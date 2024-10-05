Удивительная игра «Спартак» – «Ростов»: суперголевой тайм, 10% на мяч Умярова, гости не забили впервые за 6 лет

Три гола в Москве – последний раз при Эмери.

«Спартак» принимал «Ростов» в 11-м туре РПЛ и за первый тайм практически лишил игру интриги – забил трижды: отличились Наиль Умярова и Шамар Николсон (дважды).

3:0 – так и осталось до конца матча, что принесло сразу несколько сюрпризов.

Гол Умярова в подкате! Всего второй в «Спартаке» в РПЛ за семь сезонов

Даниил Одоевский выбивал мяч, находясь на углу вратарской, Данил Глебов принял и попытался отпасовать, а Умяров подкатился – и забил. Мяч от его ноги так и влетел в ворота.

У Умярова 111 матчей за «Спартак» в РПЛ, а гол всего второй. Ранее он забил дальним ударом «Локомотиву» три года назад. Opta Sports подсчитала, что в «Спартаке» только один игрок провел больше матчей с таким маленьким количеством мячей – Рафаэл Кариока в 112 играх также забил дважды. Зато каким соперникам – «Зениту» и «Динамо».

Но и Умяров отличился в играх с «Локо» и «Ростовом» – тоже солидно. На его мяч давали 10.00, то есть всего 10% вероятности.

Дубль Шамара также едва ли ожидали. Некоторые букмекеры даже не давали коэффициенты на его мячи, но ямаец тут же посрамил скептиков! Причем за тайм вообще оформил покер, правда, засчитали только половину голов.

Три «Ростову» дома «Спартак» не забивал со времен Эмери

Были победы 5:1 в апреле 2024-го или 3:2 в 2021-м, но оба раза – в гостях. Дома если «Спартак» и справлялся с «Ростовом», то забивал не больше двух голов уже больше десяти лет.

Три мяча последний раз ростовчане получали в Москве осенью 2012-го. Несмотря на счет, матч дался «Спартаку» очень непросто, но дубль Эммануэля Эменике и точный удар Ари принесли победу 3:1.

Большим разочарованием тогда была травма Ромуло, которая испортила осень «Спартаку» и Унаи Эмери. Всего через четыре дня после гола «Барселоне» на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов бразилец порвал крестообразную связку и следующий матч провел только через полтора года. Больше он на свой уровень не вышел

В первом тайме – три гола. У «Спартака» и «Ростова» такое бывает редко

Несмотря на то, что верх в этих матчах пробивается практически регулярно, до перерыва три мяча на двоих команды забивают нечасто – было в 2021-м и 2022-м, а до этого за предыдущие 14 лет лишь однажды.

Но теперь вышло 3:0, так что ТБ2,5 пробился уже в первом тайме, хотя шел за 1.80. Кстати, верх именно до перерыва котировался за 6.45 – то есть букмекеры давали на это не более 16%.

Кстати, «Спартак» впервые выиграл 3:0 в первом тайме у «Ростова». Правда, в 2006-м было и покруче – 5:1.

«Ростов» не забивает в четырех матчах и испортил «обе забьют»

Мы обращали на это внимание – «Спартак» и «Ростов» часто забивают друг другу, так было и в их последних семи играх. Так что коэффициент 1.73 на этот исход был понятен. Вот только зашел обратный – 2.06.

А вместе с ним и 2.64 – на то, что «Ростов» не забьет «Спартаку». 38% вероятности, неплохие цифры. Аргументом тех, кто рискнул, вполне могли бы быть проблемы ростовчан в нападении. Но в Москве «Ростов» забивал «Спартаку» регулярно – последний матч без мячей был в 2018-м (0:2), еще когда соперника тренировал Массимо Каррера.

Серия из четырех матчей без голов в РПЛ у «Ростова» – это сюрприз, последний раз такое было только в 2018-м. «Краснодару», махачкалинскому «Динамо», «Акрону» и «Спартак» команда Валерия Карпина не забила. У нее нет мячей в лиге с 1 сентября. После первой международной паузы у «Ростова» разница 0:7 в РПЛ.

Сейчас снова матчи сборных, что может помочь ростовчанам. Дальше по календарю – «Пари НН» и «Ахмат».

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф