайма защитник Боливии Гектор Куэльяр грубо сорвал выход один на один: футболист получил прямую красную карточку, а основной нападающий Колумбии Рохер Мартинес не смог продолжить игру из-за травмы – его и заменил Джон Кордоба.

В этот момент коэффициент на победу Боливии взлетел до 18.50, а на успех Колумбии предлагалось ставить за 1.15.

Нельзя сказать, что гости слишком страдали из-за непривычных условий: звездная атака во главе с Хамесом Родригесом и Луисом Диасом создала несколько убойных моментов – почти все загубил Джон Кордоба. В частности, не попал с нескольких метров по пустым воротам, а в концовке не протолкнул мяч мимо вратаря из пределов вратарской. Колумбия в итоге превзошла Боливию по xG (2.31 против 1.55), но так и не забила.

А у хозяев выстрелил красивым дальним ударом главный талант Мигель Терсеро (или просто Мигелито). Резвый 20-летний вингер выступает за «Сантос».

Лучшая серия с 1997 года – есть реальный шанс на квалификацию

Боливия после неудачного старта квалификации выиграла три матча подряд. В частности, сборная, составленная в основном из футболистов местной лиги, ранее оформила исторический успех в Чили (2:1). До матча коэффициент на гостей поднимался до 13.00. Боливийцы выиграли первую встречу в рамках квалификации на выезде, начиная с 1993 года.

Три победы подряд в официальных матчах у команды не было c 1997 года. Тогда сборная пошумела на домашнем Кубке Америки.

После первого круга Боливия располагается на шестом месте, опережая Венесуэлу на одно очко. Эта позиция позволит напрямую выйти на чемпионат мира; седьмое место – билет в стыковые игры. Боливия в последний раз проходила квалификацию тридцать лет назад – на турнир 1994 года.

Далее – вызов нового уровня: 16 октября предстоит сыграть с Аргентиной на выезде. Чемпионы мира в плохом настроении – не обыграли Венесуэлу.

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Фото: AFP /AIZAR RALDES